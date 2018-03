Voz 0313

00:00

eh lo iba notando desde hace días pero creo que no ha sido hasta hoy que me he dado cuenta el todo o que directamente lo reconocido estoy nervioso nervioso tengo ese hormigueo ese run run típico de cuando sabes qué va a ocurrir algo especial hilo de mañana lo es sin duda creo que a estas alturas ya está casi todo dicho sobre la huelga feminista feminista por cierto que es algo que la ministra de Igualdad no le gusta porque dice que es una etiqueta lo cual no deja de ser chocante si recordamos cuál es la definición que la RAE hace de feminismo dice principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre punto nada más Yesa la ministra igualdad pero bueno a lo que iba que ya está todo dicho que cada uno piense y diga lo que le parezca oportuno pero yo tengo ya lo tenía eh pero ahora más tengo el convencimiento de que estamos abriendo una página de la historia por eso estoy nervioso y creo que somos afortunados afortunadas y que dentro de unos años podremos contar a nuestros hijos Juan nuestros nietos yo estuve ahí es posible que a quienes hoy denigran esta jornada de protesta con el argumento de que se quiere enfrentar a mujeres contra hombres ya se les haya caído entonces la venda los ojos o la cara de vergüenza pero lo que lo que lamento de verdad sinceramente es que no sean conscientes de que el tren de la historia les va a atropellar esto que está ocurriendo no es una escaramuza política ni un ni un subidón colectivo de aquellos que luego desaparecen en un par de días no es esto es algo muy serio que se venía fraguando por cierto desde hace bastante tiempo y que tampoco termina mañana porque va a haber que seguir picando piedra mucho seguro ya lo sé pero no tiene vuelta atrás los tiempos están cambiando y es una pena o una tontería no darse por aludidos