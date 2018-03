“Aquellos que se meten una raya de cocaína están financiando a estos hijos de perra”

Voz 1 00:00 ilicitana sigue Internacional de la Mujer con Carles Francino

Voz 0313 00:08 se lo repito como en cada comienzo de horas y con Carles Francino pero sin Matilde Suarez ni en Madaya Espinós ni Alicia Molina ni Alicia Gaitán ni Olga Nebra Gemma Muñoz ni Marta Estévez y Marta Valderrama Laura Piñero Nerea Aróstegui así que se tiene que notar que la ventana nos hoy como todos los días aún así hoy tenemos una invitado un invitado especial que BH de me hace mucha ilusión que se haya asomado en un día como hoy a los a los micrófonos de este de este programa pero que tiene algún punto raro Tin explico tiene algún punto raro porque alguna vez cuando le han preguntado como se ve él cómo se identifica con que ese con pararía aquel les recuerda

Voz 2 00:45 bueno sale con esto a ver esto exactamente qué es

Voz 0313 00:58 esto es un hipopótamo incluyendo

Voz 3 01:00 eh

Voz 0313 01:01 en su hábitat natural ojo con los hipopótamos pueden vivir en el agua desplazarse por tierra son muy pesados mucho es el quinto animal más grande del mundo puede pesar hasta más de cuatro mil kilos que es una barbaridad comment son grasiento porque metabolizar poco son observados tres rechoncho pero cuidado en tierra pueden correr hasta cincuenta kilómetros por hora parecen tranquilos parecen amables y sin embargo son muy agresivos especialmente con los seres humanos de hecho en África están considerados uno de los animales más peligrosos incluso por encima de los felinos el mayor admirador del hipopótamo vivió hace un tiempo hace unos años en Colombia se elevada Pablo Escobar Gaviria y hablaba así con un poquito más bajito el hipopótamo cuando se veía amenazado pero daba miedo lo que decía

Voz 4 01:44 que la opinión pública que exhibió el ministro de Justicia tiene un plazo de veinticuatro horas para que presente las pruebas concretas de las indica John que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes yo no busco

Voz 1 01:59 y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano

Voz 4 02:03 esa empresa periodística que distorsiona la noticia que les inyecta esa veneno More juego soy dañino y que ataca a las personas en realidad no quería duro y mira el periódico El Espectador

Voz 1 02:16 el de ambientado por ataques y las calorías que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas esta es la voz el auténtico Pablo Escobar

Voz 0313 02:25 si la mezclamos con el hipopótamo la cosa puede quedar así

Voz 4 02:29 yo vengo para la opinión pública que recibió el ministro de Justicia tiene un plazo de veinticuatro horas para que presenten las pruebas concretas de las indicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes

Voz 0313 02:46 ya cogemos lo lo lo peor del hipopótamo ir eso admirador de Pablo Escobar y lo convertimos en un personaje de cine el resultado joder resultado da miedo

Voz 1 02:56 The Beatles cada Paul pecho Wood usando el PRI obviamente que

Voz 0313 03:31 bueno el creador de esta criatura hipopótamo humana se llama Javier Bardem como ya sabrán mañana estrena lo bien Pablo donde interpreta a un Pablo Escobar que era mucho miedo y bastante grima Javier Bardem buenas tardes Sanyo buena estar escáneres cómo estás felicidades a ti atada al equipo maravilloso montaje esa ya sería de Pepe Rubio L él él él ése que está desgracia

Voz 5 03:52 estoy encantado cuando escucharon luego como saben que yo hablo

Voz 0313 03:56 siempre como te salió lo del hipopótamo que hace tiempo cuando te lo preguntan qué tú lo ponnos como referencia pero tutores así un poco pero por qué por los movimientos el peligro exactamente

Voz 0862 04:07 yo Javier me dio más como un gorila primate como el eslabón perdido se encuentra en mí yo soy ese eslabón perdido pero el personaje de Escobar si lo veo más como un hipopótamo porque era esto lo has dicho o las definido perfectamente no es un es un animal tranquilo pausado como que está ahí duró más pasiva observan observador en sus arca echando su mierda al rededor hasta que decide matar yo vi uno uno en acción en Kenia en el noventa y seis y me quedé alucinado porque embistió de pronto contra un árbol lo partió en dos y Yllera porque él creyó que a lo mejor era detrás de volará a alguien y me quedé acojonado es un poco la actividad la acción de Pablo

