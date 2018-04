"Descansen y prepárense para seguir abriendose a puñetazos el camino"

Voz 0237

00:11

buenos días señoras señores pasen y vean esta fantástica demostración de magia formidable espectáculo que dura ya demasiados años donde partimos a la gente nos movemos cosas solo compensarlo y como comprobarán les engañamos desviando su atención observaran que mis manos no hay nada verdad bueno esto es un programa de radio sigue deben confiar en mí que es precisamente la base del problema la confianza presten atención que voy entre esto Si una mujer y un hombre hacen lo mismo no deberían cobrarlo no nos metamos en eso y esto otro creemos en una Europa donde la igualdad de la mujer siga siendo un valor fundamental apenas hay un mes de diferencia Se lo hago pero otra vez se marchó voy a poner tolera febrero no nos metamos en eso marzo un valor fundamental recuerden que el ilusionismo consiste no en hacer cosas sino en que lo parezca la pregunta que queda por responder es la siguiente es la pregunta que formuló Mariano Rajoy al acabar el discurso feminista de un minuto de ayer en Valencia frente a los populares europeos ahora dónde me meto el lazo morada