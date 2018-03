SER Aventureros: La Sonrisa Verdadera (10/03/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser

qué tal estáis buenos días aventureros bien bebiendo eres una mañana más hoy el cuartel general ya sabéis que generamos el programa es de la cadena ACN

Voz 1025 00:52 en Gran Vía XXXII dos tales buenos días a todos los que no sintonizáis a estas horas a través de la SER tanto en la Península como en Canarias bienvenidos muy buenas tardes a los que lo ha pedido a través de la doce sesenta de Radio Caracol en Miami porque es domingo por la tarde cuando Nos estáis escuchando hola un abrazo enorme a todos gracias por sintonizar dos aquí estamos toda la tropa José Luis Angulo qué tal está bueno

Voz 1055 01:13 pues muy triste porque hay que te ha pasado que me me donde estamos él Ponseti

Voz 1025 01:17 claro y dónde estábamos la semana pasada en vena

Voz 1055 01:20 el estudio que está bien está limpio está coqueto pero la semana pasada estamos Benasque corazón del Pirineo nieve lo pasamos súper bien

Voz 5 01:29 pues la verdad es un montón de gente por cierto me seguía encontrando al día siguiente gente por la calle que no había podido entrar y no podía acercarse a vernos que volveremos que tranquilidad que que Benasque es casi como nuestra segunda casa y que gracias gracias por querer ver noche porque se no tengo tengo una idea ya que deben Barrabés siempre ha tenido un chupito y nunca nunca es decir una casita puesta al alcalde llámale tuya tú tienes que comer yo creo que no pero bueno esto qué tal estás buenos días es un poco deprimido después de esos días que sois vosotros sois más de campo ahora que os sacamos al campo y se cómo sacar al perro a lo maravilla no cómo está la nieve tal espectacular muy muy bonito muy bonito muy delicado Alfonso Ojea buenos días qué tal buenos días yo también estoy deprimido también pero seguimos

Voz 0089 02:25 echando porque Benasque tenga primero su funicular que le lleve desde el pueblo al releer y como no lo que ya anticipamos la pista de hielo

Voz 1025 02:33 eso eso que eso es una cosa mental que le dio José Luis Rodrigo que no tienen de verdad

Voz 6 02:39 cómo no el año que viene no vayamos y no tenga pistas de la bronca

Voz 1025 02:43 Eva sin duda te mola que ver entonces duda cosas de lo de los chicos de cómo y por cierto si estáis saliendo a la montaña sigáis vais a salir ahora Si estáis

Voz 5 02:51 el parando para hacer actividad hoy tranquila

Voz 1025 02:53 irá porque la semana pasada ya estaba tremendamente delicado y desafortunadamente perdieron la vida a cuatro personas e ojo con los aludes ojo con la nieve acumulaba si veis a las advertencias que había un montón la semana pasada de del grado altísimo de de peligro alud tranquilidad esa no no no vale la pena jugarse la vida vale la pena disfrutar de la montaña como dice siempre Carlos Soria la montaña se sigue ahí que no se va a desaparece del nada o se puede ir otro día pero pero hacer las cosas dentro de los márgenes de absoluta seguridad que podáis porque en el momento que dudas que que te metes en un lío el problema es que hay tanta nieve que lo más probable es que te lleves un disgusto

Voz 5 03:38 pues que nada

Voz 0089 03:41 no está asentado las temperaturas tampoco han bajado como para que se fusionen no cinta escapar de nieve y se conviertan en hielo y lo vimos la semana pasada cuatro fallecidos por cierto

Voz 6 03:51 te iba a decir que dos de ellos en una actividad

Voz 0089 03:53 sí extrema como el esquí de travesía iban equipados con palas iban equipados con arma con aparato de rescate de víctima de avalanchas fueron localizados por los gendarmes uno ya fallecido el otro en extrema gravedad falleció en el en el hospital seguramente sin hubieran llevado esos aparatos el resto de acordada también ha resultado herida grave fallece

Voz 0181 04:12 eso te iba a decir que eran cinco el grupo de cinco que eran cántabros paisanos se hizo bueno la gente está muy tocada allí en Cantabria porque inesperado y que la gente es que no piensa que es una especie de excursión lapso se plantea eso que no es una excursión tampón

Voz 1025 04:28 yo yo yo yo creo que asume unos riesgos tremendos y me sorprende que yendo con monitoras hay una una parte que es afortunadamente en España no la tenemos interiorizada no está bien resuelta que no me malinterprete Yes por un lado el tema de medición de la situación de la nieve los problemas de avalancha sabéis que por ejemplo Aragón y lo hemos dicho no tiene estaciones automáticas y debería tener un montón de estaciones automáticas y no tiene suficientes tiene muy poquitas y que las mediciones se siguen haciendo como nuestros abuelos para arriba