Voz 0313 04:46 ese fragmento que escuchábamos luego hablaremos de tu de de de escuchar a Pablo jugaran inglés ese fragmento que escuchábamos es el momento donde Pablo Escobar el de verdad decide poner precio a la cabeza de un policía tanto por un agente tanto por un sargento tanto por un militar cómo será tu que las estudiado cómo será el proceso en el coco de alguien para llegar a esto se puede estar en Coronado se puede querer venganza Se puede considerar uno atrapado perdona en ese punto que luego pasaba lo que pasaba en moto por la calle patatán dos tiros en el bar desayunando otros dos cayeron como moscas

Voz 0862 05:18 son como moscas luego la cabeza pues hay una necesidad como de tener un control absoluto frente a todo y todos desde el terror crear terror para para para reemplazar la necesidad de su respeto con terror y luego el el Gobierno lo hizo lo hizo lo hizo la contra pronto ofrecieron por cada diez por cada policía muerto diez personalidades de los de las barriadas las matanzas por anotando tales atroces al Senado Ésa fue una época San Sangrienta sangrienta que la cabeza un tipo así pues no sé yo creo que hay una necesidad absoluta de de de de de eso de un control a través de la violencia y el terror hizo una falta de empatía extraordinariamente

Voz 0313 06:00 pero y una bipolaridad evidente porque luego es un joder no sé utilizar la palabra Pedro Pablo Escobar no es que se lo muestra en la película sólo es que lo fue fue entre comillas un padrazo el derecho al final

Voz 6 06:11 se deja cazar se deja atrapar por afán de de proteger a las

Voz 0313 06:15 familia a su hijo se lo dijo muy clarito bastante pronto lo que era ya que se dedicaba pero intento dejarle siempre no cómo es posible que convivan como cuerpo en una misma cabeza joder dos realidades tan tan opuestas tan opuestas

Voz 0862 06:27 totalmente las pelis enseña muy bien eso yo creo es verdad hizo la parte que me interesaba porque en otros Escobar y los narcos los tal a mí me faltaba esa parte más íntima donde yo reconocía eso esa dualidad esa bipolaridad esa esa diferentes realidades y tonalidades de Un monstruo no pero que también es humano no para no para justificar de parar perdonarle pero sí para el para para aproximarnos a él y reconocer que somos parte de él que lo hemos que lo hemos causado que la sociedades causaron este tipo de monstruos con frescos con con el desahucio a un aún así a unos estratos sociales en una sociedad que vive la miseria con estar con gobiernos que se corrompen con el dieron narcotráfico que mira hacia otro lado pero se sirven de sus favores somos somos causantes de personajes tan terroríficos tres honoríficos como Pablo Escobar y esa es la parte que más me interesaba de la historia por la que bueno pues dijimos esta película

Voz 0313 07:22 me parece hubiera además que dos parecerían como espectador y como ciudadano que no que no se educó

Voz 6 07:26 que no se que no se relativice el personaje yo no sé

Voz 0313 07:30 a conocer al hijo de Pablo Escobar a Juan Pablo en una entrevista a un par de veces porque está con un libro con un documental Él siempre ha dejado muy claro que su padre era lo que era no ha defendido nunca e incluso con la serie con narcos ahora tenemos todos a Pablo Escobar mucho en la cabeza ahora con la película de mañana seguramente más el siempre he dicho lo que ha dicho esto

Voz 0931 07:49 me opongo al que el contenido esas series sea exclusivamente en la glorificación del actividad yo siempre invitado a todos aquellos que han leído mis libros au visto lo cuenta al Pecados de mi padre siempre hago la pregunta si alguno lo leo lo vio y le quedaron ganas de ser Pablo Escobar entonces yo hice un pésimo trabajo y entonces yo no pude comunicar las verdaderas lecciones que nos quedaron como familia y como sociedad

Voz 0313 08:15 oye Javier a ti que te atrapa este personaje latía Fernando León de Aranoa que hace un montón de años que lo tenéis ahí en la en la cabeza y en cartera ya han tenido que pasar casi una década no se hiciera realidad al proyecto pues me interesa por lo que decías antes

