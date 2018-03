¿Gusto o muerte a las chirimoyas?

Voz 1 00:00 amigos a la política

la amenaza real pues como tú qué miedo pero muy bien a las claras así que yo propongo que de aquí digamos Faldo claro es si nos parece un razonamiento muy brillante en vida

Voz 0230 00:42 yo creo que ahora mismo tenemos un presidente del Gobierno que parece un conductor dormido al volante de un país

hola hola Toni Martínez Javier Coronas Especialistas secundarios Laila Blanco gala Aróstegui en un ratito Piñero con su música Joyce Roberto no está ya hemos no hace un ratito que está ganando está preparando el Hablar por hablar de esta noche perdona amigo se siente se tenga Camacho tenemos nuevo ministro de Economía se llama Román Escolano ahora vamos

Voz 0230 01:19 a escuchar en el casting que les hacen a los candidatos a ministro les dicen de una frase que incluya factores demanda PIB cíclico redes comerciales crecimiento positivo trimestre demanda y consolidación tiempo

Voz 6 01:34 si sumamos todos los factores el cambio cíclico en las manda cambio cíclico en el PIB también que en definitiva es una buena aproximación de la demanda ya estamos en crecimiento positivo desde hace en los últimos trimestres del año pasado en segundo lugar en la mejor situación regulatoria y en tercer lugar la propia consolidación ya de las redes comerciales

Voz 7 01:55 ha estado con el claro a todo Javier Coronas

Voz 8 01:59 to muerte para Román Escolano tan de oro como bueno pues que sepa es que

Voz 0230 02:05 que sepas que para Albert Rivera es muerte

Voz 4 02:15 Rivera no está contento no

Voz 0230 02:17 le ha dado al nuevo ministro ni cien días

Voz 9 02:20 inicien minutos sí que creo que contra Rajoy vuelve a decepcionar eh sin hacer una crisis de Gobierno profunda que yo creo que España necesita y por otro lado quitando otra pieza más de uno

Voz 0230 02:32 bueno se refiere al ver Rivera que Román Escolano era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones que es una de esas entidades europeas que la mayoría de la población pues no conocemos con el consiguiente menoscabo del sentimiento europeísta para que esto no suceda en España para evitar el desfallecimiento del patio tipismo para recuperar el espíritu nacional publica el diario La Razón que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación han llegado a un acuerdo sobre cosas que van a aprender los niños españoles en la escuela son una propuesta pero es en serio esta propuesta incluye hacer figuras de plastilina con la bandera española y cantar pasodoble Banderita que es este que escuchamos de fondo y que cuando empieza la letra comienza diciendo allá por la tierra Mora hay un soldadito español o lo que resulta muy indicado para educar a nuestros niños en el respeto a la diversidad también habla este pasodoble de los colores de la bandera edicte que son como el vino de Rioja y como el vino de Jerez muy adecuados también para introducir a los niños en la familiaridad con las bebidas alcohólicas ser auténticos españoles que este plan que se publica en la razón se supone Se supone que es después de una tormenta

Voz 5 03:47 ideas que yo sepa no queramos saber cuáles fueron las ideas descartadas

Voz 8 03:59 twiterías venga vamos si empezamos con aquel coche que twiterías sobre esa gente especial hay gente capaz de hacer mucho con muy poco mi hija pequeña por ejemplo es capaz de llenar completamente de mierda con una galleta maría

Voz 8 04:19 el infierno está lleno de gente que echa limón a los calamares sin preguntar a los demás

Voz 11 04:24 a César Augusto ha muerte muerte totalmente bueno vamos ahora con Chano que echar mano del refranero para ampliarlo

Voz 8 04:30 a quién tiene un amigo tiene un tesoro pero quien tiene una bicicleta estática tiene un perchero

Voz 11 04:36 en estos tiempos de los que tenemos que insultar tanto pues agradecen las aportaciones como las de Ana

Voz 11 04:51 eh acabamos las loterías con una de reproches de pareja totalmente justificados a cargo de Pin no

Voz 12 04:58 quiénes son nuestros

Voz 5 05:06 hay una cosa que no se nos olvide que hoy tiene más gusto muerte con Javier Coronas no hace falta uno una oyente para empatar Cheli bueno no nueve cero dos catorce

