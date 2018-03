Tres mujeres triunfadoras hablan del difícil liderazgo femenino

Voz 0313 00:00 si no tomamos café en La Ventana como todos los miércoles con la compañera del país escritora Marta Fernández Marta buenas tardes qué tal buenas Isaías buenas tardes hola buenas tardes mañana en la SER se va a notar ya lo advertía hace una semana en La Ventana lo de la huelga feminista a la huelga Mujeres en la ventana se nota ya hoy porque no está Roberto Sánchez estaría abertzale está enfermo podría ser pero no no está enfermo ni está de permiso ni de día libre es que Roberto está preparando a esta hora el Hablar por hablar que tendrá que hacer esta noche hubo él y un grupo de de tíos porque Macarena te hacer el programa con un equipo yo creo que íntegramente género van a parar todos así como ya le coge en horario eh

Voz 1 00:39 ocho de marzo pues en la Ventana ya se empieza a notar a partir de este de este momento creo que les va a cambiar el nombre al programa será Si amanece me voy

Voz 0313 00:49 bueno eso será hoy será el primer signo así como muy muy visible muy muy notorio de que de que algo está ocurriendo mañana una vez avance el día esos seguirá sumando sumando sumando por ejemplo ya bien entrada la tarde casi en la noche cuando la SER digamos los oro veinticinco sí Hora Veinticinco si Ángels Barceló no Ángels buenas tardes

Voz 1 01:10 es Yemen era muy bien muy bien con ese rum rum que tienes tú también coincide que si donde desde hace un par de veces además que lo habla

Voz 0194 01:19 con con la gente con familia con amigos con amigas todo el mundo está convencido de que esta vez es algo diferente o sea que yo también tengo ese runrún

Voz 1512 01:29 tú también Marta sí efectivamente es que además es algo diferente y es algo que está en boca de todos con mucha expectativa no sólo por lo que vaya a suceder mañana sino que va a pasar después el nueve de marzo así que mañana es el día en el que tenemos todos los ojos puestos pero hay que ser

Voz 1 01:43 a ir abriendo los para el nueve el diez el once y los meses que venga

Voz 0313 01:46 ha estado esta mañana en el primer Foro de liderazgo femenino que organizaba la Cadena Ser en en Ciudad Real ya compartido mesa ahí debate y conversación con Patricia solo y Beltrán con Gemma Cernuda Patricia sólo hay Beltrán el doctor en Sociología de género por la Universidad de Edimburgo es investigadora ganó el Premio de Ensayo Anagrama de Ensayo en dos mil quince por su obra divinas modelos poder y mentiras Gemma Cernuda es fundadora de la primera agencia de comunicación en femenino de España llamada ellas deciden están escuchándonos ahora en La Ser en Ciudad Real Patricia Gemma buenas tardes hola

Voz 2 02:18 buenas tardes tabla buenas tardes eso rodean

Voz 3 02:24 la contentas eso es un verbo fantástico oye yo quería

Voz 0313 02:29 mira además de que podemos repasar algo de lo que habéis comentado en años a contar una cosa personal muy muy chula que la quiero reproducir te cuando recibió una oferta porque os quiero preguntar por cómo ha sido vuestra vida sois tres mujeres de éxito profesional claramente por vuestra ocupación por vuestra referencia Ángels cuando el ofrecieron venir a Madrid a trabajar a Telecinco lo comentó con con su marido a quien tengo el honor de conocer la respuesta fue

Voz 0194 02:55 si esta oferta estuvieron haciendo a mí no tendríamos este debate bueno pues eso hay me me me iba a decir me di cuenta no pero ahí confirme con quién estaba es decir

Voz 1 03:06 que confirma estoy con quienes estaba yo el contexto el dos por ciento según el contexto pero si es así es así es decir

Voz 0194 03:13 ah y aparece una oferta al hombre de la casa problemas de alguna manera el debate no existe el hombre puede irse todas las semana a trabajar a otra ciudad devolver los fines de semana pero bueno esa oferta llega la mujer que pasa no entonces yo me encontré esta respuesta por parte de mi marido el que le agradezco profundamente que me diera que me diera esa respuesta

Voz 0313 03:31 Patricia Gemma cómo ha sido lo vuestro es decir ha sido una carrera de obstáculos sois la excepción que confirma la regla algún algún episodio concreto como este de Ángels que nos que no sirvieron para poner sobre la mesa de lo que estamos hablando

