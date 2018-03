El Larguero: La victoria del Atlético y charlamos con Luis Rubiales (08/03/2018)

Voz 2 00:00 bien

Voz 1375 00:46 pues muy buenas noches acaba la Semana Europea Se acaba el día ocho de marzo a esta hora ayer empezábamos el larguero recordando que estaba a punto de empezar el Día Internacional de la Mujer bueno ya habéis visto ya avisó ido a lo largo de todo el día en la Cadena Ser el reto Valdo masivo que ha tenido en todos los rincones de de este país un día histórico que está a punto determinar al que le queda al que le queda media hora de lo que habla hemos anoche empezando El Larguero de sobretodo de cómo le afecta negativamente a al deporte al deporte femenino media hora le queda para este día ocho en una jornada en la que estábamos pendientes del Atlético de Madrid del Athletic Club de Bilbao los dos equipos españoles de la Europa League le ha ido mal ahora el equipo del Cholo que ha ganado esta tarde tres cero al Lokomotiv de Moscú goles de Saúl de Diego Costa de Koke la vuelta será jueves que viene a las cinco de la tarde en Moscú y acaba de terminar hace unos minutos el Olympique de Marsella tres Athletic Club de Bilbao uno ha marcado Aduriz para el Athletic mientras que Ocampo si Vallet o campos por partida doble Vallet ha marcado para el equipo francés la vuelta el jueves que viene a las siete de la tarde a las cinco la vuelta del Atlético a las siete la vuelta del Athletic en en el resto de partidos destaca el Milán cero Arsenal dos ha ganado el equipo de Benger en Italia el CSKA de Moscú tu ha perdió en casa con el Lyon cero uno el Dortmund también ha perdido en casa con el Salzburgo uno dos en un partido en el que por cierto a Bartra ha hecho de speaker al principio le han recibido con mucho cariño al que fuera jugador del conjunto alemán Lazio dos Dínamo de Kiev dos Legacy dos Zenit de San Petersburgo uno Sporting de Portugal dos Viktoria Pilsen cero en una jornada enseguida estamos en el Velodrome de de Marsella en una jornada donde la UEFA ha decidido abrir expediente al París Saint Germain después de los incidentes provocados por sus hinchas por sus hinchas más radicales el pasado martes entre los que destaca ese masivo el lanzamiento de bengalas y toda esa eh la nube roja de humo y de luces encendidas en la grada del Parque de los Príncipes por ese motivo expediente abre veremos a ver en qué acaba si vale para algo o vale para que en la siguiente jornada del parque lo Príncipes enciendan más bengalas todavía y además dedicadas a la UEFA porque mucho expediente pero aquí el final nunca pasa nada pero bueno lo de expedientar queda bien veremos repito si es sanción económica o cierre parcial del estadio o nada que según el expediente ese tira la papelera mañana en Barcelona Denis Suárez va a estar entre dos y tres semanas de baja por una rotura fibrilar que mala suerte el chaval que llevaba doce partidos sin jugar y ayer en esa Supercopa de Cataluña que ganó el Barça por penaltis se lesionó Denis Suárez dos tres semanas estará de baja en ha presentado hoy Luis Rubiales los avales para ser candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol el lunes son el lunes nueve de abril son las elecciones su único rival a esta hora de la noche parece que será el actual presidente Juan Luis Larrea que hará lo propio mañana por la mañana enseguida va a estar aquí Luis Rubiales que está convencido de que va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol igual de convencido que está Juan Luis Larrea hoy en Italia miles de personas han dado el último adiós a Davide Astori durante el último y emotivo funeral que ha tenido lugar en Florencia la basílica de Santa Cruz de Florencia fuera del fútbol le ha ganado el Madrid en la jornada vigesimoquinta de la Euroliga de basket nueve dos siete cinco al Panathinaikos el Valencia contra el Baskonia lo ha ganado el Baskonia Valencia siete uno Baskonia ocho uno te recuerde puedes escuchar El larguero a través de nuestra página de Facebook y que además tenemos debate como todos los jueves la pregunta de hoy en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta es si crees que debe seguir Zidane la próxima temporada pase lo que pase esa es la pregunta enseguida con Jordi Martí con Antonio Romero con Jesús Gallego con Mario Torrejón crees que Zidane debe seguir la próxima temporada pase lo que pase nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy es jueves y como todos los jueves te esperamos en nuestro debate a esta hora después esta portada está esperándonos por ahí a Martín e Íñigo Marquínez en el Velodrome de Marsella así que un coche Paulo con tu permiso Pablo Arévalo ahí en los mandos de la técnica y también de este cochazo ir hasta Marsella

Voz 3 05:03 las a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas base subirse al telesilla

Voz 1375 05:31 pues pinta feo este tres uno para el Olympique de Marsella Íñigo Marquínez estado contando y narrando el partido en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo hola Marquínez muy buen tras el no mejor el resultado muy buenas por eso digo yo pinta feo y lo mejor vaya empanada que ha tenido el equipo vaya inicio de partido sobre todo

Voz 0802 05:48 la granja descomunal en el segundo XXXV lleva perdiendo por un gol a cero en el minuto catorce el dos cero el un gol de penalti Aduriz penalti de manera

Voz 1375 05:56 el penalti que para mí no era vamos no no no se entiende que está girando Ramiro está volviendo no mirando al balón no