Voz 8 05:16 el sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta para desempatar el gusto o muerte

Voz 0230 05:48 os acordáis de que ayer escuchamos al obispo de San Sebastián opinar sobre la huelga feminista convocada para mañana utilizaba alguna expresión contundente curiosamente el dueño del París Saint Germain el jeque Al que Lacy se expresó en términos muy parecidos al finalizar el partido contra el Real Madrid

Voz 15 06:02 eh va a

Voz 16 06:51 más que tres mil empresas han salir de Catalunya ibamos Atenea mínimo veinte años Pava consiguió otra vez la fases que teníamos antes por lo tanto por las mentiras Ike es contra la ley que ustedes están haciendo voto yo que todos los ustedes van a la presión

Voz 4 07:19 bueno estos inimaginable

Voz 0230 07:20 en cualquier lugar de España que no sea Cataluña hora la luna hace quince años tampoco a Jordi Pujol le levanta la voz en público a alguien un empresario monta un pollo que da la vuelta al mundo esta mañana el presidente de los empresarios alemanes en entrevista en Antena tres ha pedido disculpas por el tono de ese colega suyo

Voz 17 07:38 quiero ser una persona ICO o no si ha sido así Piru disculpo disculpas por Eto o no

Voz 0230 07:46 bueno tan pero también este empresario ha criticado al Gobierno catalán en Antena tres en la entrevista en Antena tres ha criticado al Gobierno catalán al Gobierno español también al Rey Felipe VI

Voz 17 07:57 no quiero anunciar pronunciarme contra el Rey pero la oportunidad en octubre o en el de Navidad Nos otros hubiera gustado también a ser un vínculo pues a Catalunya dar confianza a todos los catalanes

Voz 0230 08:10 bueno es interesante porque hace un planteamiento frío de todo este follón es una visión curiosa desapasionado dejando de lado la pasión por el dinero o por el negocio empresario sí pero no razona desde el punto de vista que tenemos en España sobre quién lleva mejor argumento quién tiene razón quienes un golpista aquí un franquista su planteamiento es oiga arreglan esto

Voz 17 08:28 usted ingresaría en una situación inestable si usted está invirtiendo dinero encima capital humano usted tienes que proteger su dinero es una cosas pues sea la menos importante también tiene que proteger la gente que usted manda aquí usted manda era gente en una situación con inestabilidad no nos gustaría

Voz 8 09:09 contra adicción entre uno y otro él de más quiere que la Virgen maya nos pone de hoja de bueno el obispo de madre apoyarla

Voz 0230 09:24 la huelga ha mostrado su simpatía hacia la huelga ya ha dicho que la Virgen también iría el obispo de San Sebastián cree que el demonio está detrás bueno esta contradicción en la política española ha pasado también esto algo curioso es que un día de repente el Partido Popular y Ciudadanos decidir en argumentar contra la huelga pero en las últimas horas han variado de discurso como surferos sobre la ola

Voz 18 09:46 eh

Voz 0871 10:09 lo mejor es que son lo más trabajadores

Voz 0230 10:13 trabajado trabajado si te equivocas de hola o si quiere escoger dos es a la vez el problema es mantener el equilibrio si escuchamos declaraciones de miembros del Gobierno sobre la huelga de mañana comprobamos que están intentando coger dos olas a la vez

Voz 19 10:25 por ejemplo Fátima Báñez España es el país de la Unión Europea donde más se ha reducido la brechas

Voz 0419 10:31 salarial entre hombres y mujeres

Voz 0230 10:34 Mariano Rajoy ayer rechazando las críticas a la huelga de mañana

Voz 20 10:37 tengo que decir que me ha impactado su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro del bipartito no me

Voz 0230 10:50 la ministra Isabel Tejerina por alusiones lo que dijo o no hace una semana se a mí me pregunta de manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas Dolores de Cospedal ayer yo mantengo que la mejor

Voz 21 11:05 manera de trabajar para defender a las

Voz 8 11:07 tres las propias mujeres es

Voz 0230 11:10 trabajar para ello esta mañana la ministra de Igualdad Dolors Montserrat en Hoy por hoy la entrevista Pepa Bueno veréis que no responde a la primera usted

