Hora 25 Deportes: El Atlético sentencia los octavos (08/03/2018)

Voz 2 00:00 sobre veinticinco Deportes

Voz 0919 00:07 con Jesús Gallego hola qué tal buenas tardes hoy ni en este programa ni en ningún otro de los programas de los deportes de la Ser van a aparecer ni han participado en su producción os su redacción Sonia Lus Marta Casas Bea Ortiz Paula Jiménez Uxue Martine de Zuñiga Paula Montes Elena de Diego Verónica Gómez Esther Sáiz Rebeca Revilla o Laura Martínez todas estas compañeras han secundado la huelga en el día de la mujer en este día de reivindicación por ser iguales a los hombres hoy el programa sin duda va a ser peor sin sus voces y sin su trabajo quiero empezar felicitando a mis compañeras y haciéndoles un reconocimiento pero también se lo quiero hacer a todas las madres ya todas las parejas de los compañeros de los hombres que trabajan en los deportes de la SER a mi pareja Silvia árabe Romero a la de Jordi Martí a la de Cañizares a la de Torrejón a la de Íñigo Marquínez a la de Santi Ortega la de Tornadijo a la de Meana a la de Herráez a todas porque sin ellas sin su trabajo nosotros no seríamos lo que somos no habríamos podido dedicarnos a lo que nos dedicamos así que a unas a otras a todas muchas gracias y ojalá consigamos que esta profesión la de periodista el reto la de periodista de deportes a ver las procesiones en general en la sociedad se conviertan en un lugar más igualitario entre hombres y mujeres gracias a todos dicho esto Nos vamos al deporte en directo que tenemos jornada de Europa League un partido ya en juego segunda mitad en el Wanda Metropolitano ente el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú buenas noticias desde el Metropolitano José David Palacio buenas tardes

Voz 1038 02:13 hola qué tal muy buenas gallego eliminatoria bastante encarrilada para el Atlético el Madrid que gana en el minuto setenta y cuatro el partido dos a cero los tanto de Saúl en la primera parte en el minuto veintiuno zapatazo tremendo desde cuarenta metros que se cuadra de la meta rusa ya en la segunda mitad apenas comenzada la segunda parte era Diego Costa que aprovecha un rechace en un buen disparo de Antoine Griezmann que paraba el portero ruso para poner el dos a cero el marcador tan fácil lo ve Simeone que ya ha sacado del once a Diego Costa Antoine Griezmann y Ángel Correa ya están sobre el campo Fernando Torres Kevin Gameiro Vitolo así que llegamos al minuto setenta y pico el partido Atlético de Madrid dos Lokomotiv Moscú cero

Voz 0919 02:50 a las nueve y cinco comienza el Olympique de Marsella Athletic de Bilbao ahora estamos en el Velodrome a ver cómo sale el equipo de Ziganda Joy hoy también tenemos Euroliga de baloncesto en juego el partido entre Valencia Basket Baskonia hasta allí nos vamos Fran Guaita buenas tal

Voz 1623 03:03 sí es hola Gallego buenas tardes primer minuto de partido ovación más de cincuenta segundos todo el pabellón en pie para Pedro Martínez el regreso a casa la primera canasta para Baskonia hace canino Valencia Basket cero Baskonia dos nuevos jugará

Voz 3 03:22 suele ciudades para todos los españoles

Voz 0919 03:25 el española si las españolas también eh en el inicio del problema vuestro mensaje

Voz 4 03:30 este por ejemplo el infravalorado Fernando Alonso es como caballos nacida por donde quiera que Paz danos crecen ir a hierba

Voz 0919 03:39 no es para tanto que hoy ha ido mejor la cosa con el McLaren ahora lo contaremos dejado vuestros mensajes

Voz 6 03:58 veinticinco buenas tardes señor Gallego ayer pudimos ver en el partido Real Madrid París Saint Germain algo que nunca podrá conocer el dios del mundo o está terrestre fue el gol de cabeza de Cristiano Ronaldo increíble cuando usted vea que eso lo hace el dios de fútbol Melody dice muchas ganas

