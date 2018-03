¿Cuál es el motivo de la evidente mejoría del Real Madrid?

Voz 1 00:00 hola visto yo anoche el vestuario del Real

Voz 1375 00:28 el pase a los cuartos de

Voz 2 00:30 final eh no se ha ganado nada como

Voz 1375 00:33 llevan varios jugadores del Real Madrid pero sí que se ha dado un golpe de autoridad en su competición estaban prácticamente casi muertos o casi mucho lo daban enterrados cuando salió el sorteo madre de mi vida que no les pase nada y esa victoria dado en una inyección de moral extra en esta como digo su competición donde se sienten como siempre como como pez en el agua que no camisetas que parece que tienen un un hechizo especial en esta competición y el escudo del Madrid con esta competición que ellos sienten como suya hacen que sea un rival difícil debatir veremos a ver qué pasa en cuartos pero ese es el sonido de lo de anoche después de haber eliminado eliminado al al París Saint Germaine llene el día después que se dice en la Casa Blanca en ese vestuario hola Javi Herráez muy buenas

Voz 3 01:17 hola qué tal Manu bueno pues e hice muchas cosas en la planta noble

Voz 0104 01:21 se dice que el equipo ha conseguido

Voz 3 01:23 a ganar moral que ha cambiado su imagen a mejor que han sido capaces de vencer a una escuadra el PSD que ese gasto este verano que rompió la banca Manu cuatrocientos millones de euros doscientos veintidós en Neymar ciento ochenta y dos ochenta y cuatro en Mbappé porque decía que al final todo eso para nada el Madrid es capaz eso como tú decías en su competición ha ganado tres de las últimas cuatro competiciones en Europa de la Champions pues derrocar al que ganándole en el Bernabéu hizo ayer en el Parque de los Príncipes de París así que moral buena imagen Ivonne juego que dure no es lo que piensan en la como digo en la planta noble el del Real Madrid

Voz 4 02:04 bueno pues en el vestuario que van a decir ya lo escucho

Voz 3 02:06 vamos anoche nada se ha ganado lo decía el capitán Sergio Ramos pero sí se ha encauzado no vamos a ver quién echaba al Real Madrid de la de la Champions a ver quién le toca en en cuartos de final esto no significa que el Madrid ha ganado la decimotercera pero que si va a optar a ella eso es una evidencia eh no lecturas todas positivas en la única negativa es la de Gareth Bale que no quiso sumarse a la fiesta de sus compañeros ni con el público único nadie contábamos en Carrusel que ese iba nada más que pitara el final del partido el colegiado que ya dirigió el partido en en París un Gareth Bale que estaba pues un tanto autista está mosqueado porque no jugó de inicio pero no tiene motivo Manu porque el equipo respondió a las mil maravillas con la idea que tenía a Zidane de poner a Lucas por la derecha y Asensio Izquierdo de izquierda no cabía Gareth Bale rato que jugó tampoco lo hizo nada bien sí jugó bien frente al Getafe hilo contamos aquí en la Cadena Ser que le gustó mucho a a Zidane pero la idea ya o el plan estaba establecido iban a jugar Lucas iba a jugar Asensio con Kovacic y y con Casemiro así fue y la cosa funcionó francamente bien

Voz 1375 03:08 de forma sobre lo veo y Madrid sobre lo perdona no hay muchas novedades porque lleva siendo autista de que desde que llegó en no en el sentido sino en el en el buen sentido no entrecomilla lo de autistas son jugador que nunca se relacionaba mucho con el Vestuario y que así es un chaval magnífico es un chaval Santísimo pero que vive en su mundo que vivían en su mundo que sea aislado de una manera del resto del grupo que no que no que no está integrado con ni con los pesos pesado ni con los no pesados que el día que se vaya Bale mucho ni semana entera sea cuando estén cambiando en El Vestuario y miren que no ha venido Bale hoy igual pasado ya tres meses porque es casi invisible en el vestuario tan invisible como desgraciadamente se ha hecho también en el campo porque ya le gustaría al Real Madrid hubiera sido mucho más visible pero esa inversión que se hizo de casi cien millones han tardado en en en darse cuenta de que no ha sido la mejor inversión dio Javi que es que es un por qué no ha deja huella ni en la retina del aficionado ni tampoco en el vestuario

