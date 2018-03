Hora 25 Deportes: Los penaltis salvan al equipo B del Barça (07/03/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

el contestador supera activo que llama sí diariamente a un montón de gente hablar de deporte pero mira lo que nos hemos encontrado hoy os lo queremos dedicar a aquí ya todas las compañeras que te es en la Cadena Ser

Voz 5 00:28 hola Gallego cuyo mira que lo mismo que critico e como soy tan criticó pero lo mismo felicito este momento las Él tiene mi felicitación y reconocimiento por lo bien que está llevando el tema de la huelga el tema de la mujer in canta salta así que eso hay que hacerlo hay que hacerlo sola porque en fin es un méritos claro bueno ellos corazón ya o

Voz 6 01:00 pues bueno pues muchas gracias vamos a hacerlo sonar nosotras no son haremos mañana pero que son en ellas la hacer traba

o con gente como vosotras hasta luego vamos con el deporte ya sabes que Fernando Alonso ha vuelto a tener problemas esta mañana con su Mclaren dio cuarenta y siete vueltas y se rompió el motor Renault por la tarde se lo han arreglado ya ha dado seis vueltecilla algo es algo vamos a ir con la Champions porque enseguida vamos a estar en la previa de las dos eliminatorias que se juegan hoy entre el Tottenham y la Juve el City el Basilea después del gran triunfo del Real Madrid ayer en París ante el PSG pero tenemos fútbol en directo en juego Se está disputando la final de la Supercopa de Cataluña se enfrentan el Barça y el Espanyol igualdad máxima ahora mismo Adrian buenas tardes

Voz 0509 01:46 hola Gallego qué tal muy buenas tardes pues si estamos en el minuto ochenta y tres de partido de momento se mantiene el empate a cero en el marcador entre Barça y Espanyol en el Barça han sido titulares los ocho jugadores del primer equipo que ha convocado Valverde para este partido entre ellos sus manden velé que ha tenido buenas ocasiones pero no ha decidido bien en los últimos metros la mala noticia es que a Denis Suárez sea retirado lesionado al final de la primera parte tiene una lesión en el abductor de la pierna izquierda le van a hacer más pruebas para conocer el alcance exacto de esta lesión también ha tenido problemas físicos Dídac Vilà el jugador del Espanyol en un partido que hay muy buen ambiente aquí en el campo del Lleida y también en el palco del estadio Elena de Diego qué tal muy buenas tardes

Voz 1490 02:27 hola Adriá pues si el partido aquí en la grada ha sido una fiesta más de diez mil quinientas personas llenan el Camp d'Esports de Lleida la mitad de ellos niños a los que se le ha regalado entradas desde la Federación en el palco como decías está la mayoría de representantes de la cúpula del Barça entre ellos Guillermo Amor roer Fernández y Pep Segura también los vicepresidentes del Espanyol los seleccionadores catalanes Gerard López y Sergio González

Voz 1460 03:46 hola Jesús buenas tardes llamo para decirte que estoy muy contenta por lo de ayer porque tú creo que cuando el debate aquel creo que dijiste que iba a pasar en París

Voz 8 03:55 sí eso fue así te equipos gaste

Voz 1460 03:57 les dimos una paliza pero buena eh así tienen que salir siempre con este ánimo y con este espíritu y con estas gana oye sabes que te digo el otro día estuve viendo a estos sean allí en el programa eh que fui a ver el partido al Athletic Barcelona me lo pasé de primera pero techo mucho mucho mucho de menos y sabes que te lo digo de todo corazón venga un abrazo muy fuerte un beso ir ya pronto te felicitaré que ya te queda menos adiós un beso

Voz 0919 04:35 ya me queda menos para cumplir años que nadie piense otra cosa o eso esperamos vamos tras el golpe en la mesa que dio ayer el campeón de la Champions en París derrotando y apabullado al París Saint Germain en el Parque de los Príncipes hoy dos nuevas eliminatorias de octavos de final Partidos de vuelta vamos a ver cómo salen los equipos por ejemplo en el gran partido de la noche Tottenhan Juventus dos a dos en la ida cómo salen los italianos como sale Pochettino Óscar Gil

