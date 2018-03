Axel Torres analiza la jornada de Champions League

Voz 1 00:00 un pan

Voz 0267 00:13 de esta música para la recta final del Larguero

Voz 1375 00:17 con Axel Torres y repasando el futbol internacional pero antes tu crees que debería seguir Zidane atemporal que viene pase lo que pase el quiere sí

Voz 0267 00:26 creo que un técnico que ha ganado lo que le ha ganado con el Real Madrid tiene crédito al menos para para equivocarse una vez que ya sé que el Madrid es un club distinto a prácticamente todos los demás Us en el que siempre la exigencias altísima pero estamos hablando de alguien que ha hecho lo que nadie había hecho nunca que es ganar dos copas de Europa seguidas tiene crédito todavía para mí sí para mí además sale muy reforzado de esta eliminatoria eh es evidente que sobre todo en el partido de vuelta el planteamiento de inicio es un planteamiento que le da resultados y que afecta al desarrollo del juego a veces a es muy casual no a veces hablamos de bueno acertado porque apostó este y éste lo ha hecho bien pero es que en este caso el digamos que hay una incidencia táctica en sus selecciones es decir pone a dos extremos los dos extremos anulan a los laterales uno de ellos roba en un gol asiste al otro que tira una diagonal desde el otro lado poner un doble pivote el doble Piamonte hace que los dos jugadores de los que se tienen que ocupar que son Rabiot Verratti no pesen absolutamente nada en el partido decir al final las decisiones tácticas de Zidane en en el Parque de los Príncipes fueron decisiones que ganaron el el partido

Voz 1375 01:43 y ahora vuelve a estar ahí entre entre los eh bueno no no digo el más favorito porque las apuestas dicen en las casas apostado dicen que el favorito ahora mismo el City pero bueno el Madrid está otra vez cuando salió el sorteo de la Champions que dije pues ella Real Madrid tal y como estaba el Madrid dijimos madre mía le va a meter un meneo cuidado cuidado

Voz 0267 01:58 pero el Madrid es algo con esta competición que no tiene nadie no sí sí absolutamente es lo que tiene una fe una de entrada lo que tiene es una motivación que evidentemente este año no ha encontrado ninguna otra competición yo achacó yo el mal papel del Real Madrid en la Liga a que cuando has ganado lo que has ganado y has toreado en estos en estas plazas pues

Voz 2 02:25 no te digo que no te apetezca

Voz 0267 02:26 pero bueno vas a Girona Abbas a vas algunos sitios si es evidente que el

Voz 1375 02:33 el rival va a tener un grado de motivación ideas

Voz 0267 02:35 tensión competitiva mucho más alto por qué es natural y porque al final no puedes no puedes siempre tener la tensión competitiva altísima menos cuando has conseguido logros tan altos pues te puede parecer poco un domingo por la tarde ir a jugar contra un equipo de zona Media de la Liga y sé que mucha gente pensará que son profesionales y que cobran por por estar siempre a tope pero me parecen nato

Voz 1375 03:02 Duran que que ocurra de hecho me parece que ha ocurrido siempre en este fútbol oye viéndolo ahora todo el pasado es muy fácil hablar también cuando cae eliminado venga el Madrid está muy bien que los tuvo ya es un bluff a lo mejor tampoco es tanto no exageraba un poco ahora diciendo es un equipo que es un bluff pero no te parece un equipo muy mal estructurado muy mal planificado una plantilla eh porque ves el once Neymar y Mbappé pero que hay en este proyecto del París años averió Jodie favorito al Madrid en esta eliminatoria antes de empezar

Voz 0267 03:33 pero lo que no esperaba probablemente era que el Madrid ni sufriera el partido de vuelta en ningún momento le inquietó el Paris Saint Germain saque con tanta tranquilidad al Madrid pasará que no hubiera incertidumbre sí que sorprendió que le ocurre al Paris Saint Germain si está mal para mí la plantilla está mal hecha para mí no puede ser que sólo tengas tres centrales no puede ser que sólo tengas un mediocentro puro tenga XXXV años hice lesione continuamente no puede ser que no tengas un suplente del delantero centro porque Cabanyes el único no puede ser que que el portero no te convenza uno

Voz 1375 04:16 ya este año juegue el que era suplente

Voz 0267 04:19 que no te convencía el año pasado

Voz 1375 04:21 es decir al quiénes serían titulares en el Madrid del PSD quiénes serían titulares ahora mismo en después de lotería Adrian mira es que en el PSOE hay dos tres cuatro que podrían ser titulares el Madrid o ninguno

Voz 0267 04:35 yo creo que arriba igual alguno si arriba Mbappé Neymar que jugó el otro día pero con él no yo creo que probablemente ahora mismo si tuviera que hacer el mejor equipo contra los dos entre los dos pues yo creo que Neymar en va pelos pondrías Neymar y Mbappé Cristiano no quizá pondrías arriba lo demás lo demás yo creo que Marc