Voz 0862 08:27 personaje por el por el la consecuencia que tuvo la historia de un país la historia de la historia en sí es que la cambió la cambios que la cambió para mal no era amigo cambio la historia días mueren cientos de personas en México por lo por lo que él mismo inventó pero también en por la sociedad que rodeaba a un personaje así por el bueno el perfil de ese tipo de de personajes que rodeaban a un personaje así que el encumbra a que Le llamaban que la apoyaban incluida esta señora llamada Virginio ayer

Voz 0313 08:58 días sí que diez años después sigue todavía pobre por bueno se se llama Ramón Renault no la conozco en la vida real arrastrando el estigma de haber sido amante de del narcotraficante más buscado de de la historia

Voz 0862 09:11 el poder en muy afectada por ello oí yo tuve la suerte de poder estar un par de veces a ver el tema del libro y los derechos del libro Easy Se nota que hay un dolor un dolor y una memoria de lo que lo que sufrió importante en su en su sistema

Voz 0313 09:25 hay un hay un momento yo no voy a revelar nada tampoco fundamental la historia más o menos lo básico la gente la conoce pero yo recomiendo ir a ver esta película si uno tiene ganas de de profundizar más no sólo en el personaje sin el sino del contexto hay y la mujer esta periodista hay un momento donde en fin está tan marcada ya por su relación sentimental con con Pablo Escobar que ve muy claro que está que está amenazada y el propio Pablo le dice un día cenando tranquilamente en un restaurante von absoluta parsimonia lo que le puede ocurrir sino acierto una pistola que les plantea hay en la mesa como como regalo le dice lo que puede ocurrir

Voz 7 10:02 pero mucho

Voz 0862 10:05 es el universo Struth

Voz 8 10:07 música de fondo el restaurante verdad bonos sino no puede defenderse bueno habrá batallones de soldados que entendió lo harán otras otro como destrozar a tu vagina que me queramos botellas rotas Farhan veintidós horas para sangrar hasta que te los

Voz 0313 10:29 estos brutal brutal es brutal pero es casi descrito

Voz 9 10:32 vivo lo que hace Pablo Escobar no lo no lo hará Horna demos

Voz 0313 10:35 no no dice es que esto es lo que puede ocurrir

Voz 0862 10:37 totalmente opuesto dice y por esa razón ésta es el mejor regalo que te puedo dar esta pistola que defiende las cuando venían aporte acaba con ellos si son muchos acababan

Voz 0313 10:47 todo contigo oye Javier lo de escucharte escucharos a dos en a todos vamos hecho hablar en inglés cuando el colombiano joder y tampoco porque no está sobrado tú que la gente dice no será tan complicado yo creo que es muy complicado pero mejor que lo cuentes

Voz 0862 11:01 la razón es muy sencilla porque no me dobló yo desde el año dos mil seis que la última película que me doble fue eh Los fantasmas de Goya desde entonces yo me voy a doblar a todas las que hacían abierto pues por tres razones una el oído de el de el espectador está hecho a la televisión a las películas dobladas a los anuncios ya a la forma de que se hace doblaje en este país que es más o menos lo de hola qué tal estas me das un vaso de agua caliente o fría caliente por favor tengo la garganta destrozada se habla si entonces cuando yo voy a doblar ya lo normal queda fatal lo hago fatal eso hace que el oído del espectador que está acostumbrado a que se hable como si hablas no el doblaje entienda que el doblaje está muy mal hecho cuando hablas de una forma más natural entonces yo decido no doblarse porque es una pérdida de tiempo para mí es una pérdida de tiempo para el espectador sobre todo porque el innovador que es un trabajo muy serio y muy respetable lo hace muy bien así se gana la vida con lo cual todos ganamos

Voz 0313 12:00 es un motivo de peso pues eso está muy bien hoy Javier yo estoy seguro que forma parte de del del oficio y son gajes del del trabajo que Penélope Fernando Itu en las últimas semanas los últimos choques de las últimas semanas de estaba hasta el gorro de promoción ya sé que en fin que la hacéis con la mejor voluntad y tal hemos estado contando con compañeros del equipo y compañeras hemos está contando intentado hacer un cálculo de las preguntas que en en radio en programas de televisión en digitales en periódicos habéis tenido que responder no sale del orden de las mil quinientas

