¿Debe seguir Zidane la próxima temporada pase lo que pase?

Voz 1 00:00 no hablamos

Voz 2 00:04 bueno está por allí a los oyentes pero ya sabe que queriendo participar ya porque dicen pero bueno cómo es posible que esta pregunta bueno hay gente que está pensando en decir una cosa y justos que están pegando es decir justo la contraria porqué pues ahora les oímos pero antes vamos a oír a Martí a Romero a gallego y a Torrejón

Voz 1375 00:21 debe seguir Zidane la próxima temporada ojo pase lo que pase pues hola romano favor procede

Voz 0239 00:28 yo no pero yo creo que sí porque empieza siempre router si Diego si empiezas tú eres no Carreño pero en cualquier caso tú eres un admirador es un admirador de Prato

Voz 0700 00:46 absolutamente absolutamente vamos a vivo para escuchar las razones por las que quieres una vez más cepillar te firmado con él esta semana he dicho durante toda la temporada me reitero que el Madrid no se va a cargar nunca Zidane no se le pasa por la cabeza pase lo que pase a Florentino destituirle pero decir que pase lo que pase Zidane tiene que seguir yo creo que es ir contra la historia del Real Madrid y además el primero que ha dicho cuando termine la temporada haremos balance y veremos cómo está la situación cómo se presenta el futuro cómo está la plantilla cómo está todo es Zidane así que que sea prudente en lo que vosotros queráis imponer a Zidane pase el nombre pase lo que pase sin ver qué sucede en estos tres meses es ir contra el Madrid contra Zidane contra el vestuario saber

Voz 1501 01:39 tras el y no sé si es que se sienta a gusto obviamente que haga balance y se marche sino se sienta a gusto pero la realidad es que la la historia la que tenía el Real Madrid le dice que tiene que hacer lo que él quiera debe debe continuar pase lo que pase porque necesita continuar un proyecto organizado

Voz 0239 01:54 muy bien todavía no sale mejor es que tú los mismo está diciendo a lo mejor él no quiere libertad gusto

Voz 1501 02:02 yo opino yo opino que para lo que va a lo que estamos hoy que ahora mismo con lo que ha hecho ya incluido antes del pregunta es como la pregunta de si sigue siendo favorito para la que hicimos hace dos semanas cuando ha dejado de ser favorito porque cuando ha dejado de merece ese Zidane seguirá en el Real Madrid yo se lo merece

Voz 0239 02:17 yo creo que sí debe continuar si Zidane

Voz 0700 02:20 no está muy convencido de seguir la próxima temporada el director deportivo el director general y presidente del Real Madrid tienen que estar convenciendo le desde ahora y hasta que acabe la temporada repito pase lo que pase cuando uno se queda nadie ese orden perdona que estás aquí en poquito de comida de piedra en este horror adiós antes del Real Madrid nadie eso va del Real Madrid y tú lo sabes muy bien gallego si nota la confianza del club Zidane en algún momento tiene la duda o a públicamente ha dejado un poco un poso de duda de continuar la próxima temporada puede ser porque cuando han llegado los malos resultados no se ha sentido del todo respaldado por el club y luego otro motivo

Voz 0985 03:01 hasta pronto sólo chato eh

Voz 0700 03:03 otro argumento Jordi que eso me lo gasto lo jueves otro motivo este es el primer año le ha concedido un año a una plantilla ganadora cuando llegue el verano Florentino Pérez se va a gastar la pasta Zidane va a seguir con pasta con fichajes que esta temporada no

Voz 0985 03:18 sí está habían Romero Jordi poles en su sitio pero no hombre es que esto es más breve que te este es que Manu siente una clase pero no esto sí que no suelta Romero que son cansina sino sacaba nunca oye lamentablemente este tipo de entrenadores del Real Madrid del Barcelona del Manchester lo siento no tienen derecho a fracasar y no no es que vaya contra la historia que va contra la onda del Barça B aguanta a Manchester el niño Ponte lo en la cabeza cuando manejan presupuestos de ochocientos millones cuando tiene salarios mínimos de ocho años ir a ganar a casar parejas Canaletas tiene pero no son dinero a pregunta no los dos preguntan pase lo que pasarán debe seguir pase lo que pase por no

