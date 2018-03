Luis Rubiales ofrece en El Larguero su candidatura a la presidencia de la FEF

Voz 1375 00:00 doce y cinco de la noche en seguida vamos a ir con el debate de los jueves ya están por ahí Jordi Martí Antonio Romero Jesús Gallego Mario Torrejón para hablar Si sí debe seguir Zidane la temporada que viene pase lo que pase ese es el debate esta noche nueve cero dos catorce sesenta sesenta y también por aquí Ramon Besa allí Manuel Jabois enseguida pero hoy ha presentado ya su candidatura de manera oficial ya lo sabíamos todos que Luis Rubiales quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol ya ha presentado de manera oficial ha sido esta mañana mañana lo hará Juan Luis Larrea o la Antón Meana qué tal

Voz 0231 00:33 hola qué tal mano buenas noches si tenían que presentar los aval de los candidatos y lo ha hecho Luis Rubiales por la mañana en Las Rozas ha explicado que tiene más de ochenta ochenta y siete avales pero que esto lo ha presentado el mínimo obligatorio por estrategia mañana

Voz 1375 00:45 que son cuantos bueno pues no se ha dado cuenta del programa

Voz 0231 00:48 eh tiene que presentar un número mínimo lo ha presentado el tiene ochenta y siete avales y mañana el turno de Juan Luis Larrea que según dice el señor Larrea el va a presentar avales para ganar unas elecciones sea el mañana se va a presentar con el número suficiente de avales para ser presidente la Federación Española de Fútbol en caso de que lo de mañana fueron la votación con esas debemos tener Asamblea doscientos asambleístas porque con los que tiene la región

Voz 1375 01:13 es rubia ir dicen los dos dicen la verdad

Voz 0231 01:15 tenemos una asamblea como de doscientos cincuenta trescientos asambleístas veremos si somos ciento cuarenta veremos el día nueve de abril quién miente de los dos gin es el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol

Voz 1375 01:26 Don Luis Rubiales buenas noches

Voz 1035 01:28 muy buenas noches justo ya que son las doce y seis es día

Voz 1375 01:30 el nueve de marzo estamos a un mes del nueve de abril a lo mejor el nueve de abril hasta ahora estas aquí sentado como presidente de la Federación Española de Fútbol

Voz 1035 01:38 bueno ya me lo ha pedido de te he dicho que como no me lo ha pedido nadie

Voz 1375 01:42 es aquí estaré aquí está seguro de que estar aquí

Voz 1035 01:45 estoy convencido

Voz 1375 01:47 cuántos son los avales que has presentado hoy se puede saber

Voz 1035 01:50 bueno poner ha presentado un escrito si se ha quedado parte de mi equipo abogado etcétera gente de comunicación presentando los estrictamente necesarios con un colchón por encima pero no es decir exactamente el número vamos yo creo que lo vaya a enterar porque llamado gente diciendo lo que he presentado hasta le presentado o sea que en fin quizá ah pues yo creo reafirmarse en que de hecho lo lo correcto no es sobre todo después de de lo que pase lo que pasó la moción donde se conocieron todos los los avales presentados creo que ha sido la medida más más más acertada

Voz 1375 02:25 no lo dices por estrategia o por ocultar algo porque porque sería más fácil decir lo mismo que has dicho hoy tengo ochenta y siete porque presentado a los ochenta es muy sencillo y además yo estoy como tú has dicho hoy que tienes ocho dieciocho yo estoy convencido de que

Voz 1035 02:36 todos sabemos quienes tenemos unos a otros a esta altura y además estoy convencido de que como es un censo relativamente pequeño aunque se pueden doblar no es decir no tenemos por qué mentir

Voz 1375 02:48 pues bien si si los chavales pueden dárselos a tener en cuenta su historia

Voz 1035 02:50 habrá doblado y hay quién ha doblado no ya lo conocemos que quien ha doblado pero sí que es cierto que los avale al final sólo avale un mero trámite el día nueve será la hora de la verdad y el día nueve ganar

Voz 1375 02:59 ahí no se puede votar doble ibas a preguntar a Atón sobre temas que serán treinta y cuatro treinta y cinco en el que ha presentado hoy seguro que lo sabes tú mejor que yo creo que no se dijo usted nos ha presentado quemada quemado tanto si lo donde realmente no tienen por la labor

