El Larguero: en busca de un deporte con igualdad de oportunidades (07/03/2018)

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 1621 00:48 muy buenas noches bienvenidos al larguero hasta la una y media como cada

Voz 1372 00:52 a día en la SER con todo el deporte en un día en el que ya hemos conocido

Voz 1621 00:55 he ido a otros dos cuartofinalista

Voz 1372 00:58 estas de la Liga de Campeones innovan aserto seguir

Voz 1375 01:00 pues ingleses y eso que parecía que todas las quinielas hacían prever que iban a ser otros dos ingleses además del Liverpool que ya se metió ayer junto al Real Madrid y es que el Tottenham después de haber empatado a dos en Italia en la ida hoy ha perdido en casa uno dos y eso que empezaron ganando marcó son para los de Pochettino para que ya estaba todo absolutamente encarrilado pero primero Higuaín y luego de bala en apenas tres minutos han hecho que el Juventus el actual subcampeón de Europa se meta en los cuartos de final así que eliminado el Tottenham cuando peor lo tenía la Juve han conseguido remontar esa eliminatoria en gran partido por cierto de de Higuaín hay de Gonzalo Higuaín muy bien en el primer gol en la asistencia de bala en el segundo además el Manchester City sí que se ha metido a pesar de que ha perdido en casa contra el Basilea pero ya había ganado en la ida cero cuatro así que pues cero problemas para el Manchester City que se mete en la siguiente ronda marcaba Gabriel Jesús para los de guardia hola después Lang Yunus si marcaban para el equipo suizo en el global de la eliminatoria Manchester City cinco Basilea II esto en cuanto a la Liga de Campeones que nos dejará para la semana que viene sobretodo la atención puesta en los partidos de los duelos hispano ingleses el Barça con el Chelsea en el Camp Nou y el Sevilla con el Manchester United en Old Trafford a ver si conseguimos que pasen los luego estará por aquí Michael Robinson con el que hablaremos de de el fútbol inglés del momento actual del fútbol inglés y del problema de los ultras también en Europa y en España en un día en el que además de el el fútbol es de Champions estaremos con Javi Herráez y con Álvaro Benito para la resaca del día después del Real Madrid en el en la eliminación ante el París Saint Germain en ese gran partido donde salieron reforzados Zidane Asensio Lucas Vázquez Cristiano Ronaldo y sobre todo como digo el entrenador francés donde hoy en París señalan y de qué manera al técnico Unai Emery parece que es el fin de este proyecto íbamos a ver qué hace ahora el jeque qatarí y el presidente al que Craig porque dicen que esta es la principal noticia de preocupación para muchos clubes en Europa que él haya pega el batacazo en octavos de final ahora a quién irán sino les ha llegado con Mbappé con Neymar podrán ir a pescar en España más jugadores los irán a la premio a dónde irán con los petrodólares los de el París Saint Germain bueno luego estaremos con Javier negros contra cómo ha sido el día después como digo de ese Real Madrid pese uno Real Madrid dos de ayer en la Champions además en la Europa League tenemos mañana dos partidos de equipos españoles juega el Atlético de Madrid en casa contra el Lokomotiv de Moscú a las siete de la tarde cuidado con Oblak que tiene un golpe en la mano y aunque no es nada grave podría ser baja mañana y esto es como esto la ley de Murphy basta que traspasa esa Moya hace unos día Miguel Ángel Moyá para que ahora pues a lo mejor alguno se acuerde ver aunque si finalmente Oblak no jugase mañana ahí está preparado Berners el jovencísimo portero brasileño para ser titular en caso de que el Cholo así lo considere ese partido a las siete y a las nueve y cinco juega el Athletic Club de Bilbao en Marsella contra el Olympique luego la última hora de los dos partidos en la Supercopa de Catalunya que sea jugaba en Lleida Barça cero Espanyol cero ha ganado al Barça en los penaltis Dembélé titular Denis Suárez la peor noticia se retiró lesionado llevaba sin jugar que doce partidos no trece y al final se ha lesionado en el día de hoy y fuera del fútbol Fernando Alonso que ha rodado hoy sólo cincuenta y siete vueltas en Montmeló con su Mc Laren ha terminado de rodar ya ha avanzado este ha lanzado este mensaje optimista a muy poquitas semanas ya muy poquitos días de que arranque el Mundial no

Voz 2 04:32 no quiere decir que llegamos a Australia el cincuenta por ciento no vamos a

Voz 1375 04:35 ahora bien pero luego seguiremos mejorando muchas de Pérez

Voz 3 04:37 entre este año con el año pasado de cero a diez once

Voz 1375 04:46 ha sido claro de cero a diez de da un once a este Mclaren a pesar de que ayer hubo problemas y hoy también lo Nos lo contará Manu Franco nuestro compañero del diario bueno todo esto en la portada de este Larguero donde luego vendrá también Ponseti además de Michael Robinson donde hoy desde esta ahora hasta las doce de la noche le vamos a dedicar un rato a la mujer y el deporte a estamos a veinticinco minutos de que arranque el día ocho que es el Día Internacional de la Mujer y mañana muchas de las que nos escucháis cada noche en el Larguero mayores jóvenes no tan mayores no tan jóvenes

Voz 4 05:18 pero que os gusta el fútbol y que os gusta el deporte que os gustan otros deportes sí que os gusta al periodismo

