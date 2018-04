"Paul Newman sin los consejos de Jean Leon no hubiera llegado a ser el actor que fue"

Voz 1995 00:00 en gran salón tipo años cincuenta en técnica color que es decirlo me gusta la palabra ni color porque para hablar de el siguiente asunto es bueno que busquemos un ambiente hollywoodiense

Voz 1 00:25 pónganse cómodos tendida en La Bañeza era una época

Voz 2 00:32 en la que todo era posible en una época en la que nacía el rock'n'roll poco después el hombre miraba a la luna

Voz 3 00:41 aunque

Voz 2 00:43 mira ahora una hacia arriba martillo Manel muy buenos días

Voz 4 00:49 buenos días Toni buenos días a toda la audiencia estoy Siria un poco el ambiente de tu libro verdad sí

Voz 0993 00:55 la verdad es que sí es este ambiente dorado de este Hollywood de los años cincuenta en el cual como tú bien indican todo lo posible todo era estaba por hacer con unas características muy determinadas podía conseguirlo el hombre que descubrí que digamos da vida a este libro la fuerza de un destino fue capaz de hacerlo no

Voz 1995 01:18 yo no no que no parezca una crítica ahí esos tiempos además los de gente fantástica pero no crees que ese tipo de sociedades en modelo producía hombres y mujeres extraordinarios que en esa época conocemos las aventuras el trabajo el desarrollo las proezas de hombres y mujeres que no se porque hoy no están es como si el mundo ya no produjera ese tipo de individuos

Voz 0993 01:40 sí que es verdad que era una sociedad distinta de la que ahora estamos nosotros acostumbrados a a vivir va sufrir no pero precisamente también la novela intenta a través de los ojos de de de Cervino Carrión que procura convertirse en otro personaje en otro en otro hombre llamado Jean Leon es justo un homenaje a estas personas que se lavaron su futuro a partir de creerse sus sueños en una sociedad que era posible si trabajaban te dejas la piel en en intentar conseguir y persiguiendo sueños para hacerlos realidad no

Voz 1995 02:13 no creo que que en aquel momento

Voz 0993 02:15 la justo los que conocemos y que han brillado más como Paul Newman James Dean no o John Fitzgerald Kennedy o Lise Taylor o Rita Hayworth o la misma Merlín Monroe también tenían esta esta capacidad pero al mismo tiempo sabían que tenían que hacer muchos sacrificios y esto era la digamos la la moneda que que corrían que el tiempo no

Voz 1995 02:36 la fuerza del destino su libro con el que gana el Premio de las Letras Catalanas a Molló enhorabuena gracias hija hablas de de Jean Leon yo voy a decir vamos a repasar algo de su vida a través de las voces de algunos de los que acabas de mencionar pero yo voy al final a alguien que acaba haciendo habido muchos estés tienen ese referente seguro porque lo han probado el León pero alguien que que finalmente como idea postrera dedica Cervino no puede ser mala persona

Voz 0993 03:02 no exactamente yo además a partir de las conversaciones que yo mantuve para documentar me para hacer la la novela fueron su hermana su hermana pequeña que aparecen en la novela y su hijo que vive en Tailandia Juan Antonio León no o Jean Anthony León y me dijeron que él siempre tuvo éxito la voluntad de está digamos calidad humana de querer agradecer las personas que habían hecho posible su sueño no son dos personas muy concretas que en la novela aparecen y que eh son las que más le ayudaron uno fue el marinero que no lo delató que le ayudó a llegar hasta Nueva York después de que el pues entrase en una bodega a intentándolo siete veces hasta la octava no lo consiguió en el puerto de Le Havre en Francia hasta Nueva York y el otro es el hombre que le procuró su identidad que era portorriqueño y que se llamaba justos en León que es justo la digamos para utilizar sus palabras a la identidad que que toma antes de convertirse en León no es verdad una persona que hace vino que tiene esta relación con la tierra a Icon este caldo que bueno cuando descorchar una de sus botellas parece que dos los efluvios que salen de de cualquiera de ellos sean chardonnay sea un cabernet franca o un merlot pues te te dan esta sensación

Voz 1995 04:19 que no había persona era exigente tengo que decir que hay gente que cuando te terminas una de Jean León sigla casa al oído se oye esto

Voz 5 04:28 a uno con claridad tampoco el magisterio no quería que reveló

Voz 1995 04:35 fin de semana yo no estoy invitando a nada y que cada uno sea responsable desgarro claro pero si ustedes al acabar una botella de León se ponen así la oreja como una caracola además flojito