Voz 0239 03:59 no pero es que llegar a la final de la Liga de Campeones no ganarla por ejemplo este año para mí no es un fracaso porque sobre ese recuerdo que cosas que tres

Voz 0985 04:10 en cuenta date cuenta de que en la Liga

Voz 0239 04:14 sí claro Real Madrid Bakio ese punto venga pero que tiene el cincuenta por ciento

Voz 1501 04:19 posibilidades de triunfar también en esta temporada

Voz 0239 04:22 en el Madrid Real Madrid ganar la Liga habrá que ver hay en celebrar la Liga y la Copa del Rey vosotros que como Le del Madrid por ganar la Copa de Europa veréis lo que os va a durar vosotros la alegría de yoga de la risa

Voz 1501 04:36 a Gallego que que es el mismo en el que ha dicho bueno vamos a esperar a final de temporada pero también es el mismo Zidane el que ha dicho yo voy al yo estoy muy bien aquí soy muy joven

Voz 0700 04:43 a luchar por seguir aquí en el Real Madrid es el club

Voz 1501 04:46 ay de mi vida mi sueños para seguir una temporada más

Voz 0239 04:49 Iglesias con la máquina pero no pero yo yo creo ante su corazón sí sí sí

Voz 0700 04:54 bastante bien pero es que yo creo que sí sí sí se la de Mourinho dice jugarán no se juntan los astros hicieran a la Champions se va seguro porque una cosa es soñar y querer mucho el Real Madrid lo que quieras otra cosa es saber que tus etapas Se pueden haber terminado ese ese que usted Castro que no sea el y me parece que no

Voz 1501 05:14 no se acercan a realidad estará quince puntos

Voz 0700 05:17 el Barça demuestra que que ha habido

Voz 3 05:20 un un un agotamiento de

Voz 0239 05:22 desde el proyecto de la convivencia y tal ahora ya que para eso está Zidane para hacer un nuevo proyecto ahora sí es verdad

Voz 1501 05:27 es verdad que tanto pueden como tú has podido como tú habéis repetido en muchas ocasiones es imposible que este Real Madrid gana este París Saint Germain sin embargo

Voz 0239 05:34 bueno le fuera de la realidad ha sido bastante gracioso no pero pero pero que la propia en la que no se tienen que cruzar los yo dije aunque que yo pensaba que iba pasar el París Saint Germain pero que el fútbol puede pasar de todo incluso que el hombre claro sí sí pero pero ya pero que te pusiste el Madrid que hay con Zidane yo creo que va a

Voz 0700 05:54 lesionar y sabe perfectamente que si este año ha sido es y el tercer año ha sido difícil en El Vestuario ahí está a quince puntos del Barça dos meses que el equipo no daba pie con bola sabe perfectamente que el año que viene va a ser más difícil

Voz 0239 06:08 a veces me lo hubiera gallego porque iba obligado de mano a respetar a una plantilla que le había que que ha dado la sangre por este entrenador y ahora igual año este año El Vestuario van a entender que necesita refuerzo en el fútbol

Voz 1501 06:25 la afición el fútbol renovar una plantilla campeona es que es muy difícil

Voz 0239 06:28 evidentemente es además campeón oye

Voz 0985 06:32 quién somos nosotros decía desalojada hace va a Dale al mismo al mismo capitán del Real Madrid porque Sergio Ramos lo dijo si quieres saca la tinta venga pon las haga la cinta y lo mismo gana el apetecido