Voz 1375 05:22 el motivo en vais a tener aquí este altavoz que consideramos es un lugar apropiado para que muchas reivindica seis algunas de las cosas que se llevan pidiendo durante tantos y tantos años para que se igual en hombres y mujeres también en el deporte se están haciendo cosas pero todavía quedan muchas por hacer yo repito en veinticinco minutos comienza ese día Internacional de la Mujer donde muchas de vosotras vais a hacer huelga otras no seguramente hay algunas que querréis hacer huelga pero a lo mejor no podáis o creéis que es conveniente no hacerlo cada una elegiría lo que sea nosotros aquí os vamos a oír tercer algunos testimonios íbamos a poner el altavoz algunas personalidades del mundo del deporte conocidas son conocidas lo notan conocidas que reivindican una serie de derechos que yo creo que es justo que por lo menos se escuchen ojalá con el tiempo eh Se conoce eran porque todos somos hijos de una mujer de una madre que siempre ha luchado por tener mismos derechos de un hombre también en el mundo del deporte aquí vamos a darle altavoz en este tiempo de de Larguero así que todo esto en la portada con este cochazo que con el que arrancamos para empezar el larguero de hoy

Voz 5 06:29 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas basta subirse al telesilla a menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tantas en Taiwán para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 0985 06:47 desde veintidós mil cien euros

Voz 1621 07:09 hola son treinta y siete menos en Canarias hasta las doce de la noche con este rato dedicado a

Voz 1375 07:16 a la mujer y el deporte seguramente muchas tenéis muchas peticiones que hacernos hijos lanza también el número de Whatsapp del Larguero como siempre seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta para que nos dejes tu mensaje si eres mujer y haces deporte tienes que ver con el deporte o con el periodismo deportivo que cambiarias qué harías qué pediría es por qué vas a hacer huelga mañana seis cuatro ocho cuatro hay siete treinta y siete sesenta eh en qué se puede mejorar en eliminar el machismo en muchos campos en igualdad en igualdad de de sueldos en seguramente más atención mediática en dedicarle más atención a un deporte femenino que nos da casi tantas alegrías como el deporte masculino en muchas cosas podemos avanzar Mari de eso se trata paraísos la huelga que empieza en vena tres minutos tenemos por aquí en nuestra jefa deportes Laura Martínez que es un caso eh bien un ejemplo claro de cómo se puede llegar muy lejos siendo una mujer en un mundo tan dominado por los hombres no donde tanto hombre el deporte incluso en el periodismo deportivo también eh en una fotografía de cómo está ahora mismo en la balanza de libre libros desequilibrios entre el hombre la mujer en el deporte o la la Ana Martínez qué tal buenas noches gracias pues sí porque

Voz 1277 08:23 decías que escuchar es lo más importante creo que deberíamos hacer una radiografía de la situación de las deportistas en nuestro país en base a los últimos datos del CSD de dos mil dieciséis vamos a escuchar cifras porcentajes que sinceramente Manos invitan a una reflexión inmediata de la actual situación en España ahora mismo hay tres millones y medio deportistas federados de los cuales setecientos setenta y un mil son mujeres lo que supone un veintiuno coma cinco por ciento del total el setenta y ocho por ciento evidentemente son hombres actualmente las operaciones que tienen más mujeres deportistas feas son el baloncesto el golf Montaña y Escalada voleibol y fútbol sólo cinco de sesenta y seis federaciones tienen más mujeres federadas que hombres esas federaciones son las de gimnasia voleibol hípica baile deportivo patinaje pero curiosamente lo avanzaba cuando comparamos el nivel de éxitos y logros las estadísticas empiezan a equiparar por ejemplo no hace falta ir muy atrás los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de dos mil dieciséis el cuarenta y cinco por ciento de los deportistas españoles eran mujeres casi la mitad de la expedición las mujeres este caso ganaron más de la mitad de las medallas nueve de las diecisiete conseguidas cuál

Voz 1375 09:35 lo de oro tres de plata

Voz 1277 09:37 y dos de bronce y que contestó contentos los próximos

Voz 1375 09:40 pero en los Paralímpicos pese a ser sólo un té

Voz 1277 09:42 nació de la expedición las mujeres también consiguieron quince de las treinta medallas conseguidas los datos en cambio que pueden ser explícitos en este caso no lo son cuándo intentas conocer la situación salarial de las mujeres deportistas no hay datos concretos porque básicamente no hay bases de datos ya que no hay un control exhaustivo como sí que lo hay en el caso de los hombres incluso su atención en los convenios colectivos en deportes como el fútbol baloncesto balonmano o voleibol existen para los hombres pero no siempre para las mujeres repito convenios colectivos es decir el convenio laboral de los deportes colectivos en la mayoría disciplinas se creó para los hombres no contempladas deportistas por ejemplo no hay un salario mínimo cómo serían los hombres ni una regulación de la mayoría de los derechos ahora mismo la ley que tenemos en España que rige el deporte desde mil novecientos noventa y dos esa ley

Voz 1546 10:30 en ninguna de sus hojas y apartados habla

Voz 1277 10:33 del deporte femenino en

Voz 1375 10:35 en ningún apartado no nos encontramos ahora mismo hay que decir

Voz 1277 10:38 lo en el periodo de reforma de dicha ley según el presidente de cese José Ramón Lete una de las modificaciones más importantes que ya contempla ese borrador para su la presentación de la ley va hace referencia al deporte femenino hemos preguntado en el CSS está llevando a cabo un plan estratégico que contempla de dos mil dieciséis a dos mil veinte el focos está poniendo en la promoción del deporte femenino la mejora de las condiciones de las deportistas de alto nivel

Voz 1372 11:03 la igualdad efectiva liderazgo la como

Voz 1277 11:05 la canción la presencia internacional la colaboración pública y la colaboración público privada te preguntas también por el liderazgo de las mujeres no pues hasta julio dos mil dieciséis veintidós mujeres son miembros activos de Comité Olímpico Internacional COI un veinticuatro coma cuatro por ciento cuatro mujeres sólo veinticinco por ciento son miembros de su junta ejecutiva hasta la actualidad de los nueve presidentes de la historia del Comité Olímpico Internacional COI ninguno ha sido una mujer no hace falta ir