Voz 6 04:50 ya sabes

Voz 1995 04:52 el comentario pero hay personajes en la en la vida de de ya leo que han marcado el siglo XX suficientemente Sinatra James Dean otro como un hombre empieza a tropezarse con este tipo de individuos

Voz 0993 05:04 pues precisamente gracias a una una serie de casualidades de golpes de suerte que le digamos que le le vinieron cuando él de Nueva York se va hacia Los Ángeles haciendo de taxista conoce a Frank Sinatra a por una casualidad ha empezar a trabajar por las noches de camarero en el Villa Capri que era un restaurante que tenía la voz allí en en Hollywood y a partir de ahí empieza no sólo a intimar con con él a propósito de un capítulo bastante oscuro que también trascendió en los medios de allí propósito de Joe Di Maggio y un y un ataque de celos que tuvo con su esposa de aquel momento Marilyn Monroe Ike justo al lado de este restaurante había una escuela de interpretación donde había unas a digamos rutilantes estrellas que intentaban hacerse un lugar en aquel firmamento que se llamaban Jimmy Dean Paul Newman Natalie Wood Warren Beatty con los que empezó a trabar una amistad una amistad sincera que ese digamos prolongó a lo largo de los años no

Voz 1995 06:04 poníamos menciones a cambio de que ha hablado en muchas ocasiones si la escala el uno de abril de mil novecientos cincuenta y seis inaugura la escala que es el restaurante ya León que acaba siendo lugar mítico frecuentó así lo recordaba

Voz 7 06:14 Newman a mí me acuerdo muy duro se había fotógrafos fuera no le gustaba nada entonces recuerdo que siempre enviaba un gorila para alejarlos creo que la gente fuera para ser vista porque aquí nunca nadie te molestaba la la la gente iba porel con su comida

Voz 1995 06:36 en España Martí hasta que Ronald Reagan no elige su sobrino para los docentes de investidura no empezamos a conocernos empieza a sonar el legales

Voz 0993 06:44 es verdad es a partir del veinte de enero de mil novecientos ochenta y uno en los festejos en las galas de la inauguración presidencial de Ronald Reagan como tú bien apuntas que ha empezamos a descubrir que detrás de esta etiqueta de este nombre Jean Leon existe una historia de un santanderino llamado Ceferino Carrión Madrazo que en el año cuarenta y nueve saliendo de esta España gris si asfixiante pues desea volar libre y auto para pues eso poner digamos sus sueños en en en alza no acaba llegando después como te comentaba de de conseguir a entrar en un en la bodega de un barco como polizón a hasta Nueva York Nueva York llegará a Los Angeles llega conectar con esta gente pero ya que antes me estabas a un sirviendo este este esta voz de Paul Newman decirte que Paul Newman en este mismo documental reconocía que ha sin la presencia de Jean Leon sin los consejos de Leon él no hubiera llegado a ser el actor que fue digo esto y que la novela también Trans trasciende para que el lector vea la la calidad humana que tenía Jean Léon a la hora de tratar con estas estrellas de estas celebridades porque cuando James Dean muere a todas las productoras le ofrecen los papeles que tenían que es el paradigma a Paul Newman que era íntimo de de James Dean pues le viene como una depresión porque no se puede hacer el cargo de de hacer los papeles de su amigo no es Jean Leon quién lo lo pilla por banda dice hoy el mejor homenaje que les a Jimmy que no está escoger estos papeles abordarlos y es así como al final y a base de insistencia consigue que Paul Newman sea el hombre que ha sido no

Voz 1995 08:20 yo no es la hora no pero cierto es que nosotros nos hemos levantado muy temprano pero claro uno piensa en el pollo a lo Dean Martin la granadina de voy a lo Paul Newman los es y de hecho parece ser que los Shine de León fue lo último que comió el cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y dos Mary Monroe

Voz 0993 08:41 él así lo contaba los días posteriores a la muerte de Marilyn a lo he podido leer entrando en la hemeroteca de Los Angeles Times si lo podía hacer cualquier persona que no esté escuchando ahora tienes que creértelo porque es así la escala que es el restaurante que abrió ahora con los fondos de James Dean porque era su socio lo que pasa es que murió dos días antes que firmaran los papeles en el banco tenía esta calidad también un servicio a domicilio a las grandes estrellas aparte de que Monroe tenía la mesa número catorce reservada para siempre este servicio a las grandes estrellas con las cuales Él tenía una gran amistad a lo ofrecía personalmente Jean Leon luego el cuenta en estas entrevistas insisto que le hicieron los medios de comunicación de los Ángeles en la que el en aquella época que él estuvo allí que les sirvió esto se tu Cheney con ternera picada Icon a un vino muy determinado que es el que siempre pedía Marilyn Monroe que también pues explicó que allí se encontró con alguien muy relevantes de la sociedad norteamericana preguntaron de la familia Kennedy Él no dijo ni que sí ni que no y ahí es donde entra el novelista en este caso un servidor para recrear pues digamos que pintar con cierta verosimilitud qué hubiera podido pasar aquella noche de agosto

