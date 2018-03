Anna González: "Los ciclistas mueren a cómodos plazos y ni nos enteramos"

Voz 1 00:00 once K

Voz 0699 00:16 no es que me pasó en este SER Deportivos ya sabes pues que todos los miércoles le dedicamos un espacio el deporte femenino todo lo que tenga que ver con mujer y deporte en realidad este tramo de miércoles desde mujer tesón lucha deporte porque la mujer con la que vamos a pasar los próximos minutos es el ejemplo de esfuerzo de sacrificio por lograr justicia y mejorar la vida de todos de paso Ana González perdió a su marido tras ser arrollado mientras montaba en bici por un camión lleva luchando años por una ley de seguridad vial más justa por la protección de los ciclistas y concienciación de los conductores hace poco yo diría que hacer más o menos una semana un poquito más estuvo a punto de tirar la toalla pero en la última semana ha vuelto a recibir uno impulso digamos para no cejar en esa lucha Orán a muy buenas tardes

Voz 3 01:02 buenas tardes lo primero por situar a las

Voz 0699 01:05 gente cuánto tiempo llevas en en esta pelea Ana

Voz 3 01:08 dos años y medio aproximadamente

Voz 0699 01:10 la que has estado más cerca que nunca de de tirar la toalla a pesar de que te apoyado mucha gente y que mucha gente ha tardado dar impulso

Voz 3 01:18 bueno yo no llamaría tirar la toalla sino que el trabajo está hecho está todo entregados

Voz 4 01:25 la esa puesta encima de la mesa la problemática

Voz 3 01:27 que hay con la legislación actual el trabajo ahora es de los políticos Si bueno realmente esta bastante ha estado bastante parado se han tomado su tiempo y bueno no es tirar la toalla sino darles un empujón Barack

Voz 5 01:42 eh realmente aceleren

Voz 3 01:45 que las cosas porque ha sido surgirán además esta situación el trabajo ha sido duro

Voz 0699 01:50 tesón de un esfuerzo eh total ascendido muchísimo apoyo muchas firmas mucha gente detrás como ha sido todo este tiempo

Voz 3 02:00 bueno pues ese tiempo ha sido una dedicación prácticamente absoluta a la causa por una ley justa e aparte de mi trabajo y mis hijos era era lo que hacía con ayuda de abogados de un como un imán ayer un amigo que que me ayuda vamos con las redes sociales inmiscuya añadas una amiga psicóloga pues mucha gente detrás a parte de toda la gente que me apoya las redes sociales intentando sacar esto hacia adelante han sido pues muchos viajes a Madrid mucho ha de pagado de mi bolsillo todo eh hoteles comida con todos los gastos que genera los desplazamientos bueno mucho mucho esfuerzo de de que me escucharan no de que no escuchan a todos nuevo que al final es la voz de más de doscientas mil personas

Voz 0699 02:52 yo te voy a decir lo que me lo que me pasó a mí continúan yo pensaba que todo el esfuerzo que cuando todo el trabajo estaba hecho lo normal es que el trabajo concluyera ya está que se iba a aprobar la ley y lo dejé pensando que eso iba a ser así lo que no conocía es el parón que que ha sufrido entre que tú haces el trabajo y que los políticos no voy a decirlo Brennan pero como que se olvidan un poco bueno

Voz 3 03:15 es una reforma del Código Penal no llevaba mucho lío mucho trabajo si tienen que haber varias comisiones de expertos luego separó por circunstancias varias a mí me daban entre comillas excusas y bueno a a una cosa que en teoría a mí me dijeron que iba a ir más rápido pues se está alargando muchísimo

Voz 0699 03:40 de en qué crees que va a cambiar a beneficiar el cambio de ley una vez que se apruebe que todos confiamos Ana que que esto salga adelante ya

Voz 3 03:47 bueno yo espero que salga adelante que lo haga lo antes posibles que son vidas lo que hay en juego esto no es una ley hacia otra cosa sino que es algo que va a proteger a las víctimas va a cambiar pues ahora mismo una persona que se da a la fuga en un accidente de tráfico si la víctima fallecido en el acto o hay otras personas alrededor que pueden atender esa víctima el conductor está exento de de prestar auxilio es decir no sería un delito que se fugara entonces a la familia de la víctima tiene que estar esperando el resultado de la autopsia para ver si la víctima ha muerto en el acto su familia ha muerto en el acto no Ivano sí ha muerto en el acto a ese conductor entre comillas podríamos decir que le ha tocado la lotería porque queda centro del delito sí sí ha fallecido quince minutos después pues entonces se considerará un delito y eso es no tiene ninguna lógica porque lo que hay que castigar es a la conducta poco humano hay poco solidaria que está teniendo ese conductor marchándose sin sin avisar a emergencias porque él no puede saber que esa víctima está muerta eso sólo lo puede saber un médico a Ivonne se busca yo lo que he buscado con esto es que siempre se considere un delito sabe esa conducta poco humano hay poco solidaria pues se considera un delito

Voz 0699 05:06 de está pidiendo algo de sentido común yo no me suelo mojar en opinión en las entrevistas cuando cuando habló con alguien pero creo que en este caso no sólo tienes un respaldo a mucha gente detrás de muchas firmas sino cualquiera que tenga sentido común e se dará cuenta de lo que está pidiendo justo lo que no sé es por qué ese retraso cuando te han dicho que esto puede ver la luz Ana