Voz 5 05:04 estando ahí ver lo que hay

Voz 1025 05:07 Mente y viendo si hay peligro y la otra ahí un un aparato aún más cuando llevaban estos chicos que se llama Air que es un airbag es una mochila que lleva a la espalda y que cuando se te viene encima una avalancha se hincha y digamos que te da o esa es la intención de la burbuja el producto exacto

Voz 5 05:24 lo hará realidad para que para que quede

Voz 1025 05:27 más arriba posible del de lo que se te ya por delante y sobre todo que tengas opción a respirar porque al final el problema es que te asfixia la la nieve bueno e cuál es el problema de España por ejemplo y cuál es la situación yo que sé en los Alpes suizos en España te lo tienes que comprar y estamos hablando de algo que

Voz 0089 05:47 no me digas que el suizo igual con ciento ochocientos cincuenta euros por el alquiler equipada con el sistema

Voz 1025 05:54 en en su vez en Suecia vale veinte veinte

Voz 0089 05:57 a ver lo bueno por eso te digo que claro

Voz 6 05:59 no es parte del equipo de efectivamente claro me parece lógico

Voz 1025 06:03 pues a ver si somos capaces de en este país hacer entender que eso también es necesario para nosotros porque a la vida hijo

Voz 6 06:11 pero cálido a la vida cuatro todavía una pregunta yo ahora mismo durante cuánto tiempo hay peligro

Voz 1176 06:17 pero durante lo van avisando pero ahora mismo hay mucha nieve mucha nieve iba a decir que había habido una bajada de la

Voz 0089 06:22 las temperaturas algo se ha producido en las últimas horas pero no lo suficiente va a seguir habiendo precipitaciones sólidas lo cual significa que la capa sigue siendo inestable por lo tanto no tenemos a mano a lo mejor el grado cinco que teníamos en la semana

Voz 5 06:36 semana estábamos estábamos en Cerler

Voz 0089 06:39 luchamos incluso las voladuras controladas para para reducir esa ese ese ese miedo bueno o ese miedo no esas posibilidades de de aludes pero lo cierto es que todavía estamos en un grado tres o cuatro es decir hay una capa Inestur

Voz 5 06:50 sí muchísimo ojo ojo porque estamos muy cerca además es muy probable que lleguemos a Semana Santa cuando éstos

Voz 1055 06:57 ojo con con rebajar el aviso claro que efectivamente ya no sea nombrado cinco son grado cuatro pero es que se presentó un aluvión de mucha gente

Voz 5 07:05 para saber más del cincuenta por ciento

Voz 1055 07:07 montañeros habituados bueno pues como Juanjo ya no hay tanto peligro entrecomilla pues seguimos haciendo el cafre que lo venimos planteando desde hace años en este programa de que la montaña para disfrutarla no para meterse en lugar donde no hay porque meterse y ante la duda nuestro bueno había agota los ejemplos de marcha atrás

Voz 6 07:26 yo creo que hay gente que que sin experto que no tiene

Voz 0181 07:28 que no tiene información todas estas cosas que que es informaciones viene bien ir lo tendrán en cuenta pero yo con el fondo pasa un poco como la carretera hay hay gente que que que es que se la juegan ahí que les da igual igual que con con con los coches no es decir hay gente que respeta dije tenemos respeto hay gente con la información que tiene que sabe de lo que no hay que hacer y siguen haciéndolo

Voz 1176 07:46 bueno algunas cosas porque simplemente una noticia también lamentable que hemos conocido a través de esta es positivo ya pero bueno

Voz 0089 07:52 las cosas son así estamos a final de temporada y también se analizan las noticias buenas y las malas bueno hay una mala y que lo hemos conocido a través de nuestros compañeros de sport de la página web y es que la gendarmería francesa ha centrado este invierno pasado sus investigaciones sobreconsumo y tráfico de drogas en los Alpes en dos nacionalidades en los Alpes de los Alpes de la Unión Europea los holandeses como traficantes los españoles como fumadores vista de marihuana gente que ella

Voz 1055 08:21 va la droga a los Alpes pero no para vender sino para para fumar la Hinault no es bonito

Voz 0089 08:27 que esto haya sucedido que hayan sido investigador decenas de españoles y también investigados decenas de

Voz 6 08:32 creo que eso es que fuman allí también claro en España demente se lo está igual de mal aquí que allí

Voz 1176 08:36 o algo parecido

Voz 5 08:40 con esas algo

Voz 7 08:42 cada dejarle en paz que humo hagáis dejó aquí por cierto

Voz 8 08:48 sí

Voz 1025 09:01 hace unos días leía una historia preciosa preciosa de dijo a esta historia hay que te de la Ser aventureros porque me parece un histórico once llama la sonrisa verdadera eh hay un protagonismo va un protagonista que es Juanma Aznárez pero realmente el protagonista es Sergio tu hermano ya veréis porque aquí al otro lado del teléfono es el que nos va a contar toda esta historia por delante hola Juanma qué tal estás buenos días

Voz 9 09:26 hola muy buenos días encantado de estar aquí con nosotros eso no

Voz 1025 09:31 qué felices mira leímos vuestra historia La historia de Sergio la tuya esta historia de de las dificultades por las que ha pasado Sergio como os habéis convertido en un equipo increíble no

