Carlos Boyero charla de tres películas que podemos encontrar en la cartelera

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con él

Voz 0324 00:07 señor que ama el cine una historia de amor

Voz 2 00:11 muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 0324 00:21 el mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una palabra es tremendos y que a esta hora abre la ventana del cine obras

Voz 3 00:35 Carlos Boyero

Voz 0324 00:48 Carlos Boyero buenas tardes amigo buenas tardes estoy pensando que hoy teníamos que haber cambiado la la sintonía y eso pues esta canción de James Brown maravillosa pero claro claro se llama es un mundo de hombres

Voz 0313 01:03 será mañana fecha mañana será mañana será el mundo de hombre

Voz 0324 01:08 se mañana como lo de estuvo esto Carlos lo de mañana digo bueno supongo que les sobran razones no no sin ninguna duda en mi opinión sin ninguna duda con agravios ancestrales sí pero también eh dentro de toda esta movida hay cosas que que me dan miedo vengo que pueda ver como venganzas históricas contra contra el macho macho pues somos somos muchos y cada uno no de su padre y de su madre te quiero decir pues igual que las las señoras no las mujeres pero pero vamos quién quién le puede quitar la razón a lo largo de la historia yo creo que que las mujeres han estado ancestral mente tuteladas y han tenido que han tenido que sufrir a manos de el el poder no era una una cuestión de de poder no sigue siendo haces lo que yo quiera porque soy el el fuerte y porque soy el que controla Hay todo es no lo sé ya veremos a ver qué

Voz 0313 02:25 qué pasado mañana en cualquier caso no voy a cambiar la sintonía de esta ahora aunque me guste Carlos Boyero con resaca doble y que se me entienda me entiendes reza la ceremonia de los Óscar que está muy reciente por la victoria anoche de su Madrid ante el Paris san si ya te dije que no hacía falta tener tanto miedo

Voz 0324 02:46 ya pero Ponte en mi lugar sí

Voz 0313 02:49 bueno cuando cuando se conoció el rival el momento del sorteo el Madrid andaba muy mal no es de tampoco cuenta pero es un equipo más serio más hecho más cuajado que el París

Voz 0324 02:59 no hay hay algo bonito hará sigue el Madrid por supuesto es un club un millonario pero del París Saint Germaine es sólo la el la fuerza de dinero del dinero petrodólares compró lo que me da la gana y pagó precios exorbitantes y tengo la nómina bueno está bien que que todo el dinero del mundo no sirva para para ganar sólo con dinero es el mejor equipo

Voz 0313 03:26 a la mejor película ni el programa ni el mejor libro ni nada es decir el dinero

Voz 0324 03:31 duda

Voz 0313 03:32 sí claro pero no llegamos que no moleste

Voz 0324 03:35 pero no es la la esencia de del arte esas cosas y bueno debe estar el jeque a punto ya fue horroroso lo ve la gente lo lo bueno los ultras bueno es la sensación de que eran todos ultras dejarles pasar con las bengalas pues igual podían haber pasado con una pipa también de no

Voz 0313 03:57 desastre daban como miedo oí

Voz 0324 03:59 poco de Grima si un desastre una vergüenza

Voz 0313 04:02 destaca de los Oscar ya leímos tu artículo de El País titulado que bien ganaron los perdedores porque bueno pues oye lo de la forma del agua

Voz 0324 04:08 eso está muy bien si son los personajes son son eternos perdedores no jugaba un poco con el pues bueno tambien se lo han llevado todo oí Irán debe tener un mosqueo impresionante que los mexicanos le esta gente que desprecia tanto estén conquistando Hollywood

Voz 0313 04:28 pues que le den a ver estreno potente para este próximo fin de semana lo in Pablo de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem Penélope Cruz

Voz 2 04:45 hay que decir también versión original pero donde piensan que aquí a veces tiran cadáveres construimos casas para los pobres vamos a terminar las primeras seiscientas pero queremos construir dos mil

Voz 0313 05:04 mañana tendremos a Javier Bardem aquí en La Ventana quiere digo Carlos que que te apareció de la película que que que que que descubren aumente de tu parte venga aquí

Voz 0324 05:12 lo que siempre defendemos lo de la versión original aquí me suena un poco raro también yo cuando lo he visto es que verla hablando inglés con con acento con acento colombiano no yo entiendo que la distribución de la película se tenía que rodar en inglés por la pasta que que ha costado oí todo pero me resulta extraña no y luego respecto a la película hay un problema con con Pablo Escobar y es que que lo tenemos hasta hasta en la sopa no es un proyecto al parecer de Fernando León que lo tenía desde mi punto de años montones de años pero digamos que ha llegado la la siniestra moda Pablo Escobar no en los últimos tiempos yo he visto una lo encarnaba Benicio del Toro visto Blow la de Johnny Deep que también aparecía Pablo Pablo Escobar como y me empieza a introducir la cocaína en en Estados Unidos no está la sería narcos que bueno pues la visto todo el mundo te quiero decir que que lo Bin Pablo no me cuenta cosas que que no supiera no es una película que yo creo que está bien hecha está está bien contada tiene el aliciente que para mí lo es prever a a Javier Bardem es un animal es más que ahora Juana Penélope está muy bien yo muy lo hernia en Penélope Cruz como con uno está muy bien todos en la verdad es que a mí me gustó si no no