Voz 0802 06:03 pero es que además ha sido la única llegada el Athletic luego ha habido oportunidades de los franceses por eso te digo mano que el resultado como decía que le pueblo ni tan mal

Voz 1375 06:12 en un penalti que por cierto es para verlo el árbitro dice que no se cabrea con los jugadores del Athletic se lo comen los jugadores del Athletic de Bilbao dice el árbitro que no que no que no lo Joseba consulta con el quinto estorbes de los de fondo iré dice el de fondo que sí que sí una cosa de locos pero sí es verdad ha sido una exhibición nuevamente de de

Voz 0802 06:27 el rácano sí sí la excelente totalmente que ha comenzado con caraja que que no no ha tenido capacidad reacción cuando iba perdiendo que que no ha confiado en ningún momento en sí mismos a lo largo del partido y que pintan bastos para Adolfo

Voz 7 06:39 qué de vuelta hay posibilidad pero mucho mejor a verlas

Voz 1375 06:41 el dos cero no es un resultado imposible pero viendo lo de hoy viendo la irregularidad del equipo no nos hace ser muy optimistas ahora estoy con Eduardo Rodrigálvarez y con Julen Guerrero hoy que nos cuenten qué les ha parecido y qué imagen nada del Athletic de Bilbao hoy el equipo de Cuco Ziganda pero está por ahí otro micrófono de la cadena SER Iván Martín en la zona mixta de este Velodrome de Marsella hola Iván qué tal hola Manu qué tal muy buenas esperando a los jugadores tanto Aritz Aduriz que ya parece entrar a mí ya que bien porque me gusta para que podamos escuchar al delantero del Athletic y Charo puso hemos pasado bueno intentamos ahora recuperar y mejorar ese sonido aunque sea vía telefonía vamos a más rápidamente para que podamos escuchar así que está respondiendo la primera pregunta con los ultras poco año ahí escarceo los alrededores del estadio antes de empezar pero no ha habido mucho lío no de Marquínez para empezar a hablar

Voz 0802 07:34 pocos seguidores del Atlético unos trescientos Si no ha venido la facción radical no los que la lían siempre en cada partido afortunadamente a unos cien cuando llegaban al campo y han visto cómo les preparaba una auténtica emboscada los ultras del Olympique pero bueno al han tirado algún petardo alguna bomba lacrimógena y demás ha volado alguna botella de la Gendarmería ha puesto orden ha sacado a las porras pim pam pim pam pues Torres no ha pasado nada eh

Voz 10 08:15 en total unos la sensación de deja a vosotros en el juego como es en contra es realmente no salen en la tele

Voz 8 08:25 por supuesto confiamos en nosotros confiábamos en San Mamés confiamos en nuestra gente y confiamos en que su partido y vamos a dar todo lo bueno no vamos a dejar ningún resquicio para para ningún momento igual no intentaremos hacer lo que hay que hacer es meter goles y que nos metan que está claro que va a ser complicado oí pero bueno hay que ir con todo en el fútbol Se han visto cosas muchísimo peores así que bueno vamos a ver bueno adiós son ya lo hemos visto tiene jugadores muy arriba pero que también dejan opciones atrás a que creo que podemos podemos hacer cosas en esa manera Si conocíamos medio segundo a su equipo perdía uno cero

Voz 1375 09:23 cómo estás

Voz 8 09:26 bueno en nuestro fútbol hay goles

Voz 9 09:30 en todos los minutos oí

Voz 8 09:32 ellos han estado bastante acertados en esa jugada hay hemos no y yo creo que falta de atención sino que ellos no han acertado oí los goles llegan en todos muchas cosas y nada más y menos

Voz 11 09:49 la gran afición después de la temporada que llevamos teniendo en cuenta lo que tenemos que remontar en siete

Voz 9 09:57 bueno mensaje que

Voz 8 09:59 y es que vamos a intentar hacer todo lo posible para así en esta competición que nos ilusiona tanto a todos sabemos que el años está siendo lo está viendo nada bien que que bueno pues que las cosas me gustaría que fuese el mejor pero que que bueno que necesitamos su ayuda para para intentar seguir adelante en esta competición Ny intentar darle la vuelta Nalda

Voz 11 10:27 jugada del penalti porque lo todavía fijado inicialmente corner luego sobre esa opción

Voz 12 10:33 sangre hombres que pasa por la cabeza

Voz 1244 10:36 el portero punta vamos un poco las dos cosas

Voz 9 10:40 bueno ahora que no he visto la jugada Amina parecido brazo no sé creo que no sensación bien es que que ha vuelta que levanta el codo a codo pero esto no no no no no te puedo veces voy espectral

Voz 8 11:00 así en la siguiente acción pues bueno edición dos formas metido el último pues le oí no entro y estoy pues ha sido de otra forma

Voz 1375 11:11 bueno son palabras de Aduriz hay en directo a las once y cuarenta y uno en la zona mixta del estadio del Olympique de Marsella enseguida esperamos algún protagonista más el el micrófono de Iván gracioso lo de lo de Aduriz nos dice haber visto la imagen del partido dice no no lo he visto tampoco me parece que la en la mano es que en el campo se come al árbitro pero se lo comen Marquínez dice no no estoy seguro si la dan la mano Pues menos mal que no lo tenía claro si lo llega a tener claro

Voz 0802 11:32 en eso tiene razón en el brazo le da lo que pasa el tiempo y lo he estado