Voz 0239 06:45 lo mismo dijo la Dios

Voz 0985 06:47 amparo a cabo puede ser que gane la Champions de Cirsa decide irse pero lo tengo claro es que sigan avanzando además del Madrid del Manchester tierras en blanco te tienes que ir esto es una ley en la que ellos no tienen derecho a fracaso que le pasó Mourinho con nosotros

Voz 0239 07:08 yo invito a que el club nombres Oriol se ellos se hizo famoso crearon Jordi yo que llega no no

Voz 0985 07:25 eran en blanco no no tiene información de

Voz 0700 07:27 a mano pero te llega un poco el el viento de que Mourinho dejó un vestuario absolutamente destrozado y un club a la deriva If Irán ha sido lo mejor

Voz 0239 07:36 lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en las últimas tres temporal

Voz 0700 07:38 las tiene un vestuario absolutamente unido que hay que reforzar que hay que renovar pero absolutamente une unido es el mejor embajador del club y hará vosotros dos que soy dos espetó expertos en el foro internacional o a una pregunta muy sencilla tal y como está ahora mismo el tema Se va a Zidane quien soluciona el banquillo del Real Madrid

Voz 0239 07:56 yo creo que en coche Pochettino tiene todo ahí para Sabino que ha caído en octavos de final de la afición del Real Madrid

Voz 0700 08:03 qué te cargas un entrenador hubiese bueno entrenador que ha ganado

Voz 0239 08:06 tres de cuatro o dos de tres porque en una era segundo entrenador

Voz 0700 08:10 son Ontario Antonio con todos los respetos

Voz 0239 08:12 de los otros bueno pero pero después la gente da palmas con las orejas sería el Tottenham no al Real Madrid

Voz 0985 08:17 pero bueno qué es la nada más sexys

Voz 0239 08:20 Zidane es van a ir a ver si ahora hay una cosa que os has perdido con el Tottenham estaba obligado a ganar la Champions está obligado nuestro que cuando se fue Guardiola resulta que el Barcelona ha ganado casi más que con él

Voz 0985 08:32 hay que no se combina realidad tiene ha ganado vasco en el barrio

Voz 0700 08:36 casi casi más que con él desde que se fue

Voz 0985 08:38 la la realidad es que el Barça ha ganado más sin Guardiola que con

Voz 0239 08:42 verdad es eso esa frase

Voz 0985 08:48 la realidad es lo que está quemando títulos a mansalva incluso el última temporada de Guardiola

Voz 0239 08:53 no pero que eso es lo que no vamos a ver

Voz 1501 08:58 lo que está en mente demostrado con pruebas es que Zidane ha ganado desde el primer día que esa puesto como entrado el profesional también primera en primera línea y todavía no lo ha hecho a Pochettino que tiene pinta de ser entrenados fatal

Voz 0239 09:07 cómo vas a juzgar que está en el top deja continuaron al único que ha entrenado es al Real Madrid el club más importante la historia permite fáciles y me dieron la oportunidad a visto Villa donde se la pegó efectivamente luego ganar parece te parece fácil entrenar al Real Madrid es que dices que ha entrenado sólo al Real Madrid como se entrenar al Real Madrid me parece más fácil entrar Real Madrid al tótem Jordi es mucho más difícil entrenar al Madrid que cualquiera el treinta

Voz 0985 09:32 Manu haberse resultará que después de Zidane bien a la nada y el caos no esto no es así

Voz 0239 09:37 a corto plazo puede que inundó el mundo tienen entrenadores

Voz 0985 09:39 que podrían funcionar perfectamente en el Real Madrid insisto lamentablemente el problema de Guardiola no es un problema nada tienen derecho ayer acaso está penalizado en estos

Voz 1173 09:50 yo yo entiendo que yo no os guste Zidane pero una cosa es que no te guste y otra cosa negarle la realidad que os moleste que el otro día le dieron una lección es que aquí la pregunta vamos a ceñirnos a la pregunta para reactivar venga pregunta

Voz 0700 10:02 pues tiene que seguir Zidane pase lo preguntan si pase lo que pase no pues porque no