Voz 3 04:02 buen tío lo acabas de si es verdad que yo recuerdo que estoy a compañeros que marcaban que marcaba más goles que él en San Sebastián el pasado año así que similar a la hemeroteca sabrá quiénes eh bueno pues será Morata no prepara déficit o porque marcó hizo han marcado goles he marcado yo ya merecido tú le dijo Álvaro Morata marcar goles que que yo y marcó dos aquel día no siempre ha sido un buen compañero es muy amigo de Luka Modric e fueron futbolistas dos del Tottenham y siempre van bueno va a cenar pero no no es un hombre que que esté enganchado a al al club no es que es lleva una mala relación todo lo contrario es muy buen tío pero eso como dices tú si las lesiones le han marcado oí bueno pues este pasado verano él quiso quedarse apostó por quedarse en el Real Madrid en la oferta de United bueno pues el Madrid le dijo lo que sí sé que ya queda el que se quedase porque oye era una apuesta de del club pero bueno él mismo se está arrinconando pero Zidane no lo va a e Manu Si él se engancha Zidane le va a poner al bueno de hecho el Getafe le encantó la ciudad en el partido pero bueno el plan estaba así establecido ayer se equivoca de cava rabo primero porque lo que hizo en el campo no hizo nada bien el segundo cuando tu equipo tus compañeros festejan tu eres uno más tienes que ser uno más en no marcharte como se marchó pero bueno así es Gareth Bale estaba mosqueado y lo bueno lo hizo público de esa de esa manera el resto todo una maravilla lo los jugadores están encantados decir que era Lucas Vázquez y Marco Asensio van a ser titulares por delante de Crosby de Modric sería un error

Voz 1375 05:33 hombre porque en Kroos y Modric son para ciudad

Voz 3 05:35 no sé si intocables pero muy importantes pero ojo que no se descuidan porque estos han llegado para quedarse y lo hemos contado a que muchas veces le dijeron a Zidane que la gente que entrenaba bien quería jugar los ha puesto lo han demostrado los Lucas los Xisco los Nacho los Asensio son futbolistas que tienen que ser el presente y el futuro del Real

Voz 1375 05:55 el año pasado hubo mucho más el equipo B que se enganchó al equipo A casi hasta a dos equipos en igualdad de competición prácticamente había seis siete jugadores que entraban de casi en el equipo titular con rotaciones de forma muy habitual este año ha habido muchos menos pero al final se han enganchado esos esos dos tres que sobre todo Lucas Vázquez y Asensio han acabado representando en este en este tramo final de temporada pero es cierto lo que dice Zidane no entierra nadie va a veces parece ya enterrado alguien y luego ha resucitado hasta ha pasado con el mismo mes porque la prensa también a veces exagerado ahora otra vez el Madrid es favorito para ganar la Champions cuando hace un mes y medio el lo iba a meter un meneo el Paris en en que lo iba a sacar del mapa bueno veremos a ver qué ocurre pero de momento sí que es cierto que ayer salió reforzado Zidane salieron reforzados los chavales Lucas Vázquez y Asensio lo comentábamos anoche con Pedja Mijatovic y lo comentaban también en en Carrusel queremos preguntar Álvaro Benito ya Santi Cañizares que están por ahí los dos Álvaro Benito hola buenas noches

Voz 0104 06:51 al Manu buenas noches hola Cañete Santi muy buenas

Voz 1866 06:54 tal qué tal buenas noches os pareció más fácil de

Voz 1375 06:56 que de lo que esperaba

Voz 0104 06:59 yo Álvaro sí sí yo yo esperaba momentos de sufrimiento yo siempre ya sabéis que me manifiesto siempre que juega el Real Madrid como que lo ve favorito como que creo que siempre puede superar cualquier obstáculo y salir victorioso pero pensaba que iba a haber momentos de sufrir no que yo creo que a todos nos dejó un poquito frío es el el Paris san Germain no creemos que ten que tiene más potencial del que ofrece ayer no quiero quitarle mérito con esto al al Real Madrid que estuvo muy bien que logró cortocircuitar pues casi todo el juego ofensivo de del París Saint Germaine con con este centro de campo tan tan bien protegido no hay quien también trabajó pero pero esperábamos algo más no yo creo que nos que nos dejó yo no no tío fácil porque porque a estas alturas de la competición