Voz 6 09:45 y qué vais por el mundo disfrutar

Voz 1025 09:47 ando yo no sé quién disfruta más

Voz 0976 09:49 bueno bueno en un tándem estado de dábamos somos un equipo de dos pero pero pero vamos yo creo que eh compitiendo por disfrutar a ver quién disfruta más

Voz 1025 09:59 vamos por partes Sergio quiénes Sergio tu hermano hermano y que y que tiene Sergio

Voz 0976 10:05 bueno hoy no hoy no puede estar con nosotros poquito indispuesto

Voz 1025 10:08 vaya pobre cuando es verdad que me demandamos

Voz 0976 10:10 un fuerte abrazo y un beso y bueno os cuento mi hermano es ciego de nacimiento precios sin sin sin ojos y bueno ya los seis años le diagnosticaron autismo y bueno pues la verdad que es una un tema que que claro dichas si es joe que que complicado no ya así fue la verdad que la infancia y a mi hermano fue muy dura y muy difícil lo sabían pues como estimular le como como ir avanzando en su en su desarrollo porque bueno la la la la la el el conjunto de la ceguera y el autismo es algo que es que se lleva muy mal no a los personas con autismo se les estimula con con pictogramas ya una persona ciega es tienes que ayudar a entender el mundo que les rodea bueno pues al final era muy complicado que pasa que gracias a a la música Sergio S abrió mucho al mundo y también al deporte y la verdad que nunca le hemos puesto límites padres siempre se han lanzado a intentar que hiciera cosas todas las que las que se les ocurriera tanteando y probando pues nos fuimos encontrando aunque Sergio disfrutaba de la vida pues como cualquiera iba conectando cada vez más bueno pues en un momento dado Nos no nos dimos cuenta que no sólo eso sino que viajando juntos e disfrutaba que haciendo deporte juntos disfrutada bueno pues pues eso eso es ha sido seguir seguir ya está ya está hoy ese que venimos

Voz 5 11:43 espera espera espera perdiendo muy rápido y además ahora te da bombardear a preguntas de Ángel levantando la mano

Voz 1025 11:51 esto llega un momento en que tu Villel decís que estoy viajar pues para alante no pero viajar no en coche no sino como tú muy bien decías

Voz 5 12:01 en tándem no

Voz 0976 12:03 sí sí sí hicimos un un primer viaje en tándem no él no somos ni ciclistas profesionales ni habíamos hecho en la vida Un viaje en tándem pero queríamos contar la historia de Sergio hacer un documental ligado a pensábamos como vamos a hacer un documental de forma testimonial dando de él si no no no lo va a entender y a lo mejor es hacerle un regalo que disfrute de una aventura yo Jaycee en esa aventura optamos su esencia pues vamos a por ello no ya Ésa fue la plena la aventura ahí eh nos decidimos ir a ver a una amiga de Sergio que viven las gargantas del todo era en el Atlas marroquí y bueno pues dijimos porque vamos vamos a ir en avión que vas de un sitio a otro no saben ni la distancia que recorren ni té ni ni ni reconoce es el terreno no pensamos en en hacerlo en tándem unos habían regalado cuando éramos pequeños una bicicleta tándem de de tres marchas destapada para pasear y bueno pues no gustaba pero pero pero vamos que experiencia no teníamos ninguna y al final pues nos lanzamos hemos mil mil quinientos kilómetros de un mes bueno pues ese fue el primer viaje que me dio lugar al documental de la sonrisa verdadera

Voz 1055 13:20 oye y cuántos años tienes Sergio cuántos años tienes tú Easy Sergio se deja llevar au tiene su carácter y te lo pone complicado

Voz 0976 13:29 el nada nada nada tiene treinta y uno yo XXXIII bueno no es que se deje llevar es que es es que es una máquina no y siempre está bien de hecho ahí hay un problema que hay que detectar si él no no no está bien si le duele algo en este primer viaje siguen nos acompaña un fisioterapeuta que queríamos comprobar que no tenía os se desarrolla una tendinitis o un problema de algún tipo de hecho durante el viaje bueno o algún que otro susto de hoy está bien no está bien y al final siempre nos sorprende con qué puede con todo y con mucho más pero hay que ir detectando

Voz 1025 14:05 porque él porque él no se comunica

Voz 0976 14:08 sí se comunica pero con una falta de iniciativa muy grande no te dice lo que quiere eh es difícil eh eh es muy fácil inducir Le dice Sergio estás bien el va a decir te siempre sí o te duele aquí te va a decir bueno pues dices aquí pues pues igual sino de la aquí no es complicada el autismo en el tema de la comunidad es donde más difícil e más dificultades encuentra