Voz 1372 11:35 no hablar del Comité Olímpico Internacional

Voz 1277 11:38 en España sólo tres mujeres son presidentas de las sesenta y cinco federaciones totales en este caso son las de vela remo y salvamento y socorrismo la Asociación para mujeres en el deporte profesional se ha sumado a las reivindicaciones del ocho de marzo en más de quinientas deportistas entre ellas jugadores arbitrar juezas aficionadas o docentes ya han firmado un manifiesto en el que las afirmaciones que ellas proclaman son las siguientes no pararemos hasta que tengamos un contrato laboral como deportistas profesionales no pararemos hasta que exista un convenio laboral en cada disciplina no pararemos hasta que tengamos los mismos recursos que no

Voz 0107 12:13 estos compañeros no pararemos hasta tener

Voz 1277 12:15 cincuenta por ciento de la cuota de pantalla en la radiotelevisión pública no pararemos hasta que se eliminen las cláusulas anti embarazo no pararemos hasta estar representadas al cincuenta por cien en los organismos deportivos no pararemos hasta que termine la clasificación de las mujeres en el deporte no pararemos hasta que las mujeres estén al cincuenta por ciento de los organismos que rigen el deporte técnicas juezas periodistas entrenadoras no pararemos hasta que tengamos una Ley del Deporte que no represente no pararemos hasta que los fondos públicos inviertan equitativamente con políticas de igualdad como vemos queda muchísimo camino por recorrer va todo muy lento hay algún indicio de cambio de cambio pero bueno va a ser importante este Día Internacional de la Mujer

Voz 1375 12:59 gracias Laura hasta ahora es la fotografía de lo que hay de la actualidad de lo que dicen los números de lo que se pide que se cambia de lo que se reivindica ya dieciocho minutos diecisiete de que empiece el día ocho quiero saludar a María del Mar Fernández más conocida como María PRI que es entrenadora del Real Betis féminas hola María buenas noches hola

Voz 0394 13:22 me quiere saludar a Alhambra ni

Voz 1375 13:25 las que es árbitro de rugby ex jugadora licenciada en Ingeniería de Telecomunicaciones que está al teléfono hola Alhambra muy buenas quiero saludaran de Caner Heinze que es la presidenta del del técnico guipuzcoano basket hola Nekane muy buenas buenas noches enseguida el micrófono de la SER para vosotras para que os escuchen los y las oyente de la Cadena SER y del Larguero para qué las seis el mensaje que queráis a las que van a hacer huelga para queréis que os gustaría que cambiará que reivindica hay en que en que hemos mejorado en que no hemos mejorado en qué se puede mejorar desde nuestro punto de vista como directivo la como árbitro como jugadora como entrenador pero a esta hora de la noche también si me permitís saluda una de nuestras deportistas más mediáticas en nuestro país campeona de todo absolutamente en su deporte en bádminton y que le agradezco que haya sacado un ratito para para estar aquí también esta noche en el Larguero es Carolina Marín que está por ahí Carolina buenas noches cuanto tiempo sin sino irte de integrar que saque este ratito en en un día en el que a punto de empezar esa huelga no sé si tu mañana entrena Si tienes previsto entrenar porque está preparando campeonatos como te planteas el día de mañana Carolina

Voz 0394 14:35 bueno pues mira la vida que me encantaría puede participar en esa esa huelga pero desafortunadamente debidamente pero sobre todo lo que tú ya en la última semana de preparación para el All England que fuera más otro

Voz 1375 14:49 en Wimbledon Jesús

Voz 0394 14:52 voy a poder estar porque también y al final físicamente y no voy a poder está la usado y asisto a esa huelga así que pero vamos la apoyo desde mis entrenamientos la apoyando al cien por cien

Voz 1375 15:06 si pudiera cambiar algo Carolina que cambiaría eh se están haciendo cosas veinte intentamos que cada día se hagan más para que haya una una real igualdad entre hombres y mujeres y por supuesto en el deporte pero sí tras cambiará algo Carolina que te gustaría cambiar

Voz 0394 15:21 pues yo afortunadamente tengo que decir que en el ámbito del deporte que no existe tanta desigualdad como a lo mejor puede existir en el ámbito laboral y que cambiaría sobre todo le daría una vuelta al tema de cuando la mujer y la maternidad el tiempo que tiene para poder volver otra vez a al trabajo y luego también otra cosa que yo creo que es muy importante que cambiaría es que la mujer a día de hoy podemos liderar clases en pesa cosa que todavía desafortunadamente es el hombre que lidera la mayoría de de las empresas hoy en día

Voz 1375 15:59 en de la mujer está

Voz 0394 16:02 te de poder liderazgo y luego también es otra cosa que que cambiaría hay quedarían paso ya adelante

Voz 7 16:10 qué sería sobre el sueldo

Voz 0394 16:12 sueldo va en cuanto hay ciertos trabajos que lo mi la mujer lo hacen igual pero desgraciadamente la mujer cobramos menos si yo eso no entiendo porqué y hay cosas que presentó como esa me da mucha rabia

Voz 1375 16:24 poder escucharlas y fíjate el boom que ha tenido el deporte femenino en los últimos años el trabajo que habéis hecho tantas y tantas entre ellas tú pero que le diría es también a las que te están escuchando hay muchas chicas muchas mujeres que escuchan el el larguero tú tienes la posibilidad de ser uno de los altavoces más mediáticos dentro de las mujeres más reconocidas a nivel nacional y a nivel mundial que te gustaría decirles a las quemas Diana bueno a las que dentro de unos minutos porque a las doce empieza el día ocho eso van a hacer huelga también a las que no la van a hacer porque me imagino que habrá algunas mujeres que querrían hacer huelga y no pueden hacerla pero seguro que también quieren hacerla como por ejemplo es tu caso por cuestión laboral cuestión de viaje por cuestión de lo que sea que te gustaría decirles a todas las que te están escuchando

