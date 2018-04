Play Segunda: sin duelos directos (08/03/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda no Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera

Voz 1643 00:26 Play Segunda Play Segunda hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cuarenta y cuatro de segunda y bienvenidos a la jornada treinta de la Liga un dos tres quedan trece partidos para el final de la temporada ya hay dos equipos que pasan de los cincuenta puntos con el Huesca y el Rayo los dos ya tiene la permanencia virtual asegurada a Granada le falta un punto y al Cádiz dos a cuatro están Tim Oviedo Osasuna a seis de cincuenta están el Numancia y el Lugo ya siete el Valladolid y el Zaragoza se puede decir que los once primeros ya tienen asegurada la continuidad el mínimo un año más en Segunda ya a partir de ahora van a pelear por el ascenso de hecho yo diría que a Huesca Rayo Granada y Cádiz llenaron el vale otra cosa otro objetivo esta temporada que no sea subiera a Primera y es curioso porque en esta jornada los once primeros de la tabla se enfrentan a los once últimos no hay duelos directos alguno dirá que hicieron aquí en esta semana es más fácil pero seguro que se equivoca porque esta es la segunda Isère una competición imprevisible en nuestra Liga Un dos tres

Voz 1415 01:26 la mitad de la tabla está virtualmente salvada

la otra mitad pelea por bajar y seguro que en esta jornada treinta tenemos muchas sorpresas pase lo que pase lo vamos lo contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera

su director de Play Segunda Paco Grande muy buena Óscar giro qué tal muy buena subdirector suplente interino del programa a José Antonio Duro hola hola qué tal muy buenas saludamos a duro porque tú te acuerdas Paco estaba fuera lo que tú no estuviera ahí bueno pero hice lo perdonamos jo cuenta yo no voy a dar la oportunidad depuesto no no no con la muleta para que trabajaba para nada para Pekín y tengo una muy bien pero vamos yo a ver qué mañana mañana viernes arranca la jornada con el Tenerife Oviedo pero ya sabe lo que quiere mucho aquel hecho yo tengo que ver a mi Anquela con con Joseba Etxeberria la PAC Rachel que lleva unos mal bueno pues uno J ahora cómo ha ido el partido un partido que no sé si es de los que vamos a hablar en la llamada del ascenso o no porque vamos a analizar de Paco los tres mejores partidos de la jornada

Voz 3 02:31 sí en la llamada del ascenso vamos a analizar el Reus Huesca para hablar de los últimos tropiezos del líder además el imparable Zaragoza recibe al Lorca iba a ser un partido muy especial para el Sporting su encuentro ante la Cultural con el homenaje previo a Quini a Enrique Castro Quini Pérez

Voz 1621 02:44 la mente de la Cultural va a ser nuestro protagonista de hoy que no espera en el Reino de León su entrenador Rubén de la Barrera a los leoneses han ganado al Reus un rival directo y ahora están a un solo punto de la salvación

Voz 3 02:54 además el Córdoba se aferra al milagro de las matemáticas ya ha sumado dos victorias consecutivas que le ponen a ocho puntos de la salvación con trece jornadas por delante el último triunfo de Córdoba ha provocado la ira de Julio Velázquez el entrenador del Alcorcón que tras la derrota cargó contra su contra su afición contra los focos ánimos y la falta de puntería de sus jugadores

Voz 1621 03:12 terminaremos con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana y el cierre con Jaume Irak que pone la firma a una Segunda de prime

Voz 1643 03:20 pero antes repasamos en los hombres de esta jornada número tres

Voz 3 03:22 está en Segunda división que se abre este viernes con el Tenerife Oviedo a las nueve de la

Voz 2 03:26 la noche además para el sábado Granada

Voz 3 03:29 Nástic a las cuatro a las seis Almería Rayo y Alcorcón Valladolid ya a las ocho el Cádiz Sevilla Atlético derbi andaluz para el domingo a las doce por la mañana Zaragoza Lorca a las cuatro Fútbol Club Barcelona B Numancia para las seis el Sporting cultural el Albacete Osasuna el Córdoba Lugo y cerrará la jornada el domingo el Reus Huesca no tenemos partido de lunes

Voz 1621 03:48 veintinueve jornadas después el Huesca es líder tiene cincuenta y seis puntos cincuenta y uno también en ascenso está el Rayo en playoff el Granada cuarenta y nueve uno menos el Cádiz cuarto quinto el Sporting cuarenta y seis Oviedo esta VI y la misma puntuación el séptimo es el Osasuna por abajo XXXIV Alcorcón decimoséptimo decimoctavo el Nàstic

Voz 1643 04:07 un punto menos tiene la leonesa ya en descenso

Voz 1621 04:09 y cinco Córdoba dieciocho Lorca y el farolillo rojo es el Sevilla que tiene dieciséis

Voz 1643 04:14 así no la jornada treinta en la Liga un dos cero en una jornada quedamos a analizar desde ya en Play Segunda

Voz 4 04:21 no

Voz 1415 04:28 bueno voy dio gustillo esta nueva sintonía de la llamada que nos ha puesto al es para empezar la llamada de la SER