Voz 6 14:30 oye Juanma Si para Sergio es difícil

Voz 0181 14:32 tienen muchas dificultades este viaje

Voz 6 14:35 supongo que para ti también porque para ti es un trabajo muy fuerte es decir supongo que habéis acampado habéis pagado en sitios donde tú llegas y tienes que desmontar montar el campamento supongo que para ti es un trabajo pero muy fuerte también no

Voz 0976 14:48 sí sí es sí pero pero pero de verdad que es que no no me imagino un viaje con otra persona que no fuera mi hermano de estas características porque si es verdad que que claro no podemos repartir no es tarea de no pueda estar yo montando una tienda de campaña en el cocinando una unas pena sino que los dos tenemos que juntos pues desde el baño hasta la hasta todo porque él me me necesita pero por otro lado eh no os imagináis lo lo que es ir con Sergio que en ningún momento te plantea una una duda Un o un problema como los que nos planteamos nosotros hay que había más duro hayedo a ver qué

Voz 5 15:28 no se queda solo

Voz 0976 15:31 al no si es es genial es un hombre se queja Si algo malo hay que detectarlo pero sí que es verdad que ese esa forma de vivir el presente es lo que lo que es genial ir de lo que estamos siempre muchísimo

Voz 6 15:45 perdóname nota algún cambio tú te al terminar el viaje

Voz 0976 15:49 mucho mucho bueno pues a partir de este viaje fue vamos este viaje lo hicimos ya hace años

Voz 1025 15:55 se ya a partir de ahí bueno no

Voz 0976 15:57 fuimos con la mochila recordarnos a Filipinas ahora hemos cruzado Estados Unidos de costa a costa

Voz 5 16:03 bueno creo que hay un libro además ahora no

Voz 0976 16:07 sí el libro La sonrisa verdadera que que hagan ahora el premio feel good que no entrega La Caixa y lo ha editado Plataforma Editorial vamos estamos encantados porque es es además un premio de de historias positivas que que que bueno pues que es un honor estar ahí en en ese en ese libro oí bueno pues pues ese libro intercala lo que es la historia de Sergio en primera persona con el viaje a Marruecos pero claro para Sergio todo esto ha sido crecer y crecer como decíais he cambiado no llevaba llevabas ir no seguir un poquito más de un poquito más

Voz 5 16:41 es más fácil comunicarse con él a raíz de esto os os seguimos

Voz 0976 16:45 no no no sea Sergio es el jefe de la estimo sea estimulado muchísimo con la vienen los viajes ha adquirido además una un un empoderamiento decir aquí estoy yo y mira lo que he hecho hoy pasas es muy importante la todos nos gusta ser protagonistas de algo no y saber que eres eh eh qué estás haciendo algo tú que no eres siempre el acompañante no que no eres siempre eh el al que te tienen que que facilitar las cosas sino que me pasas a ser pues eso al protagonista y eso para eso ha sido muy bueno

Voz 1055 17:16 Juanma es decías que tu hermano es lo estamos comentando pero pero qué es lo que ve él en el viaje es decir qué es lo que te transmite a ti de qué qué es lo que más ha disfrutado la comida el contacto con la gente se cuáles son sus visiones a pesar de que como tú dices el ciego

Voz 0976 17:32 sí hombre bala él todo lo que lo que más le gusta es lo más orgánico no lo más es es es la gentes son los olores es la es el el disfrutar de haber conseguido llegar ese día es disfrutar de una de una buena comida es descansar bienes es son estas cosas que a veces nos pasan por alto pues es es lo lo lo más básico y lo más bonito no eso es lo que Sergio más disfruta la música la música para él vamos todo lo que tenga música Piera además oído absoluto le tocas una nota oye un pitido de un coche oye cualquier cosa que saben que todo está toca el piano le encanta claro viajando pues pues hay una riqueza musical por el mundo tremenda

Voz 5 18:15 es un compromiso y qué música escucha Sergio hay algo que me gusta mucho mucho mucho que bueno que Grass mucho

Voz 0976 18:24 sí sí sí sí llevas ahí

Voz 1025 18:26 me imagino que ya debe llevar vuestros de jazz no o no

Voz 0976 18:30 bueno yo de vez en cuando a la verdad en este último viaje en el de Estados Unidos cuando iba bien de batería tal íbamos poniendo ahí en el las canciones nuevas ponía en el bolsillo atrás del del de la camiseta del mayor ya el IVA escuchan deriva Leiva viendo así por el retrovisor o cómo cómo disfruta de la música de siempre de antes sí sí si tenemos nuestras Planes

Voz 1055 18:52 oye tú y tus padres están relajados au todavía están ahí es tratar de con los dos niños

Voz 5 18:58 bueno dando vueltas pues si es que yo creo que

Voz 0976 19:00 al final hemos salido así porque por algo no es la verdad que no nos dan nos dan cancha ya están encantados cada vez que sale un proyecto que se puede hacer algo pues pues e ilusionados y felices

Voz 1025 19:12 no ahora que osea

Voz 5 19:15 te quiero decir ya ya lleváis Estados Unidos ya está habéis hecho de Marruecos