Voz 1375 07:43 esa palabra no hay no hay no hay nada sencillo pero

Voz 2 07:46 el habla esperaba algún momento de

Voz 0104 07:48 de de que de achuchón del París Saint Germain que no y que no yo

Voz 1375 07:52 a esto se puede ver Santi como que vaya bluf el París Saint Germain y por eso lo tuvo tan fácil el Madrid ojo que viene estuvo el Real Madrid y por eso el PS Jenny ni apareció o un poco las las cosas

Voz 1866 08:02 que es que yo creo que se pueden decir completamente las dos cosas no yo creo que un equipo está absolutamente satisfecho porque ha hecho una eliminatoria seria porque surgió en los momentos más complicados sobre todo llegaron en el Bernabéu ya que el partido lo sacó adelante porque luego pues en Paris Juan también un partido serio perfectamente al Real Madrid no tiene la culpa de que el Paris Saint Germain no haya dado ha hecho todos los deberes es que esperábamos porque yo he dicho antes que Álvaro sí que seguro que les sorprendió para mal el país porque el lunes en el Sanedrín ya contó o en la tertulia en los expertos como Jacko entró ya que esperaba que iba a sufrir en el Real Madrid va a sufrir y efectivamente no sufrió no yo creo que Jermaine un centro al campo en general el equipos un equipo bastante sobrevalorado y sobretodo Campos un equipo y bueno pues que no le deja hay jugadores de de te vale mucho dinero y jugadores que tienen en cierta fama pero que a la hora de la competición de de alto nivel pues no aparecen no aparecieron el año pasado en el Bernabéu en el que el Camp Nou y no han aparecido este año la eliminatoria no yo estoy hablando pues de lo vio Errazti que al final son los hombres importantes en el equipo no porque siempre hablamos de los puntas que es donde realmente ha invertido en el país pero estos hombre es decir son los que tienen el control del juego son los que tienen que hacer mejor al equipo no cuando el mejor del equipo pues para mí probablemente fuera la eliminatoria lo mejor daría alguien o o no sé quién realmente pues eso quiere decir pues que efectivamente es un equipo que siempre ha estado sobrevalorada no respecto al Real Madrid arma empezaron mundial si se exponen once amiguetes la camiseta de Alemania y la camiseta habrá así pues van a ser duros y difíciles de eliminar qué porque la historia les avala entonces el Real Madrid pues es exactamente lo mismo con la Champions no nunca siempre es un equipo difícil difícil de tirar abajo

Voz 1375 09:53 en este en este Real Madrid Álvaro y Santi en verano llegado esa esa camada de jugadores sub veintiuno la mayoría de ellos de la selección sub veintiuno pero es verdad que durante el año se han ido descolgando unos cuantos no por unos motivos o por otros por alguna lesión por falta de acoplamiento por falta de minutos pero Ceballos no no no le hemos visto Marcos Llorente mucho menos de lo que nos hubiera gustado Theo Hernández también Borja Mayoral pero sí que ha conseguido enganchar al final haya a Lucas Vázquez Asensio que como decía Javi no vamos a decir ahora que ya se han hecho titulares pero sí están ya a ellos dos al nivel de los titulares no

Voz 0104 10:27 a ver yo creo que para un entrenador cuantos más tengas subidos al carro mejor cuanto más difícil sea para hacer una alineación y hacer una convocatoria te tienes que dar por satisfecho y además creo que beneficia al colectivo y que lo mejora y tienes que intentar ser justo con los momentos de forma con los rendimientos las temporadas son muy largas empecinarse en algo yo creo que no es de buen entrenador no un esto Zidane yo creo que siempre se ha mostrado muy flexible a día de hoy Lucas Nike que lo quite de en el once titular osea se lo está poniendo fácil al técnico Asensio creo que todavía puede mejorar en cuanto a su regularidad puede mejor pic de vehículos pick sus picos altos son de estrella fíjate lo que te digo sus picos altos de de de rendimiento durante los partidos en en ciertas acciones son de estrella pero que que mejorar esa regularidad yo creo que lo de es recuperable que depende de él de verdad que que que él puede darle vuelta a la situación porque es un gran futbolista y dependerá eso actitud de su compromiso ahí de lo que quiera ganárselo del hambre que tenga para darle vuelta a la situación del resto pues yo creo que va a día de hoy ha demostrado que todavía no está ofreciendo lo que se espera de él lo lo que el Real Madrid exige de un futbolista Marcos ha hecho buenos partidos recientemente es cierto que lo tiene difícil mucha competencia en su supuesto y a mí lo que el caso que quema que menos explicación en es el de Ceballos no es un jugador me parece jugador muy aprovechable muy talentoso joven que además cuando ha jugado mi en mi modesta opinión lo ha hecho bien lo ha hecho muy bien entonces es ese es el único caso que no el encuentro con una explicación