Voz 1643 05:11 hola muy buenas en el Tottenham porque tiene apuesta por son un min que viene de marcar dos dobletes gen Liga los ingresos confían en que eso estadio siga siendo un fortín después de haber ganado la fase de grupos al Real Madrid al apoya el Dortmund pedirá el Tottenham ningún partido en casa en lo que llevamos de Liga de Campeones ante la Juventus Allegri sale con tres centrales con que el INI Bennati y además vuelve de bala no jugó la ida por lesión también vuelve Higuaín casado dos partidos lesionados en la Liga Higuaín recordemos que fue protagonista en la ida porque marcó los dos goles falló un penalti son baja

Voz 0919 05:42 aquí Iker en la otra eliminatoria todo decidido en la ida el City ganó en Basilea cero cuatro supongo que hoy Guardiola pondrá a muchos de los no habituales en este encuentro de vuelta se eso

Voz 1643 05:52 tramite al equipo de Guardiola que aprovecha para Rotary para dar descansos juega joven un chaval de diecisiete años al que Guardiola le tiene mucha fe Ike marcó contra España en el Mundial sub diecisiete en la India con la selección de Inglaterra además es titular Claudio Bravo la portería en noticia porque chilenos sólo ha jugado en la Copa también es Touré que no juega desde el pasado nueve de enero ante Le Bristol hace ya dos meses sí que es titular Laporte descansan Walker Otamendi Agüero De Bruyne Iker

Voz 0919 06:19 en nueve minutos más Champions hacemos una pausa ibamos con la resaca dulce eufórica del Real Madrid ayer en París

Voz 0919 07:49 desde el minuto uno al minuto noventa David fue superior ayer al París Saint Germain en el Parque de los Príncipes los franceses sin Neymar no tuvieron apenas imaginación el Madrid con ese cuatro cuatro dos equilibrado con Asensio y Lucas dominó el partido ni siquiera sufrió salió con peligro pudo haber conseguido un marcador mucho más abultado se celebró en el vestuario del Real Madrid como si hubiera ganado un título hemos visto imágenes de Zidane abrazando uno uno a sus jugadores a todos menos a Gareth Bale que cuando pitó el árbitro el final del partido en vez de quedarse con el resto de compañeros a celebrar en el centro del campo y agradecer a los aficionados enfiló el túnel de vestuarios así que no le vimos ni en la fiesta en el césped ni en la fiesta en el vestuario pero no nos engañemos el Real Madrid ayer no ganó ningún título simplemente se metió en cuartos de final de la Liga de Campeones y eso quería decir el capitán Sergio

Voz 0621 08:51 éramos después del partido el resultado ha sido muy justo Real Madrid se vuelve a reivindicar como como equipo en esta competición y ojalá noni ante estábamos eliminados Ny hoy mucho menos hemos ganado nada ha dado un paso importante ahora toca esperar el sorteo de cuartos si un pasito más que nos acerca al objetivo pero tampoco vamos a sacar pecho porque salchichón una grandísima eliminatoria repito como como he dicho antes pero bueno aún queda muchísimo

Voz 0919 09:16 conclusiones después del partido como es el día después el Zidane el gran triunfador es Asensio la alineación de ayer tiene consecuencias en lo que queda de campeonato de Liga hay de temporada Javier Herráez buenas tardes

Voz 8 09:31 qué tal Gallego muy buenas tardes pues un poco de todo evidentemente los meritorios mal llamados meritorios porque Lucas Vázquez Asensio merecían jugar y Zidane se dio cuenta y los puso ya han rendido al cien por cien van a tener sus minutos pero claro tampoco se va a olvidar Zidane de hombres como Luka Modric o Toni Kroos que seguro van a volver a jugar de titulares en cuartos de final pero que se anden evidentemente con la mosca tras la oreja porque estos han llegado para quedarse en cuanto a lo que hizo Gareth Bale lo ha resumió perfectamente el que sólo perdió fue él el Madrid ahora ya no necesita Gareth Bale si Bale se quiere sumar a la fiesta pues será uno más IVE Benzema bueno pues es no tuvo su noche en lo deportivo pero va a confiar en el técnico francés e Zinedine Zidane el asunto del galés eh Le gusta lo que hizo ante el Getafe haya ese mosqueo porque no jugó ir bueno pues se dirigió a los vestuarios sin festejar con sus jugadores sus compañeros y su afición lo que fue el éxito ante el Paris san Germain a un equipo con mayúsculas el Real en el club gallego te digo que hay satisfacción primero porque ha eliminado al París Anne Germaine el equipo que ha de bancario a todos el que ha roto la banca este pasado verano doscientos veintidós millones por Neymar ciento ochenta por en papel cuatrocientos millones de euros para luchar por la Copa de Europa y el Real Madrid el vigente campeón tres de las cuatro últimas competiciones