Voz 0862 12:34 no salen del orden tiene Lillo miente sushi

Voz 0313 12:36 están contadas de mil quinientas preguntas además agrupadas básicamente en en en cuatro temáticas no una seria la película en sí los personajes otra recurrente la dificultad de rodar en pareja de de trabajar esa se ha abundado mucho también luego imitó todo lo que rodea sería que ahora comentaremos el Día Internacional de la Mujer y también tu ser a los cincuenta años cumplió hace poco cuarenta y nueve tal cual oye yo te pide hoy te ofrezco seguro que en estas mil quinientas preguntas ha habido algo sobre Pablo Escobar su historia que aún no te han preguntado aprovecha para decirlo yo prometo intentar no repetir muchas de las segundo que te han hecho algo que no le haya preguntado todavía de esta historia

Voz 0862 13:17 muchísimas gracias Carles y un además referencia diez por el Research que habéis hecho eh la verdad es que no sé qué que me han preguntado sobre Pablo Escobar quien no sé

Voz 0313 13:26 el lote han preguntado que explicar algo que haya en todo el proceso de conocimiento

Voz 0862 13:31 nadie de rodaje alguna anécdota

Voz 0313 13:34 en algún conocimiento de la realidad de yo qué sé algo que no te pregunta al que quieras contar

Voz 0862 13:39 a mí por ejemplo me gustaría contar el hecho de como de como estuvo relacionado con la política de este país de nuestro país con Felipe González no cuando él era cuando él estaba en el Parlamento en el en el Congreso y la congresista el hizo un viaje a España se reunió con Felipe González y bueno pues eso está este habla del del nivel de poder como ese poder que tuvo llegaba a las altas esferas políticas internacionales no yo no estoy diciendo con esto acusando a Felipe González de que estuviese tratos con el narcotráfico pero quiero decir que que un tipo así que Kike que cometió tanto crimen llegó muy lejos no también me parece ya muy curioso cuando él al principio de todo el narcotráfico las las aduanas americana no conocían el la cocaína entonces él metía a los paquetes por las aduanas le preguntaban esto esto que dice a cocaína paseo pásalo así empezó fíjate que luego ya llegaron los aviones los siete cuatro sietes vaciados de asientos de pasajeros repletos de toneladas de cocaína a aterrizando las auto

Voz 0313 14:37 el es aparece en la película fantástica yo lo leí no me lo creí la verdad sí sí lazo eso que has dicho de las aduanas Estados Unidos y la figura de Felipe González para preguntarte algo Felipe González como otros ex presidentes del Gobierno no sólo de España sino de Colombia de Méjico cuando dejan el cargo casi todos y Felipe es uno de ellos defienden la legalización de las drogas dicen basta ya de seguidismo con la política estadounidense de persecución hay que legalizar las drogas para acabar con todo el efecto colateral de delincuencia de muerte con los Pablo Escobar de la vida tú serías partidario solamente el hogar las drogas yo si se me dice que las venda al Estado que la controle lo que sea si sustancias partido

Voz 0862 15:15 un control en eso lo que lo que se of lo que ofreces un control de calidad control médico de salud perdón mira

Voz 0313 15:22 qué está pasando con los opiáceos en Estados Unidos

Voz 0862 15:25 sí que es una sociedad cima al tema de la nada g5 será lo que yo estaba allí varias veces por recuerdo Un día en en en en el Festival de Sundance por un dolor de muelas me dieron una pastilla que me quede en la cama un día y medio sin poder moverme eso era morfina apura invadieron sin pestañear no tómate esto que te vas bien

Voz 0313 15:46 debían de momento me siento fatal

Voz 0862 15:48 dirá pero lo que estaba presentando estaba como a totalmente machacado hay un problema como dices tú de los opiáceos que está creciendo ese problema en Estados Unidos ha crecido enormemente y parece ser que también Europa está está está también ha aumentando en la el el nivel de adicción de nuevo no fíjate que creíamos que habíamos dejado los ochenta no la la legalización yo creo que es importante para tener un control sobre el producto y para tener un control también sobre los la gente que tiene adicciones guiarla hacia hacia el lugar de Sande nación no de pero lo otro es hilo decía también en las promociones cada vez aquellos que se mete una raya de cocaína están financiando a estos hijos de perra sea es así no amainó cómo hacer esos tú te metes una raya de cocaína el estás dando dinero a estos tipos que matan abusan y cuelgan en los puentes ideó Jean a gente en las calles de México es así es decir la legalización evitaría eso