Voz 1375 11:37 el tal pero sí es verdad que se lo come no sólo él

Voz 0802 11:39 todos los jugadores han salido a bien una causa dado mucha dudas luego ves a repetir desde no no es penalti pero es verdad que en en el campo señala Ruiz

Voz 1375 11:46 está por ahí Julen Guerrero hola Julen qué tal muy buenas muy buenas también Eduardo Rodrigálvarez qué tal Eduardo hola qué tal pues si él estaba escuchando durante durante la retransmisión en Carrusel y la verdad poco lo que dice Marquínez vaya partido no que decepción en en este momento tan bonito de de la competición europea a punto de meterte ahí teniéndolos cuartos hay cerca qué qué imagen no Julen

Voz 1244 12:09 no es nada más que yo creo que que el Olympique no es un rival superior a tres yo creo que era una eliminatoria para pensar en poder pasar yo bueno sí lesión no porque tampoco es el resultado de escándalos hoy por supuesto es que puede hacer en no no pero sí es cierto que que la imagen no es buena una vez más todo el número y que no ahora mismo el yo le veo mucha falta de confianza no que incluso balones que tiene fácil pues les temas largo balones y sentido no hay una línea de juego arriba prácticamente Jerez votaciones a cara de los jugadores pues es triste no yo creo que eso lo principal que

Voz 1375 12:46 sí pero no lo creo

Voz 1244 12:48 la primera mismo y segundo en el compañero que está al lado no no sé si si las dificultades abismo no se cree ni uno ese mismo lo que es verdad y además oyendo el tono no

Voz 1375 13:00 de de Aduriz ahora si sale algún protagonista más pero oyes Aduriz no sí bueno no está perdido el hombre claro hombre claro dos cero te vale pero es que lo que dice Julen Eduardo Xetra transmiten que como que no acaban de creérselo o no como que les falta esa convicción de decir venga vamos para ante aunque pierdas pero pero no como se ha perdido porque tú puedes perder pero no así no

Voz 13 13:20 Se transmite mucha seguridad mucha seguridad personal y colectiva no cada partido uno puedo juntar tres cuatro errores individuales hoy ante esta claro no los goles que primeros dos errores individuales de marcaje despeje da la sensación eso de que nadie está seguro con lo que hace por lo tanto si nadie está seguro el equipo nuestra seguro y luego a la hora de crear juego es lo que más está criticando un poco en San Mamés es que es verdad o sea está jugando a las correrías de Williams a nuestros a correr ya lo que KC Aduriz y el resto balón balones arriba como en aquellos tiempos no sé si es verdad que a lo único bueno es que el resultado que podía haber sido malísimo ha podido ser malísimo pues al final ha quedado ahí en un terreno de nadie de bueno a mí el Olympique me parece que tienen algunos buenos jugadores la serie tiene queda sólo confiar en en San Mamés no pero

Voz 14 14:17 ya ya ya sí sí sí de todos los límites

Voz 1375 14:22 sí pero es verdad que ellos tienen al payés de este campo sea ya te ven pero tampoco lo que dice Julen tampoco es un equipo para que tenga un tres uno no tampoco es un equipo sí que sea claramente superior espera que esta medida me pasó iba Martín con algún protagonista Iván

Voz 1244 14:35 si esto aquí me que al Valencia ganado todas las novedades en el once titular del Atleti casi tres meses después volverá al once para Mikel qué tal muy buenas

Voz 0643 14:43 cuando buenas explicamos esto pues bueno a ser un partido complicado desde el primer minuto quince íbamos perdiendo dos cero y bueno hemos intentado pues meter ese gol que da vida eliminatoria así ha sido con el penalti ya en el minuto quince no se metió el tercero después nos ha tocado sufrir yo creo que que la eliminatoria no está cerrada hace todo lo posible para que el jueves pasemos Manu le pasa el teléfono a Mikel Balenziaga hayan sintonía de Lardero

Voz 1375 15:12 lo que sí les saludamos a Valencià que era un día feliz para él y bonito porque volvía a jugar después esas tres meses hola Miquel muy buenas

Voz 1244 15:18 hola muy buenas y tal pero pero vaya había volver

Voz 1375 15:21 eh

Voz 0643 15:22 bueno al final es el lesionado siempre quieres volveré ahí ha sido cuando ha tocado no

Voz 1375 15:29 nada más que el partido eso

Voz 0643 15:32 como haya ido sabes apuesta muy muy difícil desde el primer minuto pero bueno creo que que hoy han sido han sido mejores si lo que no cabe señalar al al jueves creo que la eliminatoria está abierta ahí llegamos al jueves con ese resultado que que creemos en

Voz 1375 15:48 claro Renault que tampoco ni mucho menos del que está imposible que tampoco esa esta al alcance un dos cero de la que te Bilbao sin ninguna duda pero no jugando como hoy no no sé si ese gol tan tempranero a los a los cuarenta y cinco segundos es lo que crees que os ha sacado del partido encajara un gol tan pronto porque luego en el catorce os hacen el segundo no estabais sin acabar de meteros en el choque no Miquel

Voz 0643 16:07 sí creo que que es el primero los les ha hecho muchísimo daño pero bueno esto es fútbol ha tocado así que bueno gracias a Dios pues tenemos el partido de vuelta para para demostrar que que la eliminatoria no está cerrada Hay bueno íbamos a ir a