Voz 1643 04:34 eso en Play Segunda para recordar

Voz 1415 04:36 es una jornada veintinueve en la que sólo han ganado

Voz 1643 04:39 tres de los diez primeros Sporting Osasuna Lugo fallaron los cuatro primeros de la tabla el Huesca que es el líder sólo ha sumado uno de los últimos nueve puntos un empate y dos derrotas con ocho goles encajados el líder que sufrió para sacar un punto para mantenerse invicto en El Alcoraz empató con el Almería dos dos después de tal perdiendo consiguió remontar después se dejó dos puntos en los minutos finales además Rubi pierde a Pulido llame pero por expulsión para la próxima jornada no fue el Huesca el único que no ganó Ike ha aflojado en las últimas semanas también lo ha hecho el Rayo Vallecano los de Michel empataron en Zorrilla con el Valladolid empate a uno los dos goles de penalti jugando con diez eso sí durante veinte minutos por expulsión de Velázquez los de Vallecas que sean dejado cinco puntos de los últimos nueve aunque ganaron al líder la semana pasada el Granada mantiene la tercera plaza a pesar de su derrota en Lugo dos uno remontaron los lucenses rompieron una el hacha de cuatro victorias consecutivas vuelven a la pelea por terminar entre los seis primeros el que no levanta cabeza es el Cádiz derrota con Osasuna uno cero y sólo un punto en las últimas tres semanas mientras que los navarros vuelven a puesto de play off Quintos en el Sporting que vuelve también a playoff después de ganar al colista en casa del filial del Sevilla cero uno de dedicar la victoria al recientemente fallecido Kim sexto es el Real Oviedo el otro equipo asturiano que suma ya cuatro partidos sin ganar esta vez empate sin goles ante el Barça B entre los candidatos al ascenso destacar la cuarta victoria consecutiva del Real Zaragoza que ganaron Soria lo hizo por uno dos Iker suma dieciséis de los últimos dieciocho puntos tras ganar al Numancia se coloca al Zaragoza a tres puntos de la sexta plaza otra gran racha es la que lleva el Tenerife lleva cuatro partidos sin perder tres victorias un empate tras la llegada de Joseba Berria suma diez de los últimos doce puntos tras vencer en Tarragona de dejar al Nàstic al borde del descenso los tinerfeños que se ponen a seis puntos del play off gracias a los seis goles de Juan Villar en los últimos cinco partidos pillar por cierto que se tuvo que retirar lesionado gran victoria del Albacete en Lorca uno dos que coloca a los de Enrique Martín siete puntos por encima del descenso zona de la que quiere salir el Córdoba hizo a la que esa cerca gracias a su victoria por uno dos en Santo Domingo no pérdida el Alcorcón en su estadio desde el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete fue ante el Lugo y la derrota ha provocado una de las mayores rajadas de esta liga la de su técnico Julio Velázquez y además es noticia la victoria de la Cultural aún tuvo un rival directo que venía con una dinámica positiva el Reus tres puntos que sumados a las derrotas del Nàstic del Alcorcón del Barça B acerca la misma la Cultural a la salvación está tan solo a un punto de salir de la zona del descenso tras todo este largo y extenso resumen de la última jornada así llegamos a la jornada treinta de la liga Un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera y una semana más la vamos a analizar con nuestro técnico interino un tío que vale pato compañero de ensanche muy buenas hola qué tal muy buenas cuantas semana más tenemos hasta que firmar el contrato definitivo este Grace obliga la Liga

Voz 1286 07:43 sí yo creo que son tres semanas y dos podía no

Voz 1425 07:45 dice sí que mira acaba aquí

Voz 1286 07:48 nada hasta que no salga no los equipos y que sacara próximos tres veces parezca rápidos

Voz 1643 07:53 tendremos que cerrar contrato con bueno estamos en ello verdad que en la final de temporada son maduras

Voz 1286 07:59 bueno me dio una yo encantado eh lo sabía no me queréis echar tanta los más

Voz 1643 08:04 son más complicado este programa no echamos a nadie ni la gente mira te va como va y la gente es el único programa en el que no echamos de entrenador ese va a ellos solos bueno hablando de la buena cabeza la jornada pasada ahí ya está Sergio que le pasa a los primeros de la tabla porque sólo han ganado tres de los diez primeros y en las últimas semanas no es la primera que pasa que los de arriba fallan como digo que objetivo más complicados eh

Voz 1286 08:26 sí mira cuando los con los entrenadores Oscar explicaciones una que se empiezan a las orejas al lobo son unos estamos ya en el último tercio de la temporada no ha superado la jornada veintiocho todavía no hemos entrado en esas últimas en las que se juegan las habichuelas con muchos equipos pero sí que estamos viendo llevar luego pasa que nos aprieta los machos son muchísimo más difícil conseguir una victoria mucho más difícil ganar enciman esta temporada no descolgado casi nadie sobre el Sevilla Atlético pero el Sevilla Atlético a pesar de todas las derrotas seguidas que lleva pues puede llegar un día que gane también porque es un filial inútilmente a presidir otros equipos como puede ser el caso por ejemplo Lorca que sí que está también descolgados hizo en los dos únicos los dos únicos que se han caído no luego el resto equipos estamos viendo cómo se encuentra la clasificación sexto y ahora el Tenerife que es duodécima son cuarenta puntos a sólo seis puntos de diferencia digamos ya los puestos de playoff incluso con el costo del Rayo ascenso directo la piscina son mínimas todo el mundo se juega tanto que encontramos muchos enfrentamientos directos es que estamos hablando de los partidos bueno en los que se dio que los equipos de arriba no ganaban pero es que muchos de ellos serán enfrentamientos directos Numancia con el Zaragoza que ahora mismo ya es un rival directo también es la pelea por el ascenso en Lugo y el Granada yo Osasuna en Valladolid el Rayo se están jugando mucho y encima equipos que decimos es que los de la zona alta no ganan vale porque igual juegan con equipos que no están ahora mismo en la zona alta pero que están en versión que apunta a ella como puede serlo Emery como puede ser el propio Real Zaragoza como pueden ser incluso está hablando comentaba sobre el Albacete está siete puntos por encima del descenso siete punk a siete puntos del play off bueno pues la igualdad es máxima y cuando llegan estas fechas mucho más difícil

Voz 1643 10:09 pero esta jornada no va a haber enfrentamiento directo porque da la casualidad que juegan once equipos de arriba los once primeros juegan con un equipo que están el décimo primero al vigésimo segundo hemos hablado de un equipo las semanas anteriores del Zaragoza que iba en dinámica es positiva hay que decíamos que iba a llegar al playoff y bueno ya está a tres puntos a Zaragoza el play off pero como decía no es la única gran racha de las últimas semanas la que es sorprendente en la que esa hasta alucinante diría yo es el efecto Etxeberria en en el Tenerife ha sumado

Voz 1286 10:35 si diez puntos de doce está a sí

Voz 1643 10:38 desde el playoff ni nada en tres semanas o cuatro ha pasado de pensar en no quiero bajara leche ganó podamos repetir play