Voz 0313 16:42 fíjate yo quería comentarte estos días además es noticia por toda la historia de la jueza que secuestró libro idiomas la historia de Fariña no que no recuerda lo de los años ochenta con los narcos gallegos que pasaron que saltaron del tabaco a la droga Bono estos días en la Bahía de Algeciras en la línea estamos no hemos contado veces aquí en La Ventana hay un hay un pulso de de de de lo de vida o muerte porque afortunadamente no hay sangre todavía pero están ganando la batalla a los narcotraficantes lo dicen os lo dijo en La Ventana de alcalde de La Línea hay un hay un una desfachatez

Voz 0862 17:11 en el desembarco de de hachís

Voz 0313 17:14 mis o incluso de coca por la parte más de de Algeciras heroína incluso está entrando que la gente que vive allí a os lo decía un representante de Comisiones Obreras o paramos esto ahora dice au se extenderá por el resto de España ya hemos visto el ejemplo de países latinoamericanos donde acaba contaminando el país eh yo no sé si sabes mucho o poco de esto de joder pero da da da un poco de apuro viendo historias como la que contáis en lo bien Pablo

Voz 0862 17:41 es verdad porque es que lo es ese Colom esa Colombia que ya no es la colombiana

Voz 0313 17:47 pero en la línea perdona Javier pero en la línea hoy en fin no no no es una excusa pero La Línea de la Concepción hoy una parte no pequeña de la población con niveles de paro juvenil de casi el cincuenta por ciento tiene hay un modo de vida como los suburbios sólo vertederos de Colombia Pablo Escobar era al Rey porque construida a viviendas dignas y la gente lo que rebuscar entre la mierda alimentos no exacto exacto entonces tiene que ser integral la respuesta

Voz 0862 18:12 esto es muy complicado y acabas de de atún tú mismo la razón por la que están fue que tiene una tiene una está tan tenis econó en en en en en en en ciertos en parte de la sociedad porque sin sin ninguna el derecho de por supuesto de sobrevivir de de bueno de traficar para poder dar de comer a sus hijos pero hay tiene que haber unas tengan un modelo social modelo político que primero reconozca esos estratos de la sociedad les de ahí les les proteja les de los son los servicios mínimos la protección que aquellos me parecen muy alejadas de ahí lo antes posible no porque Entralgo temprano acaban mal por eso es lo que decía Pablo el hijo de Juan Pablo Juan Pablo el hijo de Pablo se en la entrevista que has puesto es verdad y algunas series han amortizado el asunto hasta el punto de que vamos en Colombia muchos niños que se la gente se quejaba porque decían que sus hijos querían ser Pablo Escobar eso no está bien hemos llamado la película Loving Pablo amar proteger apoyar fascinar Se por alguien como Pablo Escobar a nivel individual o a nivel sociedad es un gran error lleva a la de

Voz 9 19:18 por eso que dice Virginia no amo a Pablo Llodio a Escobar

Voz 0313 19:20 era la doble personalidad hoy por cierto tú que quieres bueno te lo pregunta Tir pero tampoco tendrán idea P O'Shea tú crees que diría Pablo Escobar de la huelga feminista de hoy

Voz 0862 19:31 o sea adquiriría o qué haría pues está ya riendo con sus amigos ahí esté tirando unos buenos que es no eran mujeres sostenían se estarían riendo estarían riendo yo creo que este tipo era un grandes

Voz 0313 19:46 Ximo machista bueno además en la película aparece la relación con con con dos mujeres con Virginia que es la amante a la que usa usa y usa hasta que en un momento dado ya en fin por circunstancias

Voz 10 19:56 no revela haremos ya tienes dice mira gente como puedas

Voz 0313 20:02 su mujer y su mujer que es su mujer

Voz 10 20:04 la toque y que nadie diga nada raro de ella porque es la madre

Voz 0313 20:08 de sus hijos es aquí hasta el último minuto de subir hasta ahí a su lado

Voz 0862 20:11 o sea que lo dices joder en las dos son

Voz 0313 20:14 sesiones que planteamiento eso no son compañeros

Voz 0862 20:16 las compañeras de viaje son posesiones son son personas con las que yo las uso a mi antojo cuando quiero como deseo ir para recibir lo que yo necesite en ese momento es lo que son y luego puede decirse que es mejor padre en peor padres bueno yo tengo a mi teoría podría ser cariñoso juguetón con sus hijos lo que sea pero un buen padre no puedo hacer eso acaba a hijos de otros padres cómo poner bombas en Mon vas a derribar aviones y acribillar por las calles con con motociclistas