Voz 0394 17:08 pues mira yo desde aquí mando muchísima fuerza a cada una de las mujeres en cualquier ámbito que que hagan ellas creo que Mujer Hoy es día podemos tener mucho poder y debemos de confiado porque podemos yo por ejemplo tengo un lema que para mí es puedo porque pienso que puedo y quiero que la mujer hoy en día he puede tener ese lema sobre sí misma podríamos hacer mucho más cosas de las que estamos haciendo así que yo animo a todas esas mujeres muchísima fuerza inagotable vamos a poder dar ese paso adelante

Voz 0985 17:44 muchas gracias Carolina es un lujo

Voz 1621 17:45 o escuchar de verdad que por hacer un ratito agenda para estar a esta hora en el suerte en que próximo torneo

Voz 0394 17:51 el niño Ara hacia Huelva

Voz 7 17:54 muchísimas gracias un placer y un beso enorme

Voz 1375 17:57 un beso para Carolina ahí gracias por sacarlo retiró para estar en el Larguero bueno algunas de las peticiones de las reivindicaciones de Carolina Marín una de nuestras súper deportistas españolas María brille decía entrenadora del del Real Betis seminal bueno lo primero que vais como va el equipo

Voz 1292 18:12 todos los muy bien gracias a Dios afortunadamente somos haciendo muy buena temporada y estamos ahora mismo viviendo un gran momento deportivo

Voz 1375 18:19 empezaste a entrenar en el dos mil doce al equipo bético con seguir en la temporada quince dieciséis que que el equipo ascendiera a Primera División con treinta dos años ha renovado por dos temporadas es también un caso atípico en una Liga Femenina en la Liga Femenina de fútbol donde sólo estás tú como entrenadora no

Voz 1866 18:38 sí

Voz 1292 18:39 actualmente soy la única entrenadora en primera división femenina pero bueno yo Manu sí que hay una cosa por la cual peleo todos los días que pese a ser la única afortunadamente mi compañero me respetan mejora pero creo que al final yo en este mundo que desafortunadamente eh hay muchísimo

Voz 1866 19:03 el hombre como como es normal

Voz 1292 19:06 que yo lucho que se como profesionales que es lo que María Priego una entrenadora porque realmente está preparada porque realmente tiene toda la formación porque está cualificada y creo que que es han la oportunidad por la que tarta mujeres luchamos eh en este deporte entrecomilla de de hombre

Voz 1375 19:30 te ha costado mucho que que te digan entrenadora que una entrenadora de fútbol se haga con el con esa autoridad que tiene un entrenador y que que en el mundo del fútbol esta Liga Femenina se te vea con eso con el mismo peso que cualquier otro entrenador o crees que todavía falta para que eh a la entrenadora de fútbol sala valore igual que al entrenador de fútbol

Voz 1292 19:54 bueno creo que yo el respeto afortunadamente poco a poco con mi trabajo esfuerzo todos los que cuerpo técnico el club que siempre me ha estado apoyando pues ese respeto poco a poco María PRI creo que se se lo ha ido ganando pero sí que es verdad que que bueno que de mira atrás pero bueno que ya al final solamente está María PRI

Voz 7 20:14 yo ahora porque

Voz 1292 20:16 no nos dan las mismas oportunidades porque no estamos preparada sí que es verdad que hay una cosa que creo que nosotras las mujeres tenemos que estar continuamente demostrando nuestra valía el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho más pero creo que al final pues sí afortunadamente ahora soy yo la cabeza visible de de mucha de mucha entrenadores mucha muere que está preparada pues creo que que eso también me da mucha fuerza para seguir trabajando porque al final creo que que el día de mañana tenemos que intentar que hay

Voz 7 20:52 ya a la vez mucho más mujer mandó papeles importantes

Voz 1375 20:55 María y entrenadora Alhambra Nievas arbitra de rugby cuantas veces hemos visto en campos de fútbol o de cualquier otro deporte bueno es decir cualquier barbaridad cualquier mujer en cuanto hay que luchar todavía Alhambra Nievas y para acabar con el machismo en los campos en un campo de rugby en un campo de fútbol en el rugby como es tu caso no

Voz 0394 21:14 bueno afortunadamente el creo que de salón pues somos bastante afortunado de tener mucho más positivo que notó deportes en bueno a una cierta éramos que mejorar pero creo que una de las claves que empecemos a pensar que el deporte para personas sí no no distinguir tanto el equipo femenino de la masculina etcétera etcétera bueno creo que en eso no podía llevarlos medio utilizando de la misma forma la historia y los éxitos de del deporte femenino respecto a bueno a la cuota que tiene sobre todo un importe nuestro país sea el fútbol

Voz 8 21:55 y en

Voz 0394 21:58 con estas instituciones evidentemente ese ponen implican incluso de alguna forma de alguna forma tenga una regulación Hinault pues escenarios como la inserción laboral de deportista que cuando acaban su carrera profesional que a ella y ahí sí que como árbitro

Voz 7 22:15 me reclama vías desista un uno

Voz 0394 22:17 escenario mejor para lograr dicho de alto nivel cuando dejando a este árbitro que se le asegure que tienen una inserción laboral y en el caso de mujeres pues en cuando una mujer árbitro igual que una mujer que decide ser madre que tenga ahí pues la institución detrás apoyando porque evidentemente tiene que parar donantes