Voz 8 11:18 de feminista administrar yo te soy sincera

Voz 22 11:21 hay yo me defino como una mujer que defiendo la igual

Voz 8 11:24 tan real y efectiva los trescientos sesenta y cinco días al año desde que nazi no quiere decir que si no quiere decir que no a mí me parece una etiqueta pero que yo respeto perfectamente

Voz 0230 11:35 pero explica que a ella no le gusta es etiqueta

Voz 8 11:38 a mí no me gusta que me pongan esta etiqueta pero

Voz 0230 11:40 me satisface que mañana unas mujeres hagan huelga y otras mujeres no hagan huelga sin ser expertos en SUR podríamos concluir que las olas no están bien cogidas pero está claro que quiere coger dos solas a la vez

Voz 8 11:50 mañana yo misma me satisface saber que van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho a la huelga como me satisface saber que mañana van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el poder continuar trabajando por la igualdad

Voz 0230 12:04 bueno siempre es interesante ver a un partido político a un Gobierno a una persona decir una cosa y la contraria aunque en el caso de Mariano Rajoy dígalo

Voz 8 12:12 que diga se hace acompañar de esta lógica aplastante puros

Voz 0230 12:14 Diego común dicho algo que es de puro sentido común lo contrario es un disparate

Voz 8 12:18 lo contrario es para lo que ha dicho es obvio lo que he dicho es lo obvio

Voz 0230 12:24 claro sería un mal jugador de gusto o muerte porque le pregunta las acelgas y te dice bien este sentido común lo contrario es un disparate

Voz 8 12:31 lo que he dicho es obvio y todos los demás callado

Voz 23 12:33 a a las

Voz 5 12:40 con la prepara una bebida con alcohol desde su punto de vista bueno claro desde su punto de vista está bien es raro que no hayan sacado el Cuba Tola dejando en el negocio para otros

Voz 25 12:51 a día

Voz 0230 12:57 sabéis que Johnny Weissmuller el actor acabó creyéndose Tarzán se creyó su personaje a veces pasa esto en política

Voz 4 13:06 hay un ex consejero catalán se llama Santi Vila fue el que dimitió después de antes de la declaración unilateral The Independent

Voz 0230 13:12 hacia ha escrito un libro también se llama héroes y traidores en este libro explica por decirlo muy resumida mente que todo el proceso de independencia de Cataluña era una representación destinada a forzar al Gobierno español a negocio pero que los actores no sabían cómo bajarse del escenario decirle al público oye que esto es una representación bueno vamos a llevarnos bien porque si no van a pero entonces explica Santi Vila que Puigdemont era el más convencido de la necesidad de convocar elecciones decir de bajar del escenario decir esto es una representación ayer lo explico en Hora Veinticinco

Voz 26 13:49 nadie como el presidente Bush Damon intentó persuadir a los suyos y al sector soberanista de la conveniencia de la necesidad de convocar elecciones

Voz 0230 13:58 nadie como él pero en esta obra de teatro el público se ha creído la obra y al que baja del escenario le llama traidor y muchos no se atreven a bajar del escenario y siguen representando porque no saben cómo bajarse los lo que explica Santi Vila es un poco surrealista estás en el paro en el cine viendo el padrino

Voz 27 14:16 Vicente que salió Al Pacino y la pantalla en tu todos todos todos

Voz 8 14:40 no

Voz 1509 14:41 a ver vamos a ver a ver qué es mentira hay que es verdadero tres noticias moverse hacer Tyson la primera un nombre finge que le han robado un coche para eludir una multa de tráfico de cien euros y acaba pagando dos mil por la mentira un votante del PP reconoce que votaba a Podemos hasta que le tocó la lotería o una mujer prefiere ser arrestada antes de que encontraran a su amante escondido en el armario

