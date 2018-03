Lorena, desde Rep. Dominicana: "Soy cooperante y llamo tras la jornada de huelga porque estoy sorprendida del machismo que hay aquí"

Voz 0020 00:00 Lorena desde República Dominicana muy buenas noches muy buenas noches también que ahora tenemos a eso le iba a preguntar cinco nueve veinticinco

Voz 1 00:14 pero me hace mucha ilusión dormir con escuchándole hacer todos los días desde aquí

Voz 0020 00:19 qué tal Lorena y que hace en República Dominicana

Voz 1 00:24 bueno pues eso me estoy un poco peculiar pero estoy como cooperante yo soy una espera el País Vasco y hace cuatro años empecé a viajar a República Dominicana no a Punta Cana vino pues a a los barrios hay dinero redacte un proyecto para poder trabajar con niños jóvenes y mujeres y hace año y medio que me vine a vivir aquí me puse en marcha el proyecto que yo hice mi

Voz 0020 00:57 con muchísimo esfuerzo un proyecto propio

Voz 1 01:01 Bono Un proyecto que yo identifiqué porque yo venía de trabajar en el mundo de la cooperación esas partes hay bueno un poco la realidad tan cruda que tiene República Dominicana aunque parezca que todo son playas paradisíacas que también las hay eh pero bueno pues su población es bastante todavía viven en un pequeño tercer mundo aislado porque no nos parece que que sea así pero bueno un poco complicado ir diseñó un proyecto que lo aceptaron

Voz 0020 01:33 y me vine aquí a trabajar trabaja para una ONG Lorena

Voz 1 01:38 pues está el año pasado estaba trabajando con una fundación que está en el País Vasco y de San Sebastián como contraparte una fundación muy pequeñito también aquí este año como están tan mal no lo hemos conseguido subvención pero yo parecía que se habían creado muchas expectativas también los jóvenes estaban muy emocionados habíamos conseguido que muchos Muchachito dejarán la CAI minan con nosotros

Voz 2 02:06 y me daba mucho

Voz 3 02:08 mucha carga moral dejarlo a medias y me he venido un poco a la aventura el proyecto pues en principio a queríamos trabajar con con las

Voz 1 02:23 Gêres porque tienen muy alto índice de embarazos en adolescentes en adolescentes que consideramos de doce años hacia hacia arriba hay evidentemente es es muchachita es dejan de estudiar muchos días no han llegado a penas aprendiera a leer y a escribir porque la educación no está bastante mal en este país entre un poco por ahí mira y además todavía no hemos terminado el día a la mujer así que bueno aquí hay muchísima violencia violencia sexual violencia verbal entonces estas canciones maravillosas que ahora no han llegado a nosotros también

Voz 2 03:00 en del reggaeton y hunden voy

Voz 1 03:03 dónde pues nosotras nos quedamos un poquito rezagadas bastante mal paradas no por ahí para intentar darles una opción de ver las cosas de otra manera porque no es cultural sino que de lo normal o de lo anormal al hecho la norma y luego empecé a ver que los niños pequeños pues también tenían muchas carencias porque desde estas familias desestructuradas tan jovencitas como a educar a unos niños no y bueno pues ahí se va haciendo un poco una bola y empiezas a trabajar con todas las edades yo ahora estoy enfocada con los niños más pequeños sin reeducación que alfabetización que por mucho que vayan a la escuela te encuentras a niños de barrios normales tengo estoy hablando de cosas muy muy muy marginales que todavía van a la escuela el tienen están en quinto de primaria un sexto y todavía no sabía leer ni escribir ay bueno pues yo hubiese habido en todo lo que puedo luego editar las mujeres y a hombres también porque las tres de las mujeres sólo de mujeres sino que ellos también tienen que participar y enterarse de lo que nosotros pensamos lo sentimos y cómo nos sentimos cuando nos dicen ciertas cosas que dejan de ser graciosas no

Voz 2 04:21 bueno esa lucha estamos a verdad

Voz 0020 04:26 no tengo éramos sí que se ha encontrado qué es lo que más le le ha sorprendido

Voz 1 04:34 pues algo creíamos mucho mucho la atención de este país yo que he viajado bastante África negra por ejemplo no soy una enamorada de África la poca empatía que tienen aquí el individualismo tan grande que hay es una cosa que me sorprende muchísimo hay que no ni quiero acostumbrarme ni hay ni me acostumbro que tampoco quiero acostumbrarme será el individualismo lo suple indigno listas que han llegado a ser pueden tener el último además el último celular de moda o el último móvil de moda pero no poder comer casi cada día no sé es una mezcla muy extraño no que es también deja como muy tocado y que hacía analizar t muchísimo constantemente también