Voz 1035 03:15 bueno entonces lo que yo creo que tenemos que hacer

Voz 1375 03:18 Rubiales puede que tenga usted más votos que avales

Voz 1035 03:20 pues no sé no lo sé es probable no

Voz 1375 03:23 usted maneja que puede tener más votos que avale yo

Voz 1035 03:26 el manejo es que voy a ganar con solvencia pero también creo que tengo ser humilde porque en el fútbol ya no enseñan esto que hay quien saca pecho someten rápido nosotros llevamos una propuesta de modernización de renovación no no una propuesta hueca no es hablar por hablar ahora mismo el fútbol español representa la excelencia pero en cambio la Federación le falta un empuje para hasta esa altura que tenemos que estar a la altura no sólo nuestro fútbol no sólo en España sino también de la mano de

Voz 1375 03:50 vas con buena parte del equipo que Rubiales tenía cuando era presidente de la AFE con pocos con muchos con ningún

Voz 1035 03:56 no pues con nadie

Voz 1375 03:57 con nadie nadie del equipo que venía enlaces nadie porque ellos sí

Voz 1035 04:01 Mapfre no podía haber ido a algunos

Voz 1375 04:03 o mejor dicho no

Voz 1035 04:06 lo cierto es que no empezamos hace ocho nueve año yo creo una andadura sensacional que ha convertido en el mayor sindicato de del del mundo también está en el mejor momento la historia pero eso ya ahí hay otros compañeros que lo van a hacer muy bien bueno pues esta ha sido una andadura que en la que estoy con otra gente con otros asesores con sobre todo a nivel político respaldado con las con las federaciones territoriales con la gran mayoría de la Federación hacer

Voz 1375 04:32 has dicho que tiene ochenta y siete avales por dicho ICS con setenta y un votos de te vale pero la asamblea que vota es la asamblea que estaba formada con Villar y con Jorge Pérez cuando se en principio se iban enfrentar Jorge Pérez y Ángel María Villar le preocupa de alguna manera

Voz 1035 04:47 no me preocupa porque mira porque ahí no hay

Voz 1375 04:49 quiero decir pasaste de estar bien visto muchas veces decíamos es el delfín de billar a ser a estar muy muy mal visto entonces como al final lo que se ha decidido es que sólo haya que sólo se vote presidente nuevo presidente pero no nueva asamblea preocupa que esa asamblea vieja digamos o antigua sigue había dos Rubiales más como el enemigo del fútbol porque era el enemigo de billar a última hora porque son los mismos que estaban en esa asamblea

Voz 1035 05:12 yo yo estoy contando cómo está la situación en te voy a decir porque tú me ha conocido como jugadores sabes que soy un trabajador incansable no me gusta trabajar conozco el fútbol lo he conocido en el campo de fútbol poco conocido también lo despacho y conozco a asambleísta he hablado con muchísimo de Aído estoy plenamente convencido en primer lugar y así lo he defendido siempre que fueron elegido ante notario el proceso se ha explicado sin ninguna circunstancia anómala y a partir de ahí tienen todo el derecho de representando cada uno a su estamento el libremente y ahí es donde hay dos proyecto además muy diferente muy diferenciado podemos ponerle las palabras que queramos pero uno representan una cosa y otro otro y sobre todo lo que representa al proyecto que yo lideró en cuanto a filosofía que esto es muy importante es un fútbol en el que cada institución en equilibrio trate de aportar pero cada uno en su sitio no monopolizando ninguna de ellas todo el fútbol español porque son muy malos

Voz 1375 06:11 lo dices por la Liga

Voz 1035 06:12 bueno yo creo que es evidente que ha habido cuestiones en las que no se han debido bien las parcelas lo que creo es que tenemos que construir todos pero cada uno desde nuestra organización el la Federación el ente que tiene que dirigir el fútbol español la y la Liga hace una labor sensacional aglutina a los clubes todos estamos orgullosos y queremos que cada vez sea mejor pero obviamente tenemos que construir no eh entró meternos no yo creo que que tengo la mano tendida y además el propio Javier lo sabe porque sólo lo he dicho para hablar cuando cuando que cuando quiera no ya si lo ha hecho también con con todos los presidentes de federaciones territoriales porque has hablado con todos he hablado con todos no hay ninguno que porque yo creo que que ser presidente el día mañana ya uno tiene que empezar a actuar como tal de de antes no hay no quiero que nadie ninguno de los presidentes de territoriales puedo decir que yo no hable con ellos