Voz 0919 10:56 para ellos han conseguido vencerle

Voz 8 10:59 es una victoria moral creer en el club que el juego lo han recuperado y que a partir de ahora la imagen va a ser otra el Real Madrid va a pelear por la Champions veremos lo que ocurre veremos el sorteo en cuartos de final

Voz 0919 11:11 mientras tanto el proyecto del París Saint Germaine a juicio la prensa francesa es bastante cruel bueno la prensa mundial en general es bastante cruel con el proyecto del París Saint Germain Paco Hernández titulares que deja la victoria del Real Madrid ayer

Voz 16 11:25 en L'Equipe todo esto para nada el PSG no dio la impresión de las de ser una amenaza en ningún momento muchas críticas para Unai Emery en Francia en dan por terminada la etapa del entrenador español y valoran las de Ci decisiones de Zidane que le hizo salir victorioso muchos elogios para el entrenador del Real Madrid que diferencia a Zidane de otros entrenadores se pregunta el Équipe responde que en menos dependencia del dinero que Guardiola con más calma que Simeone y menos conflictivo que José Mourinho Le Parisien son muy duros con el conjunto francés al que califican como un equipo pequeño de Europa en Le Figaro aseguran que esta eliminación puede ser el desenlace de la etapa de Unai Emery que podría tener los días contados en el banquillo del conjunto francés después de perder contra el Real Madrid que apagó dicen el sueño de un pequeño PSC

Voz 0919 12:06 malos para el palizón Jermaine que se queda fuera de la Champions ya sabéis la próxima semana el Barça jugará con el Chelsea uno uno en la ida la vuelta en el Camp Nou parece que Andrés Iniesta puede incluso llegar a ese partido Sevilla rendirá la próxima semana visita a Old Trafford para jugar ante el Manchester United de José Mourinho cero cero en la ida ojalá la próxima semana tengamos también clasificados a los azulgrana ya los sevillistas y mañana Europa League los dos equipos que nos quedan vivos en la competición juegan los partidos de ida de octavos de final el Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano al Lokomotiv de Moscú vamos a conocer la convocatoria si la hay en el Atlético y que ha dicho en la previa el Cholo Simeone en rueda de prensa Pedro Fullana buenas tardes

Voz 17 12:49 qué tal Gallego muy buenas bueno pues el objetivo es conseguir un buen resultado mañana en casa para viajar a Rusia tranquilo la semana que viene sin va a apostar por el once de gala con sólo dos novedades la entrada de Correa en el centro del campo por Gabi Juanfran en el lateral derecho universal y con la convocatoria todavía no es oficial pero Savic es el único lesionado así que ya recordamos que el Atlético Madrid tiene diecinueve jugadores se cae Savic ya tiene la lista de dieciocho definitiva Diego Pablo Simeone y el técnico que esquiva hablar de favoritismo en la Europa League defiende sobre todo su proyecto a capa y espada

Voz 18 13:20 seguro que tenemos que mejorar seguro que podemos mejorar y seguro que nosotros mismos no nos auto exigimos para para seguir mejorando como equipo pero no tengo ninguna duda de que hace seis años que estoy en el club cielos lo mejor que me pudo dar pasa orgulloso de lo que tengo cada día en la televisión y más orgullosos desde mi jugador

Voz 19 13:40 Simeone que ya suena como posible

Voz 0919 13:43 de futuro entrenador del París Saint Germaine ya que Emery está completamente sentenciado después de lo de ayer me cuentan que Emery el año que viene podría ir a la liga china del asunto ultras que se esperaba los del Lokomotiv son peligrosos y demás todo tranquilo por ahora en el entorno del partido no en Madrid Pedro

Voz 17 14:03 sí es un partido declarado de alto riesgo porque evidentemente cosiendo de Europa League teniendo en frente a un equipo ruso así ha sido declaró van a llegar cuatrocientos trece aficionados con la viajar desde Rusia quince de ellos son los potencialmente radicales peligrosos

Voz 0919 14:17 gracias y el Athletic de Bilbao juega mañana la ida de los octavos de final en Marsella ante el Olympique vamos a ver cómo prepara el partido y que ha dicho el Cuco Ziganda en la previa en una competición donde se juega mucho ya que en la Liga la trayectoria del Athletic es muy muy irregular Iván Martín buenas tardes hola Gallego muy buenas