Voz 5 15:04 no es un es verdadera unas son es verdad

Voz 24 15:07 era la primera yo yo la primera la primera también año

Voz 11 15:11 no sé porque

Voz 1509 15:12 yo la segunda gusto las tres la II estaría bien pero no es la tercera hora ese asunto del armario en Alemania lo cuenta que punto es durante el fin de semana una mujer aprovechó un viaje de su marido pues para invitar a su amante ocurre lo de siempre el domingo aparece de improviso el marido entonces la amantes esconde en el armario la pareja comienza a discutir de esta forma los vecinos tienen que llamar a la policía cuando los agentes llegaron la mujer sospechando que podría ser descubierta por su infidelidad comenzó a golpear a los policías así que fue detenida llevada comisaría vale porque sabemos que la mujer lo hizo a propósito porque el portavoz de la policía aseguró que ella había dicho que no quería ser descubierta a cualquier precio prefirió ser arrestada antes que descubierta pero claro ha sido descubierta por qué porque una vez abandonaron el lugar de los hechos la policía tuvo que acudir de nuevo la casa alertados otra vez por los vecinos y es que un grupo de hombres intentaba forzar la puerta a la entrada del domicilio

Voz 0230 16:10 qué pasaba el amantes había quedado encerrado había

Voz 1509 16:12 a sus amigos para que los bomberos han rescatado

Voz 5 16:17 hoy es fantástico y qué pasaría después bueno da igual Especialistas secundarios venga

Voz 11 16:28 ah pues yo me hago eco de una noticia que llenos explicó heridos y también ya noticia aquellas de mucha y millonario que oferta un puesto de trabajo para cuidar de una isla en el Caribe os acordáis no que es Richard Branson el multimillonario el de el de Virgil y la verdad os mentiría si dijera que no me interesa nada esta oferta así que tengo un número de contacto y voy a llamar a ver si hay a veces algo de este agujero ir Richard Branson me da me da el trabajo para cuidar de una isla en el Caribe vamos a llamar

Voz 28 16:58 hola buenas tardes hola buenas tardes si quisiera hablar con el señor Branson sí enseguida le paso

Voz 29 17:04 no

Voz 28 17:09 dígame sí señor Branson se salvaron su mala Charles Bronson se negara no no no no salvo el actor el justiciero de la noche se de Justicia salvaje es el de ellos una justicia Teodoro sí sí al menos lo que sí que sí pero usted no está muerto al Bronson

Voz 30 17:29 mira que va estar Morton actuó sino que llamamos

Voz 28 17:31 a ver yo yo quería hablar con el señor Branson Richard a sí que van pasando mal le vuelva centralita

Voz 11 17:41 anoche Tito seguro que usted ha muerto yo juraría que usted usted murió hace años

Voz 30 17:45 a lo que hay que lo que dice

Voz 28 17:48 la centralita

Voz 11 17:55 sí señorita mire llamado caso el momento me ha pasado usted quería hablar con el señor Branson iba paso esté con Charles Bronson iban con Richard Branson yo quería hablar con con Richard Branson iba a pasar con chats Branson

Voz 30 18:06 ya que el tema es que me he confundido esté consciente de mierda yo sí porque es que aquí son pronunciado igual me he dicho señor Brown

Voz 28 18:16 ah sí son son hay dos

Voz 30 18:19 dicha Branson no

Voz 28 18:50 por Branson

Voz 30 18:51 bueno la haylas son tras Branson es Bryce

Voz 28 18:55 no es reparto Richard Branson sí señor Benson llamada por lo del anuncio cuidar cuidar eso es para mí sí sí

Voz 30 19:08 si se trata de que deje el ala recoger temas que bueno que todo esté más limpia ataques nucleares

Voz 28 19:17 a lo de ataques nucleares suena letra pequeña muy grande ataque nuclear

Voz 30 19:23 te quiero engañar no esto es lo complicado está bajo la isla va a ser objetiva nuclear unas pruebas que estamos probando porque no tengo tiempo para contarte dicha fuente cuentas estamos desarrollando un traje de que creemos que puede ser resistente a un ataque nuclear para poder poner un mono en vez de una persona pero espuelas de la explosión que le preguntamos al mono

Voz 28 19:45 nada no a una persona así te voy a decir me duele aquí me quedé la piel

Voz 30 19:49 claro prepárense era una persona estaba jodido pero está bien pagado se sigue interesada me das nombre

Voz 11 19:57 cómo ha quedado bueno apunte a Javier Coronas Aguilar Corral ha tomado nota vale pues esta prueba nuclear ese puede ser para que eso no

Voz 30 20:07 si sale bien lo de los trajes podemos pelear contra quien queramos y Burgos sólo chino a lo mejor es