Voz 1375 07:07 tienes la impresión de que tus rivales Larrea o que Estebas

Voz 1035 07:11 yo no quiero pensar en quién es mi rival yo quiero pensar que cualquiera que se presente trata de buscar lo mejor para el fútbol español lo hace con su convicción con su punto de vista hay ya hay que reconocer una valentía dado que ha quedado a un paso yo lo lo afronto de verdad con ganas con ilusión con humildad pero creyendo y estando firmemente convencido de que en nuestro proyecto el mejor el que necesita el fútbol para dan paso adelante y conseguir esa excelencia a la que te hablaba

Voz 1375 07:36 sea compites contra Larrea todavía no lo sé a lo que algunos encaramada a datos saber hay tres o catorce pero te parece que detrás de la red está la mano de temas de alguna manera

Voz 1035 07:48 bueno yo creo que cada uno pueda analizar todo lo que es estadio

Voz 1375 07:51 que me interesa tu opinión de los demás

Voz 1035 07:53 que yo creo que mi opinión es que tenemos que el día diez hacer grandes

Voz 1375 07:59 sí pero si no está claro si lo tenéis que hacer si lo crees que es que para ellos que por decir eso no se va a plantear no entender la para ello tenemos que piensas que te vas estaba detrás de eso creo que para ello tenemos que

Voz 1035 08:09 llegar a lo mejor es condición entonces no sirve de nada pues está por perfecto si él ya ha dicho que no quiere que sea yo llevo pues era una persona importantísima dentro del fútbol español y hay que respetar su opinión pero el tamén tiene que respetar a la mayoría del fútbol español que va a decirlo

Voz 1375 08:23 te parece clave en el resultado el día nueve la manera en la que se vote o no me parece importantísimo

Voz 1035 08:30 además te escuchado o no hace creo que hace seis siete días se resumen pequeñito que hace creo que es muy importante que se garantice por la Comisión Electoral también porque el Consejo Superior de Deportes que quién vota vota dentro de la urna sin papeleta dando vueltas por ahí en secreto y demás creo que que

Voz 1375 08:50 es como si que es como se hizo antes y además creo

Voz 1035 08:53 no creo que cualquier es que antes no había dos candidez tanto yo estoy hablando de ahora no donde conozco pero creo que cualquier candidato que quiera ser presidente quiere ser presidente con una elecciones intachable

Voz 1375 09:05 eso quién te lo va a garantizar pues bueno tú pides que sea unas elecciones donde alguien entre en una cabina coja una papeleta a la meta en un sobre y Idaira la urna

Voz 1035 09:13 instrumentos en la ley que que lo van a hacer posible ese garantice fíjate ya son ocho nueve años lo despacho quizá al principio uno tiende a equivocarse y a querer están encima de todo ya tenemos una organización con personas que se están ocupando de eso obviamente lo pediremos a los lugares que toca el momento adecuado

Voz 1375 09:30 al Consejo Superior de Deportes Consejo Superior de Deportes

Voz 1035 09:33 tiene que ser por supuesto parte también la comisión electoral de la que pero que yo estoy confiado y creo que va a estar a la altura

Voz 1375 09:40 si te dicen que no

Voz 1035 09:42 no hombre cómo van a decir que no bueno

Voz 1375 09:44 no se aprueba por lo que sea te preocuparía si podría es decir que tu victoria depende de eso de cómo se vote en un país

Voz 1035 09:52 demócrata que no se garantiza la democracia me parece sería lo último

Voz 1375 09:57 bueno eso es la democracia una ley que venga con el sobre de Case día mira me manda la veleta yo elegido esta he metido en la

Voz 1035 10:02 ah bueno pero eso no ocurre aquí aquí entramos todos en una asamblea de ciento treinta y nueve personas de todos los que tenían derecho a voto pasan a elegir como hay estamento hoy hay el grupo lo ideal es que cada uno de manera libre lo haga entrando en la cabina enmarcando no ya entonces seremos felices sea cual sea el resultado todos los demócratas

Voz 1375 10:22 de los ochenta y siete avales que dices que tienes cuántos crees que te daban a clavar