Voz 1866 12:08 a ver es que Lucas y Asensio primero son de todos los que hemos citado son muy buenos son muy buenos sobre todo yo estoy de acuerdo con una con una reflexión que ha hecho Álvaro Lucas es un jugador fantástico porque te da un rendimiento muy irregular porque no te falla nunca jugador extraordinario y que yo efectivamente para mí pues debe contar con sida ya como uno de los grandes jugadores que hay en el Real Madrid ya Asensio como tiene tanta calidad y sus picos son de estrellas que estoy totalmente bueno de Álvaro pues quizá también le pedimos a lo mejor que o Álvaro yo le Mollet porque el resto se conforma lo mejor con cualquier cosita muchas ocasiones su cuidador tratado no por la prensa pero Le pedimos también oye eres tan bueno que que queremos más claro vamos a exigir siempre más a lo mejor no porque porque efectivamente tiene una calidad brutal pero que es evidente es que Luca así ya Sensio están ya en otro curso no y para Marcos para para Teo para Ceballos es su primer año en el Real Madrid que siempre es un año claro para cualquier jugador más aún cuando eres Jo y cuando vienes de equipos bueno pues que no pelean por esos objetivos no ser novia especial a nadie pero no es lo vi jugar ante el Alavés jugar en el Betis que jugar en el Real Madrid y el Real Madrid que exige pues el cien por cien en cada partido porque cuando el Real Madrid iba jugar al campo del Alavés el esperan un cese Herreros que quieren ganar al Real Madrid porque te da tres puntos hizo enorme entonces ya no vale con con con con conjugar regular tienes que jugar bien porque sino te pasan por encima no vale con empatar con juntos muy bueno muchas veces para muchos equipos no el Real Madrid tiene que jugar siempre a ganar entonces esa exigencia ese ritmo de competición esa presión permanente es difícil de asimilar para cualquier jugador que se ponen esa camiseta máxime si eres joven y estás en el primer año nunca he competido a él lo que pasa que al final esto es una formación y hoy vemos mucho mejor que lo que soy yo

Voz 1375 14:06 es verdad que están Luca se Sense ya al nivel que ha conseguido Nacho hace tiempo del que ya nadie habla como un titular pasa que sólo pueden jugar once y juegan Varane y Ramos más que él pero Nacho ya es uno de los titulares aunque muchas veces sea suplente y Asensi y Lucas yo creo que están ya en ese escalón que a los demás les falta oye os pregunto a los dos antes de irme a París se quiero preguntar cómo están los ánimos en París como estaba Unai Emery pero

Voz 5 14:29 es difícil de explicar que en un mes

Voz 1375 14:31 haya pasado el Madrid estar casi en la lona aquí ahora a muchos les pongan el cartel de favorito para ganar la Champions ya la décimo tercera Álvaro Santi

Voz 0104 14:40 yo creo yo no es difícil de explicar porque vamos a ver el Real Madrid tiene la materia prima nadie

Voz 4 14:48 nadie

Voz 0104 14:50 en sostenía el argumento cuando el Real Madrid no iba bien en Liga después de de de de la temporada tan mala que lleva en la en la competición doméstica nadie sostenía que el Real Madrid tenía problemas de plantilla o que o que faltaban jugadores que no se eh para mí el problema era de de de que se habían dejado hoy daba la sensación de un poquito de dejadez en en en ciertos partidos como que iban más por ahí los tiros que no que realmente que no hubiera a nivel en el equipo que el equipo necesitará alguna cosa no hay se ha demostrado que cuando cuando realmente quieren pueden sea que cuando sean enchufado es cierto que que fíjate que creo que la eliminatoria en el Paris Saint Germaine no sólo a nivel deportivo un gran prestigio y poder pasar de ronda que es una obviedad sino disipar cualquier tipo de duda interna porque te lo puedo decir Santi que tienen mucha más experiencia que yo que por mucha muchos partidos que tengas en la elite hay muchos mucho va a tus espaldas cuando llegan los malos resultados hay dudas hasta para hasta para los grandes llega a las dudas y por todos los lados no se plasma en el terreno de juego

