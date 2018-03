Pepe Álvarez (UGT): "Habrá un antes y un después de esta huelga"

Voz 0027 00:00 a mi lado en Radio Madrid Pepe Álvarez buenos días secretario general de UGT le agradezco muchísimo que esta esta mañana con nosotros en este ocho de marzo Día de la Mujer día de la huelga de París feministas tiene información de cómo está empezando el día en los sirios energías está trabajando

Voz 1 00:14 pero el día está empezando como acabó el día de ayer esta jornada es un éxito ya lo era antes de que empezáramos creo que hemos puesto el país patas arriba

Voz 2 00:26 eh habrá un antes y un después hoy

Voz 1 00:30 esto lo culmina haremos con este paro de dos horas al que están llamados no sólo las mujeres sino también los opresor los cálculos

Voz 0027 00:37 qué tiene usted en ese paro de dos horas a mediodía qué sectores se van a haber más afectados

Voz 1 00:43 yo creo que es ahora ver todos los sectores en general el transporte sin ningún lugar a dudas pero nosotros hemos querido especialmente que los sectores más masculino se sumen al ágora

Voz 0027 00:55 sabe usted que las convocantes las plataformas feministas convocantes insisten en que este no es el día de los hombres que ellas agradecen el apoyo de los hombres pero que les piden que no se sumen a una movilización que consideran es su momento de demostrar el peso que ocupan todo el mundo se suma a esta huelga no van a poder demostrar cuál es el roto que le hacen al sistema en caso de que falten Bono es que por eso justamente los otros zulo la convocatoria de de dos horas porque

Voz 1 01:19 queremos que hoy sea un día de absoluto protagonismo de las mujeres pero en todo caso queremos que quede constancia de que la lucha por la igualdad no ha de ser sólo una cuestión de las mujeres porque si es sólo una cuestión de las mujeres es seguramente que el el movimiento será más radical seguramente que el día ocho de marzo habrá muchas más y más voces pero nosotros queremos que los hombres conozcan hasta qué punto hay una situación de desigualdad absolutamente insoportable en nuestro país y queremos que los hombres seamos plenamente conscientes de que los perdemos

Voz 0027 01:54 por esta sociedad patriarcal y machista porque dos horas señora Álvarez porque paros de dos horas no la jornada completa como plantean los colectivos feministas y otros sindicatos como CNT OO CGT bueno dos horas fundamentalmente porque tenemos ese objetivo

Voz 1 02:10 nosotros lo concebimos con convocar una huelga de

Voz 2 02:13 eh de mujeres en una cuestión que nos e invita

Voz 1 02:17 esta a todos los interpela a todos los los sedes los seres humanos podríamos haberla hecho de tres de cuatro la cuestión creo que no es eh cuántas horas convocamos de de de paro sino que la cuestión es que hoy tiene que sólo ha jornada efectivamente que el protagonismo sea pleno de la de la mujer pero que los hombres cojamos la conciencia de la de las desigualdades que existen en nuestro país pero desigualdades que no sólo son de carácter económico desigualdades que son a la hora de pasear por la calle o que sonar la hora de ida a trabajar donde mujeres encuentran con con acosadores o que tienen que ver con la violencia machista que vivimos que vivimos cada día por otro lado una cosa que a mí me parece importantísima que los hombres empecemos a tener a tomar conciencia de lo que nos perdemos la aportación que puede hacer la mujer a la sociedad desde todos los puntos de vista incluso desde el punto de vista de las propias relaciones personales y de trabajo es extraordinariamente importante importante la participación de los hombres en el cuidado de sus hijos en la crianza de sus hijos es una usted e importantísima que los perdemos los hombres y por tanto yo creo que en esta jornada en los tiene que dar en los tiene que invitar a

Voz 0027 03:37 y ese debate para que no

Voz 1 03:39 que todos seamos un poco mejores Pepe Álvarez cuando ustedes ganaron

Voz 0027 03:42 los empresarios se sientan en la mesa el deciden hoy esto de la brecha salarial es un escándalo tenemos que hacer algo que les dicen que no existe lo mismo que dice

Voz 1 03:49 en eh en cada día porque la brecha salarial nosotros donde la conocemos donde la detectamos que es evidente que deja de existir porque inmediatamente la ponemos en conocimiento de las bajo torturas

Voz 0027 04:04 que allí donde existe es que ustedes no la detectan o que no estamos

