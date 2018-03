Alicia: "Cobré en efectivo el dinero de la lotería. Me senté en la cama, lo tiré en el aire y me di cuenta que era mero papel"

Voz 1

00:00

hola Alicia buenas noches a la buenas noches como esta es me alegra muchísimo porque siempre que pudiera gustan gracias y además ahora que estamos haciendo el Día de la Mujer y aquí estamos escribiendo pero vamos muy bien me ha sorprendido mucho y entonces decide contar mi historia que no deja de ser una especie de cuenta cuentos pero que me ocurrió cuando todavía no teníamos el euro entonces yo compré estaba prácticamente bastante mal ese mes esos meses que no llegas el único dinero que tenía ese día pues lo pasé por una administración y compró número de lotería y siempre con el número nueve al final porque me gusta era en la en los Europeos de Sunny Del Potro el primer sorteo que se celebraba en verano en julio entonces yo estaba en casa sábado por la mañana había salido de guardia en ese momento estaba habiendo en el sorteo yo yendo lo bueno moviéndolo porque entonces ahora veo o algo peor porque ningún problema renta L'Oréal pero lo perfectamente perfectamente yo doy mi número cómo lo cantaban los niños sabían leer por fin pues IMS había tocado un quinto premio entonces pues ya se hasta que no estuvieron todos los décimos juntos no pudimos cobrarlo pero mi ilusión era cobrarlo es mal no el dinero porque sí estamos en las nóminas las nóminas nunca nunca habría visto tanto dinero decir lo que yo veía dinero pero por encima de aquel día porque has va va con me miraron de arriba abajo bueno era una extraña una cosa rara como Oña una persona así a pedir pues entonces es cerca de un millón de pesetas que ya era entonces pues no había dinero yo algún bueno bueno bueno perdone pero pero sí que la hay pero si quiere le manda un chico no yo quería ese dinero peseta peseta entonces tuvo que tardar un rato hasta que por fin vino el director no se vamos a intentarlo me lo dieron dieron hace bastante tiempo de de tiempo de estar una hora tardía cuando ya está contenta con sobre dije cuando llegué a casa me subí encima de mí de del colchón que todo el dinero me lo tiré por encima hizo para mí para mi fue una ilusión tremenda porque vi caer cómoda ellas dormir encima dije esto es lo que yo por lo que estoy trabajando