Voz 0239 10:08 a ver qué dice lo que empezó siendo una cosa una cosa Jordi que ganó que me por repetir que Guardiola digo recordar que ganó Guardiola el año pasado el City

Voz 0985 10:17 mira una que cantaste tú la Supercopa de España

Voz 0239 10:21 no a títulos y Real Madrid en la el tema a Jordi que no pretende no oye ganó el año pasado Guardiola lo fumigar una Guardiola o les dieron constituye

Voz 0985 10:33 el Madrid

Voz 0239 10:35 hombre pasta que será hasta evidentemente claro que sí repito

Voz 4 10:39 a del Real Madrid bueno la que gana menos nada comparado con lo van a matar a los hoyos de pesca

Voz 7 11:32 al final es un referente vamos ya

Voz 1501 11:34 tras enganchar a la audiencia utilizando los mismos elementos

Voz 0239 11:37 tú utilizas contusiones

Voz 0985 11:39 los entonces debería tener algún súper tendrías el súper poder disfrutar vivienda

Voz 6 13:20 a los estudiosos Hodges

Voz 1375 13:24 siendo ya ya están los oyentes preparados eh pero si veo la portada del diario As de mañana el París Saint Germaine pedirá por Neymar cuatrocientos millones poco me parece enviados del Madrid se reunieron hace poco en París con el padre del jugador y el PSOE pedirá por Neymar cuatrocientos millones al crecer

Voz 1501 13:42 que hay mucha gente en el Real Madrid bueno hay pues hay varias Fresán Sandro en Madrid que tienen una fluida relación con el entorno

Voz 1375 13:47 además así está por ahí Alberto hola Alberto

Voz 14 13:50 hola buenas noches buenas noches hombre cómo estás bien trabajando trabajando está ahora donde trabaja un hombre dónde vas obvió me vienes voy de Zaragoza Valencia ganando más cortito no cortito trayecto sí sí te lo parecerá

Voz 15 14:07 yo estoy separada pero todavía tengo uno que iba de La Carolina donde dijo a Suiza nuevas no suelen dirigir el Festival Montpellier exactamente en Francia digo juegue lo que le queda esto Zaragoza Valencia apareció para ir andando y que llevas el camión Alberto pues saben

Voz 14 14:22 de todo de todo de todo todo y si no dé más detalles un auténtico gozar honestamente

Voz 15 14:30 y aquí altura barbas tira por si la gente quiere acercar sabiendo que yo bueno altura de Barracas a la altura de mercado pues nada si quiere acercarse hay de todo que hablen de Alberto

Voz 1375 14:40 Alberto tú crees que Zidane debe seguir la temporada que viene pase lo que pase

Voz 14 14:45 pregunta fácil sí bueno eso sí sin lugar a dudas yo tengo presente siempre la primera vez que entro yo es que no he estado nunca en el vestuario Santiago Bernabéu pero me imagino que tendrá un despacito queda dónde están los jugadores el día que entró por primera vez en ese vestuario cuando lo presentaron al jugadores vamos aquello parecía un ejercito estaban dos levantados de pies firmes y con unos ojos que se les salía no había nadie que le pudiera vamos a aguantar la mirada tú has sido campeón del mundo como yo tú no ha sido campeón de Europa como yo yo gana una alijo en Francia en Italia en España inédito del fútbol cuando he querido señor juez y ante eso

Voz 4 15:28 tenemos el devaluado yo ya ha llamado

Voz 14 15:31 dos Copas de Europa sin saber entrenar que yo creo que el carné el han regalado Jordi igual que a Cruyff todo el chico entiendo pero chicos tienen cosas tienen cosas que las estrellas más rutilantes los vamos yo me imagino que estos días que Isco practicando poco flojo recogerá le pasaba la mano por el hombro le dirá contra las las maño

Voz 0985 15:50 no hombre yo alertar con todo el respeto la comparación concluir en fin yo creo que