Voz 1375 16:23 por ello el penalti te parecía penalti

Voz 0643 16:27 estaba muy muy lejos y no yo lejos no

Voz 1375 16:30 bueno cómo te has sentido después de tres meses

Voz 9 16:33 después de tanto tiempo pues la ley

Voz 0643 16:35 la inactividad pero al final se nota no pero bueno muy muy contento de de devolver Rey bueno

Voz 1375 16:41 ahora se ir para para ser cogiendo entiendes la decepción de los aficionados del Athletic por el por un partido como el de hoy

Voz 0643 16:50 yo entiendo que que oye todos esperábamos que que bueno que iba a ser un partido diferente no que Ike y que íbamos a con con con con rumbo dado hoy bueno con un mejor resultado a Bilbao no ha sido así

Voz 1244 17:06 y en el partido del domingo

Voz 0643 17:08 lo ideal es pues el jueves creo que que que somos capaces de de demostrar otra cara Hay de dar la vuelta a la eliminatoria

Voz 1375 17:16 por qué no pensar que es posible claro que sí a las siete de la tarde en San Mamés la semana que viene la vuelta jueves ahí estará ese partido de vuelta con Mikel Balenziaga que ha vuelto hoy que nos alegramos aunque en un día en el que el Athletic salió mal parado un abrazo Balenciaga cuida T

Voz 0643 17:30 muy bien muchas gracias hasta luego

Voz 1375 17:32 lo haga en directo en esa zona amistad el micrófono de Iván Martín Bueno eh por qué no soñar Marquínez ya que estamos rezando los santos y que no no no nos permite ser muy optimistas pero tampoco es imposible no

Voz 0802 17:42 no no y es que esto es deporte no son matemáticas no tú imagínate no sé por soñar no que dices tú en minuto cinco

Voz 1375 17:51 minuto siete otro puede caer el segundo dos cero ya sí ya que no claro que se puede soñar Julen Guerrero en tú crees que el equipo de verdad está capacitado ahora mismo para meterse en cuartos de final o futbolísticamente claro es que tuvo el equipo yo esté viendo la licencia jo el alineación Julen Williams a García Aduriz Susaeta Beñat San José atrás Llera ahí Etxeita Balenziaga Óscar de Marcos que tampoco tenemos mejor día hoy pero dice joe es un equipo con el que notan tanto tiempo tan atrás sí se ha conseguido cosas buenas

Voz 1244 18:25 sí sí de tu Arrupe con una bueno con una forma de bueno puede estar en el campo ya que es encontraba no yo creo quitando un poco la baja de Muniain con los pies mucho menos el equipo tipo nuca entonces puede poner no evidentemente no hombre claro si yo creo que tienen que creer está claro no yo para mí y creo que el Olympique no me ofrece garantías defensivas suficientes como para que no se le puede mala con dos cero además pues mira un poco su trayectoria en Europa este año y de los cuatro partidos que ha jugado fuera de casa porque no no daban a ninguno ha sufrido mucho ha perdido prácticamente en casi tomos que que bueno que es un equipo que baja mucho fuera de su casa no lo que está claro es que el equipo Si tiene que ofrecer otra imagen no está claro que el Athletic esta temporada le cuesta muchísimo el genio ocasiones ya no me quiero oles sino generar ocasiones no yo creo que es un poco el síntoma peor que tiene desde esta temporada que le está costando mucho el el bueno pues el partido se genere salir entonces tras el bueno pues pues una sensación de

Voz 1375 19:28 no es que te estar mandando en el campo

Voz 1244 19:30 oye y eso es lo que te hace poco dudar pero evidentemente San Mamés apretaron los jugadores tienen que salió a por todas y creo que efectivamente lo es usted y yo

Voz 1375 19:40 en titulares reedita el portero de la de la Europa League te parece correcta esa decisión Rodríguez Álvarez Julen os parece

Voz 13 19:48 sí yo ya había sido has ido a la norma no habitual de hace años y me parece que está bien pacíficas también tener dos porteros en condiciones y la mejor forma de los haciéndolos jugar no creo que además ha cumplido perfectamente en esas competiciones el problema no es tanto no sino sino como dice Julen la faltaba un poco de de creatividad en en el juego de equipo no se huye de medio campo escapa Correia ni nada ha sido una escapada de esas son remató de cabeza un gol no pero es una es una solución que queda pero me parece que es la única que queda

Voz 1375 20:32 suelen que no primero que lo es

Voz 1244 20:34 me parece correcto además creo que quepa estuvo francamente no estuvo toda la lesión y creo que se merece no es el poder jugar y por otra parte evidentemente la falta de creatividad es que hemos visto como cuando era un equipo que estaba acostumbrado a salir de atrás debemos cerrar muchos balones en largo cuando no tienen nadie cerca no no les están apretando incluso buscan ese olor entonces bueno pues ahí hay una gran falta de confianza a la obra en no sé si en el centro del campo no sé si todos en general pero es evidente que ahora mismo el firme el balón y el que el balón pedirlo al pie pues pues eso es lo que tiene lo que tiene que recuperar no creo que que que la confianza no ve que uno Asimismo y todos en conjunto el arropar su un poco y que espero que lo pueda hacer

Voz 1375 21:26 no te preocupes darle una temporada tan a trompicones que yo creo que es un poco vamos a ver si la acabamos como sea ya el año que viene pensaremos en otra cosa porque es una atropella miento una semana tras otra mal tiene decías que bueno que a ver si era uno cero pronto oí el jueves que viene Dios dirá si hay suerte