Voz 1286 10:45 sí lo que pasa que conecten dieron una sensación que es lo que tú son otras tres victorias y el empate de Alcorcón que cuando necesitan los jugadores que les pongan las pilas no me explico vimos que el pues son creo cuando pasó el caso enviarme y la llegada de José Luis Iker entrenador que no tiene experiencia algún jugador hasta hace sólo unos meses hablábamos yo incluso yo hablando con Alex tengo que reconocer que si alguno caso el partido es una apuesta arriesgada que habrán hecho con la seguridad de que puede resultado pero es una apuesta arriesgada pues llegó puso las pilas al equipo ganar primero frente al a la vez que tras ganar al Albacete dos empates si vuelven a ganar no llegue equipo despega y luego hablábamos de los grandes números de Martín fíjate cómo se quedaba que está a punto de conseguir el ascenso a Primera División bueno yo creo que es un equipo quizá no lo sé en cada tren Keane chicos del equipo bueno es un cuando necesita que le pongan las pilas no que un poco cuando se acostumbra una manera de trabajar de manera de jugar decae me da esa sensación general la que es un equipo que necesita un cuando picos en los que les estimule ni el cambio de entrenador se convierte hasta es necesario mira que lleva puesto poco por los cambios de entrenadores pero no estoy caso me parece necesario luego una explicación importante las lesiones el dato comentabas el dato de Juan Villar ha marcado seis goles en los últimos cinco partidos sea lesionado varias veces a lo largo de la temporada ha vuelto a para que se que con una rotura muscular bastar como como poco un mes de baja han llegado fichajes ha llegado savia nueva con Milla con Alec mula que también necesitan un periodo de acoplamiento entonces bueno todo eso le ha servido para reactivarse aparte de que cualquier entrenador cuando llega un equipo bueno cuando éstos no están jugando bueno el desempleo sino porque quieren ganar lo impuesto a los que sí que están jugando ante lo que estaba jugando se pone las pilas todo este efecto pues ha llevado a que consiga que el equipo reaccione y también tengo un poquito de suerte por ejemplo en el partido frente al Alcorcón yo creo que la tuvo pero eso te hace que poco a poco pues te vaya reenganchado que engancha a la gente se me Kiko que me parece a mí que no se que la configuración con la base de jugadores que tiene porque el equipo históricamente sea así sino en la situación actual estructural de los últimos años me da la sensación de que necesitan de vez en cuando una inyección un chute de adrenalina hice convierte desgraciadamente a veces en cambio de entrenador para que reaccione no hemos visto con Etxeberría pero es que caso de Martí fue muy similar

Voz 1643 13:08 bueno con un buen para el se que no sacaba a hacer a Sergio antes el la llegada de Martí la llegada de Echevarría por abajo bueno la Cultural no te rindas apostado puntito de la salvación y el dijo Sandoval que él cree en los milagros que él lo ha hecho con la Granada yo el otro día escuché en la sala de prensa de Butarque decir a José González en Málaga yo jugaba en el Cádiz de los milagros los milagros existen y Córdoba hasta empezaba el camino de uno veremos cómo acaba

Voz 1286 13:32 el milagro sería tremendo y quiere decir que sería algo épico todavía yo creo que lo bueno que ha hecho el en Córdoba en este caso Sandoval en especial es que tiene experiencia en cómo son estas cosas no con el caso del Granada yo me remitiría otro que eso no optar por un objetivo mucho más bonito como es la el ascenso a Primera División con el Rayo Vallecano además la situación de que era el Rayo no recuerdo ahora mismo no está el juicio contra el ex dirigente al Rayo Vallecano en esas fechas yo recuerdo ir a Huesca a ver una protesta de ganaderos porque no cobraban de la familia Ruiz Mateos antes del partido y luego la siguen trabajando en el palco No dijo al micro que los jugadores no están poniendo todo para ganar en una situación muy complicada Sandoval consigue subir al Rayo en Primera el tiene experiencia en esto que ha hecho marcar por Ximo partido siguiente partido porque como mire más allá

Voz 1643 14:17 si miramos lo global

Voz 1286 14:19 por periodistas es muy difícil que el Córdoba consiga la salvación pero mirando paso a paso por qué no hay que decir que mira en la próxima jornada juegan contra el Lugo en casa un estallido a estar abarrotado el Nástic visita al Granada partido dificilísimo para para el Nàstic no que es un campo en el Nàstic es mejor equipo a domicilio pero va a visitar Granada que viene de perder que se está jugando el ascenso y que en su campo es muy complicado la ganado el Sevilla Atlético nada más si consigue el Córdoba reducir hay otros tres puntos paja pues se pone a tiro de piedra es yo creo que ahora mismo Córdoba la puesto nombre propio al equipo Al-Kassar y me parece que es un tipo de Tarragona serán veinte esos puntos se pondría si ganan en la siguiente jornada juegan en Tarragona treinta y tres treinta y uno se pondría a dos puntos del Nàstic y yo creo que ellos han puesto su nombre han puesto el nombre del Nástic de Tarragona que además es un problema extremando sus propios si el otro día José María veo yo decía que que el equipo lo está pasando fatal y que no entiende lo que está pasando en Año Nuevo Estadi porque yo creo que la mirilla el objetivo está ahí pero sin decirlo paso a paso ganar cada partido posible es pero te digo que sería para que le pusieran Nuevo Arcángel Sandoval está a ver porque es muy muy difícil porque claro está es una situación que no permite otra Pietro sitúan a ser esos partidos pero es que luego parecidos al Oviedo insistió pierdes se te van otra vez si luego viene no pasa el Numancia Fernando Soria pajaritos no pueden y no pueden permitir un empate o cuando pero son cuando pero necesitas muchas muchas victorias apenas claro tropiezo ya sé que te caiga un practicamente de boca pequeña recalara sabes si te complica todo mucho pero yo creo que lo que está pasando el ex intención un partido vamos a ganar un partido ya veremos el siguiente pero creo que su objetivo ahora mismo es un latido de parador

Voz 1643 16:08 objetivo el Nàstic y por si acaso lo ha recortado puntos al Reus al Alcorcón y el Barça de la gente que estaba por encima en esta jornada y bueno el partidazo de este fin de semana cuál es su como Vestas Plus Sergio dónde te veo Matilla de la capilla Raúl