Voz 1375 15:59 es favorito ahora

Voz 0104 16:01 es es uno de ellos ahora mismo la plantilla se lo cree que eso es ahí es donde la conclusión que quería llegar ahora mismo después de haber el Paris san Germain Jack el que te toque no note ganada no te va a temblar el pulso ahora dices bueno tengo tengo todas las garantías igual que los años anteriores de poder llegar a la final y incógnita renovó el título Battisti es favorito para el Madrid

Voz 1866 16:21 de hecho Álvaro yo creo que cuando uno gana la Champions siempre ya sea merecido sino ganado la Champions el año anterior máxime si la ganados años seguidos se merece siempre se merece siempre pues que digan que es el favorito o al menos que no lo desprecie porque yo creo que en algún momento despreció al Real Madrid frente al París Saint Germain pero es muy importante que lo que la plantilla creía lo que está haciendo no y lo que he dicho de Álvaro es la es la clave yo sí que entiendo que que tiene que que esos esos cambios euforia general en el entorno porque entre el Real Madrid se magnifica todo fijaros que estamos hablando que la mala noticia para el Real Madrid es que Garvey pues no celebró todo lo que a lo mejor sería lo normal puedo que tiene su personalidad y punto no con otra camiseta hubiera sido noticia ninguna lo que pasa que está con la camiseta del Real Madrid dice mira cada detalle hice mira cada cosa yo personalmente para mí la mala noticia que tiene el Real Madrid esta temporada aparte evidentemente de la pereza que yo creo que con lo que se ha tomado el campeonato de Liga y que por eso está la posición donde está es Benzema para mí sí que a Benzema de momento no acabo de Verne el resurgir y es una posición tan complicada de reforzar en el mercado que sí que sería la mejor noticia para el Real Madrid empezar a volver a ver la algo parecido a lo que sabemos que es Benzema eso para mí sí que es la malamente

Voz 1375 17:48 y la de Bale es cierto que es mala noticia lo que decía Javier de de ayer pero es verdad que es una anécdota comparado con la verdadera mala noticia de Bale que es que no ha jugado tres partidos bueno seguidos en el Real Madrid lleva cinco temporadas y esa sí es la verdadera mala noticia de de Gareth Bale aguantando solo minuto Santi que le pregunta Antoine Mamón compañero del equipo en París hola muy buenas hora buenas

Voz 1670 18:08 en lo que se dice hoy en París ya hemos visto la portada de tu periódico hoy decía algo así como tanto para esto no tanta historia para nada o algo

Voz 5 18:17 sí es hay un antes y un después en este proyecto de Emery del PSD después de lo de anoche

Voz 6 18:24 bueno para para nosotros desde Francia

Voz 7 18:28 no persigue ya es una historia acabada la temporada del Paris sea saca Boyer claramente quedan dos finales de Copa pero pero bueno no esto más importante para para el club azulgrana la historia de de de Emery acabó también porque no se ve a utilizar gentes seguir con él yace piensa otra soluciones para para sustituirle habla de algún tipo

Voz 1670 19:02 de entrenador de algún perfil de entrenador o de momento no hay ningún candidato ha

Voz 1375 19:07 sustituirá un Emery que como ya dan por sentenciado en París

Voz 7 19:11 bueno lo que decimos de de mañana que ya hubo un pacto entre el entorno de Antonio Conte

Voz 1375 19:21 sí lo tiene desde París era mando

Voz 7 19:23 Conte así se habla de otros dos otros nombres hay Poquetino hay los grandes entrenadores no es que los dirigentes van a buscar un top entrenador no hay cuarenta hay ya es el perfil el perfil es el mejor porque tienen tienen dinero quieren ganar la Champions y por eso van a buscar lo mejor

Voz 1375 19:51 la última Antoine y puede existir ahora el temor entre comillas en algunos clubes europeos por pensar que el PSOE le va a sacar de nuevo la chequera después de verse hasta cuatrocientos va a decir a ver dónde voy a ver si pescaba Oblak a ver si pescaba Griezmann a ver si pescó a no sé quién yo qué sé el el PSD además de buscar ese entrenador top creéis que va a volver a tirar la casa por la ventana en verano para hacer otros dos tres fichajes de primer nivel