Voz 14 15:55 bueno no una Copa de Europa como entrenador no pero sí sí sí sí sí sí apuesta por lo que es lo que yo entonces eso son gente especial pues bien que les dará ni les regalaran el carné pero chicos en meter pues

Voz 1173 16:08 Alberto me voy a mí me voy a quedar tu teléfono Alberto porque alguna noche algún tertuliano fuera flojo porque me ha parecido que has dejado todo el mundo Alberto en dos minutos apostar Jordi en su sitio más veces que Antonio Romero pero bueno

Voz 14 16:20 Torrejón gracias pero Romero es mi amante bandido

Voz 15 16:24 ah no me extraña que tiene

Voz 0239 16:30 hasta luego

Voz 0985 16:31 no

Voz 0239 16:32 adiós a Alberto que sí bueno vamos a ver que esto no ha hecho más que empezar ya había jugado no valió construirá aviso que en Internet ha dicho que le han entregado el carné de entrenador Xavi siempre está ahí muy igualado

Voz 0700 16:46 las

Voz 0239 16:46 cosa muy igualados y tú contarle hacernos Palmar no dejan sin presidente la inquina que nos tiene está muy igualada la cosa en Internet hola Alfredo

Voz 14 16:56 hola buenas noches buenas noches hombre donde diciendo llamas pues bueno voy aquí en ruta voy para pierda Valladolid sí señor jugó desde donde se donde el Barcelona de Barcelona

Voz 1173 17:10 camioneros exigiendo a El Larguero ahí por la noche buena esta es una guitarra Caritas si te queda mucho no sé si la bueno pues nada luego sabes que a las cuatro medidas repiten en El Larguero otra vez a este oye si quieres luego escuché da tiempo a escucharlo y que llevas somos unos cotillas Page pues todo como Alberto está muy bien fenomenal agrupación bueno dilo dile a estos bandidos de Zidane debió seguir la temporada que viene pase lo que pase

Voz 14 17:38 mira yo yo digo que no vamos no no porque yo opino igual yo creo que haré entrenado lo han regaló un poquito más vale decir que ha ganado dos Champions y eso no lo ha hecho nadie verdad verdad siete años ganada la tercera fíjate

Voz 1173 17:56 sería algo pues se diga eso no entonces claro

Voz 14 17:58 es la pregunta también dice que dice no pero que yo creo que yo no porque la verdad que este año a punto de Barcelona tal y como está la Liga ahí fue

Voz 1173 18:12 hay que verlo en cuartos semifinales a hacer banca de que por sí sí sí sí pero también hay que esperar para enterrarla yo creo claro pero no igual también pero que no ha quedado claro que no es el mismo argumento Jordi que como manía está muy bien tapadas argumento cree tener manejaba queda bastante claro al animal ya

Voz 0985 18:34 os ha puesto en vuestros ya podemos oficio

Voz 15 18:38 te vaya bien el viaje cuidadito oiga al volante

Voz 16 18:41 venga un saludo para todos gracias

Voz 0239 18:44 la llamada empate a uno no hace falta ser maleducado como vosotros dos gallego Jordi para en otro que también quiere que le ha regalado el carné eso sí Bruce como tiene dicho duración lo y además dos copita digo una cosa Zidane de otra cosa en el año de filósofo oye física cuántica lo mismo sabe

Voz 1501 19:03 termina este la guerra de Periodismo os recordamos el carné periodistas ya

Voz 0239 19:06 no no yo la bola José en las dos últimas sin retraso que soborno

Voz 17 19:13 más buena no se buenas noches pues se retire de Málaga desde Málaga capital si claro Málaga estás celebrando

Voz 0985 19:23 no

Voz 17 19:24 el Málaga no bien si voy a decir

Voz 1173 19:27 qué añito eh bueno ya vendrán tiempos mejores ya vendrán tiempos mejores Jose