Voz 1286 16:21 sí porque estaremos en los Juegos Mediterráneos saldrá vamos a hablar

Voz 5 16:25 quería caballo para ver un rayo aquí como tú

Voz 1286 16:27 dice bueno pues a mí es un equipo que me transmite muy buenas sensaciones porque además cuando las cosas no van demasiado bien como el Día de Valladolid no me empata saca un puntito bien nunca tampoco Dick y con un jugador menos y además bueno va a ver cómo se sobrepone es importante

Voz 1425 16:44 te gustó no no amarillo Velásquez perdón

Voz 1286 16:47 en el fondo a ver como suplente en el centro de la defensa frente a un Almería que es un equipo que tiene es que estábamos hablando ante los equipos de abajo contra los de arriba vale entonces que el Almería que el Almería teme que tiene treinta y siete puntos tiene dos menos que lo al voces

Voz 6 17:02 sí me lo Albacete estamos hablando de que a ver si es capaz

Voz 1286 17:04 de meterse en los puestos de arriba ahí es un Almería ahora mismo vimos con Lady hemos visto con pozo que tiene cabida que les puede complicar mucho la vida el radios que está tan igualado pero es esto tan bonito no gusta tanto pero yo creo que partidos como el Almería Rayo que deberemos estar partidazo tienen mucha chicha más allá de queríamos segundo puesto de la clasificación y el otro bastante más fácil

Voz 1643 17:24 quedan trece partidos algunos puede parecer poco pero queda un mundo para que acabe el año aunque aún queda un disparate nada unas trece jornadas que seguiremos analizando y hablando de ella cada semana en Segunda Serge mucho gracias hasta el próximo jueves que pasamos consulta hasta el próximo un abrazo adiós pues vamos a conocer ahora la última hora de los partidos más interesantes del fin de semana empezando como siempre como no por el del líder que visita al Reus el domingo a las ocho en el partido que va a cerrar la jornada en Segunda División en Huesca Luisa va a dar muy buenas

Voz 0516 17:53 qué tal Oscar buenas tardes el líder que periodos dos

Voz 1643 17:55 son los minutos finales eso sí después de haber remontado el partido suma tres partidos sin ganar yo no sé si es para preocuparse no

Voz 0516 18:05 lo que pasa que que la verdad es que él está pasando de todo al Huesca es cierto que hasta ahora todo lo había ido de cara recordarás que siempre llevábamos toda la temporada diciendo Huesca todo lo que toca lo convierte en oro todo va perfecto pues ya no va todo perfecto allí al margen de los lesionados pues ahora están llegando expulsiones en algún caso pues bien expulsa dados como cuando sucedieron una acción totalmente desmesurada en el campo contrario en el minuto setenta y cuando el equipo había remontado dos uno pues aparte de irse acabó el partido Del Bosque empieza a tener complicaciones y el Almería aprovechó muy bien el equipo de Lucas Alcaraz para llevarse un buen punto para para el Almería pero claro no que les sabe a poco al Huesca aún que también es cierto que amplió en uno la ventaja decía que todo son problemas porque fíjate para esta semana no puede contar con Melero y con Pulido que fueron expulsados Melero además eh recibió ayer el castigo de dos encuentros veremos a ver si Apelación le quita alguno y en el caso de de del delantero de chimenea Ávila vio la quinta amarilla pero aquí sí que el comité atendió las alegaciones del Huesca y al final se le retiró esa tarjeta un símil

Voz 1643 19:07 ávila que fíjate es un poco lo que sí

Voz 0516 19:10 transmite desde el vestuario no sé si de verdad se lo creen a ciencia cierta que es así pero esto es lo que decía alquimia Ávila

Voz 7 19:17 preocupa o no si Huesca tan preocupado por lo que tan ojo Huesca bueno me preocupa Huesca preocupado no es bueno se tampoco preocupa a alguien que te lo que están abajo a ver tendremos baja pero tenemos compañero que también pueden hacer las cosas lo mejor manera como lo hubiera sido nosotros también esta moto al mismo nivel estamos entrenando tu al máximo votó por el mismo camino que eso es bueno

Voz 1643 19:37 bueno pues a llevar a Luis hay veintiún equipos de Segunda que lo lo dijo Lotto

Voz 0516 19:43 hoy al presidente veintiún equipos de de segunda y posiblemente los cuatro últimos de primer

Voz 1643 19:48 Hamilton pero es verdad que el Huesca tiene que

Voz 0516 19:50 intentar ahora mismo volverá a recuperar ese buen tono es cierto que falta el cuchillo falta capo por lo menos va a volver Besance sigue el equipo ya más reconocible Rubin no va a tener que realizar tantas modificaciones yo creo le falta esa victoria que dé tranquilidad yo he estado mirando años pasados y creo que a todos los que al final estaban en una situación parecida dos similar les pasó lo mismo es decir al Leganés le pasó al Eibar le pasó al Girona pero bueno vamos a ese Huesca es capaz de aguantar no porque el Huesca como mínimo tendría asegurado el play off pero te puedes imaginar que el play off tal cual la situación pues casi casi sabría a poco no

Voz 1643 20:25 lo importante es que el Huesca hizo Granero de su momento ya era los fallos Le permiten con ese colchón pues extra como Ávila tranquilos y que se preocupen los demás va para Reuters

Voz 0516 20:36 vamos para allá bueno pues entonces el que quiera escuchara

Voz 1643 20:38 la Luis Abadía pone en la Cadena SER de Huesca y el que no Edu Pino se lo cuentan caros deportivos si hasta la próxima semana

Voz 1621 20:45 hasta luego Edgar no muy lejos de Huesca

Voz 1643 20:48 K está Zaragoza el Zaragoza es el mejor equipo de la segunda vuelta reciben al Lorca el domingo a las doce del mediodía en Zaragoza hasta Santis esto las anti muy buenas

Voz 0516 20:58 hola buenas tardes tras sumar dieciséis de los demás

Voz 1643 21:01 los dieciocho puntos ha puesto a tres de play off y son el equipo con mejor dinámica de toda la segunda