Voz 1 04:08 sí porque hay miles y miles de empresas donde no estamos presentes porque hay es que algunas empresas seguramente que centenares igual algún algunos miles de empresas e incluso grandes donde eh tienen unas relaciones laborales que hay una parte de la relación que es de carácter individual aquí en la de carácter individual cuando pagar el convenio pagar un plus nosotros no tenemos acceso a saber cuál es el el plus ni la compañera que está Lauder compañero tiene acceso saber cuál es el bus curiosamente todos sabemos que esos pluses tienen una diferencia del treinta del cuarenta el cincuenta por ciento si eso es una mujer eh quién quién trabaja por eso de esta jornada para nosotros también tiene que salir una cosa importantísima que es un compromiso de una ley de transparencia nosotros queremos que las empresas tengan que demostrar que para los hombres Carme eso como saber

Voz 0027 05:03 Nuestra porque se puede publicar el plus que cobra extrema

Voz 1 05:06 adornó eso no se puede publicar verdad Pulgar porque no si hay una ley que dice que que hay que publicarlo se puedo hacer se puede hacer la masa salarial de hombres y de mujeres se pueda hacerla más radical de hombres y mujeres por segmentos si la ley eh hay muchas funerales de hecho en Finlandia que es el primer país en Finlandia no en Islandia que es el primer país cada o el paso adelante va a ser obligatorio el conocimiento de de qué pasa

Voz 0027 05:33 así que los empresarios trampear a través de los pluses y de los complemento

Voz 1 05:35 los otros ricos o que otros atajos utilizan para pagar más a los pues pues no los he visto del todo caos es desde encontrar la línea de producción todo mujeres en otra todo hombres y preguntar por qué es tan aquí los hombres sí aquí las mujeres no es que es que no porque tiene un límite de pesos a cargar es una no no el trabajo más fuerte me lo fuerte no puede ser una excusa que la ley no permite a los hombres que hagan esfuerzos que luego tendrán que que pagar con con bajas laborales por tanto ésa no es una excusa y curiosamente donde hay más esfuerzo hay hay más pago pero es es la cultura es decir el la la la mujer a la que trabajan en determinadas profesiones muy feminista si comparsas profesiones de las mujeres con las de los hombres en igualdad de condiciones peón o camarera de piso peón o limpiadora siempre el hombre está por arriba de la de la mujer pero es que si vamos a algún otro elemento como por ejemplo en los cargos de libre disposición de la empresa no habló de directivos pero pensarlo mucho directivos que es verdad pero los mandos intermedios en las en las empresas que decide la empresa de manera unilateral aunque haya muchas mujeres casi siempre solo hombre esos que los que los están haciendo por no hablar de otros pluses como es la la antigüedad donde existe que también discrimina porque efectivamente las

Voz 0027 07:09 cociendo jornada o descuentan para Pepe Álvarez UGT dos preguntas muy concretas uno UGT para cuando una secretaria general pues

Voz 1 07:19 yo creo que eso tienen que estar a punto de caer en todo caso de hay una vicesecretaria general yo espero que el próximo Congreso apruebe que cuando un hombre sea Secretario la mujer sea vicesecretario cuando una mujer sea secretaria el hombre sea vicesecretario sería bueno que sus sucesoras cuando lleguen

Voz 0027 07:39 viento

Voz 1 07:39 sea mujer estaría encantadísima de que cuando deje la secretaría general

Voz 0027 07:49 me coja el relevo qué opinión le merece a UGT la elección de Román Escolano como nuevo ministro de Economía

Voz 1 07:56 pues la verdad es que lo conocemos muy poco de lo que lo conocemos sabemos que es liberal muy liberal parece que tiene probados probada unos conocimientos formación pero en todo caso a mi me gustaría que este ministro de que este ministra diferencia el otro esté en la tierra necesitamos su ministro de Economía que no lo evite que los te eh en otro mundo como está o el señor haciéndolos durante todo este periodo de tiempo que ser remangarse que ve a cuáles son los problemas de los ciudadanos de las dudas que manden el Gobierno de acuerdo con lo que conoce la situación de nuestro país porque uno de los problemas que ha tenido España es que yo creo que los ministros de Economía han estado muy alejados de la sociedad y de los problemas de los ciudadanos de hecho unas algunas de las que

Voz 0027 08:46 el sentido terminamos señor Álvarez es usted es feminista ya sabe usted que estuvo aquí la ministra de Igualdad ayer eh nos dijo que que eso de feminismo es una etiqueta que ya no quiere para ella yo por supuesto de ser feminista porque ser feminista para mí es por la igualdad y sin igualdad no hay libertad la ministra para usted y para Larra la ministra

Voz 1 09:05 no puede decir no puede anteponer e Igualdad a libertad porque sin igualdad no hay libertad