Voz 3 05:27 bueno se retrasa por motivos varios bueno todo lo vas retrasando en el Congreso pues hay muchos asuntos Bono queda un poco esto queda como un poco a la cola de los asuntos y ahora hace pocos días tuvo el veintiuno de febrero la comisión de expertos una vez escucha a los expertos que habían participado en esa comisión pues Gd bastante horrorizada de de lo que decía bueno en particular hubo un catedrático que que el considera que este este delito no hay que cambiarlo luego pues el tema imprudencia leve que cuando te consideran que tu caso es una imprudencia leve una reforma en el dos mil quince

Voz 5 06:12 y qué se hizo

Voz 3 06:15 sí despenaliza las faltas Si hay muchos accidentes que son faltas despistes a alguien que va hablando con el móvil claro pero el el resultado que puede provocar ese accidente pues es una muerte una tetraplejia una paraplejia y eso yo considero que no debe ir por la vía civil que es enfrentar a la víctima contra las aseguradoras esa esa víctima tiene que estar protegida por la figura del fiscal Irene que qué pasa un por un proceso que le ofrezca todas las garantías no porque es la víctima es la que tiene que estar protegida no al revés problemas que vivimos en un país muy garantista donde sí es bueno que favorece más al reo que que a la víctima y la protección de las víctimas no que ese conductor vaya a la cárcel pues cinco años sino que realmente la víctima en todo ese proceso desde que tiene que poner la denuncia hasta que ese ese finaliza pues siempre está protegida por por la justicia

Voz 0699 07:17 Óscar tu marido cuando subió un puerto hacia una foto desde lo alto y mostraba el el camino que había recorrido en la bici en la foto desde lo alto de esta lucha e Ana qué caminos se vería

Voz 3 07:28 son camino muy acompañado de muchísimas personas que han creído la causa y que no me han dejado nunca solas en realmente sí que soy un camino con muchas curvas y muchas subidas porque bajadas así no habido ninguna todo el camino habría gente animando me empujando me para para que llegara a la meta

Voz 0699 07:48 ya en pelotón es un camino que desgasta mucho

Voz 3 07:51 a mí sí me ha desgastado mucho porque claro yo también tengo mi dolor y el duelo si no es lo mismo hacer algo así sin haber sufrido nada hay que hacerlo de esta manera que cualquier comentario pues te puede herir iba sí que ha sido muy desgasta Dori sobre todo viendo pues eso que los políticos que no acaban de Hollins es algo ya muy evidente que es que hay que hacer un cambio hay algo que está mal hay muchas es de ciclistas en carretera en muertes totalmente atroces por conductores borrachos drogados que se dan a la fuga e cosas atroces como Un conductor que que atropella mata será la fuga y lo detienen dentro de un avión marchándose a Buenos Aries son un cosas atroces y es muy evidente que hay que realizar un cambio en el Código Penal para hacerlo bien yo lo que pido que lo hagan lo antes posible ya que se comprometieron a hacerlo lo antes posible que lo haga sino que no se hubieran comprometido hacerlo rápidamente lo que los que con sus enmiendas los demás detenidos ayuden a que salga adelante no que pongan el freno en la rueda para que por intereses varios no salga esto adelante no se necesita que se haga bien que se haga rápido porque hay muchas víctimas en la carretera cada cada mes cada año este año pasado muerto cuarenta y dos ciclistas entonces no se puede permitir que esto continúe así para eso les pagamos sin necesitar los que nos protejan en muchos aspectos de la legislación y este los accidentes de tráfico es uno muy importante porque hay muchísimas víctimas si son víctimas como dice Gregorio Serrano a cómodos plazos si esto ocurriera que cayera un avión y murieran todas estas víctimas de golpe pues sería un escándalo no oí llamaría muchos medios de comunicación pero como esto ocurre

Voz 0699 09:42 el goteo son entre comillas a cómodos plazos

Voz 3 09:45 no nos afecta han muerto cuarenta y dos cuarenta y cuatro ciclistas es queréis nos enteramos de de ello

Voz 0699 09:51 gana y cuando ves a un ciclista habrán pedalear por una carretera tú que si antes

Voz 3 09:57 bueno los primeros años los que Oscar va a ser cuatros años y medio que falleció pues los primeros años me daba pánico porque pensaban todo lo que el ciclista tenía detrás lo que provoca la muerte en carretera no es sólo la muerte en carretera sino todo el entorno de de esa persona que muere fue sufre un golpe tremendo un rehacer la vida muy duro pues ahora mismo siento que está desprotegido me bajaría del coche en el arcén para Ariel vivía no vayas por la carretera porque es que ahora mismo está desprotegido que en qué es mejor que que no Montes por carretera eso es lo que lo que debería he dicho a mi hijo pequeño lo recalco mucho de momento bueno por suerte tenemos a Gregorio Serrano director de la DGT que está haciendo un trabajo espectacular con el con el colectivo de ciclistas y creo que se que es de agradecer

Voz 0699 10:54 eh me queda una tu lucha implica un desgaste bueno un desgaste un gasto económico un desgaste personal eh supongo que noches de ida y venida de mucho darle vueltas al coco de de trabajo en te podría ayudar la gente que te escuche o quién te gustaría que te ayudará o qué podemos hacer porte

Voz 3 11:15 bueno yo creo que ahora lo único que queda porque ya es que es empujar a los políticos a a que lo hagan a mí me han prometido que aproximada mente un mes esto estará que recordáis la fecha un mes

Voz 0699 11:29 vale un mes no han hecho nada que salga

esa la calle manifestó seis