Voz 2 03:45 bueno yo creo que ha sido y está siendo una carrera de obstáculos de darse muchos golpes contra algo que no ves que se llama techo de cristal sino lo que es transparente pero

Voz 4 03:53 a lo mejor tus magullado pero espero es duro es duro si te informan de que está ahí no

Voz 2 03:59 yo tengo muchísimas anécdotas es no un desde por ejemplo que los académicos me amigos colegas doctorandos en Oxford Cambridge me recomendarán ponerme gafas para tener una imagen

Voz 1 04:10 ahí bleu como perdón perdón pues repetir eso me me decían que era una imagen

Voz 2 04:15 de intelectual y que y que me pusiera gafas aunque no las necesitara pero duelo pero cuentan lo que te dijo el oftalmólogo Diego pues poner ponernos gafas y muy divertido porque claro lo con la edad pues que el deceso necesitar gafas y entonces fui a un oftalmólogo ir porque me dolía mucho la cabeza me di cuenta que eran los ojos y me dijo bueno si tiene unas dioptrías pero claro usted con lo que debe leer pues no no no se preocupe aguante unos meses más porque para mirar así revistas con fotos y tal menos de de hecho es lo más preocupante es que yo me fui a casa me fijo en la calle pensando a bueno no necesitó gafas llevo que pese a ver como un algas así te pases el día leyendo

Voz 1 04:49 esto que no pasa esto gigas directamente

Voz 0313 04:52 no pero pero es al menos lo que las gafas no pasa

Voz 1 04:55 pero es verdad que no lo había hecho nunca estos es que tú estabas estudiando sobre el cuerpo la identidad precisamente sólo mira centrarse este puro ejemplo de lo que sucede con la imagen y con la identidad como como la clasifican aúna en ese ámbito es todavía más brutal Si bueno y el otro lado

Voz 2 05:12 o sea es decir seis ser eso que te os decía no a ser intelectual y que es espere que una intelectual tiene que tener un cierto aspecto y no otro y eso te desprestigia no juzgan tu libro tu investigación dos publicaciones porque pero esto ver los estudiantes también desautorizan a las profesoras ya hay estudios hechos sobre esto a los profesores mujeres antes que a los hombres y las juzgan por su aspecto juzgan su credibilidad su autoridad como como como docentes y como investigadores por su aspecto

Voz 0313 05:38 Nuestro escribe son algunas circuló escribe Soy un artículo en La Vanguardia titulado ahora donde hablas de Bono un análisis muy muy curioso muy interesante que ha hecho el Ayuntamiento Barcelona sobre la programación cultural como afloran hay distintos grados muy visibles por otra parte de discriminación

Voz 1 05:53 cómo se desperdicia talento sí claro que sí

Voz 2 05:56 desperdicia muchísimo talento y se desanima mucha gente Él es decir prácticamente la mitad de la población desanimada hice esto es una injusticia de nivel de pues de democracia derechos humanos como bien decías esperemos que haya un antes y un después de mañana yo creo que ha hecho Bono que estos estudios son necesarios son la base empírica para actuar diagnóstico es decir intuimos que hay una discriminación en la vemos pero hay que tener blanco sobre negro cuáles son los números Santa finado diecinueve mil actividades en bar

Voz 0313 06:24 esa

Voz 2 06:25 sí cuando donde lo uno otra cosa terribles que en los sitios donde hay más mujeres por ejemplo los centros cívicos y así son los sitios donde sí

Voz 1 06:32 paga menos donde trabajos más precarios voluntariado tan voluntariado

Voz 2 06:36 es decir estamos en es de nuevo en el índice

Voz 1 06:39 es más marginal de la pobreza extrema

Voz 0313 06:41 publicidad que es una sector donde seguimos viendo que para vender

Voz 1 06:45 coche hay que poner una chica muy guapa lado y esas cosas no se que he dicho suena chorrada no en el periodismo serio se dicen tonterías en todos los sectores pero en sido

Voz 0313 06:56 carrera

Voz 5 06:57 Carlas me encanta que hagas esto y te cuento hace dieciséis años que fue de ellas deciden imagínate el contexto hace dieciséis años sea era friki no más que friki de entrada allí

Voz 6 07:09 ya te veían con el mensaje de que Iker Casillas deciden pues es una agencia que