Voz 1025 19:19 sí sí seguir planificando me imagino más aventuras

Voz 0976 19:23 sí yo todas las que las que salgan e iremos dándole vueltas ahora es verdad que acabamos de llegar hemos llegan diciembre de tres meses por Estados Unidos con descansando un poco tenemos la idea de ahora formar una una asociación que estamos en ello que se llama be my brother y que y que tenemos ganas de hacer actividades deportivas el viaje de hacer ocio y disfrute para personas con discapacidad desde ese punto de vista de Tel Quel hemos vivido nosotros como Brothers no pasando nos lo bien

Voz 6 19:53 oye

Voz 1025 19:54 pero yo quería preguntarte en EEUU que durante tres meses que por dónde habéis estaba osea como como organizase dice ese viaje

Voz 0976 20:03 bueno pues nosotros arrancamos en San Francisco llegado

Voz 5 20:07 por aquí con con el tándem

Voz 0976 20:09 una caja lo montamos en el en el aeropuerto y salimos de allí pedaleando y ahí empezó la ruta por la por la costa de California hasta San Diego

Voz 5 20:18 si aún no entiendo no si la clásica la que va a poner al sur

Voz 0976 20:23 te va pegada al mar tuvimos algún puente cortado tuvimos que su bipolar montar bueno hubo hubo jaleo

Voz 1025 20:30 bueno el problema nuestro

Voz 0976 20:31 que yo pensaba que podíamos podíamos alternar transporte público con el con el tándem es que por las dimensiones que tiene no había manera de meterlo en ningún tren ni en ningún autobús ni en nada entonces íbamos con nuestras alforjas haciendo kilómetros haciendo Millas allí

Voz 6 20:47 sí si al final pues tuvimos que

Voz 0976 20:49 exaltar una parte en coche porque no llegábamos a a Miami sino en el tiempo que que que teníamos entonces bajamos a San Diego cruzamos a partes en coche ya desde Nueva Orleans volvimos todo todo el Golfo de México hasta la costa atlántica la costa Atlántica de Florida bajamos a Miami

Voz 5 21:10 la gente no no se imagina lo largo que es cruzar Texas verdad por la parte que vamos a esta parte del Gobierno eso

Voz 0976 21:21 me lo decían los la las nosotros fuimos alojado en casas de ciclistas

Voz 1414 21:25 sabe de la red social está Warm Sauer

Voz 0976 21:28 siendo decían pero pero pero pero si vais a estar semanas en una recta

Voz 6 21:32 claro que te has es el infierno Elisa yo tardé cuatro días doce soy nada pero mi te en ese caso no kilómetros de semilla no desértica

Voz 1025 21:45 sí sí cruzando a Tahití ya saben entonces que no hay nada tan amigos

Voz 1414 21:53 allí con con dificultades de encontrará agua vamos con cargado con el agua casi para para él a ver y luego viento en contra porque ahí había un buen unos viento

Voz 0976 22:05 los que los llamaban

Voz 1414 22:06 sean como el débil huy no los vientos evidentemente más bien Entel es bueno eso es bueno Texas Dupin pierdo eh

Voz 0976 22:16 así es así que nada también tampoco hay que tampoco hay que pasarse con Sergio que una cosa

Voz 5 22:20 claro uno tiene que está pasando aquí

Voz 0976 22:26 entonces lo que lo que hicimos fue pues principalmente las costas disfrutar de de de conocer a América a través de sus ciclistas de sus castas de su gente que fue fantástico eh

Voz 1055 22:36 en entre los hermanos hay algo genético que obliga a discutir pues así

Voz 10 22:41 no no disfrutas entrar en manos de su pareja

Voz 1055 22:44 es es sincero con nosotros dinero cuántas veces Sergio te ha mandato

Voz 5 22:48 no dejaba en paz déjame tranquilo por favor

Voz 0976 22:52 pues total esto esto es una cosa que que nosotros yo me doble Sergio es una esponja como Menotti mosqueado ya él Se mosquea entonces tú imagínate cuando estás en un momento realmente duro no te puedo porque dices es que le voy a él

Voz 5 23:06 no aguanta saca lo

Voz 0976 23:09 mejor Demi no sabe eso eso seguro y luego yo pues también yo había veces que ya venga Sergio vamos sacan a otra acampada macho pero no hay ninguna cabeza podáis donde podamos

Voz 5 23:20 lo qué

Voz 0976 23:22 que que que no podía discutir con Messi una paliza con una bici

Voz 5 23:26 ahí podemos ver todos estos documentales todas las imágenes que habéis hecho todo esto dónde pueden contar

Voz 0976 23:33 en en Be my brother punto RG tenemos el el el el viaje a Estados Unidos que es es a partir de ahí dónde queremos formar la asociación el el viaje a Estados Unidos a a Marruecos perdón está en el documental La sonrisa verdadera ahí en el libro con el mismo nombre de saque que hay hay material para para que veáis todas