Voz 17 19:31 sí a cuando nombre no pasaba eh bueno lo el tema es si yo creo que ese hombre me escuchan si te carica debemos muy bien yo creo que es de donde ya son suficientemente motivos a médicos motivo para méritos si mérito a para que el contrato años porque hay que hay todo lo que hay que ya meses me enteré de ciudadanos tiene como decimos que tiene castañas yo no poner con Tasso vale años a pase lo que pase usted cree que debería seguir

Voz 0239 20:07 el Madrid nadamos

Voz 17 20:10 qué va prosperando por día

Voz 1173 20:12 pues ha quedado muy claro muy bien explicado y a José González habría que renovarlo no

Voz 0239 20:21 no hombre no

Voz 15 20:23 dicen adiós Jose no se puede hablar de lo local porque la gente se entiende

Voz 1173 20:28 por lo que yo no pregunta más benigna corredor

Voz 15 20:35 sí yo lo digo en serio tenemos al respeto a nadie y menos a ver quién no está aquí

Voz 1173 20:38 no yo que estemos gracias se Jose por llamar hemos hemos quitado ahí un poco el insulto pero me lo sonoro

Voz 0239 20:47 yo soy irregular voto nulo con eso no habló de dos torres con toros uno rápido no

Voz 1173 20:54 sí sí hola José Manuel

Voz 14 20:57 buenas buenas noches noche eso que vinieron del gracias por devolverle la llamada que no

Voz 1173 21:03 por favor por eso estamos José Manuel faltaría más de donde nos llamas poder donde no se Asturias es de Asturias patria querida Martín del Oviedo Oviedo pero qué bien se han portado todos los del Oviedo con lo de quinientos

Voz 14 21:17 que si los dj's las bases que tengo la satisfacción y el olor de haber corrido infiltrado con allí pues varias veces

Voz 1173 21:27 qué bueno qué bueno es que son otros

Voz 14 21:29 ver si eso es usted

Voz 1173 21:32 la fortuna hombre usted afortunada

Voz 14 21:35 de fotos que bien es que yo soy de Langreo creo que sí que lo tiene Junquera fue Madrid ahí viene todos los días

Voz 18 21:53 tu amigo de

Voz 14 21:55 que es Pepe la bandera el otro día hace quince días se puede definir estuvo Kimi Lavandera Junquera y ahí los hicimos unas fotos y yo afortunado guardarlas con mucho cariño José Manuel todo bueno y entonces vamos a Zidane

Voz 1173 22:16 estamos pues venga pues para romper el empate aunque gran victoria a pesar de que ahora no te voy a pegar esto eh

Voz 14 22:23 ahora que ha ido a Benzema ya es un gran jugador es un gran jugador pero Benzema es el punto negro tenemos ahora lo querría exnovio no me pavoroso y claro yo vale vale pero en el Madrid no aunque Zidane yo no soy punto ya ya

Voz 1173 22:48 pero Zidane sí pase lo que pase debería seguir en cuanto se resuelva eso pues José Manuel te agradezco mucho la llamada guarda con cariño toda la vida esas fotos con Quini que son un auténtico tesoro un abrazo y gracias José Manuel pues vamos con la última llamada de bueno luzca porque bueno sí que se luzca bueno bueno bueno

Voz 0239 23:05 no yo yo quiero el cuatro goles siempre

Voz 1173 23:07 pero para que florezca hola Antonio Antonio buenas noches buenas noches hombre cómo estamos

Voz 14 23:12 bien bien por dónde andas aquí estamos haciendo la noche haciendo la noche pero donde

Voz 19 23:18 y bueno yo tengo unos salga la realización toda la noche muy bien de qué zona en Valencia Picanya Valencia concretamente

Voz 1173 23:27 muy bien muy bien entrar ahora tienes el turno ahora o sales ahora

Voz 14 23:31 no no yo estoy aquí toda la noche

Voz 19 23:33 no no no puedes burro buen corro mucho

Voz 1173 23:37 sí porque a mi me gusta escuchando Larguero se lleva mejor la noche hombre crees que José Antonio crees que debería seguir pase lo que pase