Voz 5 07:15 testigo escucha pregunta la mujer que que espera de las marcas y de los productos de los servicios y así pues es ayudar a las marcas de conectar mejor con ellas no que sólo sólo somos sólo el ochenta por ciento del poder de compra del mercado no ya desde dicen antes eres feminista de entonces mientras no ha pillado nada no pero da igual lo que pues sí pues hace dieciséis años se entonces tú entras qué qué pasa Carla es que tienes que ir con con tienes que ir con un discurso masculino para colocarlo femenino ahora lo explico es decir tengo que era reuniones con datos con números no fue algo los números no son

Voz 7 07:51 así es como ellos lo el el el el

Voz 5 07:54 la delegada de una empresa sí pero a él le tienes que decir este ochenta por ciento lo ochenta prudencia a entonces suele vender más no le vale vale entonces te empieza a escucharla pero claro a mí no me he levantado de ninguna mesa y me he ido pero me he estado a punto de levantar muchas veces cuando dices hablas de este ochenta por ciento con datos y lo justifica dicen es verdad mi mujer me pilla la visa se lo más levantado que te has ido a bueno a hoy ya hoy uno pasa pero al principio me pasaba antes al cine pasaba yo no pensaba ostras aquí hay mucha pedagogía por hacer

Voz 0313 08:30 pero pero pero hoy los sigues escuchando eso o nada

Voz 5 08:35 yo os escucho Carlas pero es que tampoco en según en en según qué proyectos ni me meto porque va a costar tanto que entiendan que realmente la líneas por ahí que que que no

Voz 2 08:45 que no que no compensa no pero sí que

Voz 5 08:48 sí que en publicidad y además esto también habrán escuchado anchas de Patricia esta mañana no yo soy publicitaria de carrera creo que la policía realmente creo en la buena publicidad

Voz 0313 08:59 si de verdad que que que

Voz 5 09:01 puede cambiar los estereotipos sí puede cambiarlos de destruir los que no nos gustan y creo que podemos hacer mucho mejor las cosas y por eso sigo diciendo que si publicitarias con eso de que una mirada de género es una mirada al final Rehn que rentabiliza la marca es que por qué no hablar de dinero claro que sí

Voz 1 09:18 hemos de hicieran nada y ni aún por pragmatismo toque

Voz 1512 09:22 que además perteneces a diversas asociaciones empresariales al final terminan dándose cuenta del poder de las mujeres en la compra de ese público más poderoso como las llamado muchas veces sí

Voz 5 09:34 sí pero todavía es que todavía faltaba a tú cuando explica es el discurso de verdad femenina en las marcas lo entienden por ejemplo pones datos sí lo entienden pero como ya venden claro es que esto es interesante pero como ya las marcas venden no es que estén arruinadas las marcas van haciendo van vendiendo antes lo que tú probó pro propones es una mirada distinta es hacer una campaña distinta hay piensan persiguiendo porque tengo que hacer esto

Voz 1 09:59 no es que tendrían más no les pues si es así Ndombele yo no como

Voz 5 10:05 ya está bien así pero yo siempre digo no pasa nada saldrá más tarta central que compila hice pondrá y tres el trabajo que tendrás tú de de de ocupar ese espacio que ya otra empresa otra startup probablemente de una emprendedora mujer a la estará ocupando no les pero esto es una cuestión tenemos como modos de ver la realidad no vemos la realidad a través de nuestros intruso

Voz 2 10:25 culturales y no somos conscientes de que lo estamos viendo no

Voz 0827 10:28 para mí durante te mueves uno de los campos de batalla más complicados porque es verdad que la publicidad también tiene que contribuir a cambiar estereotipos pero claro tiene que vender productos que mayoritariamente compran las mujeres y este es un debate muy interesante no

Voz 2 10:42 pero este tipo vendiendo el perdón

Voz 0827 10:44 esto claro a quién lo tienes que vender porque lo con

Voz 5 10:47 éramos las mujeres entonces se puede hacer porque yo te explico cómo queremos las mujeres pues a hazlo porque no es vas a gustar más así como nos vas a gustar más te vamos a recomendar y como te vamos a recomendar seremos prescriptores de lo que tú haces y cómo nos va a gustar pues lo tienes todo esto ganado nos vamos a fidelizar ese ese uso no ese ese ese con

Voz 0313 11:06 hay un dato económico Gemma en eso que decía es que me gustaría completar el el ochenta por ciento de las decisiones de compra del mundo las toma mujeres sin embargo más del ochenta por ciento de las decisiones económicas mundiales de las las duras las toman los hombres