Voz 1621 22:42 ah bueno

Voz 0394 22:44 hay mucho por hacer y y yo personalmente apoyo la huelga porque creo que es que está más que justificada si tanto en ámbito deportivo como en ámbito laboral

Voz 7 22:55 si bien general en la sociedad

Voz 1375 22:58 fuiste elegida recibiste el premio a mejor árbitro del mundo por Wall rugby ha sido la primera mujer en arbitrar un encuentro de selecciones masculina senior y Finlandia Noruega creo que fue en catorce octubre del año pasado y todo un ejemplo para el arbitraje a nivel mundial Alhambra Nievas quería preguntarle también Nekane Arzallus que es la presidenta del Gipuzkoa Basket y Gipuzkoa Basket Si es más fácil o más difícil gestionar un club deportivo que una empresa sobre todo si hacen falta más mujeres gestionando empresas en este caso afecta a un club deportivo no pero como es la gestión de Nekane Arzallus y que pide Nekane Arzallus ha seis minutos de que empiece el día ocho la huelga el Día Internacional de la Mujer Nekane

Voz 9 23:41 bueno yo creo que no hay mucha diferencia no Cosmos personas independientemente de que seamos mujeres hombres no yo creo que eso es una de las cosas más importantes no porque diferenciar porque tenemos que demostrar más no no sé yo creo que en el ámbito deportivo a mí sí me gustaría que hubiera más más mujeres no en lo que es la la gestión ni por ejemplo curiosamente pues estamos estamos bastantes no lo que es la cuestión deportiva esta mañana o cifrada en el Eibar esto pues basket otras cuantas mujeres también están en en el que quiere decir que bueno que aquello

Voz 1866 24:19 somos referentes no hace falta andaría referentes

Voz 9 24:21 es como nosotras tanto como árbitro las entrenadoras en todos los estamentos para que se visualice no yo creo que tenemos que ser capaces sonó porque sino se divisaba no vamos a conseguir que ERE que tanto las niñas como las jóvenes pues pues Sean Bean que es posible no llegara ahora será aquí tras ser jugadora a ser presidenta sea directiva yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar no con otras muchas cosas que como bien todos los datos que habéis estado curando pues no podemos parar no sí es lo que tenemos que seguir luchando para que estas cosas todos los derechos que tenemos reconocidos legalmente pues que sean una realidad

Voz 1375 25:00 no comentamos mañana hace huelga Nekane pues si yo creo que tenemos que apoyar todos no empezamos que tras mismas pues difícil conseguir mañana Alhambra eh hace huelga no sé si tienes entrenamiento tienes el tuvo otro trabajo tiene ese mañana cómo se plantea el día Alhambra

Voz 0394 25:20 bueno es cierto que tengo que entrenar ahí no me lo tomo como una parte de la rutina nuevo trabajo sino como bueno como es tenemos que comer pues yo tengo que entrega pero estoy que hacer huelga porque tengo bueno trabajo con con Comité Andaluz de Árbitros hoy y mañana pues haré Huelva

Voz 1375 25:39 María PRI entrenadora del Betis féminas mañana hace Huelva

Voz 1292 25:43 mañana nosotros ya la jugadora también lo propusieron hace una parada en el entrenamiento sí que es verdad que jugaba muy tenemos partido el sábado no no podemos dejar de entrenar pero sí estaremos apoyando la huelga porque creo que que es necesaria estamos luchando por por lo que nosotros consideramos que que es una regulación y que lo necesitamos ya para seguir mejor acotó

Voz 1375 26:08 pues son tres ejemplos de una entrenadora de fútbol de una árbitro de rugby de una directiva de un club de baloncesto hay muchos más muchos más casos de mujeres en el deporte y también en el periodismo deportivo con esa fotografía Laura Martínez al principio en treinta segundos de María tu petición la lo que si te dijeran pide una cosa para que se cambie mañana que te dirías

Voz 1292 26:31 eh yo pido respeto hacia nuestro trabajo oí profesionalización

Voz 1375 26:38 Alhambra si te dijeran mañana te damos la posibilidad de cambiar esto que cambiaría que dirías

Voz 0394 26:44 que haya igualdad de oportunidades basado en méritos en talento y el trabajo

Voz 1375 26:49 Nekane presidenta del del texto hoy buscó Vázquez

Voz 9 26:52 sí lo mismo no yo creo que todo lo que han dicho los dos compañeras y sobre todo profesionalización respeto e igualdad de derechos para todos

Voz 1375 27:00 pues nada que sigáis con esa brillante gestión en el Club de Bàsquet Nekane gracias por estar en El Larguero gracias a vosotros buenas noches que sigas arbitrando igual de bien Alhambra que sigas triunfando en el mundo del lujo como árbitro lo conseguirá seguro desde María que vaya bien lo que queda de temporada muchísima gracia que eres entrenador del Betis pertenece a este jugando en el Sevilla no

Voz 1292 27:21 sí empecé entrenando en Sevilla bueno Anteriormente jugando o entrenando ya pues desde hace seis años a eh llevo aquí vinculada al alza

Voz 1375 27:33 que vaya bien lo que queda de temporada gracias María

Voz 1292 27:35 de nada hasta luego son tres voces como

Voz 1375 27:37 podían haber sido otras tres totalmente distintas o como podría haber sido tú mismo o tu misma que estás escuchando el larguero y que juega el equipo de fútbol o que arbitra sobre escuchas las la deportiva y que seguramente que dentro de dos minutos te vas a unir a ese Día Internacional de la Mujer haciendo huelga porque crees que todavía tenemos que cambiar en muchas cosas y seguro que desde estos micrófonos también tenemos que mejorar muchas cosas para que haya más igualdad cada vez más entre hombres y mujer es así que en dos minutos comienza el Día Internacional de la Mujer espero que este ratito haya servido para que por lo menos escuchemos como decíamos al Príncipe con Laura y que el año que viene cuando sea día ocho de marzo hayamos avanzado ya hayamos ganado terreno en esa igualdad entre hombres y mujeres también en el mundo del deporte y del periodismo deportivo doce menos uno una menos en Canarias en un minuto empieza el Día Internacional de la Mujer seguimos en el Larguero con más deportivo