Voz 0516 21:07 si el líder de la segunda vueltas hiciéramos la clasificación de la categoría el Zaragoza que hace escasamente un mes estaba peleando por salvar la categoría a día de hoy es un candidato más a jugar al menos la promoción de ascenso a Primera para eso tendrá que seguir la racha cinco victorias consecutivas busca ante el Lorca era una racha que no consigue desde hace nueve años la última vez que el Zaragoza enlazó cinco triunfos consecutivos fue en la temporada dos mil ocho dos mil nueve en el último ascenso a Primera con Marcelino García Toral al mando del Real Zaragoza y por aquel entonces incluso lo obtuvo seis victorias consecutivas que le llevaron además a Primera división además sería la quinta victoria consecutiva también en La Romareda números en definitiva que han llevado al equipo a estar bueno pues cerquita de los favoritos a esa promoción Isi sigue la racha aquí no lo dice nadie ni mucho menos dentro del vestuario si sigue esta racha viéndola de esta según hay de los equipos de arriba porqué no el Zaragoza si continúa en esta dinámica se puede meter en la lucha por el ascenso directo incluso

Voz 1643 22:13 claro que sí porque cuando hay que estar bien es ahora y el Zaragoza llega ahora a marzo y abril en el mejor momento de la temporada todo serían buena noticia Santi si no fuera porque Nacho González tiene tres bajas importantes

Voz 0516 22:23 sí dos dos importantes la de Pombo hoy la de grifo los dos sancionados eh no jugará Pombo lo hará Papulias Billy Hinault jugará gripe iba a estar Mikel González ambos vieron la quinta amarilla en Soria Alberto Benito está totalmente recuperado de ese problema de ese choque cabeza con cabeza con Marc Mateu en el partido ante el Numancia que lo Bilbao le obligó a pasar la noche del sábado en un hospital de Soria también está recuperado Wood de esa bursátil cayó lesionado frente al Numancia pero esta mañana ya se ha entrenado con normalidad quizás no sea titular pero seguro que va a entrar en la lista de convocados también está disponible zapatos en que andaban poco que ante el capitán con unas molestias en el muslo pero no le van a impedir estar el próximo domingo al mediodía para jugar ante el Lorca te digo Óscar que va a haber una gran entrada quizás la mejor de la temporada porque ya se han vendido a estas alturas de del día dos mil entradas a los aficionados había promoción con entradas para los abonados y también para los aficionados en general y por lo tanto la Romareda está por empezará por encima de los veinticinco mil espectadores el Zaragoza que busca eso el Lorca bueno pues a dar la sorpresa en una salvación

Voz 1643 23:37 es imposible pero que intentar

Voz 0516 23:39 a comenzar ganando aquí en La Romareda el próximo domingo

Voz 1643 23:42 que está Santi que sabe más que yo porque yo antes la baja de Nacho González había metido buf bueno cuentas anti esta mañana ha entrenado iba a poder jugar ese partido sentemos pero podría lo dábamos hace haces bien eh lo daba

Voz 0516 23:53 hemos practicado ante todo es como baja pero esta mañana ya se ha entrenado bien con el Samur Cities eh recuperación milagro eso todo fruto de la buena marcha el Zaragoza yo no

Voz 1643 24:02 lo vi el lunes el parte médico de digestión no llega pues va a llegar para jugar Santi muchas gracias no contase a partir del próximo domingo las doce en el Carrusel de la SER de acuerdo tuvo ya el domingo a las seis de la tarde el Sporting de Gijón recibe a la Cultural en el Molinón Enrique Castro Quini Gijón David González hola hola Óscar va a ser un partido especial porque va a ser la primera vez que en Carrusel te tengo que decir buenas tardes como decía yo desde el Estadio El Molinón Enrique Castro

Voz 0480 24:29 sí claro va a ser una fecha histórica iba a ser la primera vez que lo digamos pero que no esté después de tantísimos años en los banquillos como delegado últimamente en el palco o anteriormente lógicamente como futbolista ahí todo va a girar en torno a él ya lo hubo tantos homenajes en la última jornada en todos los partidos pero va a ser el primer encuentro en El Molinón en su casa donde no esté Quini por eso va a haber minuto de silencio

Voz 1643 24:53 va a entonarse en el minuto nueve

Voz 0480 24:55 les espera que perpetúe en el tiempo el ahora Quini ahora ese famoso cántico que siempre le dedicaba cuando avión córner por ejemplo y se esperaban su remates de cabeza mover también una concentración de peñas previa al partido iba a ver mucha emoción hoy a Johnny uno de los jugadores que estaba más vinculado a él de la plantilla la verdad es que se le saltaban las lágrimas al recordar su figura los consejos que que le daba decía además que tenía una anécdota con él qué esperaba poder dedicarle un gol que tenía algo que no podía revelar de una conversación con él que si se cumplía pues lo lo podría revelar y fíjate cómo reaccionaba Johnny podemos escucharlo cuando le preguntábamos cómo de bonito sería poder dedicarle un gol él personalmente al brujo se sigue la verdad es que

Voz 8 25:39 que bueno la emoción y da eran

Voz 1643 25:45 eh

Voz 0516 25:46 una persona en la que que yo creía mucho bueno pues toda

Voz 0480 25:48 ya con las emociones a flor de piel más seguro que

Voz 1643 25:51 en vamos a vivir el domingo también la cultural

Voz 0480 25:53 incluso el Ayuntamiento de León se van a sumar a ese homenaje a Enrique Castro Quini El Vestuario pues intentando dedicarle los tres puntos en casa

Voz 1643 26:01 va a ser un día duro pero la vez te va a ser también un día bonito y un día de homenaje tanto que no sólo quiere perder nadie David va estar al estadio lleno está las entradas agotadas mínimo van mil doscientos aficionados de la Cultural Leonesa que han pagado veinte unos por la entrada ya han pedido incluso más