Voz 11 20:14 lo Meji estoy ahí te de quiénes de Donald Trump

Voz 32 20:32 buenas tardes y buenas tardes a diario

Voz 24 20:34 bueno ya sabemos que el ataque

Voz 11 20:37 a las cinco y media las cuatro

Voz 5 20:39 en Canarias

Voz 5 20:56 venga aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy os apetece un poquito

Voz 33 21:01 sí hombre era hagamos pero hoy podemos repetir un poco no venga esa tele con Marta Estévez efectivamente sí ayer sabéis que eso un partido señora no

Voz 24 21:20 cuál ha sido hasta ahora la emisión más vista pues el partido de ayer noche el partido de vuelta entre el y el Real Madrid arrasó si encima me llevé la porra de aquí a que todo esto no

Voz 34 21:34 qué bien Marta Valderrama Pacojo yo he ahí estamos entonces el partido arrasó con un cuarenta y ocho coma ocho de desear ocho millones todo en Antena tres que sumados ojo a los espectadores de TV tres que también sirvió en Madrid allí llegó a los nueve coma dos millones de seguidores seguidores el minuto el minuto de oro fue a las diez y veintisiete con más de diez millones de espectadores fue este

Voz 35 21:59 Sensio se vino arriba se muy bien el paro se pasea Lucas ocupando muy bien en los espacios perfectas el Jones y tiempo

Voz 4 22:15 poner como íbamos

Voz 24 22:19 ahí ahí estaba todo esto ya se sí ahí está vendido a Telecinco no esperando que pitara porque me enteré

Voz 36 22:30 Celis llevaba la porra algo más el pelo que bueno el otro día estuvo aquí Luz Casal si sabéis presentando su último trabajo de correr el aire muy bien ha estado de promociones sábado estuvo en Telecinco con Toñi Moreno se llevó un CSKA de estos de trozos pues pues Toñi Moreno sí mira a ver

Voz 0419 22:50 es decir te quiero te quiero te quiero eso queda siempre todos los días

Voz 0871 22:53 claro

Voz 24 22:57 no la verdad es que a ti no te quiero Moreno a mirar un poquito no

Voz 5 23:30 coronas despierta no te pongas tonta venga que tienes que hacer lo va venga venga vamos

Voz 4 23:34 tanto venía ya

Voz 5 23:39 a ver que tenemos oyente para desempatar desde Barcelona Eva buenas tardes hola

Voz 32 23:44 hola buenas tardes

Voz 11 23:48 bueno muy bien muy bien muy bien se ha llamado para gusto o muerte lleva

Voz 38 23:53 estás toda la empresa que pasa es que mira lo siento por el resto chicos pero es que hablar con fascina

Voz 38 24:04 es que Francino cose

Voz 24 24:07 pero bueno

Voz 0871 24:10 no es que tenemos encima

Voz 0871 24:21 pero estaba muy de acuerdo contigo hablaremos de este tema te cuento consta de te vale

Voz 4 24:30 tengo

Voz 0871 24:39 vamos a hablar de un hábito digo una costumbre pues una un poco como como tabú una cosa un poco rara que estamos hablando es de reventar los granos

Voz 24 24:48 no no no no miran hagamos todos pero que a la pareja normalmente orienta los dramas es verdad es que está planteando manifestado su desagrado ya voy diciendo muy mal no me estoy inventando algo de esto irreal

Voz 0871 25:11 ha pasado a largo plazo gusto o muerte Reverte a los veranos de quien el otro sí o que todo reviente todo el pack puede ser pasivo pero nada

Voz 24 25:23 el deporte asqueroso muerte muerte muerte bueno que te lo reviente no pero Rubén Busto vale la paramos la que estoy seguro que más de un aquí he dicho muerte pero sabe completa fuerte apretar fuerte hasta que sea eso lo que está limpia

Voz 0871 25:46 Eva entonces ya que decir una mayoría aplastante Infantino ha dicho muerte tú verás