Voz 9 05:53 Antón Meana buenas qué tal Gallego buenas tardes ha presentado hoy Rubiales mañana turno para el señor Larrea pero hoy Luis Rubiales presenta dolosa

Voz 0246 06:02 vales en la sede de la Federación en Las Rozas

Voz 10 06:05 suma ocho goles de eso ochenta y siete por consejo de

Voz 0919 06:10 mira abordados sobre todo podemos presentado

Voz 9 06:13 Lula ha presentado los mínimos imprescindibles no quiere enseñar sus cartas calcula que serán más o menos que ha presentado unos treinta y cuatro más o menos de ochenta y siete treinta y cuatro hay una gran diferencia le apoyan once federaciones territoriales quién va rubia los territorios cómo se reparten los territorios hoy entre los Cataluña Murcia Ceuta Melilla Extremadura La Rioja Navarra Canarias Baleares Asturias y Cantabria van con rubia esos territorios los tienes rubia correcto mañana hay otros capos que van a decir no

Voz 0246 06:45 Larrea Aragón Andalucía Galicia Euskadi Castilla León Castilla La Mancha Madrid Valencia hay alguna que otra indecisa hay que ver cuántos sapos prometen el aval a los dos ya la hora de votar se decantan por el contrario

Voz 11 07:39 y luego te clavan el puñado Grume

Voz 0919 07:43 la batalla que va a decidir el el nuevo patrón del fútbol español

Voz 12 07:54 Urko o promo

Voz 0919 09:14 no que era nueve minutos para que termine el partido entre el Atlético y el Lokomotiv en el Metropolitano victoria cómoda sigue Palacio

Voz 1038 09:28 si continúa con ese dos cero Los tantos de Saúl Ñíguez que Diego Costa por destacar algo en lo que ha pasado en estos cinco minutos del anterior conexión la primera parada de Axel Vermeer como portero rojiblanco hoy no está Jan Oblak está lesionado De Gaulle era mano derecha además también tiene problemas musculares hoy ha sido baja también de última hora Diego Godín así que hoy Axel Vermeer se ha estrenado como portero titular en el Atlético de Madrid

Voz 0919 09:51 cero gana el Atlético hoy a las nueve y cinco en el Velodrome de Marsella Olympique Athletic de Bilbao vamos a ver cómo está el ambiente previo había temor a incidentes entre los ultras franceses y los aficionados del Athletic cómo salen los equipos Íñigo Marquínez iba Martín muy buenas tardes

Voz 20 10:08 no llego muy buenas bueno pues precisamente por esa segunda cuestión cómo salen los equipos estábamos pendientes de Aritz Aduriz había pasado un pequeño proceso febril no pudo incluso entrenar ayer en este estadio bueno pues se está en el once titular ya tenemos equipo en el cuadro de Cuco Ziganda inalámbrico muy buena

Voz 21 10:28 bueno yo es que hace falta más que una gripe para Kaddur el se pierde un partido como el de hoy es titular también lo es Balenziaga casi tres meses después vuelve tener minutos oficiales con Herrerín De Marcos Yeray Etxeita Balenziaga San José Beñat Williams Raúl García Susaeta y Aduriz con ese once el aprecio a buscar aquí un buen resultado en este partido de ida

Voz 20 10:46 enfrente un Olympique de Marcilla que sale con todo con Armani o campos en la delantera con sus estrellas en el centro del campo Juan también en Dmitri Pallete para intentar encarrilar el resultado en cuanto a la primera cuestión los incidentes los herido pero mínimos ha sido la sale a la llegada de los seguidores del Athletic aproximadamente unos tiene unos trescientos venía en cien metros escoltados por la Gendarmería bueno pues han sido recibidos en el campo con

Voz 0919 11:10 es un alzamiento de petardos alguna que otra botella

Voz 20 11:13 malabarismo Gena bueno rápidamente la policía francesa la Gendarmería hecho un cordón ha pegado cuatro porrazos a los ultras franceses que han salido despavoridos ya están en el campo los seguidores del Athletic sin ningún tipo de problema esto arranca a las nueve y cinco ahora mismo Gallego los dos equipos calentando sobre el cuidado césped del Velodrome