Voz 13 21:40 sí pero el juego no invita al optimismo eh eh

Voz 0802 21:44 no lo sé yo yo este equipo tiene que mejorar muchísimo es que no es no es reconocible no nos el Athletic que hemos visto estos últimos años y la verdad es que la gente está un poquitín harta ya en en San Mamés en Bilbao de lo que está pasando pero bueno la estética es así siempre tiene sus arreones y por qué no vamos a saña

Voz 1375 21:59 la verdad que bonito te van a quedar los goles la Semana Grande de San Mamés ahí va el Athletic metiéndose en cuarto ya verás cómo te a a quedar en Carrusel que van a salir estupendos bueno déjame

Voz 0802 22:08 déjame comentarte sólo que me están diciendo que los seguidores del Atlético unos trescientos están salirnos sin ningún tipo de problemas están abandonando Marsella Le están haciendo los autobuses poco a poco están saliendo ya para pagarse la caminata

Voz 1375 22:20 en arcilla nuestro compañero que que me

Voz 7 22:23 Johnny que estará por ahí controlando y afortunadamente no pasa

Voz 1375 22:26 nada veremos a ver qué ocurre la semana que vienen Bilbao que anunciar los ultras del Olympique irán para allá pero bueno de momento hablamos de fútbol un abrazo Marquínez y otro para iban

Voz 7 22:33 hago Rodrigálvarez adiós hasta luego ocho para las doce una todo

Voz 1375 22:38 es muy rápida y hablamos del Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú antes de que entre por la puerta Luis Rubiales que dice que el nueve de abril va a ser presidente de la Federación Española de Fútbol te recuerdo que puedes llamar al nueve cero

Voz 16 22:49 dos catorce sesenta sesenta crees que Zidane debe seguir la temporada que viene pase

Voz 1375 22:54 lo que pase

Voz 16 22:56 nueve cero dos catorce sesenta sesenta Jordi Martí Antonio Romero Jesús Gallego y Mario Torrejón en

Voz 7 23:02 Larguero

Voz 0493 25:40 el de Radio Madrid representa la quinta edición del ciclo de conciertos

Voz 7 25:45 más verano el diez de marzo en las

Voz 27 27:58 quedan dos minutos para llegar a las doce hemos contado la derrota del Atlético de Bilbao

Voz 1375 28:01 el Martín Talavera muy buenas qué tal Pedro

Voz 27 28:04 hoy Ana qué tal hola muy buenas pues euro grados casi

Voz 1375 28:06 casi sin confiarse resuelto para la vuelta no

Voz 1576 28:09 sí yo creo que es un partido muy serio del Atlético de Madrid yo creo que he aprendido de del pasado por ejemplo lo que ocurrió en Champions con el Caravaca encarado el partido de forma muy seria y yo creo que sin y sin Farfán ellos no tenían salida el equipo era muy corto tenían muchos problemas en la circulación y bueno yo creo que el golazo de Saúl el XXII este chico no sabe hacer gol en normales

Voz 1375 28:28 sí sí velando la mordida y además siempre abriendo los marcadores él sí digno diez veces que ha marcado en Europa las dices empezando del

Voz 1576 28:35 que uno cero el melón y bueno impresionante Atlético de Madrid y lo una gran segunda parte donde Costa le han cerrado han cerrado el partido muy buenas sensaciones además un equipo muy joven fíjate había joven de veintidós años había tres de veintitrés dos de veinticuatro dos de veintiséis

Voz 28 28:51 o sea que es el presente pero también el futuro de este Athletic

Voz 1576 28:54 esto de Madrid bueno con muy buenas sensaciones Vermeer y ha debutado con la camiseta del Atlético Madrid en partido oficial ya sabes que está lesionado y que Godín con gastroenteritis tampoco ha jugado la cabalgada de Juanfran que ha sido protagonista en el partido con ese asistencia en el noventa y en definitiva todo bien amarrado para viajar la semana que viene

Voz 1375 29:14 por qué han dicho los protagonistas pero bueno pues ni con un tres cero

Voz 28 29:17 no les sacamos a Simeone que la Ibex

Voz 1375 29:20 pero más que está resuelta sino todo lo contrario

Voz 28 29:22 dos eliminatorias coperas sigue para él siempre son difíciles

Voz 29 29:26 saben lo que pienso de las eliminatorias coperas son complicadas son complejas no es tan simple como parece maquillaron el resultado sea importante una afición el ambiente el clima en el campo de juego no tendremos que adaptar y obviamente de llegar de la mejor manera preparado para que obviamente te resultado tenga peso en el partido de vuelta

Voz 28 29:46 tendrá que adaptarse evidentemente con el tres cero es mucho más fácil adaptarse a las condiciones climatológicas que serán contra la semana que viene el Atlético de Madrid en Moscú y evidentemente si el entrenador dice una cosa no va a decir

Voz 1375 29:56 lo contrario Saúl encaminada así resuelta

Voz 28 29:58 no hizo vetó celebra haber un equipo tan sólido como el de los últimos meses

Voz 1375 30:02 pienso que el partido de allí va a ser muy complicado creo que

Voz 1883 30:05 qué va a cambiar el totalmente el equipo de que hemos visto de Lokomotiv así un poco conservador y creo calle va a ser todo lo contrario no y creo que que puso en su casa va a ser un partido muy complicado sobre todo creo que el equipo viene en una gran dinámica a pesar de la derrota del otro día el equipo vienen una dinámica que que en unos haya afectado también la la derrota de un partido tan importante como el del Barça es importante importante que todos nuestros jugadores se sientan importantes y eso es bueno