Voz 1375 04:59 os estaría en la plantilla del Real

Voz 0267 05:01 Adri Pelé haría a podría pelearle a

Voz 1375 05:05 harán el pos también Marquinhos me parecen central de primerísimo nivel no tiene mucha prensa ahí no está muy visto quizá aquí pero Marquinhos igual le podría pelear la plaza a Varane y es el final de Emery que son muy bueno muy buena balance ya es el final de Emery probablemente por haberle dado un zapato que no era la talla de su pie no no sé si vamos a discutir ahora lo buen entrenador que es Unai Emery pero claro cuando le das un proyecto de este tipo de un equipo este tipo está muy atado de manos Emery sabe que tiene que jugar con un cuatro tres tres y O'Shea porque tiene que poner a los tres de arriba no sé si te parecía un proyecto hoy un modelo futbolístico para un entrenador como Emery vamos a ver ellos firman a Emery porque ha ganado tres Europas League porque entienden que no pasan de cuartos de final en Champions necesitan una entrenar

Voz 0267 05:55 porque tenga experiencia

Voz 1375 05:57 cien eliminatorias europeas y que haya demostrado que las gana lo que pasa es que las ganaba en en Europa League que no es lo mismo que en Champions ya de entrada la elección es una lección que le pone mucha presión a Emery porque para que llegue Emery tienen que sacarlo a él de Sevilla ahí tienen que pagarle una indemnización hablan de dos años ultra millonaria

Voz 0267 06:21 tienen que pagar a un entrenador que viene de ganar dos años seguidos el triplete de torneos nacionales con un récord de puntos nunca visto en la liga francesa y que además había hecho cuartos de final de Champions tres años seguidos es decir Emery sabía que para superar al entrenador que acababan de echar tener las semifinales tenía que ganar los tres títulos nacionales como mínimo llegar a semifinales para superar al que acababan de echar tremebunda presión de hecho el primer año de Mary se queda muy lejos porque cae en octavos y en liga no gana la Liga cuando vienes de que con Blanc estabas hasta desarrollando trabas trituró a todos los rivales todos los años entonces si sumamos que además la opinión pública francesa y el periodismo francés era muy de Laurent Blanc no entendió la destitución de hablar ni ya dudó de Emery antes de empezar yo creo que que la estaba muy alto no

Voz 1375 07:20 lo que aún hay le ha costado a manejar eso le ha costado porque al final cualquier empatito en la liga francesa era un dos páginas

Voz 0267 07:28 has en L'Equipe contra contra eh

Voz 1375 07:30 él no oí dudando de su de su capacidad entrenador crees que iría bien ahora que están buscando hay suena Conthe suena al Cholo suena Luis Enrique sonadas son estilos muy diversos uno de otro bueno en este caso Cholo con tesón más parecido pero que que entrenador crees que iría bien para un equipo hecho a golpe de talonario como este oye y es el que más les gusta encuentran en L'Equipe sí exacto me parecería una buena elección me parecería una buena el te imaginas a Conthe con Cavani Neymar y Mbappé tácticamente os caracteriza e tácticamente con un cuatro tres tres con lo que sabemos que es gente que le cuesta poner

Voz 3 08:08 la ayuda a Morata o a ninguno de los dos y que lo digan Conte vente para acá prestas tres hora tocar

Voz 1375 08:13 les va a decir los tras claro entonces no va

Voz 0267 08:15 a Conthe no contra tenido épocas de jugar con

Voz 4 08:20 con once ofensivos en los primeros años de la Juventus con once ofensivos e incluso a veces con dos puntas y dos extremos

Voz 1375 08:29 lo que pasa es que en el Chelsea en el Chelsea el empiezo

Voz 0267 08:31 de una manera luego pierde varios partidos seguidos y cuando lo están a punto de echar pasa a un esquema al trescientos dos efectivamente y a partir de ahí gana diez once partidos seguidos ya se queda con ese esquema pero es un entrenador que tiene cierta flexibilidad táctica y sobre todo tiene a lo que el París Saint Germain no tiene que es un carácter ultra con total litros vivo eso es darlo todo el potenciar potenciar que el que funcione como bloque que al al al París la sensación que que ha dado del París es que era una suma de individualidades y que no acababa que no acaba de ir todos a una no y también te diría que Conthe siempre ha conseguido eso partiendo desde una posición de de de equipo pequeño largas

Voz 1375 09:19 eso es de víctima la Juventus no es un equipo pequeño Chelsea sino

Voz 0267 09:22 es un equipo pequeño pero cuando él llega a la Juve la Juve estaremos alto ensalzó momento muy Gemma toca ganar títulos muchos años a reconstruir todos los actos y el Chelsea también viene de quedarse fuera Deschamps una presión

Voz 1375 09:32 porque si llegas arriba del todo oye has visto las portadas de mañana de Lass el Madrid dice el PSOE llegue pedirá cuatrocientos millones pese ya el Madrid que ya han hablado intermediarios del Madrid que con el padre jugador El Mundo Deportivo dice mañana que pide volverán Barça bueno se habla y no separa antes con Ramón Besa y con Jabois les preguntaba hay dice ha dicho Ramon Besa creo textualmente no me parece un jugador en torno al que se pueda construir un proyecto ganador porque me parece que Neymar no hace equipo que son joder intimidad para que no hace un proyecto en el equipo a ti qué te parece