Voz 19 23:48 yo creo que sí yo creo que decidan entrar en Madrid un hombre educado Morais que yo creo que quiera que lo diga yo pienso si no porque dominara la plantilla con la madre

Voz 1173 24:04 no es fácil eso

Voz 19 24:05 nada le de niño rico no estoy son muy difícil de ser difícil no

Voz 1173 24:12 no tampoco dominada Jordi Romero y Torrejón y gallegos fácil pero Gallego que Corzo

Voz 14 24:19 pero lo fácil

Voz 19 24:22 no a Zidane el son tiro lo tendría claro ahí dentro hay una entrenadora de puta madre

Voz 1173 24:30 claro que sí del mucho menos mal que claro menos mal que no hay niños ya estable

Voz 0239 24:35 escuchándole y volver

Voz 19 24:37 lo que importa

Voz 20 24:40 que a treinta punto nuevas lo mismo el año que viene

Voz 1173 24:42 mira la Champions Antonio que vaya bien el la noche del hostal nada

Voz 0239 24:49 gracias por llamarnos y por escuchar El Larguero siempre

Voz 14 24:52 soberbio nació abrumadores que

Voz 0239 24:54 son pues te has jugado no mencionan de fastidia ver pero un voto cada cuatro me toca mira qué iba a hacer pico cero pero yo pensaba que era manita pues mira

Voz 1375 25:04 Net cincuenta y un por ciento si cuarenta

Voz 0239 25:07 en Hoy por ciento no está la cosa ganar en Internet impresionante red que es el Reino de de la manipulación de Jordi Martí cincuenta y uno cuarenta y se declara

Voz 1501 25:17 decirla Jordi cuando a le ha preguntado si comparaba el Manchester City con el Real Madrid ha dicho lógicamente que por presupuesto si hecho por historia prehistoria mira Jordi lo siento mucho porque siento mucho pero no hay más melones que campan a dos al Real Madrid no se puede comparar con ningún equipo del mundo

Voz 1173 25:33 oye no lo hecho hoy se leído la portada del diario As no estás en Cabo Jordi sí sí posible sino siéntate porque yo creo que en el mundo deportivo lo hizo en la portada

Voz 0239 25:45 te voy a verla al Deportivo de mañana en el As dice

Voz 1375 25:47 en el PSC pedirá por Neymar cuatrocientos millones que enviados del Madrid se reunieron hace poco en París con el padre el jugador dice mañana en la portada del Mundo Deportivo que Neymar pide volver a Barcelona

Voz 21 25:59 bueno

Voz 0239 26:01 pero en gas

Voz 1375 26:04 pues sí eso eso dice ese es el gran titular con una foto de Neymar mañana toda la portada dice debajo del gran titular dice antes de su lesión habló con jugadores directivos

Voz 1173 26:14 el del Barça para sondear el posible regreso

Voz 1375 26:17 admitió que fichar por el PSOE ya ha sido un error pretende incorporarse en verano de dos mil diecinueve

Voz 1501 26:23 ahora la pregunta Jordi le querrías devuelta mira

Voz 0985 26:25 es que te digan cosas me da mucha pena afinado Neymar porque los destrozos que le está haciendo su padre son tremendos bueno años

Voz 1173 26:35 otro tanto en edad como en el deportivo

Voz 1375 26:38 derechas esas dos noticias ponen que el bote de la quiniela es dos coma siete millones

Voz 0239 26:42 vamos echar quiniela ya ves si no si algo te un abrazo a los cuatro Romero Torrejón hasta luego está por aquí es el Torres nuestro experto en fútbol internacional hola buenas noches tal buenas no

Voz 1375 26:53 tú crees que debería seguir Zidane la temporada que viene en el Madrid

Voz 1173 26:57 pase lo que pase no me contestes ahora Axel