Voz 0020 05:34 algo algo estamos haciendo mal porque uno se se pone un espejo no hay sí

Voz 1 05:43 no sé a veces ya el viernes pero la operación también tengo mi Mi rachas de de momentos de bajón también él no es fácil estar sola en un país distinto que lo único que nos nos hace iguales es que hablamos en español ambos ambas partes pero somos totalmente mundos distintos ir la soledad es es complicada y que no te entiendan aunque te entiendan lo que hablas pero no entiendan lo que tú sientes hace que haya a día es muy muy complicado pero bueno tiene su parte satisfacción eh vamos yo estoy sonríen y ahora mi sorprendente un hombre enseguida y además es la Rada no porque y esto no todo un pues la mayoría negros de los claro yo soy muy distintas blanca rubia con ojos claros claro pues para ellos es súper novedoso pero él tiene una parte sentimental muy gratificante muy muy gratificante yo ahora me estoy peleando con sacar el proyecto adelante por poder vivir mínimamente de esto lo tengo que combinar con otro trabajito para poder mantenerme en el país pero bueno pues es una lucha que personalmente quiero seguir creo que estaría no puedo mantenerme más también

Voz 2 07:04 en algún momento habrá que parar pero bueno

Voz 0020 07:08 eso se Lorena Le lo había ocurrido antes este empeño casi personal por sacar un proyecto adelante porque ha dicho que tiene recorrido no ya en el tema de la cooperación

Voz 1 07:20 sí sí yo venía a trabajar de los campamentos de refugiados del Sahara también otra realidad cruda en que ahí sí que te valoras el primer choque que yo tuve

Voz 2 07:32 allí fue

Voz 1 07:34 como se vulneraban los derechos humanos desde el primero hasta el último

Voz 2 07:38 yo creo que fue la primera sensación de catástrofe personal que yo tuve porque no hay nada muy costoso y pudieron ser obra bueno no

Voz 1 07:52 y luego también allí me di cuenta de lo mal que hacemos las cosas con queremos a veces ayudar y no sabemos si ayudamos Odessa ayudamos

Voz 0020 08:00 claro porque les creamos

Voz 1 08:02 o es que realmente no tienen que ser las creamos nosotros que las tenemos en nuestro mundillo personal de nuestra ciudad normal que vamos acelerados y tenemos un montón de cosas materiales pero casi nada no sacia de repente lo podemos llevar a mitad de ciertos sabes sí es muy complejo cosas por ejemplo en África negra yo no las he tenido tanto

Voz 2 08:26 les veo como más no

Voz 1 08:28 igual lo ideal pero lo tengo como algo más

Voz 2 08:32 más sano más puro

Voz 1 08:35 se como que no se dejan y nadie irritando tanto en ese sentido a mí por ejemplo ese sensación me llena mucho me da muchísima paz de una persona creyente lo sigue

Voz 3 08:49 como si no pero de las cajas de tesoros yo tengo cajas de que solos

Voz 1 08:58 tengo una muy grande que está lo que es la luna

Voz 2 09:02 yo y guardo muchos tesoros yo no quiero emocionarme pero si seré se dejó en casa

Voz 0020 09:12 ya es duro verdad cuánto tiempo iba fuera hora Lorena

Voz 2 09:17 pues yo

Voz 1 09:19 desde bueno me vine en enero ahora me hace mucho porque detrás no es fácil coger te lo permite decidir a la banda voy a hacer algo por el otro voy y me tiro que tampoco soy la Madre Teresa de Calcuta da un poco no quiero que suene como por aquí chica chicas buena no no para nada simplemente digo que cada uno tenemos una misión no

Voz 2 09:45 y la mía no esté momentos esto igual en otro momento se

Voz 1 09:51 algunos sí

Voz 2 09:53 yo tiro por otro lado aunque siempre he sido muy así es la verdad

Voz 0020 09:59 Lorena porque República Dominicana surgió a partir de esta pequeña fundación donde trabajaba fue algo casual porque ese país no

Voz 1 10:08 qué va pues fue por una locura una amiga mía en su momento que pues como pasó muchas noches

Voz 2 10:16 qué conmoción dominicano hay pues

Voz 3 10:19 como tiene el encanto dura gato con el dominicano in me vine yo aquí a la boda fui la única persona de España que vino aquí sí sí mira tú ella se volvió a España pues no dominicano ilesa se quedó aquí dominicano

