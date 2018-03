Dos espías de sí mismos

Voz 1389

00:30

menos mal que no mencionaron a mí por mi propio bien y prohibiendo el espía cuando estaba leyendo las informaciones dirá no recibe un espionaje la de nadie Jabois ladera unas horas oye que te dice sí les volver estaba pensando ahora mientras hablaba volver a lo superfluo e a las trivialidades de de Sí Se rompe un país Xosé deja de romper ahora que estamos rompiendo sistema de miles de años después de las manifestaciones de ayer caray se hace un poco ya que renal Bin supongo que no nos queda más remedio que dar la espalda a todo EE desde luego y seguiremos haciéndolo me me interesa así me interesa es ese asunto porque es muy literario yo no sé si tú recuerdas un libro de la trilogía de Nueva York de Paul Auster creo que de los tres será fantasmas y en ese libro Un no sé si era un escritor ordenaba es pillarse asimismo ordenaba que cada mañana tuviese en su despacho un informe sobre lo que hizo ayer tú imagínate que los Mossos d'Esquadra en lugar de ordenar el espionaje a políticos y periodistas contrarios al proceso lo hubiesen hecho sobre los propios líderes independentistas no mejor hubiera sido y más conscientes de lo que hacen sería si cada mañana tuviesen su mesa el informe de sus movimientos el informe sobre todo de sus declaraciones del día anterior