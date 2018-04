Pasos Perdidos: Fuegos artificiales

Voz 1071 00:00 José Luis Sastre con sus pasos perdidos hoy en el Congreso en la comparecencia de Camps Sastre buenas noches hola buenas noches algunas veces resulta muy difícil abstraerse de tus propias sensaciones abstraer te por ejemplo de la vergüenza ajena del pudor pero la dificultad del oficio está precisamente en eso en abstraerse de uno mismo que contar lo que uno ve con toda la honestidad post vayamos pues como explicar lo que se ha visto esta mañana en el Congreso de los Diputados los ojos

Voz 0678 00:24 es artificiales de los que estamos dando este si es campaña electoral bien esto tenía que consta de ciento contabilidades de eso y no consta si es de Sueca sabe que los valencianos esperamos juegos no consta en la contabilidad siempre que Podemos no me hable de lo que nos gusta a los valencianos las tracas lo que quiero es que me corta

Voz 1071 00:43 hoy como recordaba comparecía Francisco Camps en el Congreso en teoría para hablar de la supuesta financiación ilegal del PP de la que han hablado los que fueron altos cargos de su partido del Partido Popular y también los empresarios que supuestamente hacían los pagos a ese partido pero Camps prefería hablar de otras cosas de los fuegos artificiales como si todo fueran traca el paellas del Gobierno que ahora manda en la Generalitat porque general ha dicho Camps es lo que hay

Voz 0678 01:06 ahora ya me arrogante a quiénes anterior presidente puedo intervendrían se que los adjetivos calificativos sean excluidos de este proceso

Voz 1071 01:17 ese ha un momento de alivio al principio cuando en vista de que se iba a enfangar el debate ya que yo iba a ser un lodazal el presidente de la Comisión ha prohibido los adjetivos calificativos como si aquello fuera entonces segundo de primaria los alumnos debieran ejercitarse con los sustantivos y los verbos pero tuvieran vetados los adjetivos aunque es verdad que por mucho que los hayan prohibido todo han sido calificativos o más bien descalificaciones

Voz 0678 01:41 yo he dicho que soy creyente no soy católico practicante no suele vuelvo a decirle mirando a los ojos a todo el mundo no podrá decirle ningún empresario nunca jamás que yo le he dicho a nadie pagan no sé qué cosa no podrá ningún miembro del Gobierno autonómico valenciano de decir nunca jamás que yo le dije a alguien que adjudicar a cualquier cosa entre otras cosas porque yo estaba para otras cosas mucho más ilusionantes que era ser presidente de la Comunidad Valenciana a lo mejor usted eso no sabe lo que es ni lo entiende pero el presidente valencianas te lleva a las veinticuatro horas

Voz 1071 02:14 hay tantas lecturas de lo que hemos visto esta mañana en el Congreso el silencio del PP la altanería de Camps como si todavía preservar al poder que tuvo Camps estaba sentado en la misma silla que ocupó Rodrigo Rato aquella mañana en que dijo es el mercado amigos ha resultado muy llamativo el contraste entre el Toni Cantó queremos normalmente en esa comisión el Toni Cantó de esta mañana contrato sensible y amable que ha preguntado a Camps como estaba si se sentía un buen tío sino es verdad que la financiación la llevaban directamente en Génova

Voz 0678 02:41 cómo cómo se encuentra usted o me encuentro más ahora hablando con usted claro con el que tengo tanta relación de tantos años que usted se acercara a mí me con aquel cariño y con aquel respeto y me dijera usted ha sido el mejor presidente de la entidad valenciana no es una pena que los valencianos habíamos perdido la presidencia