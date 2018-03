Sandra Serra (Stei): "La huelga feminista en el sector educativo es un éxito "

Voz 0027 00:00 Sandra Serra buenos días hola es profesora en Baleares responsable de la secretaría de Mujer en el sindicato State tienen ya a esta hora no sé si dato pero sin presiones sobre el efecto que está teniendo la huelga feminista allí en Baleares

Voz 1365 00:15 sí efectivamente todavía no tenemos datos porque nos han dicho de la Conselleria de Educación que hasta mediodía no no sabrán a la el seguimiento que ha habido ya está a que acabe el día como también hay turnos de tarde y noche no sabrán las cifras totales a cero así que a través de las llamadas hemos recibido durante estos últimos días incluso semanas a los centros educativos de los las personas docentes tenemos muy bueno muy muy buenas perspectivas no ve que está de que esta huelga feminista en el sector educativo sea se une

Voz 0027 00:48 que es profesora de colegio instituto

Voz 1365 00:51 bueno yo estoy de de Secundaria

Voz 0027 00:54 sí ha habido debate en el colegio en el que usted es profesora sobre sobre

Voz 1 00:58 cuelga no ir a la huelga a hacer los paros de dos horas

Voz 1365 01:02 bueno sí siempre hay un poco de debate de árabes dos convocatorias pues claro ha habido al principio un poco de confusión once también ha se ha creado un poco a poco pero le falta no falsos rumores y eso ha hecho que a veces la convocatoria seguirá como legal y la otra como no legal hemos tenido que es que explicar qué que somos que todas las dos son legales que que cada persona debe decidir sus propios pues tanto sus recoge económicamente puede de nuevo sus propios ideológicas o lo que sea de civil una u otra no nosotros hemos apostado por la de veinticuatro horas porque pensamos que todas las de desigualdades todas las trabas que que tiene la mujer no en su día a día tanto laboralmente como como en el tema de la corresponsabilidad de la violencia machista son muy importantes como para que la huelga sea sea general

Voz 0027 01:59 en la educación por ejemplo en Baleares usted percibe una brecha salarial existe en el ámbito de la educación

Voz 1365 02:07 bueno más que nuestra salarial porque es verdad que nosotros no tenemos los mismos sueldos y los mismos pluses tanto hombres como mujeres al al estar pagados por una administración pública pero sí que hay otro tipo de brechas no como la la brecha de género hay sobre todo en los en los centros educativos de Infantil y Primaria es es un sector muy civilizado donde hay muchas mujeres sí que es verdad que también a todos los cargos de de dirección los los ocupan las mujeres pero ya sí pasamos a la luz la educación un área donde hay más numeroso no de hombre nos encontramos muchas veces que los cargos directivos están ocupados por ellos

Voz 0027 02:49 por ejemplo

Voz 1365 02:51 a veces lo agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta mañana