Voz 1546 28:44 sabéis durante todos estos años contigo ha ido perdiendo algo de Pedro de dista de agilidad

Voz 10 28:50 lo único que sigue como el primer día es la ilusión

Voz 11 28:55 largo camino juntos elige bien hipoteca naranja de ING con el precio que buscas y cero de Eros comisiones encuentra la ING punto es carreteras al esto carreteras al oeste carreteras al norte carreteras al sur nací para escapar de Esther y conducir más allá de las montañas

Voz 12 29:16 empieza una nueva serie le contrató sopa vena tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días era tan Go y ahora con el Plan Confianza sea tendrás cinco años de asistencia mantenimiento hay garantía vive una gran historia antes de que termine el invierno red de concesionarios sea

Voz 0985 29:37 escuchas Radio Madrid

Voz 4 29:39 aún no conduces en verde eso es porque no conoce es la tecnología híbrida bi fuel Gene temas gasolina de Opel

Voz 15 29:45 Gemma Opel GLP tienes hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más

Voz 1375 29:51 kilómetros más ahorro hizo unos restricciones de tráfico

Voz 15 29:54 acércate ahora tu concesionario Opel empieza con

Voz 12 29:56 en en verde reto Open de la Comunidad de Madrid

Voz 16 30:00 yo es que evita relacionarme con la gente y Macias agentes

Voz 17 30:03 mi familia en el teatro Maravillas Amparo Larrañaga y María Pujalte en el reencuentro de Ramón paso dirigida por Guy

Voz 18 30:09 el Olivares Julia soy yo tu hermana eres consciente de que hace veinte años que no nos vemos pues bien han pasado volando qué quieres que te diga

Voz 5 30:16 el reencuentro con Amparo Larrañaga y María

Voz 17 30:18 pujalte venta de entradas en teatro Maravillas punto com

Voz 5 30:22 Osiris derecho a ser definido como territorio Audi cinco Estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien

Voz 19 30:30 es mucho más es todo un compromiso el compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento en Audi Retail y Madrid vender un Audi no es el final del proceso es sólo el principio Audi en Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 20 30:52 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 21 31:26 por qué nadie como la serie te cuenta lo que pase el Madrid en órbita

Voz 15 31:30 le Radio Madrid punto seis la radio Internet Itu

Voz 22 31:42 con huellas cuarenta y ocho horas pero sólo de quince diecisiete de marzo tendrá una ventaja de hasta siete

Voz 23 31:50 mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos

Voz 5 31:53 en jueves irrepetibles financiando con pese a Fainé

Voz 23 31:56 sea crisis y dos pongo en neumáticos

Voz 11 31:58 es entonces

Voz 5 32:04 de lunes a jueves el nuevo My Lol Madrid Franco y la sexualidad en las repasamos la vida moderna David Broncano

Voz 1621 32:14 eso sí que

Voz 10 32:17 o los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 5 32:25 My Lol nacer

Voz 0985 32:29 Larguero con Manu Carreño

Voz 24 32:41 eh los perritos anoche el vestuario del Real

Voz 1621 33:01 di el pase a los cuartos de final

Voz 1375 33:04 que no se ha ganado nada como decían varios jugadores del Real Madrid pero sí que se ha dado un golpe de autoridad en su competición estaban practicamente casi muertos o casi mucho lo daban por enterrados cuando salió el sorteo madre de mi vida que no les pase nada y esa victoria les ha dado una una inyección de moral extra en esta como digo su competición donde se sienten como siempre como como pez en el agua que no camisetas que parece que tienen un hechizo especial en esta competición y el escudo del Madrid con esta competición que ellos sienten como suya hacen que sea un rival dice difícil debatir veremos a ver qué pasa en cuartos pero ese es el sonido de lo de anoche después de haber eliminado eliminado al al París Saint Germaine llene el día después que se dice en la Casa Blanca en ese vestuario hola Javi Herráez muy buenas

Voz 25 33:49 hola qué tal Manu bueno pues e hice muchas cosas en la planta noble se dice que el equipo ha conseguido ganar moral que ha cambiado su imagen a mejor que han sido capaces de vencer a un ascua

Voz 0107 34:02 para el PS que se gastó este verano

Voz 25 34:04 Pío la banca Manu cuatrocientos millones de euros doscientos veintidós en Neymar ciento ochenta y dos ochenta y cuatro en Mbappé porque decía que al final todo eso para nada el Madrid es capaz eso como tú decías en su competición ha ganado tres de las últimas cuatro competiciones en Europa de la Champions pues derrocar al que ganándole en el Bernabéu hizo ayer en el Parque de los Príncipes de París así que moral buena imagen Ivonne juego que dure no es lo que piensan la como digo en la planta noble el del Real Madrid en bueno pues en el Vestuario que van es decir ya lo escuchábamos anoche nada se ha ganado lo decía el capitán Sergio Ramos pero sí se ha encauzado no vamos a ver quién echa ahora al Real Madrid de la de la Champions vamos a ver quién le toca en en cuartos de final esto no significa que el Madrid ha ganado la decimotercera pero que si va a optar a ella eso es una evidencia eh no lecturas todas positivas en la única negativa es la de Gareth Bale que no quiso sumarse a la fiesta de sus compañeros Nico en el público único nadie contábamos en Carrusel que se iba nada más que pitara Fritzl el final del partido el colegiado que ya dirigió el partido en en París un Gareth Bale que estaba pues un tanto autista está mosqueado porque no jugó de inicio pero no tiene motivo Manu porque el equipo respondió a mil maravillas con la idea que tenía a Zidane de poner a Lucas por la derecha ya Izquierdo de izquierda no cabía Gareth Bale el rato que jugó tampoco lo hizo nada bien sí jugó bien frente al Getafe hilo contamos aquí en la Cadena Ser que le gustó mucho a a Zidane pero la idea ya o el plan estaba establecido iban a jugar Lucas iba a jugar Asensio con Kovacic y y con Casemiro así fue y la cosa funcionó francamente bien

