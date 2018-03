Sin respuestas

Voz 0099

cuando escuchen estas palabras ustedes ya sabrán hasta qué punto el ocho de marzo ha sido un éxito ya no porque como ayer hizo huelga grabé esta columna el miércoles siete En cualquier caso con independencia de las cifras concretas es indiscutible la energía la solidez argumental la creatividad la masiva capacidad de contagio que ha desarrollado el movimiento feminista en los últimos dos o tres años ya sé que es un fenómeno internacional pero quiero hablar de España porque aquí mismo en el plazo de unas pocas semanas ha surgido otro movimiento inesperado masivo y sorprendentemente enérgico los mayores no solo han salido a la calle a protestar por el XXV de aumento en suspensiones han salido también a hacer memoria a recordar que no tiene miedo porque llevan toda la vida luchando primero contra la dictadura de Franco después durante la transición más tarde contra las reformas laborales ahora por sus derechos de quiénes serán jubilados dentro de unas décadas así han arrastrado a los más jóvenes que se ha sumado a su causa ese manifiestan a su lado por sus abuelos y por sí mismos es una estampa tan emocionante como los carteles que convocaron a la huelga de ayer pero mientras las mujeres los jubilados y jubiladas dos estudiantes afirman la fortaleza de nuestra sociedad civil donde están los partidos de izquierdas porque en el peor momento de la derecha tradicional no son capaces de rentabilizar este fabuloso capital político me encantaría contestar a estas preguntas pero por desgracia no de las respuestas