Voz 0313 06:48 te quiero como no visto narcos por ejemplo ni he visto la peli de Benicio

Voz 0324 06:52 el toro Ny Blow pues ya ya es que creo que ahora Pablo Escobar junto a Winston Churchill

Voz 0313 06:58 sí son de verdad de verdad es verdad siempre pasan cosas fiestas se acumulan se acumulan

Voz 0324 07:02 los proyectos y luego pues eso de te cuenta te cuenta la historia de de un individuo pavoroso un tío en miedo que llegó a decir que compraba la deuda exterior de Colombia sigue Si la amnistía imagínate pues es el poder de la droga

Voz 5 07:20 de lo pero el dinero no el

Voz 0324 07:23 pretende mostrar tener varias facetas del personaje no porque puede ser un padre también encantadora una amante solícito y luego es pues la bestia que me tiene una que vuela un avión de pasajeros entero no o un tío de un de un sadismo oí brutal brutal es como para otros una especie de Robin Hood porque el tío jugó muy bien me la baza social

Voz 6 07:53 como el el el hombre que D

Voz 0324 07:55 vendía el pueblo tenía equipos de fútbol construyó vivienda a los desheredados no entras fue una actitud muy inteligente por su parte ternera pues eso a a la gente al pueblo a a los más tirados en Colombia la la lista de pobres era era gente de de de serlo tenerlos de de su parte pensando que era demuestra

Voz 6 08:22 la la corrupción de la política como

Voz 0324 08:26 este tío que intenta entrar en ella ideal que le tratan como a un advenedizo era un apestado o no y lo lo que eso puede provocar en en alguien con una capacidad de destrucción infinita repito es una hola que la la veo bien Italia muy bien rodada sí sí muy bien pero no

Voz 0313 08:49 no está saturado de Pablo Escobar

Voz 0324 08:51 es un poco jo qué tal y me me encantaría no sé yo te he dicho que una de mis películas favoritas de de toda la historia del cine español es Los lunes al sol ya lo creo que eran Fernando León dirigiendo y Javier Bardem en lo que para mí es la la mejor interpretación que ha realizado aquel personaje de aquel para otro nota

Voz 0313 09:17 mira que ha hecho bueno se verá si es que es muy bueno

Voz 0324 09:19 pero te quiero decir los lunes al sol yo la tengo en un altar es una película muy triste pero me la pongo de vez en cuando así para para hablarme darme ano es aquella que hablaba de de los parados no hay cómo no ha hablado bueno pero

Voz 0313 09:34 mañana yo recuerdos Javier de tu parte no sí por supuesto

Voz 0324 09:37 un abrazo aparte es un tío que me que me me cae muy bien muy bien muy bien sí ya sé que es se mete mucho con él y con Penélope Cruz bolas a eso forma parte

Voz 5 09:47 a mí me a mí me parecen un encanto y me parece que tienen un un talento y una personalidad

Voz 0313 09:55 nota bilis Love in Pablo estreno este fin de semana otro estreno la muerte de Stalin es una sátira política tras la muerte de Stalin los días previos

Voz 0324 10:11 al al funeral del que fue fundador de la

Voz 0313 10:15 de la URSS se convierten en unos días absolutamente turbios por peleas de poder

Voz 1 10:28 Versión original

Voz 0324 10:36 pero investigamos cierras la boca antes de que nos maten a los dos