Voz 1375 35:41 la forma sobre lo y Madrid sobre lo de perdona no hay hay muchas novedades porque Bale lleva siendo autista de la Ligue desde que llegó en no en el sentido sino en el en el buen sentido no entrecomilla lo de autistas un jugador que nunca se relacionaba mucho con el Vestuario y que así es un chaval magnífico es un chaval Santísimo pero que vive en su mundo que vivían en su mundo que sea aislado de una manera del resto del grupo que no que no que no está integrado con ni con los pesos pesado ni con los no pesados que el día que se vaya ir mucho ni semana entera cuando estén cambiando en El Vestuario y miren lo que no ha venido Bale hoy igual pasado ya tres meses porque casi invisible en el vestuario tan invisible como desgraciadamente se ha hecho también en el campo porque ya le gustaría al Real Madrid hubiera sido mucho más visible pero esa inversión que se hizo de casi cien millones han tardado en en en darse cuenta de que no ha sido la mejor inversión Porfirio Javi que es que es por qué no ha dejado huella ni en la retina del aficionado ni tampoco en el vestuario

Voz 25 36:35 buen tío lo acabas de si es verdad chaval yo recuerdo que estupendo octava compañeros que marcaban que marcar más goles que él en San Sebastián el pasado año así que se sabrá quiénes eh bueno pues será Morata no eh citó porque marcó hizo han marcado hoy goles he marcado yo ya merecido tú le dijo Álvaro Morata marcar goles que que yo y marcó dos aquel día no siempre ha sido un buen compañero es muy amigo de Luka Modric e fueron futbolista zurdo del Tottenham y siempre van bueno de vez en cuando a cenar pero no no es un hombre que que este enganchó a a al al club no es que es lleva una mala relación todo lo contrario es muy buen tío pero eso como dices tú

Voz 1375 37:13 si las lesiones le han marcado

Voz 25 37:16 hoy bueno pues este pasado verano él quiso quedarse apostó por quedarse en el Real Madrid en la oferta de United bueno pues el Madrid le dijo Abel que si se quería quedar que se quedase porque hoy era una apuesta de del club pero bueno él mismo se está arrinconando pero Zidane no lo va a e Manu Si él se engancha Zidane le va a poner muy bueno de hecho el Getafe le encantó a la ciudad en el partido pero bueno tan estaba así establecido ayer se equivoca de cava rabo primero porque lo que hizo en el campo no lo hizo nada bien II cuando tu equipo tus compañeros festejan tú eres uno más

Voz 1375 37:48 tienes que ser uno más no marcharte como se marchó

Voz 25 37:50 pero bueno así es Gareth Bale estaba mosqueado y lo bueno lo hizo público de esa de esa manera el resto todo una maravilla lo los jugadores están encantados decir que era Lucas Vázquez y Marco Asensio iban a ser titulares por delante de Crosby y de Modric sería un error

Voz 0017 38:05 sí porque en Kroos y Modric son para Zidane

Voz 25 38:08 no sé si intocables pero muy importantes pero ojo que no se descuidan porque estos han llegado para quedarse iremos contra la que muchas veces le dijeron a Zidane que la gente que entrenaba bien quería jugar los apuesto lo han demostrado los Lucas los Xisco los Nacho los Asensio son futbolistas que tienen que ser el presente y el futuro del Real Madrid

Voz 1375 38:28 el año pasado hubo mucho más el equipo B que se enganchó al equipo A casi a dos equipos en igualdad de competición prácticamente había seis siete jugadores que entraban hay de casi en el equipo titular con rotaciones de forma muy habitual este año ha habido muchos menos pero al final si se han enganchado esos esos dos tres que sobre todo Lucas Vázquez y Asensio han acabado representando en este en este tramo final de temporada pero es cierto lo que dice Zidane no tierra nadie va a veces parece ya enterraba alguien y luego ha resucitado hasta ha pasado con el mismo plano porque la prensa también a veces exagerado a otra vez el Madrid es favorito para ganar la Champions cuando hace un mes y medio lo iba a meter un meneo el diseño en en que lo iba a sacar del mapa bueno veremos a ver qué ocurre pero de momento sí que es cierto que ayer salió reforzado Zidane salieron reforzados los chavales Lucas Vázquez y Asensio lo comentábamos anoche con Pedja Mijatovic y lo comentaban también en en Carrusel le creó preguntar Álvaro Benito ya Santi Cañizares que están

Voz 1621 39:21 ay los dos Álvaro Benito

Voz 1375 39:23 buenas noches qué tal Manu buenas noches hola siete Santi muy buenas qué tal qué tal os pareció más fácil de lo que de lo que esperaba