Voz 0313 20:45 Juan Pablo los lo contó en la en una de las entrevistas que mantuvimos con él cuando él tenía siete años Pablo Escobar dice yo me dedico a esto yo soy bandido decidía hacer bandido hundían Hacienda Nápoles que eso se cuenta también la peli cuando decide cargarse al ministro de Almonte ese día es cuando el gran punto de inflexión en la vida de Pablo Escobar hice lo cuenta a su hijo al que hasta entonces pasó menos había protegido disimulando pero a partir de ese día el chaval sabe lo que se dedica su padre fijó ahora de mayor el trabajo que tiene el otro día leí una entrevista que le le le le criticaban no lo echaban en cara Bono pero está generando pasta con la historia tu padre dice Bono entre otras cosas porque no es sólo Netflix tiene derecho respondió porque yo soy arquitecto de profesión llamándome Escobar me entran pocos proyectos dijo que dice sucia fíjate hasta dónde hasta donde duda

Voz 0862 21:32 doy hiciese verdad y me creo que Pablo Escobar en su día quiso limpiar el el apellido Escobar con esta llamada telefónica final que le indujo la muerte eh sí yo lo que hubiera voluntad también de poder liberar a su familia de esa cargan el apellido con esa cosa de muerto el perro se mata la rabia pero no fue así evidentemente

Voz 0313 21:54 oye Javier yo quería preguntarte una cosa porque antes pero han comentado un par de compañeros ayer de compañeras hoy no hay pero ayer me lo comentaron hoy alguna vez hemos visto por Malasaña tomando una cerveza se le ve por Madrid de vez en cuando donde vives con tu mujer con tus hijos y tal la cosa era habérselo recuerdo dice pregunta de por qué es tan normal digo osea

Voz 0862 22:13 desde aquí te lo juro Pino pregunta cómo está

Voz 0313 22:15 normal digo pues chicos poquito de de de cosa pero yo te lo traslado

Voz 5 22:21 pero teniendo cuenta que normal es bueno es malo no es bueno es bueno en este caso cree que bueno en este caso cree que es bueno no estoy porque hay razón para no ser normal yo preguntaría anunciado yo tampoco lo entiendo pero que también juega mucho

Voz 0862 22:33 la fantasía o el el el lo que uno de los prejuicios lo que se dice lo que se construye alrededor de cualquier persona y hoy mucho más con este tema de las redes sociales ya están virulento ni tan bestial

Voz 0313 22:45 eres activo en las redes sociales no he abierto dos

Voz 0862 22:48 por lo de Greenpeace pero lo solamente de que habría que abramos estabas en la Antártida con tu hermana con Carlos S M asomado tímidamente hay Inma un terror sea la la la no me extraña la veracidad la velocidad La velocidad de las noticias no que me imagino que para vosotros otro mundo no sea el mundo la información que mira como yo tengo veintinueve años me da un poco de de miedo ver cómo esta esta demanda constante de información rápida esa de cuarenta caracteres donde no se está construyendo les está dando tiempo al pensamiento la reflexión al de hoy al al al al al al nudo y el desenlace

Voz 0313 23:24 no conflicto Lourdes vamos a cerrar esta conversación Javier con dos cosas bueno te pongo una canción de Perales y luego ya ya te contaré porqué pero te quiero transmitir un abrazo de Carlos Boyero hombre estuvo ayer en La Ventana del cine como todos los miércoles Beers sobre todo alguien de verdad aire bien que la tele y la gustaba diciéndome aporta mucho porque ya me conozco personaje pero están en Penélope fantásticos que dice que se mete mucho con ellos dijo a seres una pareja cojonudo fuertemente lo transmito de Perales para cerrar esto muchos oyentes no lo sabrán que Perales hubo una vez que es estuvo en una finca actuando en una fiesta de esas que aparecen en la peli ya alguien empezó a pedir esta canción cantó hasta quince veces eso dice la leyenda y en un momento bueno lo dicen las memorias de Pablo Carbonell y en un momento dado dijo estoy harto y dice la leyenda que alguien puso una pistola sobre la mesa eh yo no sé si la pistola existió pero la la petición de canción sí por eso te despedimos con Javier Bardem un la digas conmociones Carles hasta siempre Thorpe con lo bien Pablo gracias