Voz 0838 14:37 Aritz Aduriz es la principal duda está ahora tiene un proceso febril ha viajado esta mañana pero no ha entrenado esta tarde un entramado que terminó hace unos minutos en el Pérez dron mañana decidirán si juega o no el delantero del Athletic preocupa el césped está mal preocupa al Atleti lo decías muy irregular preocupa el Olympique de Marsella en lo ambiental de momento y que siga así tranquilidad y escucha Ziganda yen los detalles que pueden marcar esta eliminatoria todos sabemos que es de tipo eliminado

Voz 20 15:02 Arias cualquier cualquier detalle de estrategia despisté buen día de jugador eh en cualquier decisión que pase alrededor de del partido puede influir en el en la eliminatoria ahí el estado anímico de confianza que puede coger un equipo puede encajar el otro pues pues va va influir

Voz 0919 15:22 bueno vamos a ver cómo lo hace mañana Athletic por cierto Iván ahí también en Marsella los ultras tienen mucho protagonismo el partido tiene peligro ha viajado mucha gente del Athletic

Voz 0838 15:31 pues te cuento que son cerca de doscientos no han viajado los borregos así que en principio tendría que haber tranquilidad preocupa más la vuelta de Gallego preocupa más el partido en Bilbao pero momento aquí en Marsella ya está ahora incidencia ninguna

Voz 0919 15:44 deporte directos está disputando la final de la Supercopa catalana el partido entre el Espanyol y el Barcelona llegado al minuto noventa con empate a cero y ahora mismo lanzamientos desde el punto de penalti el primero lo ha marcado para el Barça Alcácer el primero del Espanyol lo ha fallado Darder vamos a ver quién se lleva finalmente esta Supercopa de Catalunya tenemos también baloncesto en directo en la Champions ahí jo partido de rivalidad española entre el UCAM Murcia ya el Iberostar Tenerife hasta allí nos vamos a Andrés Egea cómo está buenas tardes

Voz 21 16:18 hola muy buenas tardes que Petrel otras voces del partido de ida osado vecinal en el UCAM de Murcia tuvo a dos campeones de esta competición porque así cada vez que vuelvo al Palacio de Deportes con este caso la aquí con equipo amarillo restan tos veinte para al final de la primera del primer cuarto dos minutos exactos son el marcador están en esos conjunto de mucho pero ojo porque si bien es cierto es tan por delante puntos juntos por haberle yo acera hasta ocho Benítez les Rojas fondos muy molestos los pusieron con el arbitraje de los colegiados en el partido de hoy hay que tener en cuenta que hay una iba hoy hay una huelga el próximo miércoles esto de momento ha del primer cuarto ser dice quién se acerca en el marcador buscándose Iberostar Tenerife bien

Voz 0919 17:11 enseguida estamos en el inicio de los partidos de Champions pero una de las grandes noticias del día tiene que ver con la Fórmula uno nuevo test en Montmeló y de nuevo problemas para el Mc Laren de Fernando Manu Franco diario As Cadena SER imperio del monopolio de la Fórmula uno buenas tardes

Voz 1385 17:28 hola muy buenas tardes Gallego de nuevo problema para Fernando Alonso pero vamos que tranquilidad BD que lo ha dicho después en la rueda de prensa que no pasa nada yo lo tienen todo controlado y que si mañana fuera el Gran Premio de Australia que todo iría perfectamente que estarían al tiempo cien todo después de quedarse a las once he tirado con el coche por una fuga de aceite pues cuando llevaba cuarenta y siete vueltas y hasta las seis menos diez de la tarde no salía lo dar otras siete vueltas yo no ha podido dar más claro porque a las seis terminal entrenamientos pero como te digo el asturiano dice que está muy tranquilo que no tienen nada que ver esta pretemporada con la época de Honda que lo tienen todo mucho más controlado y que confía plenamente en ruido

Voz 0919 18:07 bueno pues lo dice habrá que creerle mejor le va a Carlos Sainz Jr no

Voz 1385 18:12 sí sí saben lo está haciendo una pretemporada bastante buena cada día rueda bastante hoy ha robado ochenta y ocho vueltas ha hecho el sexto mejor tiempo justo detrás de Fernando Alonso pero con los neumáticos medios no con los híper blandos que lo ha hecho el el piloto asturiano y con un Renault que la verdad es que bueno va dando pasos pequeños pasos tranquilamente está siendo una pretemporada como digo muy buena Si bueno vamos a ver de qué es capaz también carritos pero van a ver yo creo el año también ducha entre los españoles en el McLaren dicen que están ellos por delante sin embargo dice que basar una batalla muy bonito