Voz 1995 09:55 y que la investigación del FBI de que decir no asocia los soy tu Shine a la muerte

Voz 5 10:00 no no no que va que va no has de conspiración no no no

Voz 0993 10:04 pero pero sí que es verdad que en aquel en aquella misma noche Jan Santana que era un gran reconocido mafioso estaba cenando con dos de sus esbirros en la Scala cosa que también ha pues hace irá que pensado

Voz 4 10:21 lo dejo aquí bueno mí no me pasa nada no no tienes otra novela también eh la Última Cena además novela porque hay tantos españoles

Voz 8 10:30 el desconocido o no muy conocidos que ha despertado en los Estados Unidos no está muy bien que esas vidas sale a la luz podemos sintieron tanto en ellos como fascinados

Voz 1995 10:40 decir estamos hablando ya León y yo pienso en José José Andrés que es otro que prepara la comida en la que bueno hasta que se ha peleado contra preparaba la comida y acción de gracias a la Casa Blanca que es muy amigo de de una figura además con el reciente huracán que asoló

Voz 4 10:56 Torrico se ha convertido en seguras es un ser muy muy semejante Thatcher tenía relación con estos con esas presidentes

Voz 0993 11:02 con Ronald Reagan con con el había íntimo cuando era solamente un actor que quería ser presidente del sindicato

Voz 4 11:09 señores que acaba siendo lo que luego será gobernador de

Voz 0993 11:11 California acaba llegando a la Casa Blanca pero sin olvidar las promesas que hizo una noche de casi medio borrachera con James Dinio y el propio León o con John Fitzgerald Kennedy que también en la novela se reproduce una conversación que tienen a propósito de la presencia de Kennedy en la Guerra Civil que lo lo lo envió su padre que por aquel entonces al embajador en Londres Yves precisamente a través de los ojos de este santanderino barcelonés de adopción este Ceferino Carrión convertido ya en Jean Leon puedes pues interna Arte en la trastienda no sólo de la Casa Blanca sino también de las casas de las grandes celebrity de de aquella época no y esto creo que es fascinante irse tiene que reivindicar ni que sea a través de una novela no

Voz 1995 11:52 vamos a reivindicar también la figura de Martín lleva más de diez novelas casi siempre bueno les siempre han sido que está vez nos hemos acercado un poco más en en en el tiempo lo más maravilloso una de las secciones de Martí durante diez años trabajó en TV3 haciendo una información del tráfico si un día se hartó de carreteras arte de atascos en nivel amarillo hijo voy a cumplir mi sueño

Voz 0993 12:16 no si no no estos días hay muchos compañeros que me dicen en cierta manera hay un paralelismo con Jean Leon no digo bueno un poco quizá sí pero sólo por eso no por creer en tus sueños querer a hacer realidad lo que tú crees que que tienes que hacer e intentar de inocular esta energía esta ilusión esta pasión que te generan también los personajes que te vas encontrando para hablar lo vertebrar estas historias a partir de la novela dar el paso hacia delante liar tampoco la manta a la cabeza para hacer lo que tú crees es también un poco el mensaje que nos deja Jean Leon aparte de del legado de su vino no de decir si tú crees en tus sueños tienes que salir primero creértelo

Voz 9 12:58 lo salir luchar los para alcanzarlos sino quién lo va a hacer no la verdad aquí esperas en nuestras vidas la fuerza del destino es la última novela de Martí Gironella

Voz 1995 13:08 Martí buen trabajo gracias por poner encima de la mesa porque ahora ya esto la sociedad compleja en la que vivimos mucha gente coger una botella de Jean León si se se pondrá a leer tu libro realizadas escucha a Frank Sinatra y esa experiencia es difícil

Voz 4 13:25 pues superar no les un gran plan para este fin de semana cojo que va a llover además no me digas más partido un abrazo y gracias gracias a vosotros

Voz 1995 13:32 porque va a llover en todo el país techo sigue si es que lo comprenden lo que tratamos de decirles