Voz 1 11:20 sí sí es que si se hiciera esto porque sabe cuanto bueno otro

Voz 5 11:23 es el ochenta veinte al revés más verdad es así de hecho cuando yo cuando cuando en el libro en mi libro ellas deciden no lo lo explico no siempre digo el consumo es femenino pero la economías masculina y eso es lo que la foto se está ahora vamos a intentar cambiarlo porque

Voz 0194 11:40 volviendo a los datos decía antes Patricia luego sobre el artículo que había escrito hoy en La Vanguardia no la importancia de poner negro sobre blanco los datos sobre las las pruebas así son las cosas claro a lo que a mí me preocupa es que estos datos no causen el efecto que tienen que causaron Nole no les preocupen a quienes tendría que preocupar y estoy hablando yo voy a volver a título citabas en tu en tu portada o después de la ministra de esta mañana

Voz 1 12:03 sí que se echan no puede ser que la ministra de Igualdad

Voz 0194 12:06 tierno de España cuando se le pregunte si es feminista ella diga que es que no le gustan las etiquetas es la ministra de Igualdad es no no puede ser entonces aunque les esa ahí hemos con datos yo creo que este durante esta semana están saliendo miles de datos sobre la presencia de las mujeres en los distintos campos lo que no puede ser es que la señora que ocupa la cartera de Igualdad compartida con sanidad etcétera etcétera y diga que no es feminista porque no le gustan las etiquetas externa del cine está para ser un bollo y que tiene dejarlas por mí también el run run es a ver si mañana es en Teherán no sea que si el ruido que vamos a hacer es suficiente decía Almudena Grandes otro día ojalá seamos tantas que no nos puedan contar tu sí

Voz 1 12:43 nueva acabamos tanto tejidos noche que no te fijas pero

Voz 0313 12:46 Pero Rajoy parece al menos en La Rioja

Voz 1 12:48 otro siguió pero bueno vaya vaya a cambio entre otras cosas porque ayer Rajoy contestaba a una pregunta del Senado que le preparan la respuesta que cuando él responde espontáneamente ya sabemos lo que dice no nos gustan pero ésta no me gustaría a mí me gustaría oírle decir feminismo bien claro porque creo que cualquier día va a decir ese movimiento del que usted desata

Voz 8 13:08 ah sí sí sí sí que como siguen pensando que esto del feminismo es negativo y lo asocian el otro

Voz 0194 13:16 ella también tenía que defenderme ante un tertulia que tenía en la mesa política no que seguir hablando las feministas anticapitalistas es decir yo no soy anticapitalista

Voz 1 13:23 lo dijo Jay vaya exacto a ellas pero entonces eso sí que es un ETI clara eso sí es una etapa hace hacen momento hablaba del estigma de la palabra feminicidio os puedo contar una anécdota absurda

Voz 2 13:35 está a mi me gusta hacer deporte voy a un gimnasio y que también el piscina hay tal y un un chico que conocía del gimnasio un día me viene me dice tú tú lo disimula muy bien pero eres feminista uso porque dije que que dije te voy a citar lo he hecho muchas veces de hecho que le digo pero Sáenz primero es la idea de que tienes que simular ser ceramista porque es algo peligroso y luego es que las feministas determinado aspecto yo sí exacto eso sí que es verdad es como lo que tienen que ser Tizona y malhumorado o algo así

Voz 8 14:05 descuidadas físicamente es física bordadas y antes

Voz 2 14:08 no se me ocurre otra cosa que liar a unas amigas mías que es un colectivo de artistas que hacen acciones que sea males Alony era muy divertidas de Barcelona Nos pusimos los hicimos unas camisetas negras con unas letras fucsias que ponía no Buddy no a ministro esa una lista os os pusimos gafas negras gafas negras gabardina nos dedicamos a pasear nos todas sus monedas con unos pinta labios rosa fucsia todas del mismo color son poco con purpurina por el mercado por el paseo del Borne etcétera art íbamos a la gente les decía entonces lo sabríamos la la la la Gavaldà gabardina les enseñamos nuestros lo y lo grabamos hay un vídeo y de hecho ganamos este esto es una acción que es un vídeo que Sámano Géminis de Estado online ir ganó y fue seleccionado como una obra para estar en el archivo de arte feminista de Berlín que la primera payasada que se me ocurre hacer con la salones vamos estoy abierto

