Soy feminista y somos más que nunca

Voz 0194

00:00

soy feminista desde que mi madre dependiente dependiente de mi padre desde que se casó Nos insistió a mi hermana y a mí en que fuéramos independientes mi padre también nos educó en ello sigue siendo feminista a pesar de que ya soy independiente porque el feminismo no es una etiqueta porque es el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el movimiento que lucha por ello pero una igualdad real en todo en casa en el trabajo en el sueldo en el acceso a los puestos directivos en la forma cómo se vive la vuelta a casa en una noche solitaria en la posibilidad de poder vestirse como una quiere iguales en el efecto de un no dicho otra persona iguales en absolutamente todo pero estamos muy lejos de esto un día pensamos que porque nuestras abuelas habían conseguido el voto porque nuestras madres consiguieron abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido porque conseguimos divorciar no sin que se nos tachaba de adúlteras pensamos que por todo ello que lo habíamos conseguido pero nos hemos puesto a mirar y a mirarnos dado cuenta de que no existe tal igualdad que cobramos menos de menos que ellos que las mujeres estamos infla representadas en las instituciones en empresas y organismos que seguimos teniendo miedo a volver a casa por las noches o lo que es peor que tenemos miedo por nuestras hijas que seguimos teniendo miedo a que nos maten porque no siguen matando que seguimos siendo nosotras quiénes cuidamos mayoritariamente de nuestros hijos de nuestros dependientes que la pobreza sigue siendo sobre todo femenina tenemos más empleos temporales y precarios así que hay que seguir siendo feminista y por eso voy a hacer huelga mañana por mí por nosotras por nuestras hijas por nuestras madres por todas aquellas que no van a poder hacerla por miedo por imposibilidad incluso por las que no quieren hacerla porque no se reconocen en la desigualdad espero que puedan aprovecharse de nuestros logros y estoy convencida de que esto ya no hay quien lo pare y quién no quiera entenderlo tiene un serio problema Se va a quedar atascado en la historia les pido que nos escuchen y nos entiendan y luego se den cuenta de lo equivocados que estaban a los partidos que no se apropien de nuestra huelga porque no va de ideología el feminismo no tiene ideología más allá de la que tengamos cada una de nosotras mañana haré huelga y estoy convencida de que esta vez lo vamos a conseguir porque somos muchas somos más que nunca