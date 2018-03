No hay marcha atrás

Voz 1727

00:00

ocurrió la movilización de las mujeres en España ha hecho historia en las calles quedó claro ayer que no es un episodio ni un sarpullido ni flor de un día si algo quedó claro ayer es que hay que escuchar a las mujeres tomar nota de lo que dicen de lo que piden las de veinte las de treinta las de cuarenta cincuenta las de sesenta la jubiladas nunca se sale a la calle por capricho nadie está detrás ningún partido ningún sindicato de las impresionantes manifestaciones que han dado la vuelta al mundo son las mujeres ese reconocen unas a otras en pequeñas o grandes batallas en el campo y en la ciudad con vidas totalmente diferentes aspiraciones radicalmente distintas gustos diametralmente opuestos pero que se miran y se reconocen en la larga lista de reivindicaciones cualquiera de ellas encuentra algo que tiene que ver con su experiencia las que tienen compañeros implicados en los cuidados y las que no comparten el miedo a las calles oscuras y al acoso las que tienen sueldos de miseria y las que tienen buenos empleos comparten la brecha salarial el techo de cristal el juicio permanente sobre su imagen las que son madres las que querrían serlo pero no se lo pueden permitir con su sueldo y las que no quieren tener hijos comparten los prejuicios la presión y la indiferencia de una sociedad que necesita el relevo generacional pero se desentiende de su coste y todos sabemos que no va a ser fácil ni a ser rápido pero se engaña quien piense que la abundancia informativa de las últimas horas de las últimas semanas en tierra un clamor que siempre ha estado ahí pero que ahora ha decidido marcar la agenda pública la España democrática que ha visto en cuarenta años la transformación urgente y radical de la vida de sus mujeres que ha sido pionera en identificar y cuantificar la violencia de género pionera en aprobar el matrimonio igualitario esa España se coloca hoy a la vanguardia del gran reto de la modernidad a la posmodernidad o como quieran llamarlo el reto de la igualdad de género real muchas periodistas españolas hemos recibido estos días llamadas de colegas europeos preguntándonos pero que pasan en España sobre machismo aquí no pasa nada que no pase en Francia en Alemania en Italia o Reino Unido sólo que aquí las mujeres han dicho basta siempre nos acordamos de las feministas veteranas que nos han traído hasta aquí hoy toca dar las gracias a las feministas jóvenes incluso muy jóvenes que han dado una lección de organización movilización inteligencia y sentido común en este ocho de marzo ajenas a las provocaciones los desprecios o cualquier intento de utilización muchas gracias