Voz 5 15:04 aunque estas camisetas vendería muy bien eso sí

Voz 2 15:07 sí sí no se me había ocurrido pero pese a eso

Voz 1 15:09 el enlace mismo publicista ya sabes dice

Voz 5 15:13 bueno que se quiere compartir una primicia si si me dejáis desde ellas deciden hemos hecho este mes de febrero a una una encuesta justamente el el el concepto en inglés de perfectamente en castellano y Thinking Femenia pensando el feminismo salen mañana resultados pero lo haré yo la ahora no es las preguntas es te identificas o un universo hombres y mujeres se ojo al dato te identificas como feminista un treinta por ciento sólo un treinta por ciento no se persona preguntaros qué voy a decir si sigo sino decir si no sólo en un treinta por ciento dicen no estoy contento de estos en la pasada así si Ángels un setenta por ciento se identifican como feminista pero os doy la contrae para que entendamos qué pasa

Voz 0313 16:00 porque ella Rodicio no cuadra con la realidad

Voz 5 16:04 os digo a nuevas preguntas es la palabra feminismo es positiva o negativa un veinticinco por ciento la negativa ahí un setenta y cinco positiva estos brutal cuando preguntó después digo identificas como tal te dicen un un un treinta que no hay un setenta que sí que sigue siendo brutal donde tenemos el con y ahí bueno vamos a trabajarlo no es que ha te gusta la palabra feminista para definir este movimiento ya hay un cincuenta por ciento te dicen que no es decir la palabra feminista arrastra una connotación que no nos gusta pero lo que implica sí que tiene sentido creo que es muy interesante de de analizar no es como si soy feminista y te gusta la palabra que identifica lo quieres no sustrajo

Voz 2 16:43 si hoy podemos decir como Angels nos que alguien decía hoy es un día de citas bueno pues Emma Goldman que es una revolución que Samantha esa cita la piensa utilizar esta noche está utilizando tú ahora yo te voy a citar esta no y no puedo bailar no es muy revolución de están ha dicho este tú sí exactamente eso pero es una de las es una cita importante no yo quiero decir mañana yo por ejemplo tengo una cita en Barcelona donde van a ver grupos de música y me apetece mucho bailar voy a hacer huelga y bailar

Voz 1 17:10 hombre bailar esta revolución que hablando hablando de citas ha recordado una de las memorable

Voz 0827 17:14 la Campoamor cuando estaba en el debate del voto femenino ya se había aprobado el artículo pero después intentaron meter una disposición transitoria para que las mujeres pudieran votar en las municipales y bueno siendo es votaban bien pues a partir de ahí y les concedía no entonces ya cansada agotada les dijo aquellos diputados dicen los sexos son iguales por naturaleza por derecho por intelecto pero además lo son porque ayer lo votase

Voz 1 17:39 somos iguales porque somos y catorce

Voz 0827 17:43 constitución lo dice no hay que ir al Diccionario de la Academia ilustra Montserrat todo el feminismo la igualdad la no discriminación por razón de sexo está en el artículo catorce de la Constitución que usted ministra ha jurado cumplir

Voz 0313 17:55 oye dejaron incorporar a Sonia Ballesteros a la conversación Sonia buenas tardes

Voz 1913 17:58 con la que ha tomado el trabajo de cero uno

Voz 0313 18:01 lista y no es pequeña la lista de mujeres que mañana querrían hacer huelga están de acuerdo con los motivos están absolutamente conformes con la arista de reivindicaciones pero no pueden no pueden son muchas

Voz 1913 18:14 no podríamos contarlas las va a ser imposible saber cuántas mujeres no van a poder ejercer su derecho a la huelga aunque estén a favor de la convocatoria empleos precarios sueldos bajo su el miedo al despido son algunas de las razones que nos han contado trabajan en el servicio doméstico como cuidadoras camareras de piso o cajeras de supermercado en sectores donde las mujeres son inmensa mayoría ellas no podrán hacer la huelga

Voz 4 18:36 no voy a poder hacer una huelga porque la persona a la que cuido depende de mí y entonces es una responsabilidad no tanto laboral sino más que nada emocional a la mañana no

Voz 6 18:47 así que se quede con ella que le Mehdi que que que le prepara el desayuno no

Voz 1913 18:51 Edith separada con un hijo cuida a una anciana por las mañanas habla de razones emocionales pero también las hay económicas

Voz 4 18:58 con cuarenta euros menos para mí vendría a ser una semana media de mi comida que yo no me puedo permitir o comprarle algo a mi hijo yo no puedo privar a un dinero tampoco