Voz 0020 10:38 sí sí eso se llama aprovechar bien una boda de un amigo

Voz 1 10:41 si no desde luego no salió pero ella se marchó y yo aquí me Care

Voz 0020 10:47 si usted tiene un proyecto de vida ahí

Voz 1 10:52 de momento si no me gusta decirlo mucho porque

Voz 3 10:55 el sería mi madre me hace mucha gracia

Voz 1 10:58 de momento si ahora en un sitio donde creo que estoy haciendo algo que pueden ser interesantes y que y que me lleno aunque también tengo mis momentos malos pero

Voz 2 11:11 lo que me llena es eso que dices

Voz 1 11:15 bueno pues igual merece la pena sacrifica cosas porque sino sacrificados

Voz 0020 11:19 claro

Voz 1 11:20 además no es un país nada fácil pero era nada fácil y menos para una chica eso que se ha hablado ayer sobre porque defender el día de la mujer

Voz 0020 11:31 aquí lo tengo clarísimo sobran los motivos no

Voz 1 11:35 Nos sobran los motivos y señor sobran los motivos y a veces pensamos solamente estamos en Europa o en Madrid o en España definido uno nuestros derechos pero hay miles de millones de mujeres en el mundo que no pueden gritar cuáles son sus derechos sin hablar los ingresos que tenemos la suerte de poder hacerlo de diríamos hoy escuchado a Penélope Cruz decía algo parecido a eso

Voz 2 12:00 eh

Voz 1 12:01 a mí me gustaría mucho clavijo trabajo con una fracción muy pequeñita una Ongil muy pequeñita pero ojalá en algún momento alguien medianamente conocido si decidiera apoyar causas de estas perdidas como la mía y alguien me dirá un rostro conocido porque eso ayuda mucho yo entiendo que las grandes fundaciones unas que los tienen no dormí no conocen definen como decir que todo el mundo le pone una cara de un famoso si está guay pero hay un montón de gente que estamos trabajando in cosas pequeñitas y a veces somos los que estamos ahí en el barro no es que lo pasamos los que menos ayudas tenemos pero bueno también en Chibok somos los que más convencido eso estamos

Voz 0020 12:49 es verdad que hacer porque hay mucho que hacer en República Dominicana hay mucho que hacer Lorena muchísimo muchísimo muchísimo

Voz 1 13:00 es una pena una pena que hablemos de gente que pasa hambre no se localice en África o ahora hables de la gente está por desgracia muriendo es el mediterránea desde hace muchísimo tiempo en el mar o que hablemos de Siria de las guerras pero hay países como República Dominicana aquí todo el mundo y repito porque me parece que es la imagen que a todo el mundo le vino a la cabeza y a mí la primera eh crean las playas del Caribe pero eso es una parte muy chiquitita de lo que República Dominica muy chiquitita la mayoría de mis niños del barrio normal

Voz 2 13:38 no comen tres veces al día no comen noche daría Di variedad de comida además de arroz y habichuelas cuando hay es muy complicado es muy difícil Íñigo

Voz 1 13:56 no hay ayudas no hay demasiada corrupción unos gobiernos han hay poca ayuda hay pocas oenegés que estén trabajando aquí hay muy poca gente en terreno in porque no hay subvenciones de en en España subvenciones y las que están bastante repartidas antes de salir lo siento decirlo pero las cosas a veces son como son un gran año bueno tenemos el país que tenemos cómo lo tenemos que yo estoy aquí pero sigo las noticias de ahí

Voz 2 14:32 mi madre mía madre mía

Voz 1 14:35 se deberíamos de pararnos poquito a pensar en que se está haciendo y como lo estamos haciendo nuestros pensiones los que suman un cero veinticinco Boí eso es todo en algún momento me proyectos el de también para llevarlo a España y hacerlo también allí porque al paso que vamos ya no sé pero bueno no sé tampoco me quiero súper descender porque tendría para contar muchísimo muchísimo

Voz 0020 15:05 vamos a hacer es que unos vaya llamando de vez en cuando unos vaya contando cómo están las cosas

Voz 1 15:11 sí sí sí y además bueno como ahora menos Ibon Twitter y gracias en las redes sociales puedes tener ahí información

Voz 3 15:17 son pues por ahí no también niños

Voz 1 15:20 hiciera se podrá ver que es lo

Voz 0020 15:24 no le hacían no

Voz 1 15:26 Bono Ike también es bonito tener contacto y que os agradezco muchísimo que me acompañáis todas las noches