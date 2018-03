Unai Sordo (CCOO); "La desigualdad de la mujer en el mundo laboral es manifiesta"

los decía hace Nadal dos minutos el responsable de CGT en Renault España que no entiende porque los grandes sindicatos han convocado sólo para usted dos horas no se han unido a la convocatoria que pedían los colectivos feministas de una huelga de veinticuatro horas

Voz 1

01:26

por eso todo lo que hemos interpretados que la desigualdad que sufren las mujeres en la sociedad no se puede entender sin la dimensión laboral pero que la desigualdad es mucho más amplio clan laboral por lo tanto nos parecía que no era lo más apropiado que una jornada histórica este ocho de marzo se mira en términos de convocatoria de huelga clásica sino que teníamos que un espacio de respuesta al de las en las sorpresas que sea cómodo al la realidad que precariedad multiplicó sus no pedir si es lo mejor era eran fáciles esa convocatoria que es una herramienta no eso si tira cuestionarse son dos horas veinticuatro otros cuartos era ablandar muchas empresas de brecha salarial el techo de cristal hombre siempre ocupacional ese era nuestro objetivo que es esa concienciación de los problemas laborales discriminación que sufren las mujeres con el pulmón también desde el sindicalismo una masiva participación en las manifestaciones esa ha sido la puesta cuáles son las Comisiones Obreras que yo creo que no es una puesta no sólo inteligente sino perfectamente coherente con lo que buscaba el movimiento feminista del por otro lado corramos parte