Voz 0480 26:16 a ser más y si son mil doscientos de esas entradas enviadas a León de la zona visitante en dentro de un intercambio entre clubes de una zona acotada para la afición visitante pero hay muy buena relación entre aficiones hay casi un hermanamiento entre los dos de hecho en el partido no de la primera vuelta en León en la Cultural le hizo un homenaje a Quini por el cariño que tenía ese club la colaboración que les había prestado siempre bueno pues la Cultural quiso acordarse de Quini curiosamente bueno pues una vuelta después ya no está ISIS esperan muchísima gente que ha comprado las entradas no muchas porque claro hay veinticuatro mil abonados el aforo del Molinón es de veintinueve mil quitando esas mil doscientas Se sacaron en taquilla y en Internet pues unas tres mil volaron en cuestión de horas el miércoles por la mañana el partido siendo el domingo el miércoles por la mañana ya quedaban dieciséis entradas exactamente de las más caras se agotaron en unos minutos así que el Molinón a reventar para esa cita histórica desde el punto de vista deportivo muy importante para el Sporting que se ha vuelto a meter en puestos de play off quince jornadas después

Voz 1643 27:14 pues vamos a hablar mucho más de este partido de la Cultural está operando en el Reino de León Rubén de la Barrera que les vamos a preguntar no sólo por su equipo sino por el rival pero el Sporting también por este homenaje que va a recibir Quini el próximo domingo en cuanto en lo deportivo David el Sporting que sigue muy fuerte en casa alguna novedad en el equipo de Rubén Baraja

Voz 0480 27:35 pues los problemas en defensa porque es baja son baja dos de los cuatro centrales la primera plantilla Juan Quintero por una herida en el pie Álex Pérez por ese tremendo golpe en la cabeza que se llevó en Sevilla al final del partido del otro día dos fisuras craneales es baja para este partido y aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo se espera que para unos cuantos más y eso que es una baja muy sensible porque era un futbolista pero vamos titular indiscutible en la defensa Iggy Tian que ha llegado en el mercado de invierno para reforzar la zaga no ha podido entrenar tampoco en las dos últimas sesiones por una sobrecarga Se espera poder recuperarle pero ahí están los problemas eh en en la zona defensiva tendría que tirar del filial de Juan Rodríguez de o de Víctor Ruiz el entrenador Rubén Baraja y luego es baja también un futbolista que también juega siempre que es Alex Bergantiños su caso por sanción parece que Hernán Santana otro de los fichajes del mercado de invierno va a tener la oportunidad

Voz 1643 28:26 claro pues veremos cómo solucionar el problema Rubén Baraja David muchas gracias y el domingo te volvemos a escuchar con el corazón en un puño con lágrimas en los ojos con la emoción a flor de piel una plaza hasta luego

Voz 0480 28:36 otra tarde emocionante hasta luego así Vera la jornada treinta

Voz 1643 28:39 en la Liga Un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Segunda con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 9 28:48 anda

Voz 1643 29:02 pues esta semana en Play Segunda para nuestra entrevista de cada jueves nos vamos a ir al Reino de León porque allí la Cultural Leonesa viene de ganar un partido muy importante ante un rival directo como era el Reus visita este fin de semana el domingo a las seis de la tarde el Estadio El Molinón Enrique Castro Quini no sólo por el homenaje al brujo falleció la semana pasada sino que también es uno de los campos en los que ahora mismo en Segunda es más complicado ganar de toda la categoría nos escuche

Voz 1415 29:33 desde León el técnico de la Cultural Rubén de la Barrera muy buenas

Voz 1643 29:37 hola buenas tardes que importante era esa esa victoria que yo decía de Reus no sólo por sumar esos tres puntos sino porque ellos siguen metidos en el lío del descenso y supongo que cuanto más haya mejor

Voz 6 29:49 se hacen lamentando el motivo principal es el primero que veníamos de de la racha de resultados no del todo positiva ahí lo segundo pues por tratarse de un rival que a pesar de tenerlo hace una semana pese a una diferencia significativa pues ahora hemos obligado en ese sentido que aquel Reus pues ese considere un equipo de nuestra liga la victoria más allá de lo de lo emocional sirvió para recortar puntos y he visto cómo cómo se produce la jornada pues el verte no a la salvación algún punto pues se evidentemente que refuerza pues todo lo que todo lo que venimos haciendo y sobre todo de la leerá al equipo pues la seguridad para seguir seguir compitiendo lo más pronto eso sí porque

Voz 1643 30:35 qué ganando al Real uno sólo le deja en la pelea no sólo las recortar puntos al encima y haber recortado al Nàstic al Alcorcón y el Barça a cuatro equipos que han perdido puntos respecto a vosotros en una sola jornada

Voz 6 30:48 sí pero yo creo que que estos bienes ganado casi casi de manera permanente no a lo largo de estos estas últimas jornadas y entiendo que que siempre va a haber enfrentamientos directos entiendo que siempre va a haber partidos entre equipos pues sé que estamos luchando por por permanecer en la categoría ante equipos pues sí que tiene como objetivo el el el poder pues se disputar play off de ascenso con me cuando va a el caso en esta semana de nuestra visita al Sporting

Voz 1643 31:16 por lo tanto tampoco nos podemos dejar llevar

Voz 6 31:18 por por el efecto a corto plazo del resultado de la clasificación y sí centrarnos en lo más importante que escala al final que tenemos que que afronta aquí a final de temporada

Voz 1643 31:28 han pasado ya más de dos tercios de Liga la Cultural está donde esperabas donde era de esperar o creías que iba a ser mejor

Voz 6 31:36 ojalá editorial está dónde dónde era de esperar no por comisión de recién ascendido el personal siempre pues perspectiva hay situaciones que os psíquica teorías más más cómodas pero es verdad que que en este año no podía ser de de otra forma no considero que podríamos tener más puntos pero eso no ha sido así y creo que que la actual situación pues se nos tiene que que obligara a crecer a dar un paso al frente y sobretodo a competir de desde aquí hasta el último partido pues como se ha hecho sin ir más lejos en en el último encuentro ante el Reus

Voz 1643 32:08 y la acabar es decir que este sea un punto de la salvación ante el Reus se os ha dado algo de aire pero antes de este pasado fin de semana en algún momento Rubén más temido por tu puesto