Voz 0919 18:50 a ver cómo va el día de mañana gracias seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Jesús Gallego

Voz 0919 20:42 el Barcelona se ha proclamado campeón de la Supercopa de Cataluña ha derrotado en los penaltis al Real Club Deportivo Espanyol Adriá Albets

Voz 0509 20:52 qué tal Gallego muy buenas de nuevo pues el Barça que se acaba de proclamar campeón de esta tercera edición de la Supercopa Cataluña le ha ganado al español en la tanda de penaltis para el Barça han marcado Alcácer Palencia IR imagina que por cierto marcando su primer gol con la camiseta del Barça aislar celebrado un baile espectacular dentro del área también amén Ruiz hieren español Jurado ha fallado el penalti definitivo por lo tanto cuando en la ronda de penaltis la canario el Barça español esta Supercopa de Cataluña que Elena se va a entregar enseguida sobre el césped del campo del Lleida

Voz 28 21:27 están preparando ahora todos los representantes tanto del Barça y Espanyol para recibirlos trofeos y en la grada fiesta por todo lo alto de todos los niños que año ya aquí en el Caldas por más de seis mil niños diez mil personas en total celebrando esta editorial Alba

Voz 0509 21:41 asalta algún espontáneo sobre el césped para abrazar en este caso a Jerry mina al central colombiano del Barça pese a que se borre megafonía ha advertido de que no lo era al público que no saltar al terreno de juego en cualquier caso el Barça campeón de la Supercopa de Cataluña cuatro a dos le ha ganado al español en la tanda lleven

Voz 29 21:57 diez marzo Jerry mina aquí bailó no es ninguna tontería porque ese baile va a ser viral en Colombia dentro de quince o veinte minutos que va a haber

Voz 0919 22:07 verlo millones y millones y millones de colombianos nos damos una vuelta por los partidos de Champions cinco minutos de la primera parte como ha empezado el Tottenham Juve Oscar

Voz 1643 22:17 pues estaba llegando al seis esta a primera mitad y ya ha tenido la primera ocasión en el top de Japón de Izquierda ha llegado Sony su disparo cruzado lo ha tenido que sacar Buffon documentos que se empate a dos clasificado el Tottenham fue los dos goles que hizo en Turín hace tres semanas

Voz 0919 22:31 cómo es el inicio del Manchester City Basilea

Voz 1643 22:34 en el Ittihad vamos camino del seis de esta primera mitad la primera ocasión la tenido sale para el City ladrillo de la sacar Buckley el portero del Basilea el color del balón es azul celeste domina el equipo de Guardiola

Voz 0919 22:47 bueno pues hemos hablado de los test de Fórmula uno que no han ido bien a Fernando Alonso que lánguido mejora a Carlos Sainz pero hoy también ha habido test de motociclismo en el circuito de Jerez en las categorías de

Voz 0621 22:57 no todos Moto3 Common cómo han ido Jorge Julia Lola

Voz 0622 23:01 penúltimo día de entrenamientos en este circuito de Jerez al cual ya se ha venido en esta pretemporada turno de Moto2 y Moto3 en Moto2 lo más destacado es el triplete de KTM y la igualdad veinte pilotos en un segundo el mejor tiempo para el británico Sam lo segundo el valenciano Iker Lecuona que está haciendo una gran pretemporada tercero Brad Binner cuarto Bajnai además Alex Márquez otro de los favoritos al título ha sido sexto en Moto3 el mejor tiempo para Jorge Martín muy cerca del Bastia Nini tercero Aaron Canet y cuarto villana Antonia destacar

Voz 0919 23:30 los debutantes Lequi que ha sido quinto

Voz 0622 23:32 Alonso López el madrileño que ha sido el sexto mejor mejoren este circuito de Jerez mañana último día

Voz 0919 23:37 del motociclismo al ciclismo que estamos en plena época de clásicas la París Niza tiene todavía hoy después de la contrarreloj líder español y es una buena noticia Íñigo Marquínez hola

Voz 30 23:51 hola como un campeón ha aguantado el murciano Luis León Sánchez ha desistido de Chester seis que lo acredita como esta pues de la cuarta etapa contra reloj dieciocho kilómetros y medio ha ganado pues esperaba contra reloj espectacular de Mar Soler agudo once segundos séptimo de la generar pues sigue matando la clasificación con uno de marzo lo primero es poco importa Izaguirre que también se mete en la tomará mañana la quinta etapa ciento sesenta y cinco kilómetros en tres salones de Provence Sisteron etapa rompepiernas