Voz 0919 11:34 muy bien explicado cuando te dan con la porra te están dando porrazos como ha dicho Íñigo Marquínez buena suerte para el Athletic que además necesita el equipo de Ziganda hay otros partidos en esta ida de los octavos de final de la Europa Ligue eliminatorias muy interesantes en juego ya Héctor González buenas

Voz 22 11:50 qué tal Gallego están jugando todos los equipos que comparten el cartel de favorito con el Atlético de Madrid en San Siro en Milán de su va cayendo cero dos con el Arsenal goles de en quitar Gianni de Aaron Ramsey los dos tantos en la primera parte de momento gana en Lyon en Moscú contra el CSKA cero uno ya está cayendo el Borussia de Dortmund en casa salta la sorpresa uno dos contra el Salzburgo

Voz 0919 12:10 luego repasamos los patios que empiezan también a las nueve pero ahora vamos con la resaca de la Pinos ya sabéis que ayer la Juve se clasificó después de ganar uno dos en el estadio del Tottenham docenas había adelantado con un gol de son estaba jugando muchísimo lo mejor que la Juve un montón de oportunidades del equipo de Mauricio Pellegrino pero en apenas cinco minutos un gol de Higuaín y un segundo gol de Di bala rompieron el partido clasificaron a la Juve el Tottenham no había perdido un partido en toda la Champions pero perdió este que en cinco minutos Ikeda eliminado otra eliminatoria que se jugó ayer perdió el Manchester City de Guardiola uno dos con el Basilea lo que pasa es que los de Juan Viola ya habían ganado en la ida por cero cuatro no tuvieron ningún problema no hubo ningún momento incertidumbre hice metieron en los cuartos de final cuando ayer le preguntaron a Guardiola en la rueda prensa sobre lo importante que es en estas rondas finales de la Champions la experiencia de los equipos por encima del momento de juego de cada uno como quedó demostrado ayer en el tótem han Juve

Voz 23 13:26 Guardiola dijo esto que que los equipos que tienen mucha historia pista en esta competición sin lugar a dudas así es porque eso estamos muy contentos de estar otra vez en esta porque esto va cogiendo cogiendo prestigio para esto hemos hecho una una fase de clasificación inmaculada eliminando aun a unos mejores equipos del mundo como el Nápoles exacta hemos hecho un muy buen primer par tiene buena primera parte son los que dan la sensación de la segunda parte que no fue buena pero en cuartos de final pues ya sabemos lo que lo que va a pasar sin molestar a muy buen nivel para ir a semifinales eso es lo que te exigen

Voz 13 14:00 petición lo que decide esta intentará llegar bien y competir bien

Voz 0919 14:05 la experiencia importantísima en la Champions bueno la experiencia realmente es importantísima entonces no nos vamos a engañar bueno pues la próxima semana esperamos que el Barcelona en la vuelta ante el Chelsea uno uno en la ida certifique su pase a cuartos y ojalá el Sevilla en la vuelta en Old Trafford ante el Manchester United de Mourinho empate a cero en la ida también haga historia estén el Barça y el Sevilla en los cuartos de al final de la máxima competición continental el Barça Mientras tanto ayer ganó un título Supercopa de Catalunya en los penaltis al español aunque le ha dejado algún lesionado y la incógnita de qué le pasa a Dembélé que no termina de carburar Adrià Albert

Voz 0017 14:47 qué tal Gallego buenas tardes si el lesionado es Denis Suárez que estará entre quince y veinte días de baja por una rotura fibrilar en el abductor de la pierna izquierda esta mañana le han hecho pruebas en la ciudad deportiva del Barça ese ha confirmado esta lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego como digo entre dos y tres semanas no tiene suerte Denis Suárez que llevaba doce partidos consecutivos sin jugar ni un solo minuto Valverde no había contado con el para nada ya ayer en este partido de la Supercopa de Catalunya que era una buena oportunidad para reivindicarse va y se lesiona en el minuto cuarenta y tres de la primera parte mientras tanto el resto de jugadores del Barça entre ellos Dembélé han entrenado esta mañana pensando ya en el Málaga y Andrés Iniesta sigue con su proceso de recuperación para intentar como ya contamos llegar al partido frente al Chelsea de la próxima semana en el Camp Nou veremos si lo consigue el capitán del Barça partido extendiéndose