Voz 6 32:18 no no para nada para nada pues porque esto sabemos que es ley de ley de vida Leire fútbol esto es pues se atiendo está totalmente relacionado a a a una serie de resultados no más allá de ello no se centrarlo controlarle controlado por la doble proceso es la la semanas el día a día y en ese aspecto pues no está uno está bien tranquilo

Voz 1643 32:41 veintinueve jornadas y me han dicho que veintinueve aces distintos que es algo que esta temporada sólo ha hecho la Cultural el Barça

Voz 6 32:49 porque cada partido encierra sus propias particularidades no sé si es verdad pues a lo largo de una temporada tan larga y compleja como esta que se los estados fluctúa y uno pues es decir es más sea lo que siente algo que a lo que percibe algo que algo que no datos más objetivos datos más subjetivos sí lo entiendo pues como como anecdótico no seguramente llegue el día en el que el que un once se repito a Pepe porque todas esas coincidencias son seré

Voz 1643 33:19 para ganar al Reus cambiase no sólo sistema sino también un poco la forma de jugar no se dio un una ocultó la que juega mucho más directa que no sacaba el balón tanto el atrás alguno hacia buenos que hubo incluso saques de puerta que iban el largo y no no en corto contra veces has tenido que se inicien un poco a tu propuesta para puntuar

Voz 6 33:37 no porque al fin y al cabo pues no se tiene que adaptar a los recursos de los cuales dispone y en ese aspecto pero se considerarla la estructura más competitiva posible no es verdad pues que que nosotros a lo largo de esta temporada hemos hecho es muchas cosas en algunos momentos los resultado nos han reforzado se ese matiz en otros momentos no lleno el partido ante el Reus pues tampoco hemos hecho algo que no hubiésemos hecho anteriormente no en ese aspecto pues es cierto que muchas negaciones fueron fueron directas en otras situaciones no pero pero repito que que esto que se el el otro hubiera pues ya sé ya sé que en otros partidos

Voz 1643 34:14 lo que sí le voy a decir de Viena a mucha gente es para explicar la forma en que juega la Cultural de Rubén de la Barrera hay una palabra que lo define Guardiola

Voz 6 34:22 no no creo no creo eso sí es verdad pues que nosotros en el momento en el que disponemos de la pelota pues se intentamos generarlo la mayoría incertidumbre posible al al rival no eso pues se atiende también a que Twitter equilibrio es lo menos posible a partir de ahí sí en unos momentos en muchos momentos de la temporada se produjo en otros momentos pues por lo que fuera no se produjo no el resultado la razón cuando ganas resultado te la quita cuando cuando no lo haces y así pues es es si así será así será siempre no creo que lo más importante en este caso estará argumento sin posibilidades que te permita merecer el resultado bien hecha en esas estamos

Voz 1643 35:04 la central desde principios de Liga no sé si fue el dos el tres de septiembre no enlaza dos victorias consecutivas más que nada porque no gana desde entonces fuera de casa ante el Sevilla Atlético ante el filial visita es un campo ahora yo diría que hasta el Sporting de Rubén Baraja en El Molinón es el rival más complicado de visitar a domicilio era mismo

Voz 6 35:25 pues puede ser no puede ser si si atendemos a al momento presente puede ser también es verdad pues hay que que nuestro cerebro está seguramente en los partidos que disputamos fuera de fuera de León a partir de ahí es seguramente también por lo emotivo del del choque también pues por inevitablemente la calidad indiscutible del rival creo que es el mejor de los días para para para cortar esa racha no tanto la positiva de los porque en casa como como sobre todo la la negativa a nuestra lejos del Reino y espero y deseo pues que el del domingo sea ese partido que nos permitan cabe nada es una segunda victoria consecutiva que creo sí reforzaría muchísimo a corto medio plazo de todo lo todo lo propuesto por otro lado nos permitiría pero ese que es la realidad de de otra manera y sobre todo pues se haciéndolo seguramente uno de los mejores escenarios de la división sí

Voz 1643 36:20 en un escenario que bueno según oido quiere visitar todo León porque mil doscientas entradas salieron a la venta se agotaron en menos de cuatro días el club incluso ha pedido más vamos está gente de León no fallan y cuando llueve como vimos el otro día no

Voz 6 36:34 pues no la verdad es que no la verdad es que el apoyo es es importantísimo por por parte de nuestra gente con nosotros tanto tanto cuando jugamos como cuando vamos fuera gente desplazada a cualquier punto de España más cercano más más lejano ya Gijón pues se por proximidad geográfica es peor peor que encierra envuelve al partido pues eso sólo lo convierte todavía en algo más apetitoso

Voz 1643 36:58 además va a ser un espectáculo el Molinón Riquer Castro Quini porque va a estar lleno ha dicho el Sporting que las entradas están agotadas y bueno va a ser un partido especial también en el inicio por ese homenaje que va a haber a al brujo ante ante el Sporting y cultural

Voz 6 37:13 y ante todo un honor un honor tenerla en la posibilidad no el pues por un motivo que nadie que nadie desearía pues el poder es jugar ese ese primer partido no en el en el Molinón ante ante el Sporting en ese en ese homenaje pues a a quien creo que que para nosotros es una es una opción no no vale para disfrutar el partido pero por otro lado para para combatirlo no y sobre todo en nuestras manos la posibilidad de de Parnaso en la memoria de de mucha gente en este caso de de los nuestros por haber sido el primer invitado a el primer equipo en tener que disputar un partido en Gijón poder competir el partido hacerlo de la mejor manera posible tras no los tres puntos que es el único objetivo

Voz 1643 37:54 pues va a ser un partido especial que tiene muchos alicientes sí que iba a tener muchas emociones Rubén de la Barrera muchísimas gracias por estar as de ratito en Play Segunda en la Cadena Ser y nada que si tiene que volver a ganar fuera de casa es en El Molinón yo creo que Quini que Trinidad pasó de la Cultural Leonesa lo entender perfectamente

Voz 6 38:12 seguro seguro que sí muchísimas gracias a vosotros

Voz 11 38:16 Mini

Voz 1415 38:24 el partido entre el Sporting de Gijón y La

Voz 1643 38:26 Cultural Leonesa va a ser especial por tantas razones que les vamos a dedicar en Segunda al menos un minuto más porque es el primer partido en el Molinón Enrique Castro Quini desde la muerte del brujo y los dos equipos hay que decir que fueron importantes en la vida de Quini porqué porque sabemos unas cuantas curiosidades que vamos a compartir con vosotros Ibar Álvarez cuéntanos

