Voz 0194 00:00 ha salido aquí el tema de de la educación sobre todo no la educación en casa aquí hay madres con hijos y la educación en la escuela o en los institutos en el centro docente la diferencia entre un lugar y otro como de los educamos nosotros como las educamos nosotras como como feministas que somos Íñigo Errejón buenas noches hola qué tal Ángels como tiene como te han educado tienen casa

Voz 1 00:24 qué decir además con su con mi madre presente refirió

Voz 2 00:27 yo no he dicho todavía que María Ángeles Galván es tu madre no lo había dicho esta ella tapándose la cara indicó como cómo te ha educado María Ángeles

Voz 0799 00:42 eh bueno yo a mí nunca vamos yo no a mí nunca nadie me ha dicho que tuviera que que tuviera que se feminista lo que sí que me han dicho es que las sillas que se proclaman fuera se tienen que construir dentro y que hay una revolución cotidiana que no se ve mucho que no que normalmente no no es tan épica o no o no recibe como así como tanto tanto brillo como las grandes ideas proclamadas el espacio público que son las cosas que se hacen en el espacio en el espacio privado y eso es una cosa que no te das cuentas pero que él cuando te vas haciendo mayor recuerda digamos una educación a digamos moral y emocional que bueno pues que te acierta lo que lo que es normal lo que es normal es que uno tiene que hacerse cargo de que la agradecidas que se proclaman fuera se tienen que construir se tienen que construir necesariamente necesariamente dentro y que los cuidados la reproducción de la vida las cosas que hacen que uno esté a gusto que la vida valga la pena eh no pueden ser tarea exclusiva de las no puede ser tarea exclusiva de las mujeres pero es una cosa que yo creo que esa problemas cuando se normaliza no no es que al grito las recientes sino que un día te das cuenta que la qué

Voz 3 01:50 sí que lo has mamado siempre y ahora eres feminista eres feminista Íñigo

Voz 1 01:54 diría que lo intento en la medida

Voz 0799 01:57 que para nosotros yo creo que para no para los hombres no es una amenaza pero claramente sí que nos interpela porque sí que hay privilegios jocosas cosas naturalizado que exigen el pues no sé qué qué qué controles que que que te vigile que me sorprende mucho por ejemplo muy a menudo en las discusiones y los debates son las reuniones como una mujer necesita estar segurísimo casi siempre vi una de un conocimiento y una afirmación para exponerla públicamente un hombre con dos pinceladas lanzó al ruedo y monopoliza la conversación con mucha más facilidad para mañana también eso me parece que es una que fue una lección mañana yo creo que a nosotros nos toca callarnos acompañar me parece que me parece que la huelga va a ser un hito democrático y la inmobiliaria feminista va se quitó democrático y que nos toca saludarlo dar las gracias Si por poquito aire fresco que ya hacía falta ir a acompañarlo en una segunda tercera o cuarta Libia

Voz 2 02:50 puedes puede respirar tranquilo Íñigo porque tu madre María Ángeles que yo en ningún momento ha dicho que era tu madre tu nombre y ha dicho que estaba muy orgullosa de sus hijos en tiendas que uno de ellos eres tú estará orgullosa de mi manera cree sigue todavía avergonzada Íñigo por esto por esto que acabamos de hacer pero además María déjame podías te es darle muchas gracias a la Cadena Ser por ponernos en contacto una cosa que no suele ser fácil te das cuenta que les digo hable por su con su madre cuántos días hacía que no te llamaba que no me llamaba si no no vamos a ver el último día que Levi hablé con él de madre e hijo feliz Navidad iba

Voz 2 03:36 si esto no puedo esto no puede ser es verdad es verdad es verdad te abra educado en el feminismo pero no cuidas a tu madre cuidado son su asignatura pendiente yo que conste que quería

Voz 0194 03:48 ahora Íñigo no porque sea dirigente de Podemos ya ese sino porque es el hijo de María Ángeles y además tú dices antes has dicho no sé cómo mi hijo os he dicho que yo era feminista Osiris ha dicho en algún momento os voy a contar algo muy curioso que yo cuando pensaba en esta mesa hoy pensé en ti pero Open sentí María Ángeles porque alguna vez hablando con Íñigo debió salir

Voz 2 04:10 saliste tú yo creo Íñigo sobre todo después de aquella entrevista que hicimos para TV3 te acuerdas que que hablamos bueno claro que hablamos de las familias y eso pero es que lo más curioso es que llegué aquí en la radio y yo no lo verbalizó pero se acercó Lala que es la productora y me dijo sabes que estado pensando que podríamos tener la madre de Íñigo digo pero cómo es posible que las dos hayamos pensaban la misma persona con lo cual Íñigo yo te agradezco muchísimo que hayas estado y que no hay has presentado a tu madre aquí y que puede estar bien orgullosa de ti nosotros también lo estamos pero yo ya os he dicho que estoy orgullosa estoy orgullosa ITA ella te lo digo aquí dijo más que de lo que es de lo que ha llegado a ser de como es es decir que a mi me da igual que sea famoso que se ha conocido que sea dirigente de un partido que no yo estoy orgullosa de cómo es que es una persona honrada muy comprometida con el mundo con la inteligencia abierta es que quiero dejar claro que no es porque sea digo Errejón sino es porque por cómo es

Voz 3 05:07 pues muchísimas gracias y hablamos un beso bien grande