Voz 0919 15:39 mana el colista el Málaga recibe al líder al Barcelona noticia en la Real Sociedad que nos adelanta nuestro compañero Roberto Ramajo tiene que ver con la renovación de Sergio Canales hola Roberto buenas tardes

Voz 1825 15:50 hola qué tal Jesús muy buenas las negociaciones conversaciones para renovar a Sergio Canales que termina contrato a final de la presente temporada acaban de comenzar la sintonía es casi total el futbolista de Cantabria pide un contrato de larga duración tres temporadas más hasta dos mil veinte la Real está dispuesta a dársela el futbolista de Cantabria Sergio Canales pide duplicar su ficha actual en la Real Sociedad y el club realista está dispuesto a dárselo esto quiere decir que no está cerrado pero sí muy cerca canales renovaría con la Real hasta dos mil veinte

Voz 0919 16:20 lesión grave en el Valencia José en el Levante mejor dicho José Manuel Alemán Valencia buenas tardes buenas tardes si Toño García que va a ser operado como consecuencia de las molestias que sufre en la cadera derecha se perderá

Voz 9 16:32 la temporada se le han practicado varias pruebas saliendo dignificado la lesión de la hambruna que le obligará a pasar por el quirófano mañana o al doctor Cugat en Barcelona y el tiempo mínimo de recuperación se establece en torno a los tres meses y medio

Voz 0919 16:45 y después de la Champions y Palín volverá la Liga mañana mismo a las nueve con un partido interesantísimo Girona Deportivo de la Coruña el Girona que está pensando ya en Europa habiéndose salvado matemáticamente sueña con meterse en la UEFA el Deportivo de la Coruña Sidor buscando la primera victoria hundido en la clasificación como va a estar mañana el Girona Sergi Vittorio ya

Voz 0962 17:09 pues gallego soñando con Europa hay buscando la sexta victoria consecutiva en Montilivi para alimentar ese sueño europeo el técnico Pablo Machín recupera Aday Benítez para aliviar un poco el problema en el carril izquierdo donde es baja Carles Planas por lesión y Mojica no acaba de estar al cien por cien aunque si va a estar disponible pero ya jugó infiltrado la última jornada también es baja bajan el Girona para mañana al portero suplente Gorka Iraizoz que sigue recuperándose de una lesión en el gemelo

Voz 0919 17:34 el cómo llega el Deportivo de Clarence Seedorf franja Hermida buenas tardes

Voz 1385 17:38 que tal bueno el castigo bueno pues con una convocatoria que no ha necesitado Clarence Seedorf darle muchas vueltas se de Coruña Cobo al sancionado después de su expulsión ante el Eibar están lesionados Guillerme sede Valverde y Fede Cartabia hay pedimos horas se callan también por problemas físicos Michael Krohn Dehli hilo y si se lleva a diecinueve hombres un Clarence Seedorf que cree que es delantero es en breve se van a desbloquear cree que la situación de bloqueo mental es lo que están impidiendo que el Depor marque más goles cosidos que en defensa P un Depor cada vez más intenso más competitivo

Voz 24 18:09 he visto mejora en este aspecto pero ahora es una una cosa es que tiene que ser nuestra que todos los equipos que van enfrentar el Dépor van a tener que pelear para luchar fuerte para

Voz 25 18:20 mañana a las nueve Girona ahora mismo en el Metropolitano llega el tercero del Atlético de Madrid Palacio del Atlético de Madrid marcó Jorge Resurrección

Voz 1855 18:30 claro que buena jugada por banda derecha Juanfran Torres y el pase de la muerte y apareció el canterano Koke en el minuto noventa para poner el tres a cero Quedan tres minutos de los cuatro que han herido el árbitro eliminatoria más que sentenciada para el Atlético de Madrid pero

hora veinticinco Deportes publiqué sus Gallego Cadena SER

Voz 27 20:38 la Cadena SER

Voz 0919 20:48 fórmula uno nueva jornada de entrenamientos en Montmeló parece parece que el McLaren de Fernando Alonso mejora Manu Franco buenas tardes