Voz 28 30:29 fíjate si es sólido del Atlético Madrid que por ejemplo los últimos seis partidos que ha jugado en casa los ha ganado todos no ha encajado ningún gol eso es un buen dato para un equipo que ha mejorado mucho bueno

Voz 1375 30:37 bueno vamos a acordar acordar el Karabaj este año la madre del Karabaj ahora que no nos oye que lo he de la Champions pero de momento esto queda resuelto con el billete pie y medio ya para los cuartos de final de la Europa League la semana que viene a las cinco de la tarde Moscú la vuelta después del tres cero de hoy por cierto hasta Lopetegui en el palco del metropolitano viendo al ojo el Atlético y especialmente a Lucas Hernández que está claro que lleguen los últimos trámites para decirle sí para Bono ya le he dicho sí pero para jugar con la selección española lo que dudo es que vaya a llegar para esta concentración Talavera no está

Voz 1576 31:07 obligado porque por un problema burocrático ya sabe que el problema que tuvo con con su pareja Lucas Hernández eso ha retrasado la la nacionalidad que haya jurado la la edición española de David un trámite lo tiene todos abogados en cuanto le den el ok el jurado Constitución y sea ya a todos los efectos ciudadano español él ya la ha dado la palabra Lopetegui

Voz 1375 31:27 venimos contando aquí hace muchos muchos meses en el

Voz 1576 31:30 en la Cadena Ser en Larguero Él quiere jugar con la selección española de hecho Lopetegui Lopetegui ha dicho que quiere centrar en la selección y la noticia es que aunque no pueda llegar a tiempo y se pueda perder esta Copa del Mundo que es el objetivo que tiene la cabeza Lucas

Voz 1375 31:42 el va a seguir apostando por la selección española

Voz 1576 31:45 llegue cuando llegue su nacionalidad la novedad

Voz 1375 31:47 de hoy que creo que no va a alterar en nada todo esto pero que le pueden complicar un poco la vida es la convocatoria por parte de la Federación Francesa en una preselección que han hecho de cuarenta futbolistas aproximadamente donde está Lucas Hernández supongo que no va a llegar la sangre al río pero la Federación Francesa va intenta pero las Antillas para que se retrate y diga públicamente no quiere jugar con Francia vamos a ver si es más rápida la tramitación de su nacionalidad en España o la lista que puede ser pasar de prevista a lista definitiva de Deschamps en esos veintitrés imagínate que este Lucas pues lo que va a tener que decir que no que te olvides que yo voy a jugar con España y la otra noticia Juanfran Torres que ya lo hemos también hace unas semanas ya el acuerdo ya está oficial un año más con el Atlético de Madrid

Voz 28 32:27 si renueva una temporada más evidentemente hay entendimiento además yo creo en la predisposición ahora de Simeone en lo que va a restar de temporada de darle minutos alternando conversar ICO hace que Juanfran vea bien continuar en el Atlético Madrid otra temporada más en concreto quería continuar así más y esta es la situación en la que puede condenar en un buen proyecto un año más evidentemente luego partidos para renovar de forma incluso automáticamente otro año más como se hizo con Gavia se que otro de los de vieja guardia que van a continuar siendo peso pesado de la próxima tercero

Voz 1375 32:55 Sara como como como ya efectivamente vieron equipo le da dos o tres años tiene la puerta abierta para irse si así lo desea pero sino ahí estará Juanfran Torres un año más en el Atlético de Madrid está por ahí Gustavo López antes viene con Luis Rubiales que ya está por aquí pero Gustavo a tu opinión sobre el partido del Atlético hola a Gustavo

Voz 1244 33:11 qué tal muy buenas noches mano todo resuelto no si prácticamente todo resuelto no me gusta decir esta palabra porque partido nunca eso sí bueno pero ya se lo mandé por mensaje

Voz 1375 33:24 no te preocupes vale vale

Voz 1244 33:26 ah pero sí parecía un trámite no partió en el cual he dicho sea con pasión con el mensaje largo el entrenador dejando de jugadores que tan tocado pero que podían un esfuerzo para venir a jugar una eliminatoria tan complejo y tan bonita como es esta lo dejó en casa no fue bueno vamos a refugiar vamos a ver si podemos aguantar un resultado por lo menos corto fue todo lo contrario el Atlético de Madrid no tomó muy seriamente el partido dejó prácticamente la eliminatoria sentenciada con nombre propio el caso de toma que me está creciendo a pasos agigantados el paso Juanfran que al paso que va llevar come la tostada en cualquier momento abertzale

Voz 1375 34:05 aún teniendo de jugar como

Voz 1244 34:08 está adaptando perfectamente y después aún no que te deja ese golazo Texas asistencia lo de arriba que cada vez mejor aquí que son toda buena noticia para él solo para el viaje vueltas

Voz 1375 34:18 como me gusta Saúl cuando se ponen por el centro e mucho más que cuando se pone por banda

Voz 1244 34:23 sí a mí personalmente me llama por por el Centro Levada más yo creo que les da más llegada tiene más presencia defiende mucho mejor se compenetran mejor con los mediocampista y después con muchísimo futuro pero que le da mucho