Voz 5 23:54 qué bien que bueno pues venga va no es una pregunta rápida digo

Voz 6 23:58 los nuevos proyectos cuando piensa su proyecto lo consulta lo consultas con él lo directamente

Voz 5 24:05 te lo ibas a preguntar si iba a ser el escrito pensando no como decir

Voz 0976 24:12 antes ponerse en su piel

Voz 5 24:15 Caruana actividades que hacemos con él siempre

Voz 0976 24:18 Nos ponemos en su piel intentar detectar cuál es lo que a él más le va a estimular porque sino al final es es el es es vivir nosotros ens en su en su ves cosa tenemos que hacerlo de esa manera para que el disfrute y eso conociéndole pues ya sabemos por dónde ir y qué cosas le gustan in

Voz 5 24:36 que bueno pues

Voz 6 24:37 o de algún día te pedirá el vamos

Voz 0976 24:44 pero a él le gustan bueno hace poco aprendiendo a hacer surf me lleva hacer a que era un barranco día una cascada y tal cosa estamos intentando hacer todo lo que lo que pueda gustarle es verdad que bueno pues el barranco no les gusta tanto como el sur en el sur está inicial imputara oiga

Voz 5 25:02 oye si el contacto con con la sola así como por por el punto de equilibrio encima la tabla osea que que para él tiene que eso es un reto creo que dice

Voz 6 25:12 todo montón Juanma también con él

Voz 5 25:14 a ver si te lo general de sus Vega y aquí no va a poder escapar nunca

Voz 10 25:20 es que evidentemente en el tándem tiene que ir el delante detrás idiota dando vida de que siempre vaya a pedaleando pedalea

Voz 0976 25:29 eso eso eso pasaba cuando éramos pequeños no pedaleaba que si yo ahora vamos es increíble la fuerza que saca el deportista que tiene de forma natural porque es increíble es increíble es una pasada

Voz 1025 25:43 Juanma te voy a contar que estamos en

Voz 5 25:46 los de de habernos descubierto felices de que estéis hoy compartiendo con nosotros aventureros de que podamos seguir los a través de redes sociales a que os vamos a buscarlos vamos así que vamos a hacer que la gente también vea todo todo lo que estáis haciendo

Voz 0976 26:01 pues os lo agradezco y espero que podamos volver a hablar con vosotros prontito

Voz 1025 26:05 ojalá que si estáis absolutamente emplazados en eso ya sois parte de la Familia muchas gracias

Voz 1055 26:11 es lo que tiene todo nuestro permiso para te quedarte un cachete

Voz 1025 26:15 no no vale Rosado Sergio Aznar en Losada los protagonistas de esta sonrisa verdadera hueso Be my brother punto RG que es lo que viene ahora dónde estará la fundación da un abrazo enorme Juanma un abrazo muy fuerte venga seguimos con más

Voz 6 26:33 pero es tremendo e Historia porque nosotros hacemos viajes de todo tipo pero es que no pero es que siempre nos reafirman que viajar siempre está en positivo nosotros sí siempre su Ponseti no sé si recordáis un año llevamos a un a un niño invidente en la ruta si sí sí ni chico iba iba una chica claro

Voz 5 26:53 ya para montar para todo tiene que ir al baño

Voz 6 26:57 sí porque además allí pero por eso digo que el trabajo de su hermano es impresionante descontado esto

Voz 5 27:03 aparte de lo que dice que eso sea verdad siempre lo entienda ahí el hacer hacer

Voz 1055 27:07 caballo pensando después de escucharle está magnífica entrevista con con Juanma joder porque no se dedica mucho más tiempo a estas historias en radio televisión etcétera eh la cantidad de tiempo

Voz 1025 27:18 sí he dicho antes yo tampoco sé vimos con pases toreros

Voz 5 27:32 sí

Voz 14 28:42 sí

Voz 1025 28:46 bueno llega un momento enteramente por cierto ha salido libro gente los libros que que el libro extraído un alegato

Voz 1055 28:52 a la vuelta a la naturaleza ya vivir de una forma mucho menos consumista y mucho menos despilfarrador lo que hacemos hoy en día es un libro antiguo pero reeditado editado ahora recientemente y ese llama El Prado de Rossini Inca una aventura alternativa de los años veinte está escrito por una por una pausa igual muy bueno pues sus padres en los años treinta o un poquito antes quizá a finales de los veinte pues deciden bueno romper con esa

Voz 15 29:18 vida muy tradicional en Alemania irse a vivir

Voz 1055 29:23 bueno pues aún a realmente construir una cabaña Del Bosque cerca de un pueblecito en Rossini y ahí empieza toda una vida realmente ser autosuficientes la cabaña la ropa para los hijos que manteniendo finalmente son cinco cinco hermanos el como las pasan canutas porque bueno cuestión una plantación de de fresas si llega el granizo lo estropea es decir toda esa vida pues mucho más centrado en la naturaleza este libro escrito por la por la nieta de estos por la hija de estos de estos en el grupo A Wang pues es una tremenda escritora alemana muy reconocida en ese en ese país escribe a través de unas cartas que dedica hoy en día es su nieto pues cómo fue aquella experiencia y como ella realmente nunca nunca ha hecho nada en falta ya decía que para allá los Juegos en Las Lagunas extrayendo pajaritos está realmente como digo es un es un alegato hoy nietos sin tratar de convencerle que haga esa vida pues sí que también le ponen los pros y los contras de lo duro que es esa decisión de alguna manera a abandonar pues las comodidades así que