Voz 6 20:18 bueno de momento no no hablamos de esto pero lo

Voz 7 20:21 de hay que hay que pensar que haya el caso financiero y París no va a ser difícil para el país gastar mucho dinero en la encima el porque tiene hubieran y la segunda cosa es que lo que podemos del París a temporada de temporada temporada es que es que Payá siempre falla para ganar la Champions para ir lejos en la Champions y los jugadores izquierda quizá grandes

Voz 6 20:47 jugadores van a un poco no

Voz 1375 20:51 para diera al proyecto entonces

Voz 7 20:54 no pienso que que lo que ha pasado ayer el buenas tardes algún para el futuro y que son otros clubes pueden temer a lo que fue llegar

Voz 5 21:04 esta es la explicación de Antoine Mamón compañero de L'Equipe que mañana en su periódico hablan de Antonio Conte como posible recambio de Unai Emery que

Voz 1375 21:13 sea quien sea el que les sustituya si quedan por finiquitado su proyecto en París un abrazo y gracias por estar en el Larguero Antoine

Voz 7 21:20 un abrazo tasado hasta luego

Voz 1375 21:22 grandísimo entrenador Cañete y Álvaro pero que no sé si ese proyecto de París era un proyecto hecho a la medida de de la idea futbolística de Emery no

Voz 1866 21:32 bueno a ver pero yo le tengo mucho respeto de Almería me parece un entrenador que ya fue pasando por todas las etapas que debe pasar un entrenador entrenando pues desde Lorca hasta luego el Almería Valencia Sevilla siempre ha cumplido siempre ha cumplido con sus cosas mejores y peores creo que también ha evolucionado para bien y eso es muy importante que no se ha estancado que ha ido mejorando pero creo que efectivamente el París Saint Germaine es un toro muy complicado de torear es un toro complicado porque el Paris san Germain no tiene la historia que tiene los grandes equipos de Europa como para presentarse en la Champions y efectivamente pues competir con algo más que con fútbol sino con bueno pues que esa templanza o sea ese aura que tienen los que ya han ganado la Champions creo además que es lo que no sea ganar la Champions pues da la sensación de que es un fracaso con lo cual es muy complicado salir allí pues en hombros no y efectivamente pues es un equipo que va mutando de proyecto hasta que consiga ganar la Champions cosa que yo veo sinceramente muy complicado porque Aba a golpe de jugadores dinero pues pues hacer desde luego una gran plantilla pero luego necesita es también un entrenador pues de capaz de tener un proyecto largo de tener que darles paciencia al equipo y que vaya madurando año a año que vaya asumiendo y mejorando con la experiencia de caer eliminado cada año y eso allí no sólo permiten a nadie

Voz 1375 23:01 que tú por ejemplo Alvaro quieres entrenador es que te vas te llama mañana el PSD que es que por mucha idea que tengas futbolística la tuya puede coincidir

Voz 1670 23:08 pero ahí un entrenador con su idea de mira cuatro cuatro dos ocho tres cinco dos

Voz 1375 23:15 que se la que tengas pero vas allí te encuentras con Neymar Cavani Mbappé es que piense lo que piense ya sé lo que hay que hacer es que no puede hacer otra cosa

Voz 0104 23:23 claro si hay suerte y sobre todo la coherencia que tiene que haber en un en un proyecto deportivo no porque si tú y estés estoy escuchando ahora lo que contaba el compañero de Francia que que están pensando en Antonio Conte raro no es que me estoy volviendo loco dijo cómo puedes con esa plantilla Antonio Conte engloba como Juan Antonio Conte que no parece una entrada hasta sin Giroud me parece un entrenador excelente pero para lo que él juega a tu él se tendría que mutar como como su filosofía como entrenador para para el París san Germain no entonces tú tienes que tener una coherencia de que quepa que plantilla tienes que plantilla vas a confeccionar un tipo entrenador con una filosofía que te encaje de todos modos vi detalles feos en el durante el partido de del París Saint Germain lo que contaba Romero durante la retransmisión de del repliegue de Mbappé que mira al banquillo y no se inmutó los egoísmos que ya hemos vi que ya vimos con Neymar en el partido de ida luego el Mbappé también con cava ni es un es que para entrenar grandes estrellas es es muy complicado de verdad gestionar todos esos egos y a la vez que que el que el que el colectivo función en lo deportivo es es muy difícil muy difícil por eso tiene tanto mérito o lo que hace Valverde lo que hace Zidane etc etc lo que hace Guardiola lo que hizo Guardiola porque de verdad que entrenar en las grandes plazas con las grandes estrellas es muy complicado

