Pioneras a la espera de refuerzos

Voz 3

05:41

bueno yo creo que no hay mucha diferencia no somos personas independientemente de que seamos mujeres hombres no yo creo que eso es una de las cosas más importantes no porque diferenciar porque tenemos que demostrar más no no sé yo creo que en el ámbito deportivo a mí sí me gustaría que hubiera más más mujeres no en lo que es la la gestión ejemplo curiosamente pues estamos estamos bastantes no lo que es la cuestión deportiva esta mañana o los cifrada en el Eibar esto pues basket a otras cuantas mujeres que también están en el que quiere decir que bueno que aquí yo creo que somos referentes no yo creo que hace falta Diana referentes como nosotras tanto como las entrenadoras en todos los estamentos para que se elige no yo creo que tenemos que ser capaces sonó porque sino se utilizaba no vamos a conseguir que ERE que tanto las niñas como las jóvenes pues pues Sean Bean que es posible no llegara ahora será aquí tras ser jugadora a ser presidenta sea directiva yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar no con otras muchas cosas que como bien todos los datos que habéis estado curando pues no podemos parar no sí es lo que tenemos que seguir luchando para que estas fosas todos los derechos que tenemos reconocidos legalmente pues que sean una realidad