Voz 0919 24:25 ya ha empezado la Tirreno Adriático donde está corriendo con su equipo y además ganando la etapa en una contrarreloj Chris Froome

Voz 30 24:33 segundo ha sido presumió en este caso a su equipo el cómputo del Sky se impuso el DMC pero tan sólo con dos pistas de Damiano Caruso pone en el primer jersey azul en este caso meses que acredita tuviera rescate emprenderán así de líder como decías muy buena la contarlo Vertele se quedó dos bastante medio de Mikel Landa casi o duodécimo a cincuenta segundos mañana se disputa destapa cortitas ciento sesenta y siete kilómetros de esta tierra

Voz 0919 24:59 el segundo que le quería yo ya pone el primero gracias Marquínez mañana contamos más atención Oscar primer gol del City

Voz 1643 25:06 sí ha marcado Gabriel Jesús su tercer gol en el partido de Liga de Campeones buena jugada del City de izquierda derecha para que acabara las botas de Bernardo Silva y su centro al segundo palo a placer lo ha rematado Gabriel Jesús impone el uno cero lítica el cinco cero global lineal la eliminatoria ante el Basilea del cine

Voz 0919 25:21 vaya pasada baloncesto cómo está el partido de la Champions entre el UCAM Murcia y el Iberostar Tenerife Andrés

Voz 21 25:28 Palacios de porque tenemos ya le dio la vuelta al marcador otros al Tenerife en el momento a falta de siete minutos cuarenta y cinco segundos al descenso y Eurostar

Voz 0919 25:37 mañana tendremos Euroliga hay duelo español entre el Valencia Basket y el Baskonia importantísimo para ambos tiene más posibilidades el Baskonia de meterse entre los ocho pero va a estar bonito novedades en la previa Ximo balonmano buenas tardes

Voz 31 25:50 hola muy buenas quedan seis jornadas para que concluya esta primera fase doce victorias tiene el octavo clasificado el Maccabi que es el último que clasificaría once tiene el Valencia Basket el Baskonia que es noveno nueve tiene el Valencia Basket que mientras haya vida pues seguirá peleando y hay esperanza por primera vez Txus Vidorreta podría tener a doce jugadores profesionales a su disposición en el partido que sin duda marca el entrenador rival por primera vez vuelve a la Fonteta el entrenador que hizo campeón de Liga al Valencia Basket la pasada temporada ahora está en Baskonia es Pedro Martín

Voz 0919 26:23 el equipo que tiene más posibilidades de estar en el Top ocho es el Real Madrid que mañana recibe al Panathinaikos Andoni de la Torre novedades en los de Laso buenas tardes

Voz 1385 26:32 qué tal Gallego puesto era de dos seria duda mañana por molestias musculares le dice samurái Tom que sí puede reaparecer pues se ha recuperado de su lesión Laso tiene claro que dependen de sí mismos para ser cuartos pero el paso pasa por ganar mañana Panathinaikos a los de Xavi Pascual

Voz 32 26:47 si ganamos los seis partidos somos cuartos con lo cual ahora mismo lo único que me preocupa es ganar mañana luego iremos viendo si está

Voz 0919 26:53 con rostro humano nuestro primer mal baloncesto todo

Voz 1038 26:55 lares de la pasada madrugada en la NBA Javi Blanco hay que hablar gallego de dos rachas en la NBA la de Houston en la de Nueva Orleans los Rockets sumaron anoche su decimos esta victoria consecutiva y se mantienen como el mejor equipo de la NBA el equipo de James Harden venció en Oklahoma con otro gran partido el máximo favorito al en BP la barba que sumó veintitrés puntos y once asistencias y el otro equipo que está enrachado son los pelícanos de Mirotic anoche ganaron a los Clippers con un increíble Anthony Davis cuarenta puntos trece rebotes noveno triunfo seguido Nueva Orleans que ya son cuartos en el salvaje Oeste gracias

Voz 0919 27:27 Javi aquí lo dejamos esta semana cerramos el programa

Voz 19 27:30 con The Black Keys

Voz 33 27:32 electrónica francesa se temas ya Maggi ven buscarlo va a encantar Elvi volvemos mañana ocho y media saludo de Gallego gracias por escucharme