Voz 8 24:47 bueno chavales pues veremos a ver qué pasa con Mary que va a ganar la Liga hay probablemente gane la Copa pero es que eso ya se da por hecho al entrenador que si pasa eso ya no le vale al entrenador del París Saint Germain in me temo que lo de acabado en empate

Voz 1375 24:59 pues nada Santi fíjate tú me dice

Voz 1866 25:01 de fíjate mano que sea algún día vamos a ver el problema aquí también es que me con jugadores tan grandes no hay un entrenador tan grande como para que cuando fallen a la gente pira los jugadores no le pide el entrenador me explico es así no funciona parecen Jermaine pues obviamente se va a romper la cuerda por Emery no nadie va a echar en falta nadie va a comenzar cosas lo mejor lo que he dicho yo que son jugadores delante sobrevalorados que no no no han dado la talla en Europa nunca nunca ni con con su equipo con sus selecciones eh quizá pues un proyecto por ejemplo con entrenador superlativo ese quién puede ser Guardiola por ejemplo pues entonces digan Oberto está que Guardiola creemos más en Guardiola claro que los jugadores y entonces a Guardiola sino ganamos la Champions este año vamos a entender que estamos Capi no acepte que ya veremos a ver si eso cuatro años pero su va a pasar con uno se me ocurre uno de los demás claro está por debajo de de de

Voz 1375 25:55 seamos el tipo de jugador que quiere Guardiola para plasmarlo

Voz 9 25:58 venga que tiene Guardiola aquí es vamos a fichar a Neymar Cavani en va y María te atrae

Voz 1866 26:07 Donald entrenador sea cual sea dice que opera va fuera está siempre por debajo de los jugadores así

Voz 1670 26:13 Dios mío qué bien estás ahí en el Real Madrid todavía Álvaro dándote tranquilito tapando a temas

Voz 1375 26:18 dónde llegue al centro porque el sexo sí

Voz 0104 26:20 ya se sufre pero pero nada comparado con lo estudie si algún día tengo el privilegio de disfrutar del fútbol de elite pues lo temprano no que estar es en el disparadero como avanzamos

Voz 2 26:29 estará Santi mes viajaremos a quién es aquí en gran Kiko Narváez de Cañete ERE pero que

Voz 1375 26:36 coño haces para ser como

Voz 2 26:39 el esconde un abrazo a los dos abrazaba Álvaro Santi

Voz 1375 26:48 que Javi Herráez y mañana vuelta al curro no en el en el Madrid sí

Voz 3 26:53 sí eh al hilo de lo que decidan tanto Santi como un como Álvaro creo que el éxito de Zidane ha sido que ha estado junto a los pesos pesados es decir que Cristiano e Sergio Ramos Marcelo al estado con con Zidane Zidane ha sido capaz de ese equipo intocables a BBC intocable si tocarla para mejorar lo que era evidentemente un secreto a voces que había futbolistas que merecían jugar a intocables como Benzema como decía Santi pero dado cuenta que con lo que tenía de hace dos años no podían en tercero hacer lo que hizo anteriormente y eso creo que le da mayor valor a Zidane de cara al futuro si es que

Voz 10 27:31 muy difícil entrar a estos equipos como hiciera Álvaro Baradei Cañizares es que a veces hace falta casi más Un gestor como un buen gestor de vestuarios como Del Bosque como el propio Zidane como Ancelotti y que un tío que te explique la pizarra porque este tipo de jugadores de este nivel hubiera lo que le pasó a Rafa Benítez lo que le pasaba Unai Emery es que al final estas estrellas como se pone

Voz 1375 27:49 en en tu contra estás muerto como

Voz 10 27:52 entrenador al final tu proyecto y tu táctica hay totales más difícil de que cale en este tipo de equipazo de lleno de galácticos

Voz 1375 27:59 a lo mejor en un equipo más de clase media o media alta pero bueno veremos a ver qué ocurre en el futuro de del banquillo del PSM donde parece que ya no hay sitio para Emery