Voz 40 25:52 qué te ahora merienda bocadillos bueno

Voz 11 25:54 sí sólo logran los defrauda

Voz 0871 26:00 si no te gusta la muerte vamos con una fruta una fruta que vuelve a estar de moda tuvo un eclipse tuvo un momento de bajón pero ahora mismo la sociedad española está dividida entre sí o no Chiri Moya así Ximo ya no consigue gusto o muerte a gusto no encuentra fácil les va a gustar no me gusta mucho más Piñón gordo querer encuentra Todolí muertes no ya Madrid gusto es muy bueno

Voz 24 26:35 bueno es justo indiferenciado muerte muerte beba tampoco

Voz 38 26:44 es fuerte con cuarenta y ocho años y Moya

Voz 24 26:48 con pocos bueno bueno bueno como para que su vamos notas de Chile

Voz 0871 27:02 pues vamos

Voz 24 27:04 entonces no es lo que tiene

Voz 0871 27:18 como ha dicho que es la que decide si queda probado pero entera no me entero y la poquitos solamente no la canta sola Costa la cata lo bueno que tenía el aspecto

Voz 0871 27:34 Begoña azul con unas patas muy largas vamos a por favor céntrate no vale

Voz 0871 27:48 Mari Jose del estómago estas ahí como nervioso venga vamos vamos a ver a gustar las dos cosas para que se a gusto si una falla es muerte estamos hablando de hacer la cama hacer la cama o sea la tuya sea si hacer la cama tirarse en tirolina Marcelo Justo muerte me gustan los dos

Voz 11 28:11 no sí sí colina me encanta

Voz 0871 28:17 me apasionante sobre todo el conocimiento sí vale Madryn muerte sois todos muy raros justo gusto gustó pero sí a las dos madre mía no sé si venga gusto Alonso Eva por la tirolina gusto para tiro si la cama todos los días no

Voz 38 28:45 todos los días no salgo de casa sin hacer la cama

Voz 24 28:47 bueno eso es muy bien desde luego Germán yo lo que te puedes encontrar las tardes de la habitación

Voz 1509 28:53 que espero hacerla una cama

Voz 24 28:57 es como

Voz 0871 29:04 dice no saber si te puedes encontrar por la tarde y no está muy bien yo hacer la tirolina que es eso

Voz 0871 29:12 de agosto a muerte el cuarto y que no se trata de un al que tuvo un vicio una costumbre insana se trata de leer las esquelas cuando un periódico que lleva esquelas leer las esquelas de la Peña que ha calmado a lo mejor no es decir ostia mira

Voz 24 29:39 no verte

Voz 22 29:43 he compañero compañero Db3 que lo hacía todos los días todos los días Jordi se llama se llama creo

Voz 24 29:54 ahora se llama sí

Voz 0871 29:55 adiós Barcelona gusto o muerte muerte muerte claro

Voz 11 30:00 le gustó y me gustaba lo que se escribe

Voz 0871 30:04 a mí también me gusta ver quién de una plaza de tus hijos y tus hermanos y la mujer no están amo

Voz 24 30:10 no voy siempre al político y humano imaginarme la vida de ocho daños hecho a Madrid no gusto o muerte

Voz 0871 30:23 muerte cuando está un poquito igualado iba a partir gusto o muerte

Voz 32 30:27 bueno gusta

Voz 24 30:29 mira ahí me explico aquel ya estaba muerto

Voz 0871 30:42 llegamos a al elites musical son dos canciones tiene que ser gusto yo hay que ser muerta es descubierto la panacea del gusto o muerte de las canciones os voy a abrazar durante semanas con esto porque me he metido en el mundo de las canciones infantiles se nota que hay mucha ahora mismo importantes no

Voz 11 30:59 ha abierto una puerta a puerta

Voz 0871 31:01 el infierno he descubierto a los poquitos os poquitos hacen versiones de canciones más uno desconocidas ir la primera canción es que descolgado en tus manos

Voz 8 31:14 con palmero

Voz 42 31:22 pero

Voz 4 31:35 asestó tú en casa

Voz 0871 31:46 para porque ya de por sí Carlos Baute y Marta Sánchez para los niños habría que revisarlo pues ya como como robots ni te cuento esta es la canción la segunda es otro tema de los poquitos que a mí me ha hecho mucho daño ha dado no os voy a intentar influir cuales lanza por esta se llama Yo soy tu gominolas y da título al LP sí yo sí lo bueno es muy conocido yo un simple está mierda ah ya ya es llama llegado vamos más llegado muy grande yo solo

