Pasos Perdidos: Anteayer

Voz 1 00:00 hay hombres hoy trabajando también hay José Luis Sastre buenas noches a la que estamos pues las los pasos perdidos que yo creo que unos llevan también hablar de lo que llevamos hablando desde las nueve de la noche

Voz 1071 00:08 es el gran asunto no he buscado bustos esculturas de parlamentarias ilustres en el Congreso como esas cuatro de cuatro hombres que haya antes de entrar en el hemiciclo he visto sólo el busto de Clara Campoamor que hasta el año pasado estaba no se crean apartado en otro edificio el año pasado la presidenta del Congreso Ana Pastor lo presentó en su nuevo espacio lo ocupa en el edificio principal de la Cámara

Voz 2 00:26 Clara Campoamor presidentes Aluche en nuestro país cuesta creer que otra voz hubiese defendido las razones de ese derecho con más acierto con más verdad con más solvencia como las suyas

Voz 1071 00:38 si uno pregunta por diputadas que están en la historia suelen citarle a Clara Campoamor Victoria Kent hablemos sin embargo de otras pioneras centrémonos en por ejemplo a una tapa mucho más reciente de anteayer las parlamentarias constituyentes fueron veintisiete diputadas y senadoras Veintisiete diputadas y senadoras de setecientos parlamentarios hablamos de la transición nombres que no se recuerdan por ejemplo la diputada socialista Asunción Cruanyes

Voz 3 01:02 impartido y dirigido por la Sección Femenina y naturalmente encaminado a transmitir un acto Lara ideología política y social que configuran yo llevo desde mayo

Voz 1071 01:13 el setenta y ocho está preguntando porqué las mujeres de entre diecisiete y treinta y cinco años tenían que hacer lo que se llamaba entonces servicio social de la mujer que estableció la falaz notarán que el audios molesto porque mientras interviene esta diputada hay un hombre que va hablando a lo suyo y se la escucha de fondo probablemente era un miembro de la Mesa de la cama

Voz 3 01:31 las otras enseñanzas y labores cocina o Gaz el género vienen a perpetuar la discriminación de la mujer con respecto al hombre en castigando en lo que se llama humorística o cínicamente labores propias de su sexo

Voz 1071 01:46 lo de Industria lo que me gustaría saber de qué está hablando el hombre claro contaba la diputada como desde luego de hoy de una cosa que no tiene nada que ver con esto en fin esta diputada contaba cómo la Sección Femenina de Falange enviaba todavía notas a las mujeres que querían opositar a cualquier trabajo y le recordaba que si querían presentarse a una oferta de trabajo deberían aprobar un examen la nota decía textualmente deberá traer un pañito y demás utensilios necesarios para el examen de labor estamos hablando del año setenta y ocho ante ayer en esa sesión esto les respondió el ministro de Cultura que era entonces Pío Cabanillas en el campo laboral

Voz 1663 02:22 algunas diferencias excesivamente notorios la retribución media por hora trabajada en los niveles cualificados es un veintinueve por ciento inferior para las mujeres que para los y las posibilidades de empleo son a pesar de estas diferencias contributivas o retributivas muy inferiores para las mujeres que para los hombres el problema además se complica porque los últimos estudios demuestran que un cincuenta y cuatro por ciento de las amas de casas desea integrarse en la sociedad compartiendo tareas ahí la tiene nuevas la brecha salarial las mujeres querían trabajar

Voz 1071 02:57 las mujeres cobraban de media un veintinueve por ciento menos que los hombres por las mismas tareas un cincuenta y cuatro por ciento de las amas de casa decía el ministro querían trabajar fuera de casa

Voz 1663 03:09 esta cifra asciende ya a más del setenta por cien entre las amas de casa menores de

Voz 1071 03:16 hablemos de esas primeras mujeres que hicieron Carmela García Moreno fue directora general del Ministerio de Cultura en la crónica que publicó el diario ABC se leía a su vocación política a su belleza su simpatía se une un nuevo concepto de la joven mujer española se ha ganado el título de Miss Congreso con el que cariño se familiarmente la conocen en España esto es del año ochenta sea más ante ayer todavía ayer casi que no dijeron algunas crónicas de la jefa de gabinete del presidente Adolfo Suárez que se llamaba Carmen Díez de Rivera

Voz 4 03:45 compartida con nosotras la preocupación ante la grave discriminación y las trabas con las que se encuentran las mujeres que tras un periodo oscuro

Voz 1071 03:56 en gente atractiva dijeron algunas crónicas de Soledad Becerril que fue la primera mujer ministra

Voz 5 04:01 qué significa que una mujer entré en el gabinete del Gobierno en estos últimos cuarenta años la primera mujer que entrar en el Gobierno después de estos últimos cuarenta años no

Voz 6 04:10 que las mujeres se queremos participar en la vida política que las mujeres queremos participar en la vida pública que tenemos que hacerlo además

Voz 1071 04:20 años de todo esto pero todos estos muy reciente muy reciente y a menudo parece que sea hasta de hoy entre esas mujeres pioneras Sastre pero cuyos nombres no se recuerda esta Teresa Revilla no quién era era la única mujer que estuvo en la comisión que aprobó la Constitución la construcción se aprueba como saben en el año setenta y ocho pero antes de que se apruebe en el Pleno el diestro se debate en una comisión que va puliendo artículo por artículo ya ya había sólo una mujer cuando se aprobó el artículo catorce que es el que prohibe la discriminación en España no se produjo debate sólo hubo de hecho una intervención y merece mucho la pena escuchar aquello Teresa Ribera Teresa Revilla Se bajo la diputada pidió la palabra de esto que van a escuchar de ese minuto y medio hace vale mucho la pena que lo escuchemos hace cuarenta años

Voz 7 05:03 precisamente solicita María Teresa

Voz 8 05:05 ella la único día

Voz 7 05:07 dotado de la Comisión la palabra para explicar su voto

Voz 8 05:12 señorías En este artículo que hemos votado afirmativamente la mujer española quiere por fin la plenitud de derechos es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias como estaba reclamando nuestra sociedad pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura con rencor ahora buscamos el futuro en el futuro queremos simplemente poder ser para ser lo que podamos queremos conservar nuestra feminidad que es un atributo precioso de la humanidad y al mismo tiempo sin renuncias poder ser protagonistas de nuestras propias vidas participar en igualdad de esfuerzos de responsabilidades en el que hacer como para ello necesitamos además de la igualdad ante la ley de una sociedad rica en posibilidades de vida formas la existencia una sociedad flexible en su sistema de trabajo y de educación donde no sean incompatibles la maternidad y el trabajo la vida familiar y la cultura la mujer necesita de una sociedad flexible y plural pero también la necesita el hombre que empieza hoy a sentirse atrapado en un destino unidireccional que no se piense que la crisis de identidad de la mujer es sólo un problema femenino de mujeres porque es un problema de la sociedad en su conjunto la sociedad lo sufre y la sociedad se enriquecerá en sus soluciones muchas gracias quién podría negar que esto