Voz 0104 39:32 yo Alvaros no sí si yo yo esperaba momentos de sufrimiento yo siempre ya sabéis que me manifiesto siempre que juega el Real Madrid como que lo ve favorito como que creo que siempre puede superar cualquier obstáculo y salir victorioso pero pensaba que iba a haber momentos de sufrir no que yo creo que a todos nos dejó un poquito frío es el el Paris Saint Germain no creemos que tenga que tiene más potencial del que ofrece ayer no quiero quitarle mérito con esto al al Real Madrid que estuvo muy bien que logró cortocircuitar pues casi todo el juego ofensivo de París Anne Germaine con con este centro de campo tan tan bien protegido no hay quien también trabajó pero pero esperamos algo más no Dios

Voz 0107 40:11 creo que nos que nos dejó yo no no

Voz 0104 40:13 no fácil porque porque a estas alturas de la competición

Voz 1375 40:16 con esa palabra no hay no hay no hay nada sencillo pero

Voz 1621 40:19 el cava esperaba algún momento de

Voz 0104 40:21 de de que de achuchón del París Saint Germain que no que no yo

Voz 1375 40:25 a esto se puede ver Santi como que vaya bluf el París Saint Germain y por eso lo tuvo tan fácil el Madrid o jo qué bien estuvo el Real Madrid y por eso el PS Jenni ni apareció o un poco las dos cosas

Voz 1866 40:35 que es que yo creo que se pueden decir completamente las dos cosas no yo creo que un equipo está absolutamente satisfecho porque ha hecho una eliminatoria seria porque surgió en los momentos más complicados sobre todo llevaron el Bernabéu ya que el partido lo sacó adelante porque luego pues en París jugó también un partido serio perfectamente al Real Madrid no tiene la culpa de que el Paris Saint Germain no haya dado ha hecho todos los deberes es que esperábamos porque yo he dicho antes que Álvaro sí que seguro que les sorprendió para mal porque el lunes en el Sanedrín ya contó en la tertulia los espera

Voz 7 41:07 es el control

Voz 1866 41:09 la que esperaba que iba a sufrir en el Real Madrid va a sufrir efectivamente no sufrió no yo creo que esa Jermaine hay un centro campo en general equipos un equipo bastante sobrevalorado y sobretodo el centro del campo es un equipo bueno pues que no le dejase jugadores de de te vale mucho dinero y jugadores que tienen en cierta fama pero que a la hora de la competición de de alto nivel pues no aparecen no aparecieron en el año pasado en el Bernabéu en el que en el Camp Nou en han aparecido este año la eliminatoria no yo estoy hablando pues la vio derrape que al final son los hombres importantes en el equipo no porque siempre hablamos de los puntas que es donde realmente ha invertido el dinero país Internet pero estos hombres son los que tienen que controlan el juego son los que tienen que hacer mejor al equipo no cuando el mejor del equipo pues para mí probablemente fuera en la eliminatoria lo mejor daría Alves au no sé quién realmente pues eso quiere decir pues que efectivamente es un equipo que siempre ha estado sobrevalorada respecto al Real Madrid arma empezaron mundial si se ponen once amiguetes la camiseta de Alemania y la camiseta habrá así pues van a ser duros y difíciles de eliminar por qué porque la historia les avala entonces el Real Madrid pues es exactamente lo mismo con la Champions no nunca siempre es un equipo difícil difícil de tirar abajo

Voz 1375 42:26 en este en este Real Madrid Álvaro y Santi en verano llegado esa esa camada de jugadores sub la mayoría de ellos de la selección sub veintiuno pero es verdad que durante el año se han ido descolgando unos cuantos no por unos motivos o por otros por alguna lesión por falta de acoplamiento por falta de minutos pero Ceballos no no no le hemos visto Marcos Llorente mucho menos de lo que nos hubiera gustado Theo Hernández también Borja Mayoral pero sí que ha conseguido enganchar al final haya a Lucas Vázquez Asensio que como decía Javi no vamos a decir ahora que ya se han hecho titulares pero sí están ya a ellos dos al nivel de los titulares no

Voz 0104 43:00 a ver yo creo que para un entrenador cuantos más tengas subidos al carro mejor cuanto más difícil sea para hacer una alineación y hacer una convocatoria te tienes que dar por satisfecho y además creo que beneficia al colectivo y que lo mejora y tienes que intentar ser justo con los momentos de forma con los rendimientos las temporadas son muy largas y empecinarse en en algo yo creo que no es de buen entrenador no un esto Zidane yo creo que siempre se ha mostrado muy flexible a día de hoy Lucas que lo quite de once titular se lo está poniendo fácil a técnico Asensio creo que todavía puede mejorar en cuanto a su regularidad

Voz 1375 43:36 puede mejorar debe mesura pic sus pico

Voz 0104 43:38 dos saltos son de estrella fíjate lo que te digo sus picos altos de de de rendimiento durante los partidos en en ciertas acciones son de estrella pero tiene que que mejorar esa regularidad yo creo que lo de Bale es recuperable que depende de él de verdad que que que él puede darle vuelta a la situación porque es un gran futbolista y dependerá eso actitud de su compromiso ahí de lo que quiera ganárselo del hambre que tenga para darle vuelta a la situación del resto pues yo creo que Theo a día de hoy ha demostrado que todavía no está ofreciendo lo que se espera de él lo lo que el Real Madrid exige de un futbolista Marcos ha hecho buenos partidos recientemente es cierto que lo tiene difícil mucha competencia su supuesto y a mí lo que el caso que quema que menos explicación en es el de Ceballos no es un jugador me parece un jugador muy aprovechable muy talentoso joven que además cuando ha jugado miel en mi modesta opinión lo ha hecho bien lo ha hecho muy bien entonces es él es el único caso que no el encuentro con una explicación

Voz 1866 44:41 a ver es que Lucas y Asensio primero son de todos los que hemos citado son muy buenos son muy buenos sobre todo yo estoy de acuerdo con una con una reflexión que ha hecho

Voz 7 44:51 los y Álvaro