Voz 0889 38:46 qué tal Óscar si un Sporting y una Cultural Leonesa cuyas aficiones están hermanadas mil quinientos aficionados del Sporting estuvieron en el partido de la primera vuelta en León y más de mil doscientos leoneses llegarán este fin de semana al Molinón para presenciar este partido ante el Sporting y la Cultural una Cultural que va a hacer entrega de un detalle a la familia de Quini antes del partido con el escudo de ambos equipos del Sporting cultura y también un ramo de flores fuera manejará aún Quini que que hizo el saque de honor en el partido disputado en el Reino de León en la primera vuelta curiosamente ahora la cultura regresa al Sporting al Molinón siendo el primer equipo que jugará frente al Sporting después del fallecimiento de Enrique Castro Quini Un Quini que disputó un partido con la Cultural Leonesa es algo curioso porque hizo la mili el servicio militar en Ferral del Bernesga una situación una localidad situada a diez kilómetros de León y llegó a vestir la camiseta de la Cultural durante un partido que se disputó en un en un torneo amistoso junto a un mítico también como Ignacio Churruca el alcalde León también Antonio Silván el pasado año el entre Joaquín y el gallo de San Isidoro que es una de las principales condecoraciones del Ayuntamiento de León este fin de semana será habrá una fiesta habrá una fan de la Peña de la Cultural también habrá actividades que empezarán el mismo sábado por la tarde Como curiosidad hay que decir que ya ha jugado la primera parte de este partido entre el Sporting cultural porque se disputa un partido en Madrid entre la peña culturalista del Sporting la peña culturalista de la Cultural que ganaron estos últimos por cinco goles a ocho

Voz 1415 40:03 pues hace dos semanas le preguntamos en Play Segunda a José Ramón Sandoval

Voz 1643 40:07 sí sí era posible el milagro de Córdoba porque nos parecía imposible sí al menos poco probable y ahora sin embargo sí que parece una posible realidad ha recortado cinco puntos en dos semanas con dos victorias en tres partidos de forma consecutiva ya además hay datos que apoyan la resurrección del Córdoba y es que ha sido capaz de remontar por primera vez en esta temporada en dos partidos además seguidor lo ha hecho antes Valladolid Alcorcón no había sido capaz de encadenar dos victorias seguidas más que nada porque no ganaba fuera de casa desde finales de agosto en Albacete con estos datos con la visible mejoría del enfermo se confía en Córdoba en obrar el milagro José Antonio Alba muy buenas

Voz 1025 40:46 qué tal Óscar muy buenas tardes pues sí que se confía y se confía bastante la verdad es que aquí en Córdoba la afición nunca ha llegado a tirar la toalla incluso en los peores momentos cuando el equipo ha llegado a estar a trece puntos de la permanencia quizá por el aire nuevo que ha insuflado el presidente Jesús León ha sido vital Vitale el cambio en la presidencia de la entidad por todo lo que están aportando si en lo deportivo en lo económico pero sobre todo en lo social ahora la verdad es que todo el mundo cree hemos recortado como tú bien decías una distancia de ocho puntos que es la que nos marca la permanencia esta semana pues está marcada en rojo en el calendario porque una posible victoria frente al Lugo unida a una previsible quién sabe derrota del Nástic de Tarragona nunca lo difícil como el del Granada Nos podrían poner a cinco aunque eso son hacer cuentas y evidentemente no se sabe qué es lo que va a ocurrir lo cierto es que ahora mismo en Córdoba todo el mundo cree vamos a por el cuarto lleno consecutivo en el estadio del Arcángel en el partido de este domingo frente al Lugo el equipo ha mejorado sobre todo en defensa hay también en ataque con la llegada de Narváez todo el mundo en la ciudad cree a pies juntillas en que la salvación aunque sigue siendo difícil ocho puntos es una distancia tremendamente respetable todavía nadie en Córdoba se atreve a tirar la toalla se cree en el milagro se cree en el sueño pero todo pasa evidentemente por estos dos próximos partidos Lugo y Tarragona para que el Córdoba pueda seguir agarrado a ese sueño de la permanencia

Voz 1415 42:06 con la última victoria del Córdoba ha sido en Alcorcón una derrota alfarero

Voz 1643 42:11 se ha incendiado Santo Domingo y es que no perdía en su estadio desde el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete aquella vez fue ante el Lugo la el águila ante el Córdoba de podía haber empezado encima ganando ha provocado la que yo creo es una de las mayores rajadas que hemos escuchado en lo que llevamos de liga la de su entrenador Julio Velázquez que José Antonio Duro muy buenas hola qué tal Óscar muy buena levantó la voz incluso no sólo contra sus jugadores sino contra la afición de Alcorcón sí porque has sido una semana difícil

Voz 1621 42:41 contra una derrota difícil ante el Córdoba Alcorcón que estábamos del descenso a los de la Cultural pero eso queda como dices en segundo plano tras las palabras de Velázquez en rueda de prensa tras esa derrota en Santo Domingo el aviso a navegantes y lo recordamos a la grada

Voz 1006 42:53 a mí personalmente a mí personalmente luego el el cabrón de turno sea el entrado para mí me duele que esté pitando el hizo el partido colegiado y que tengan que escuchar el himno de todos nuestros que aprieta lo huevos y valorar que una plaza entre los veintidós equipos en Segunda División actualmente cuesta mucho y esto no es segunda división vamos a valorar lo que tenemos es que lo queremos mantener para que apretar todos los huevitos

Voz 1621 43:14 eso decía Velázquez el entrenador también la opinión después de un partido más a menos caliente de una derrota difícil para el conjunto de Alcorcón de uno de los jugadores claves del conjunto alfarero que no es otro que el de hecho pone al servicio del gol el otro día para Asdrúbal que en zona mixta decía lo siguiente tras las palabras de su entrenador

Voz 1643 43:30 pero