Voz 1385 20:57 muy buenas tardes cómo había ido la cosa bien Stoffel Vandoorne compañero de Alonso ha hecho ciento cincuenta y uno vueltas un simulacro de carrera y tomemos tiempo bueno bastante de oro que el día no ha ido no ha ido nada mal aunque muy muy lejos de dosis de un Sebastian Vettel que ha hecho bueno ciento ochenta y ocho vueltas el mejor tiempo de de siempre aquí en el circuito de Montmeló Si bueno muestra ahí su candidatura la de Ferrari este año también a luchar contra contra el título

Voz 0919 21:25 bueno Renault y Carlos Sainz júnior qué tal

Voz 1385 21:28 bien bien también el noveno mejor tiempo pero pero vamos también eh robando muchas cosas entrando y saliendo del garaje de bastante para poner nuevas fiestas ha puesto uno alerón aquí tranquilamente sin hacer mucho ruido pero Carlitos está haciendo una muy buena pretemporada íbamos a ver si en Australia se confirman buenas sensaciones

Voz 0919 21:48 hasta Australia ya no hay más test hay todavía para mejoras

Voz 1385 21:55 mañana mañana hay otros días de ser último ya con Fernando Alonso en pista sí ya sé que después Gran Premio de Australia nos ha comentado don precisamente que el McLaren va a cambiar muchísimo que muchas evoluciones previstas para Australia en eso de esos días el viernes entrenamientos pues también tendrá que probar cosas a ver si también ese McLaren da un paso adelante porque también es cierto que lo necesitan

Voz 0919 22:17 uno dos que hacen falta gracias Manuel mañana más ahora que ha terminado el partido en el Metropolitano Palacio

Voz 1855 22:23 final del partido con un gran resultado que consigue el Atlético de Madrid esta ida de los octavos de final Atlético de Madrid tres los tantos de Saúl Diego Costa y Koke Lokomotiv Moscú pero la próxima semana jueves a las cinco en la tarde la vuelta en la que no debería tener problemas el Atlético de Madrid para pasar a cuartos de final tremendo el resultado

Voz 0919 22:41 el digo que tiene pie y medio en los cuartos de final ya sabéis a las nueve y cinco Olympique de Marsella Athletic Héctor González también terminan otras eliminatorias que comenzaron a la sí

Voz 22 22:50 así es por ejemplo el Borussia Dortmund uno Salzburgo dos asaltado la sorpresa en Dortmund a punto de terminar está el partido del CSKA cero Lyon uno con gol de Marcelo no ha marcado hoy Mariano Díaz y todavía le quedan cinco minutitos de descuento al Milan cero Arsenal dos en San Siro

Voz 0919 23:05 luego vamos a ver más partidos a las nueve y cinco eso es la

Voz 22 23:08 hace Dínamo de Kiev favoritos los italianos que están cuajando una gran temporada las sería el leit sí que se cargó al Nápoles reciba el Zenit de San Petersburgo y además Sporting de Portugal Viktoria Pilsen con entre otros titulares Coentrao imanes

Voz 0919 23:19 gracias sector ahora baloncesto tenemos en juego en la Euroliga en la Fonteta el Valencia Basket Baskonia como esta Guaita

Voz 1623 23:26 acaba de comenzar el segundo cuarto con canasta de todos en Sevilla Spain que Valencia Basket dieciocho pas Coria

Voz 0919 23:33 dos equipos todavía tienen opciones de meterse en el top ocho más el Baskonia que el Valencia pero los dos pueden pelearle el mejor equipo de los españoles en este esta primera fase de la Euroliga es el Real Madrid que recibe a las nueve al Panathinaikos José Antonio Duro cómo está el Palacio cómo salen los equipos hola

Voz 1269 23:52 llegado con buen ambiente duelo por la cuarta plaza factor cancha en juego ambos con catorce victorias y el Madrid que perdió hace una semana ante Fenerbahce y hoy que no quiere pinchazos al menos no se los puede permitir tampoco se puede permitir jugar Luka Doncic se queda fuera por problemas musculares además parece aparecen este palacio un conocido Xavi Pascual con los griegos nueve de la noche jornada pero sí de la Euroliga para este crucial Real Madrid