Voz 42 32:19 el vino cinto

Voz 0871 32:37 a ustedes esto quiere decir justo muerte o como

Voz 12 32:41 hola o colgado en tus manos Barcelona seguro y espero que me la pongan este fin de semana

Voz 24 32:48 la Madrid y Eva tu opinión

Voz 38 32:53 que esto no vaya por delante que habría que matar a los dos pollos que no la conocía por mi hija acaba enganchando

Voz 24 33:03 este es un tema

Voz 5 33:20 era de Barcelona muchísimas gracias adiós adiós vaya papelón habrá para la pobre Laura con su música sí sí

Voz 0871 33:38 es lo que va el tema

Voz 24 33:43 ya verás

Voz 1280 34:08 que se llaman una TAC son de Murcia ya acaban de publicar su tercer disco no un ataque y el tiempo de los valientes es un interesante juego entre lo acústico La Vanguardia décadas musicales distintas y cada canción contiene una pequeña historia de valentía esta en particular que da título al disco dedica Adrián el cantante a su madre ir a todas esas mujeres que son una fuente de inspiración para sus hijos los miedos que entierre son peldaños bajo mis pies dice es el tiempo de los valientes

Voz 4 34:39 valientes

Voz 5 35:13 como en una TAC luego contra el cierre musical de todo por la radio Sheila Blanco y ahora especialista secundario

Voz 0871 35:20 bueno vamos a ver un poquito el ritmo comercial no dinerito

Voz 11 35:24 eso sí espacio que ya falta que hace años que vino presentando este espacio si no me veréis que hemos presentado algunas de las ideas más truferas no de la historia de la publicidad radiofónica que ya ha visto jamás los ojos humanos podemos estar realmente orgullosos y hoy creo que no va a ser menos porque me acompaña señor Cuco cocotero qué tal Cuco que es director

Voz 28 35:45 comercial de la empresa puto amo empresa dedicada

Voz 11 35:47 va a mejorar la imagen de la gente buenas tardes a todos y también

Voz 8 35:52 un saludo a toda la gente que nos escucha ahora desde sus coches buscando aparcamiento en doble fila un saludo para todos ellos

Voz 11 35:57 el Cuco de puto amo con os dedicáis a mejoró esta imagen

Voz 8 36:01 más tienen de nosotros esto efectivamente si ese matiz no nosotros pensamos que si hay algo que nos une a todos al margen de nuestro gusto por las canciones de las que usan la metáfora de que los ángeles lloran para decir que está lloviendo y él es que nuestros vecinos tienden a pensar de nosotros que somos unos mierdas

Voz 11 36:17 si es así los vecinos y después de todo lo puedes ver eso

Voz 8 36:22 dos miradas no coincide será el ascensor con un vecino notas que está pensando de dónde vendrá este pobre muerto de hambre recuerdo me suena pues nosotros trabajamos para que tus vecinos dejen de pensar de ti que eres un desgraciado a tu vida no la podemos mejorar pero sí la opinión que de ti tengan tus vecinos no en mejores a mil sino lo vida

Voz 11 36:37 sin que tenga los vecinos de que sabes que según

Voz 8 36:40 estudio de la Universidad de Candanchú no no una persona la cual valoran positivamente sus vecinos tiene un sesenta por ciento menos de posibilidades de encontrarse las ruedas del coche pinchar

Voz 11 36:48 la no ha escuchado bien lo que has dicho sí sí sí

Voz 8 36:51 entonces nos preguntamos qué mejoraría la imagen de Ci que de ti tienen tus vecinos pueden empezar que mejoraría la imagen que decía en tus vecinos del bosque de vez en cuando pienso que de vez en cuando hoja oyeran que estás echando Kiki no ha bueno como eso no va a pasar tu crees que armó eso no va a pasar y mucho menos de vez en cuando el puto amo demandamos a casa una pareja para que haga el amor en tu cama como con un nivel de jadeos alto para que no pase desapercibido para tus vecinos cómo cómo es buen locos sí sí sí

Voz 11 37:20 es una pareja que yo no conozco a mi caso iba a hacer el amor

Voz 8 37:24 en tu cama en tu sofá en tu moqueta depende la tarifa que elijan pero la próxima vez que coincida es el ascensor con tu vecino pesará pero de dónde vendrá este hacker

