Carolina Marín: "Estoy segura de que las mujeres vamos a dar ese gran paso"

Voz 1375 00:00 pero a esta hora de la noche también si me permitís eh saludo a una de nuestras deportistas más mediáticas en nuestro país campeona de todo absolutamente en su deporte en bádminton y que le agradezco que haya sacado un ratito para para estar aquí también esta noche en El Larguero es Carolina Marín que está por ahí Carolina buenas noches hola muy buenas cuánto tiempo sin sin hoy te te agradezco que saques este ratito en en un día en el que a punto de empezar esa huelga no sé si tu mañana entrena si tienes previsto entrenar porque si estás preparando campeonatos como te planteas el día de mañana Carolina

Voz 0394 00:30 bueno pues mira a la verdad es que me encantaría poder participar en esa en esa huelga pero desafortunadamente debidamente pero sobre todo porque ya en la última semana de preparación para el All England que para nosotros es como en Wimbledon no voy a poder estar porque también he y al final musicalmente no voy a poder está buscado sí asisto a esa huelga así que pero vamos la apoyo desde mis entrenamientos la ha apoyado al cien por cien

Voz 1375 01:00 si pudiera cambiará algo Carolina que cambiaría eh se están haciendo cosas e intentamos que cada día se hagan más para que haya una una real igualdad entre hombres y mujeres y por supuesto en el deporte pero si pudieras cambiará algo Carolina que te gustaría cambiar

Voz 0394 01:15 pues yo afortunadamente tengo que decir que en el ámbito del deporte que no existe tanta desigualdad como a lo mejor puede existir en el ámbito laboral eso sí que cambiaría sobre todo le daría una vuelta al tema de cuando la mujer y la maternidad el tiempo que tiene para poder volver otra vez a al trabajo y luego también otra cosa que yo creo que es muy importante que cambiaría es que la mujer a día de hoy podemos liderar clases empresa cosa que todavía desafortunadamente es el hombre que lidera la mayoría de las empresas hoy en día que la mujer está Haski citada de poder liderar y luego también es otra cosa que cambiaría hay que quedarían paso ya adelante

Voz 1375 02:04 qué sobre el sueldo

Voz 0394 02:07 sueldo en cuanto hay ciertos trabajos que lo muy la mujer lo hacen igual pero desgraciadamente la mujer cobramos menos si eso no entiendo porqué y hay cosas que presentó como esa me da mucha rabia no poder escucharlas

Voz 1375 02:20 y fíjate el boom que ha tenido el deporte femenino en los últimos años y el trabajo que habéis hecho tantas y tantas entre ellas tú pero que le diría es también a las que te están escuchando hay muchas chicas muchas mujeres que escuchan el el larguero tú tienes la posibilidad de ser uno de los altavoces más mediáticos dentro de las mujeres más reconocidas a nivel nacional y a nivel mundial que te gustaría decirles a las que mañana bueno a las que dentro de unos minutos porque a las doce empieza el día ocho van a hacer huelga también a las que no la van a hacer porque me imagino que habrá algunas mujeres que querrían hacer huelga y no pueden hacerla pero seguro que también quieren hacerla como por ejemplo es tu caso por cuestión laboral cuestión de viaje por cuestión de lo que sea que te gustaría decirles a todas las que te están escuchando

Voz 0394 03:02 pues mira yo desde aquí mando muchísima fuerza a cada una de las mujeres en cualquier ámbito que hagan ellas creo que Mujer Hoy es día podemos ceder mucho poder y debemos de confiarnos porque podemos yo por ejemplo tengo un lema que para mí ese puedo porque pienso que puedo y creo que la mujer hoy en día he puede tener ese lema sobre sí misma sí podríamos hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo así que yo animo a todas esas mujeres tomando muchísima fuerza inagotable vamos a poder dar ese paso adelante

Voz 1375 03:38 muchas gracias Carolinas un lujo

Voz 1 03:39 eso escucharte por haber un ratito

Voz 1375 03:42 prenda para estar a esta hora en el suerte el próximo torneo muy Quiñón suerte en el campeonato en Huelva eh