Voz 0919 24:16 que mañana será el turno de los otros dos equipos en la Euroliga el Unicaja y el Barcelona tienen bueno uno imposible el y otro prácticamente imposible también Chaves y eso novedad del buenas tardes hola buenas tardes Gallego

Voz 1982 24:28 los seis de la tarde CSKA Unicaja como decía los malagueños apuran sus últimas opciones están a dos victorias octavo puesto además Joan Plaza tiene la baja de share David ni la duda de Agustín esto será a las seis y a las nueve en el Palau el Barça ya eliminado recibe al Estrella Roja de Belgrado que igual que el Unicaja estaba a dos victorias del corte Rahim Sanders es duda Jan hay Seraphin son baja yo hay Pesic ha dicho que no sabe si va a continuar o no el año que viene como entrenador del Barcelona

Voz 0919 24:58 NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena de las últimas horas ha sido noticia Derry Rose por qué por qué ha fichado por los Timberwolves a final de temporada del base estaba sin equipo desde hace un mes desde el diez de febrero cuando fue cortado por Utah Jazz recordemos que la temporada la empezó con los Cavaliers pero entró en este proceso de descomposición que hizo los Cavalli justo antes del cierre del mercado bueno les comunicó no recomposición porque también trajeron varios jugadores recordemos que fue el envite y más joven de la historia de la NBA pero bueno que las lesiones se han truncado su carrera rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en dos mil doce rotura de menisco en dos mil trece y desde entonces la verdad es que no es vuelvan no hemos vuelto a ver su nivel ahora en Minnesota se va a encontrar con el técnico con Tom Tom vivo do que fue el precisamente el técnico que estaba en aquellos Bulls en los que el brilló hoy también se va a encontrar con dos excompañeros con Jimmy Butler Gibson que también estaba en en ese equipo íbamos a ver si rodeado de ellos pues puede alcanzar ese nivel que mostró la temporada dos mil once cuando incluso llegaron a ser finalistas en la Conferencia Este disputarle esa conferencia a al equipo del Hebrón ojalá consiga recuperar ese nivel en cuanto a lo deportivo los Rockets siguen intratables anoche contra Milwaukee sumaron su decimoséptima victoria consecutiva con veintiséis puntos de Harden también continúa la racha de los bélicas ganaron a los Kings con veintiséis puntos y diez rebotes de Mirotic Miami muy bien muy bien y suma ya los bélicas diez triunfos seguidos estar en un gran momento y además victoria de los Jazz alineará con buen partido de Ricky derrota de los Grizzlies contra los Bulls con dieciséis puntos de Marc los Raptors de Ibaka siguen imparables también vencieron a los Pistons en la prórroga siguen líderes en la Conferencia Este y Calderón se llevó el duelo de españoles en el Cleveland Denver lo malo es que Nick Alden y Juancho tuvieron minutos sobre el parqué una larguísima estas eh mañana estamos cerrando Hora veinticinco Deportes con este tema que se llama Khyber en busca del vídeo es realmente Toni López algún titular que nos dejemos este jueves

Voz 32 26:59 de ciclismo en la quinta etapa de la París Niza victoria al sprint del francés Jerome Hussain y sigue todo igual es decir líder Luis León Sánchez que en ser un quince segundos por delante de pues si en la segunda etapa de la Tirreno Adriático también el ciclismo Victoria de Marcel Kittel de Peter Sagan el primero españoles Jonathan Castroviejo a nueve segundos del líder y en fútbol sala Ricardinho ha vuelto a entrenar con sus compañeros del Movistar Inter tras su lesión al final del Europeo apunta la Copa de España que se disputa a partir del próximo jueves with incesantes

Voz 0919 27:24 aquí lo dejamos ahora continúa hora25 Pedro Blanco luego a las once y media El Larguero con Manu Carreño nosotros volvemos mañana que será viernes a las ocho

Voz 33 27:36 media un saludo de Gallego gracias por escucharnos hasta mañana