Voz 11 37:33 vale vale diez de muerto de hambre desgraciado

Voz 8 37:38 se espera porque no sólo no sólo de nuestra imagen sexual vivimos también es importante que los vecinos escuchen de vez en cuando que los Duchamp nos vale que piensen este tio tiene un nivel de Gene alto

Voz 11 37:48 tío es es un tío lavaba solo si se limpio no que proponía entonces imputada

Voz 8 37:52 pues os enviamos a casa una pareja cada tres días para que seducen en tu ducha una pareja que no conoce

Voz 11 37:58 nadie será la misma vendrán a duchar si una cosa por curiosidad pensando en alguna pareja en concreto para estas simulaciones son actores eso mi hija Berta de dieciocho años y su novio por reta los tengo en casa y la verdad no puedo aguantar más vale pues hay que toda esta empresa es una tapadera para que tu hija pues no mantengan relaciones en tu casa básicamente Ojos que no ven corazón que no ve

Voz 0871 38:24 es muy frágil acuerdo pues fíjate

Voz 11 38:26 eres toda nuestra solidaridad si alguien quiere acoger esta pareja de adolescentes en vez de jóvenes en su casa y de paso mejorar su imagen que llamen por favor a este número de teléfono

Voz 8 38:38 poco cocotero hoy algo de regalo por si para las diez primeras llamadas de regalo un juego de toallas de sábanas y de cortinas limpias que las bananas

Voz 0230 38:45 sitar

Voz 8 38:46 gracias kurdo

Voz 44 38:56 pues sí

Voz 0419 39:01 bueno pues yo aprovecho el momento en el que estamos el mes la semana la víspera del día de mañana poner un poco solemne así como Toni Martínez porque oye el que vamos a tomar con humor pero pero el humor es una cosa muy seria también no os he traído algunas canciones así sexistas machista Torras que que no se iban acompañando mucho tiempo y les vamos a buscar una respuesta feminista en forma también de canciones esto es una sección que llamado derecho de réplica vamos allá y como digo que hay que Rice estas cosas vamos a empezar con unos payasos

Voz 45 39:33 claro

Voz 47 39:41 si arriba

Voz 0419 39:57 sí sí te no es muy bonito ver en el vídeo lo de así planchada que lo coreografía han también niños y niñas a la vez no hasta ahí hasta yo lo bonito del Villa bueno aquí el Derecho replica se lo da Miliki asimismo unos años más tarde unos treinta años Miliki erraba eso de a mis niños de treinta años

Voz 24 40:12 hasta los tiempos modernos

Voz 45 40:16 Francia ella almorzar pero no puedo correr porque tenía

Voz 0419 40:32 cambiamos una niña por Un marido así que les aceptamos barco no Miliki va

Voz 0871 40:37 bueno vamos a seguir con otro tema de eso sí

Voz 0419 40:39 que están enquistados en nuestro imaginario que manos sexismo IPTV abismo también vamos

Voz 4 40:46 yo pues mira tú Julito yo sin enterarme yo que fui tu yate

Voz 48 41:40 qué curioso

Voz 49 42:05 no no pido perdón para que si me perdona no le importa claro siempre tuvo la frente a las lenguas muy larga la falta

Voz 0277 42:53 estos será la ESA la culpa es personal han equipo a principios de los ochenta y convertían estén no pum en un himno te ministra jugando pues con las mismas cartas no que la perspectiva de los hombres no hay terminamos esta derecho de réplica conjuntas muy fidedigno que es cuando queráis saber si una canción es exista no lo es cambiar el género de la canción Easy escuches cosas que nos cuadran con la realidad pues ahí alarma que os hacia las alarmas que hay ahí un poco a chiste yo bueno os he traído un tema muy castizos va encantar

Voz 50 43:21 hoy en día

Voz 51 43:27 batas parece de lo más cool turista es bastante con cada vez son tan soberbios tú luego den testa pero pocos se está entorno bueno es que ver nada donarán BHP que cómo estás guapa

Voz 24 44:40 ya ya ya sabes que ha despachado a toda Martín está bueno hasta hasta más ver