Voz 9 34:35 claro

Voz 1244 34:36 al Cholo Simeone así que bueno también es bueno dejar este resultado prácticamente resuelto porque puede dar descanso a jugadores más habituales puede dosificar es un viaje largo está entre medio de partidos muy importantes en el cual Atlético Madrid esa segunda plaza poderle P mete presión al Fútbol Club Barcelona también es importante así que la noticia son positivas no sólo en el resultado sino en lo que viene Manu que también es importante para el Atlético

Voz 1375 35:01 totalmente y más de uno se ahorrará de viaje a Moscú casi seguro pero no un guión ni Talavera ni Fullana semanal

Voz 7 35:07 un abrazo Gustavo un placer

Voz 1244 35:09 como siempre a mano hasta luego hasta luego

Voz 7 35:11 la luego Pedro luego doce y

Voz 1375 35:14 cinco de la noche en seguida vamos a ir con el debate de los jueves ya están por ahí Jordi Martí Antonio Romero Jesús Gallego Mario Torrejón para hablar Si debe seguir Zidane la temporada que viene pase lo que pase ese es el debate de esta noche nueve cero dos catorce sesenta sesenta y también una estar por aquí Ramon Besa allí Manuel Jabois enseguida pero hoy ha presentado ya su candidatura de manera oficial ya lo sabíamos todos que Luis Rubiales quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol hoy ha presentado de manera oficial ha sido esta mañana mañana lo hará Juan Luis Larrea o la Antón Meana qué tal

Voz 28 35:45 hola qué tal mano buenas noches sí tenía que presentar los aval de los candidatos y lo ha hecho Luis Rubiales por la mañana en Las Rozas ha explicado que tiene más de ochenta ochenta y siete avales pero que lo ha presentado el mínimo obligatorio por estrategia mañana

Voz 1375 35:58 que son cuantos bueno pues no se ha dado cuenta él pero vamos

Voz 28 36:01 eh tiene que presentar un número mínimo lo ha presentado ir tiene ochenta y siete avales mañana el turno de Juan Luis Larrea que según dice el señor Larrea el va a presentar avales para ganar unas elecciones el mañana se va a presentar con el número suficiente de avales para ser presidente de la Federación Española de Fútbol en caso de que lo de mañana fueron la votación con esas debemos tener la asamblea de doscientos asambleístas porque con los que tiene claro

Voz 7 36:25 sí lleva tiempo dicen que va a tener no

Voz 28 36:27 si los dos dicen la verdad tenemos una asamblea como de doscientos cincuenta a trescientos asambleístas veremos si

Voz 1375 36:32 hay ciento cuarenta veremos el día nueve de abril

Voz 28 36:35 quién miente de los dos gin es el nuevo presidente de la Federación

Voz 7 36:37 mañana de fútbol don Luis Rubiales

Voz 1375 36:40 las noches muy buenas noches justo ya que son las doce y seis es día nueve de marzo estamos a un mes del nueve de abril a lo mejor el nueve de abril hasta ahora estas aquí sentado como presidente de la Federación Española de Fútbol

Voz 15 36:51 bueno ya me lo ha pedido dicho que como no me lo ha pedido nadie

Voz 1375 36:55 he aquí estaré aquí está seguro de que estar aquí

Voz 15 36:58 estoy convencido

Voz 1375 37:00 cuántos son los avales que ha presentado hoy se puede saber

Voz 15 37:03 bueno ha subido he presentado mi escrito si se ha quedado parte de mi equipo abogado etcétera gente de comunicación presentando los estrictamente necesarios con un colchón por encima pero no es decir exactamente el número vamos yo creo que lo vaya a enterar porque la gente diciendo a lo que he presentado

Voz 1375 37:22 ha presentado de de que en fin

Voz 15 37:24 quizá quizá eso me haga pues yo creo reafirmarse en que hecho lo lo correcto no es sobre todo después de lo que pasó lo que pasó la moción donde se conocieron todos los los avales presentados creo que ha sido la medida más más más acertada

Voz 1375 37:38 no lo dices por estrategia o por ocultar algo porque porque más fácil decir lo mismo que has dicho hoy tengo ochenta y siete porque ha presentado los ochenta es muy sencillo y además yo estoy como has dicho hoy que tienes ocho dieciocho yo estoy convencido de que

Voz 15 37:49 todos sabemos quienes tenemos unos a otros a esta altura y además estoy convencido de que como es un censo relativamente pequeño aunque se pueden doblar no es decir no tenemos por qué mentir

Voz 1375 38:00 pues bien si si los avales pueden darse los áticos cuentan su historia

Voz 15 38:03 habrá doblado y hay quién ha doblado no ya lo conocemos que quien ha doblado pero sí que es cierto que los avale al final sólo a vale un mero trámite el día nueve será la hora de la verdad y el día nueve ganan

Voz 1375 38:12 ahí no se puede votar doble ibas a preguntar a Atón sobre el tema

Voz 28 38:16 que serán treinta y cuatro treinta y cinco en el que ha presentado hoy

Voz 1375 38:19 seguro que lo sabes tú mejor que yo creo que es una presentado quemada quemado tanto si lo donde realmente no tiene importancia realmente es que lo de menos entonces lo que yo creo que tenemos que hacer es Rubiales puede que tenga usted más votos que avale