Voz 0267 10:05 bueno me parece que desde luego no te asegura estabilidad es decir claro para construir un proyecto alrededor de alguien tienes que tener muy claro que ese alguien está comprometido con el proyecto y se va a quedar muchos años eso estamos viendo que es difícil con con Neymar en cuanto a sus características futbolísticas bueno es es evidentemente es un jugador determinante es un jugador que tiene desequilibrio es que se puede echar el equipo a la espalda de hecho lo hizo con Brasil en el en el Mundial siendo la exigencia que había sobre él los focos la presión al Gees Sima altísima cuando él seleccionadas acababa Brasil realmente él asumió ese ese error e lo asumió hoy os recuerdo bien porque estuve prácticamente en todos los partidos de la selección brasileña estuvo en el estadio y el sesenta días bueno creo nosotros vimos sentí la presión en la asumía la recogía y no le impresionaba a otros de ese equipo como Thiago Silva por ejemplo sí

Voz 1375 11:06 el peso la la presión

Voz 0267 11:08 pasa es que bueno evidentemente cuando se le discute ese papel lo cuando él no es el número uno cuando todo el mundo no cree que el es el número uno pues pues ya es otra historia ahí ahí es donde ha naufragado más dejamos este tema

Voz 1375 11:23 en el Madrid te hago tres preguntas muy rápidas a ver si me da tiempo bien interesa tu opinión sobre el Tottenham Juve de ayer te sorprendió

Voz 0267 11:31 no me sorprendió la Juventus porque la Juventus tiene estas cosas es un equipo que maneja el oficio el bagaje yo sé que que hablar de eso es poco poco científico pero en la Champions League

Voz 5 11:45 que el dominio de la competición en la historia en la competición

Voz 0267 11:51 te da SATE te gana eliminatorias porque llevas dándole un baño a la Juventus la top de ochenta dos de la ida y sesenta de la Vuelta pero la Juventus te hace un gol tutti hembras ellos ya se lo creen y a partir de ahí

Voz 1375 12:11 así se decidió quedarse sin Kanye y sin Ericsson y sí sí sí

Voz 0267 12:15 sin Hawn mensajes y que está a un nivel muy alto también si es decir el Tottenham fue mejor

Voz 1375 12:21 pero pero sí pero lo digo desde el punto de vista de la aficionado al fútbol no pero es verdad que oye la Juventus al final se metió y es la Juventus le da otro caché también a tiene espectacular son los subcampeones te parece que el City como dicen las apuestas es ahora mismo el primer favorito

Voz 4 12:38 no yo yo no comparto esa

Voz 0267 12:42 eh ese favoritismo del Manchester City entiendo que es el equipo que mejor ha jugado este año en Europa numéricamente hay por sensaciones es el mejor pero acabamos de hablar de ello acabamos de hablar de lo que es la historia en esta competición lo que es el bagaje lo que es el oficio esta semana hemos asistido a dos eliminatorias que se resuelven entre otras cosas por por esa por esa cuestión la Juventus le dan al Tottenham por esa cuestión el Real Madrid gana al Paris Saint Germain entre otras cosas por esa cuestión y por último el Liverpool

Voz 1375 13:14 que empató a cero en la vuelta pero había sentenciado ganando cinco

Voz 0267 13:17 cero cinco en Oporto y puede ser el tapado el Liverpool buenos un equipo que tiene evidentemente argumentos pero no está entre los cuatro máximos favoritos quiénes

Voz 1375 13:28 meterse en semifinales ahora mismo

Voz 0267 13:30 sino se cruzan antes Real Madrid Barcelona

Voz 6 13:35 Bayern Múnich Manchester City ya está muy tus la quinta no

Voz 1375 13:44 es decir si es decir estos cinco los vería antes que el resto

Voz 0267 13:50 Liverpool por ejemplo que es el que más preguntado si pero bueno claro si el Liverpool le toca al ganador del Roma Shakhtar Donetsk pues quizás sea favorito en cuartos ha habido algún jugador que te llamó la atención en esta última semana bueno que que no conociera que no conociera no que no conociera no conociera es que conociera a mí ayer me parece que la exhibición de Kjelling y defendiendo el área pequeña le confirma como el mejor central que yo he visto defendiendo el área pequeña creo que no hay un central en el mundo que que resista y que se crezca la tanto cuando su equipo está colgado del larguero me parece una cosa absolutamente memorable la exhibición de Kjelling y ayer en el en el partido el topten a mucho iban a un nombre más desconocía si quieres chico que ha marcado los dos goles del Salzburgo es bastante bueno a Berisha los dos goles y el Salzburgo un equipo que que habrá que verlo con detenimiento porque la Real Sociedad le ganó en el partido de ida que ese sí lo vi entero me gustó muchísimo y hoy ganado en Dortmund también eh que que va reproduciendo esas actuaciones de manera continua irregular