Voz 1035 10:28 no no me planteo eso yo estoy convencido que va a ganar con una gran solvencia y además en mi caso hay que hacer son la pregunta cuando está fuera de del sistema fuera del poder de quién me va a avalar por por contentar me no no le veo mucho sentido creo que son mucho más sincero los avales que yo he podido recoger sin duda que en otras circunstancias no pero como todavía no hay otro contendiente no puedo tampoco hablar no

Voz 1375 10:54 crees que la reacción buen presidente

Voz 1035 10:56 bueno yo creo que el mejor presidente para el fútbol español será el que lidere el cambio con la mano tendida y creo que

Voz 1 11:04 ese perfil lo lo voy a poner encima de la mesa yo donde nos va a sorprender Luis Rubiales

Voz 0231 11:10 es decir en la quiniela que todos tenemos lo conseguimos esto usted va de la mano con Cataluña Ceuta Melilla Murcia Extremadura Navarra Baleares Cantabria La Rioja Asturias Canarias

Voz 1 11:21 son muchas territoriales donde está la sorpresa de Rubianes

Voz 1035 11:25 yo creo que en el fútbol lo difícil hacerlo fácil once ahora para conseguir todo lo que necesitamos en este fútbol llegar hasta excelencia tenemos que organizarnos tenemos que tener protocolos claros en la designación pues por ejemplo de contrato en la elección con transparencia de diferente tipo de políticas en hacer protocolos que lleven muy claro eso lo que ha fallado no nos engañemos está en una situación difícil ya a nivel externo por eso no llega ocasiona seguramente incluso con cuestiones que sean más fallos administrativos que de otro tipo yo lo que quiero es colocar al lateral izquierdo en la banda izquierda y al delantero centro en el centro tenemos que fichar un cero derecho Quintero derecho no pero

Voz 1375 12:05 Denis Itxaso sobre todo seguro que vamos a ver

Voz 1035 12:08 desde enero porque la federación que del futuro va a ingresar mucho más hay una capacidad tremenda de ingresada en los próximos dos años al menos un veinte veinticinco por ciento más de lo que hay en la actualidad y eso lo vamos a conseguir pero sobre todo si sumamos todo si estamos con Guerra y con personalismo no construiremos al fútbol y sobre todo con guerra de poder vamos a dejar que el fútbol decida íbamos todos arrimar el hombro

Voz 1375 12:31 sí tienes la mano no te aceptan si eres presidente el día nueve vamos a sentarnos negar a esa esa mano

Voz 1035 12:38 bueno yo creo que él sería el problema se ha quejado mucho de que no la atendían al no no lo entendería que lo hiciera yo creo que que lo hará no solo después incluso antes podemos hablar yo no tengo ningún problema en eso voy a hacer todo por hablar hablar dialogar dialogar y además llegar a un consenso pero llegaron consenso no un punto de partida como al Kun alguno no quieren vender no el consenso fruto de ceder en el camino llegaron punto de encuentro en el que todos hayan perdido algo pero todo a la vez estén contento satisfecho

Voz 0231 13:07 sumar candidaturas se basa en el no

Voz 1375 13:09 hemos hablado usted si en la entrevista publicada hoy el micrófono pero al presidente de la Federación de usted aunque lo conozco hace años cómo se puede modernizar el fútbol yendo de la mano de los mismos

Voz 0231 13:21 llevan tantos años de Maxi el presidente de la asturiana de el presidente de La Rioja del presidente de Baleares es el nuevo fue

Voz 1035 13:28 bueno una respuesta muy sencillo muy sencilla me crea que que decía me hacía la pregunta poco por criticar a la red no no para nada no no no nos gusta que había entendido al principio no no mira primero todos los que están conmigo primero estoy orgulloso de que estén conmigo y además son elegido es referente son líderes cada uno en su todos pero es que aquí hay que separar el poder político de lo administrativo de ídolo económico esa es la clave eso lo que hasta ahora no se ha hecho

Voz 1375 13:52 pero usted ahora estás hablando perdonen ustedes está comprando votos que es normal no Asturias deme sus votos