Voz 1 10:46 no

Voz 0313 10:48 Rusia ha gustado mucho está Telia retrasaron el extremo

Voz 0324 10:51 no el Ministerio del món pero si pudiera la la quemaría no sí es que yo no creo que hayan cambiado tanto las cosas hablábamos antes de los envenenados en Londres ayer lo comentamos aquí en La Ventana sea el KGB ya no existe ahora se llama no sé cómo Putin era era el jefe de de aquella movida y al parecer no ha perdido esas esas aficiones no dejan huella esta es una comedia inglesa bueno empleó la palabra comedia es como una comedia Negrín sima que no sé si una sátira brutal en la que no yo por lo menos no me reí mucho no porque es tan bárbaro lo centrada en pues en el en aquel infierno que creó un señor llamado de Stalin por otra parte Glory picado por gran parte de los intelectuales occidentales no hay ir a la lucha por el poder cuando cuando en La Palma con un individuo tenebroso que fue Iberia era el con Kruschev esperando su momento no he ido dividiendo se de el país como un pues un reino de taifas y a ver quién pide al salón está Steve Buscemi hace desde que dimos sea mira eso me hace mucha de sí está muy bien bueno pues las ejecuciones que al parecer era lo normal pero que te podía ante mataba a Stalin y los que venían detrás del Iberia ante mataban por lo por puro capricho no demandaban a al alguna cosa en nombre del paraíso socialista hay que joder si no lo que debió ser aquello el el espanto esta película ya te digo lo cuente hace un retrato satírico hay muy muy tenebroso de de lo que debió de ser él el imperio no ya de los zares que ellos habían derruido sino de los jerarcas comunistas y eso sí pues da miedo es que eso como yo extra pero se puede haber verdad se puede ver que se puede ver aunque repito una comedia negra el yo es que me me río muy pocas veces más bien me pues eso me me acojonado lo que hacen y lo que eviten y dijo que suerte no no haber estado allí

Voz 0313 13:19 bien venga hay una tercera recomendación esta noche estreno esta semana ya se puede ver tiene muy buena pinta fue la película alemana ganadora del Globo de Oro a la mejor peli de habla no inglesa es en la sombra

Voz 8 13:32 a mí de un único

Voz 0313 13:43 yo es lo que comentaba hace un ratito esa conexión con con la carga de culpa que arrastran algunos países en este caso Alemania con el con el nazismo y las facturas que pasa veces esa herencia no por ejemplo con la aparición de de los neonazis eso está basada en hechos reales hace unos años un grupo un grupito porque eran poquitos esto es un grupúsculo se cargó o a un montón de personas de eso va la película precisa

Voz 9 14:05 para

Voz 0324 14:13 la versión original

Voz 1 14:17 una explosión circule oficina

Voz 9 14:22 Agatha

Voz 1 14:26 su marido es una de las víctimas mortales

Voz 0324 14:29 tiene muy buena pinta esto aplicarlos si es que el el tema de te ponen los pelos de punta y más cuando piensas que fue real

Voz 0313 14:38 el director es bueno además Akin

Voz 0324 14:40 que tiene películas muy curiosas comedias mayormente Ésta es en estas un dramón contra la pared de acuerdo del sí que cuenta eso una señora alemana que se casa con se casa con su camello con el que pasado a la la María que es un turco alemán el tío sale de la cárcel dime a su vida ponen un negocio tienen un niño oí los angelitos estos nazis pues deciden que hay que matar turco si le ponen una bomba esa iban por delante el niño ya al marido y esta mujer y quebradas absolutamente al principio los meta el caballo en la coca intentando apaciguar su dolor al saber que la vida se te hace añicos Si que dice que la detención de los culpables el juicio en el que son declarados inocentes la venganza de esta tía cuando ve que la que la justicia puede ser injusta no la su obsesión por llegar hasta el final con con estos esta pareja de nazis tan sonrientes que han salido impunes de esa barbaridad no es una película que está está bien contada tiene tiene autenticidad Si y que te hace plantearte cosas como bueno es lícita la la venganza cuando cuando los jueces han fallado en en contra de la persona que lleva a cabo esa venganza esa personar rota y que su vida es una heroína o es una delincuente no te hace pensar vamos yo por lo menos en prensa

Voz 3 16:39 eh eh eh

Voz 10 16:50 nunca

Voz 3 16:51 de mi amor

Voz 0313 17:02 he de confesar que hoy Carlos Boyero me ha sorprendido me ha descolocado porque él siempre como saben elige un cierre musical La Ventana del cine estamos acostumbrados pues a su Leonard Cohen Dylan Rolling Stone a su James Brown y de repente mantenida dueño no pasa nada pero Manzanita

Voz 0324 17:20 básicamente qué pinta aquí a ahí hoy precisamente hablando de canciones sextas y bueno yo hubo un disco de este señor once el saque lo lo Rayet de de tanto ponerla o que me parece genial esta canción se llama El reino de tus sueños dice cosas tan tan sexistas como pues no has querido que fuera tú dueña pues no has querido que fuera el Rey de tus sueños porque tengo que se El Rey hoy tu sueño pero que tiene como total total garra tal pasión me resulta datan tan tan romántico y tan nas pero hay que que este disco y bronce lo hombre es una de mis favoritas cuando este tío canta me transmite cosas pues como como Van Morrison como Eric Bardo tiene tal tal poderío ahí tal tal verdad y luego lo que diga ya podrá ser discutible pero vamos adoro el Rey de tus sueños

Voz 11 18:28 en Liga

Voz 0324 18:34 veinte

Voz 3 18:36 eh

Voz 0324 18:47 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo ha sido un placer contento también