Voz 1913 19:11 aprendí empleada en el servicio doméstico tres días a la semana

Voz 5 19:14 no voy a poder hacer

Voz 7 19:15 por motivo de trabajo mi pareja está en el paro es imposible tenemos un hijo ahí me supone una pérdida de dinero tremenda

Voz 1913 19:25 Isabel trabaja en una empresa de atención a dependientes

Voz 9 19:28 no lo que pasa es que las personas que yo te digo son personas muy dependientes tienen problemas de estabilidad son personas que no que no se pueden valer por ellos

Voz 10 19:37 si una salen Carolina está en el sector de la alimentación no podré dejar de asistir a mi puesto de trabajo de que el espacio donde actualmente trabajo no simpatiza con las reivindicaciones sociales y aunque la huelga sea legal puede que tenga consecuencias no justas y lamentablemente tampoco puedo permitirme

Voz 7 19:57 algún descuento en su ingreso

Voz 1913 20:01 Marisol camarera de piso en un hotel de cuatro estrellas de Madrid me contaba fuera de micro que no llega a mileurista que su marido está en el paro que le han dado un toque de atención por reclamar sus días libres y que no se puede permitir secundar esta huelga una huelga que algunos han calificado de elitista y ellas lo ven de otra forma ellas que no va a poder hacer la están pidiendo las mujeres a las que se lo puedan permitir que paren

Voz 11 20:23 para que sea un éxito porque dicen sobran motivos

Voz 1913 20:26 para esta convocatoria me gustaría hacerla porque

Voz 11 20:28 yo quiero los derechos de igual

Voz 7 20:31 las quiero que nos traten como a cualquier otra

Voz 5 20:34 persona que trabaja no en este país que tiene

Voz 7 20:36 mucho a tener derechos derecho a tener derechos

Voz 1913 20:40 más difícil todavía será para muchas parar en su propia casa dejar de atender a sus hijos a sus padres ahí es donde deben intervenir ellos en ellos han encontrado Carolina el apoyo que necesita para poder ir a la manifestación

Voz 10 20:53 formamos una familia monoparental y los cuidados de mi hija recae en Todo sobre mi con lo cual será muy difícil para mí también apoyar la huelga de cuidados lo que sí me estoy organizando como más de una ocasión con la red de apoyo en muchos hombres feministas que van a apoyar no son muchas eran que estamos en esta situación cuidando en este caso de nuestros hijos elija

Voz 1913 21:19 las que no pueden si quieren hacer la huelga colgarán delantales en las ventanas intentarán acercarse a la manifestación sumarse como sea a esta jornada que algunas ya califican como un día histórico que servirá para cambiar el mañana hay que

Voz 4 21:32 demostrar con hechos a los hijo enmarcar que va a ser un día histórico porque a nivel mundial y nosotras tenemos que marcar un camino distinto yo fui parte de la huelga por lo menos por dos horas o por tres horas dejé de hacer esto o yo hoy no voy a hacer la cena o yo no voy a alabar hoy los platos no hace falta que lo hagas veinticuatro horas contarle que te sume por lo menos uno o dos horas como mujer decir yo apoyo eso

Voz 0313 22:01 algunas y algunos lo pensamos mira mira el tuit tan bonito que acaba de colgar Andreu Buenafuente dice no apoya la huelga de mañana es no haber entendido nada pero hay que apoyarla para que cambie todo déjame decir dos cosas bonitas sumo a ese maravilloso

Voz 0194 22:15 lo que ha hecho Sonia de todas esas voces yo también voy a hacer huelga por las mujeres que ni siquiera saben que mañana se puede hacer huelga por la gente que fuera de este país en los mal llamados países del Tercer Mundo sufren muchísimo por esas mujeres por esas refugiadas que ni siquiera saben el día que es mañana yo voy a hacer huelga por ellas y otra cosa no quiero de ninguna empresa se apropie de nuestra huelga las otras hacemos la huelga de manera individual y esas empresas que mantienen en sus cúpulas mayoritariamente puestos directivos destinados a los hombres tampoco quiero que se apropien de establecido

Voz 0313 22:54 Patricio sobre Beltrán Gemma Cernuda Ángels Barceló muchísimas gracias a las tres

Voz 0194 22:58 hasta luego vial déjame decirlo

Voz 1 23:01 con este estudio se puede venir no se puede venir llena de mujeres

Voz 3 23:04 vale hasta luego adiós todas

Voz 12 23:10 eh