Voz 1035 13:58 yo no compro nada yo llevo ya unos meses gastando

Voz 1375 14:01 las tratando de mi bolsillo visitando a mucho

Voz 1035 14:03 gente por toda España con una tremenda ilusión convencimiento y además creo que que la gente confía en mí lo que está claro es que no pueden estar los mismos en todo tiene que haber órganos políticos que decidan tiene que haber técnico tiene que haber gente en el aspecto económico incluso el Consejo Superior de Deportes tiene que estar presente en la toma de decisiones e incluso en junta directiva cuando entonces esa esa ese es el camino no lo invento yo el consejero de Deportes ya tiene un plan que la Federación Española aún no está cumpliendo al cien por cien en cuanto a la gobernanza no también UEFA y FIFA ISS el camino

Voz 1375 14:42 ellos

Voz 1035 14:42 en la Unión tú eres un poco el la oveja

Voz 1375 14:46 la descarriada o la oveja negra pero quiénes son ellos en la otra candidatura bueno tienes tienes la sensación de que se vende así de que ese te vende así se venden así hombre yo creo que ellos representan la unión del fútbol Itu el disco lo que va por libre

Voz 1035 15:00 yo ya tengo la edad no mucha pero cuarenta años suficiente como para entender que me he dado cuenta que va a haber quien no atienda nunca mi explicaciones ah y trate de detener otro argumento diferentes pero bueno oye si ellos se venden así pues perfecto yo a mí me interesa cómo me ven los que me apoyan y ve la mayoría del fútbol pero la Unión no es hacer lo que quieran diez o veinte o treinta hay una mayoría que hay que respetar esa será la Unión sí

Voz 1375 15:33 el nueve de abril el ex presidente aquí te espero Luis Rubiales Tévez sobre todas la suerte del mundo mucha suerte no sé te lo agradezco si no eres presidente qué vas a hacer el día diez soy abogado me he preparado para eso

Voz 1035 15:43 eso ya hay una vida por delante maravillosa pero no se va a dar esa situación voy a ganar

Voz 1375 15:48 suerte muchas gracias hasta luego Luis Rubiales doce y veintiuno es el candidato que hoy se ha presentado de manera oficial dejamos a Luis Rubiales que veremos qué ocurre el día nueve Antón Meana así acaba como presidente mañana como decimos espera que se presente la candidatura de Luis Larrea

Voz 0231 16:02 sí dejó Larrea que teóricamente tiene siete territoriales seguras Aragón Andalucía Galicia Euskadi Castilla León Castilla La Mancha y Madrid falta por ver una territorial

Voz 1375 16:13 Valencia que teóricamente está bailando

Voz 0231 16:15 dedos aguas pero con la presencia de Manolo Llorente en la candidatura de Larrea el voto de los valencianos estaría más próximo al de Larrea en lo hemos comentado fuera de micrófono con Luis Rubiales yo no tengo tan claro que la victoria de Rubén Vega a ser aplastante creo que el partido está bastante más igualado de saque ochenta sesenta para Larrea más próximo la victoria para Juan Luis Larrea pero el trabajo de Rubiales es muy bueno tener ochenta y siete avales es una barbaridad ir con el apoyo del fútbol los dos la red Rubiales van a vivir las primeras elecciones sin Villar en los últimos treinta años

Voz 1375 16:54 muchos chavales muchos jóvenes y no tan jóvenes que no les están oyendo que no saben lo que es un presidente de la Federación Española de Fútbol que no sea Villar ya hacen falta nuevas ideas y nuevas gentes y nuevas personas pero veremos a ver si son capaces tanto Larrea que es un poco más una línea más continuista y que ha sido el tesorero de Villar durante veintiocho años veintisiete años o bien Luis Rubiales que viene de presidir la hace a los futbolistas españoles son capaces de dar y de insuflar esa ese aire fresco al español que es tan necesario veremos a ver si de la mano de la Liga de la mano de Tebas o enfrentado a la Liga enfrentado a Tebas me sorprende el dato de Rubiales de ochenta y siete pero mejor vende mucho que desde la candidatura de Larrea vendan un ochenta sesenta bueno veremos a ver qué ocurre queda un mes pero me parece que ya es admitir que hay un partido encima de la mesa que hace tiempo casi ni se planteaban en cualquier caso seguro que como decía Antón Meana hay gente que le dice que si a uno le dice que sí a otro pero luego sólo pueden votar a uno de los dos hay que recorrer

Voz 0231 17:55 dar que el que salga elegido será presidente dos años eso ya empezó la Candy la legislatura en el año dos mil dieciséis diecisiete y por tanto en dos mil veinte

Voz 1375 18:04 Juan habrá que habrá que sentarse no dar otra vez un nuevo