Voz 15 38:33 pues yo no lo sé no lo sé es probable no

Voz 28 38:36 usted maneja que puede tener más votos que avale yo

Voz 15 38:38 el manejo es que voy a ganar con solvencia pero también creo que tengo ser humilde porque en el fútbol ya no enseñé esto que quién saca pecho someten rápido nosotros llevamos una propuesta de modernización de renovación no no una propuesta hueca no es hablar por hablar ahora mismo el fútbol español representa la excelencia pero en cambio la Federación le falta un empuje para hasta esa altura que tenemos que estar a la altura no sólo en nuestro fútbol no sólo en España sino también de la mano de UEFA

Voz 1375 39:03 si vas con buena parte del equipo que Rubiales tenía cuando era presidente de la AFE con pocos con muchos con ninguno pues con nadie ni con nadie nadie del equipo que venías a nadie porque ellos sí

Voz 15 39:14 Fenoll podía haber ido alguno con

Voz 1375 39:16 o mejor dicho acá no

Voz 15 39:19 cierto es que no empezamos hace ocho nueve año yo creo una andadura sensacional que ha convertido en el mayor sindicato de del del mundo

Voz 1375 39:27 a mí también están en el mejor momento de la historia pero eso

Voz 15 39:29 ya hay hay otros compañeros que lo van a hacer muy bien bueno pues esta ha sido una andadura que en la que estoy con otra gente como otros asesores con sobre todo a nivel político respaldado con las con las federaciones territoriales con la gran mayoría de la Federación Territorial

Voz 1375 39:45 has dicho que tienes ochenta y siete avales eso has dicho Icex y con setenta hay un votos de te vale pero la asamblea que vota es la asamblea que estaba formada con Villar y con Jorge Pérez cuando se en principio se iban a enfrentar Jorge Pérez y Ángel María Villar le preocupa de alguna manera

Voz 15 40:00 no me preocupa porque mira porque ahí no hay

Voz 1375 40:02 pero decir pasaste de estar bien visto a muchas veces decíamos es el delfín de billar a ser a estar muy muy mal visto entonces como al final lo que se ha decidido es que sólo haya que sólo se vote presidente nuevo presidente pero no nueva asamblea te preocupa que esa asamblea vieja digamos o antigua sigue habiendo Rubiales más como el enemigo del fútbol porque era el enemigo de billar a última hora porque son los mismos que estaban en esa asamblea yo

Voz 15 40:25 yo estoy contento con cómo está la situación de verdad porque tú me ha conocido como jugadores sabes que soy un trabajo incansable no me gusta trabajar conozco el fútbol lo he conocido en el campo de de de fútbol pero conoció también lo despacho y conozco a asambleísta he hablado con muchísimo de ha ido estoy plenamente convencido en primer lugar y así lo he defendido siempre que fueron elegido ante notario el proceso se ha explicado sin ninguna circunstancia anómala y a partir de ahí tienen todo el derecho de representando cada uno a su estamento elegir libremente y ahí es donde hay dos proyecto además muy diferente muy diferenciado podemos ponerle las palabras que queramos pero unos representan una cosa y otros otro y sobre todo lo que representa el proyecto que yo lideró en cuanto a filosofía que esto muy importante es un fútbol en el que cada institución en equilibrio trate de aportar pero cada uno en su sitio no monopolizando ninguna de ellas todo el fútbol español porque son muy malos lo dices por la Liga bueno yo creo que es evidente que ha habido cuestiones en las que no sean debido bien las parcelas lo que creo es que tenemos que construir todos pero

Voz 1375 41:34 aún no de nuestra organización

Voz 15 41:37 el la Federación el ente que tiene que dirigir el fútbol español Lalola la Liga hace una labor sensacional aglutina los clubes todos los estamos orgullosos y queremos que cada vez sea mejor pero obviamente tenemos que construir no entró meternos no yo creo que que tengo la mano tendida y además el propio Javier lo sabe porque se he dicho para hablar cuando cuando que cuando quiera o no y así lo ha hecho también

Voz 1375 42:04 con

Voz 15 42:05 con todos los presidentes de federaciones territoriales

Voz 1375 42:07 con todos he hablado con todo no hay ninguno que

Voz 15 42:09 eh porque yo creo que que ser presidente el día mañana ya uno tiene que empezar a actuar como tal desde antes no hay no quiero que nadie ninguno de los presidentes de territoriales puedo decir que yo no hable con ellos

Voz 1375 42:20 tienes la impresión de que tus rivales Larrea o que éste vas

Voz 15 42:23 yo no quiero pensar en quién en mi rival yo quiero pensar que cualquiera que se presente trata de buscar lo mejor para el fútbol español lo hace con su convicción con su punto de vista hay ya hay que reconocer una valentía a todo aquel que da un paso yo lo afronto de verdad con ganas con ilusión con humildad pero creyendo y estando firmemente convencido de que en nuestro proyecto el mejor el que necesita el fútbol para dan paso adelante y conseguir esa excelencia de la que te hablaba

Voz 1375 42:49 sea compites contra Larrea todavía no lo sé a lo engaño lo vamos a ver hay tres o catorce pero te parece que detrás de la está la mano de temas de alguna manera

Voz 15 43:01 bueno yo creo que cada uno pueda analizar todo lo que está diciendo

Voz 1375 43:04 pero que parece interesa tu opinión es que

Voz 15 43:06 yo creo que mi opinión es que tenemos que el día diez hacer grandes