Voz 15 30:24 un tremendo un tremendo libro una edición muy muy cuidada y nada pues desde luego

Voz 1055 30:31 en estos tiempos como digo que parece que todo es el la rapidez la inmediatez el la la banalidad pues un libro con con mucho sentimiento hoy como decimos un alegato a la sobre toda la naturaleza de hecho él

Voz 5 30:42 el título es una vida alternativa en los años

Voz 1055 30:44 entre el Prado de Rosita editado publicado por el impedimento

Voz 1025 30:49 en ese libro que recomendamos hoy mira el próximo personaje que vamos a presentar en el programa está en México a ver si por por esta musiquita les reconoce sabes

Voz 16 31:00 no en Méjico está eh que ahí

Voz 5 31:04 Marcos cosa Cascorro Gemma Rodríguez que hacer buenos días muy bueno día compañeros

Voz 0412 31:13 metal que haces en México lo primero

Voz 5 31:15 el atún cueste venido

Voz 1414 31:18 oiga para porque se estrena una película lógicamente no si ese se estrena aquí en el Festival de Cine de Guadalajara aquí la sección oficial

Voz 1025 31:25 sí hemos venido diez películas de estreno ahí

Voz 0412 31:29 los gigantes no existen alas

Voz 1025 31:32 Villa ha que no sabe ya es que no te entendidos al festival tu peli sí señor a Jo qué barbaridad

Voz 5 31:42 este equipo suele viajar junto que va por libre su rollo pero oye escúchame una cosa pero vas facer sección no

Voz 0412 31:48 bueno claro yo tengo yo estoy preparado para pagar lo que haga falta si podemos terminal lo que dejamos empezado a última

Voz 5 31:55 es que jamás ha empezado ya no me acuerdo que dejamos de empezado

Voz 0412 32:00 la anterior estábamos hablando que tú eres mi colaborador especial

Voz 5 32:04 ha estado he ido sal verdad más

Voz 1414 32:07 eso sí el país del mundo con más de sí serie si estamos unidos

Voz 5 32:11 efectivamente EEUU ir ahí sí

Voz 0412 32:14 si si queréis puedo continuar ahí ya puedo hacer una pequeña introducción a lo que podría ser mi sección de la semana que viene aprovechando que estoy en México pero eso yo lo dejó

Voz 1025 32:23 muy bien bueno pero vamos vamos de las copas las cosas como Dios manda te parece

Voz 0976 32:27 venga venga

Voz 16 32:33 viajeros asesinos con Gemma Rodríguez está evolucionando viaje

Voz 5 32:43 madre mía lo dejáis que están de la cabecera vamos a boicotear la la Santa todo a ver si no es una fuerte de Sevilla este país efectivo no tienen cabeza si cabe yo me casé bueno

Voz 0412 33:06 pues pues nada el otro día lo dejamos en que eso que Estados Unidos era el el país del mundo con mayor número de asesinos en serie

Voz 5 33:16 sí de hecho el setenta y seis por ciento

Voz 0412 33:19 es decir tres de cada cuatro series del mundo son norteamericano de todo este puede suponer esto como como cómo se saben esto número porque también se sabe se dice que alrededor no llega al veinte por ciento del diecisiete y el veinte por ciento de sesiones eres mundos en Europeos entonces tienes entre Europa

Voz 17 33:38 ir y Estados Unidos

Voz 0412 33:41 pues es prácticamente un una de eso y un poquito de Japón sumas de sumas y suma Japón pues pues resulta que tienes pues la gran mayoría de los hay en el mundo aparecen aparece en estos países o quién ha hecho esto que han hecho estos investigadores polacos uno Versión norteamericana claro que aquí que quién hace está ahí hay una universidad norteamericana que la Universidad de Rafa que lleva pues década varias décadas a cien llevando un recuento e investigación sobre la naturaleza de los asesino en serie de su cantidad de dónde de dónde sale de donde proceden estudiando todo el fenómeno de los asesinos en serie y las conclusiones a las que han llegado pues el otro día que qué es lo que qué es lo que tienen en común o como la medida esos asesinos en serie de dónde surge su surgen de la psicopatía que desde la para afiliado de o de la psicosis no de los psicópatas lo que quieren normalmente poderlos para cíclico pues por su pudo por un deseo de de sexo y lo sé

Voz 5 34:45 a por los delirios me llevo buen rollo pidió que qué mal rollo me está dando que me siento fatal yo también aunque no diga remata

Voz 0412 35:00 bueno pues la pregunta cartearon en la cultura que que está obsesionada con el poder con sexo y con el dinero pues decía pues pues pues

Voz 5 35:08 domingo con no hombre la

Voz 0412 35:10 sí pero hay entonces

Voz 17 35:13 de ahí ya hice explica que la mayor el mayor número de asesinos en serie de de de

Voz 0412 35:19 historia pues sean norteamericano y curiosamente de Rafa

Voz 5 35:24 esta

Voz 0412 35:24 el cuatro de tres de cada cuatro son son de raza blanca hombre no hay no hay hay muy poquitas mujer eres de asesinos en serie esos también es es una curiosidad claro si si si partimos de la base de que la psicopatía las para filias hilo Delirio esencialmente tío que sean una sobre todo lo que tiene que ver con las para filias pues sí si las cual es sexo es algo que que bueno que no es decir que sea exclusiva del hombre pero fundamentalmente de hombres por esto

Voz 5 36:00 fue un hombre o una curiosidad que

Voz 1025 36:03 me parece una tontería lo que te digo ahora no

Voz 18 36:06 tu sección se llama asesinos viajero no viajeros asesinos llegan los en eh

Voz 5 36:13 dónde está el viajero y dónde está sino porque bueno estamos ahí tampón generalizar

Voz 1025 36:18 ando mucho que bien que me parece bien que me sitúe pero aquí tenemos un nombre y un apellido de esta historia o no

Voz 1414 36:24 viajeros soy yo es decir que que que que ya lo hace de ello sí son

Voz 5 36:30 vale cada vez en Dios no es nada otra vez

Voz 1055 36:36 ya si no fuera amigo mío le pegaron un repaso

Voz 5 36:41 la semana que viene de qué va esto está cambiando

Voz 0412 36:44 va esto no lleva a un viaje a iba a decir buenos de dais Podemos

Voz 1414 36:48 sí

Voz 0412 36:48 México también México es de los países donde estoy en estos momentos en Guadalajara de los países del mundo donde donde el asesinato en serie también ha tenido que es otro de los países del mundo ya mayor número de casos así

Voz 5 37:03 no no vengas con generalidades la semana que viene concretarán dos contar a tu de Historia o volver a darme un rollo de chapa de cuánta gente porque has pillado fascinado del muro has

Voz 0412 37:17 a la manda la semana que viene

Voz 5 37:19 el entorno curiosidad de México porque

Voz 0412 37:22 en México la Generalidad no lleva a la particularidad a la Generalidad la mayoría son hombres sin embargo en México se da la particularidad de que muchas de las mayores enseñan en ser eso mujeres las más famosas pues son las mujeres que cuatro mujeres que tuvieron una red de burdeles y Guanajuato hay mataron se dice está está comprobado que unos noventa y cinco mujeres que trabajaban para ellas y a sus bebés estar igual ya algunos llegan a hablan de hasta ciento cincuenta

Voz 6 37:53 dentro de la de la asesina en serie

Voz 1025 37:56 no no no debe de del viajero no no no no

Voz 6 37:59 no quiere decir ya no del viajero sino que hasta ese año se lamente una enfermo tal pero en esta en esto que está contando Chema seguramente que haya otros motivos por los que no

Voz 5 38:07 no no no desea dos desestimada eh

Voz 1176 38:11 no no no no hagáis todo hoy

Voz 5 38:16 que disfrute de su viaje de de fruta del tiempo hace que yo también estoy viendo lo que está viendo critica poco velada

Voz 0412 38:25 mi sección

Voz 5 38:28 entonces vamos a dejarlo es el tema ese de la semana que viene mal no

Voz 1414 38:33 Miguel Ángel que es una excepción mía no significa que se vaya a permanecer más bien es verdad

Voz 5 38:40 lo que pasa con la anterior descanse en paz que por cierto la estarás en cuenta gustarse en México aún dicen todo lo otro se metió bien la sala que hoy gastar en México

Voz 0412 38:53 la semana que viene bueno estoy en Méjico todas la semana que viene aquí me parece que me pilla volando

Voz 5 38:59 sí quiero yo quiero una se envía Rod bien y vigilado verdad cuando no tiene nada que contar sí sí sí sí el en el baño toda la semana a usted también le pagamos por generalidades

Voz 7 39:24 el tercer reto sequía gala como

Voz 5 39:26 pero yo estoy en una situación nueva también pues se oye hablar aunque voy a presentar a John con esta sintonía pero todo como dirían en mi pueblo porque si no estamos en sintonía mira sigo pensando que en este panorama salvo casos muy concretos precisamente de temas que normalmente aporto yo

Voz 18 40:14 dónde están dañando no

Voz 19 40:17 a tanto llega porque yo no vamos a lo que ella pueda sitios director tienes que y sí pero tengo mi cola

Voz 5 40:28 venga que me voy a Australia John Pepe buenas madrugadas

Voz 20 40:31 a gusto

Voz 21 40:34 pues no estoy estoy

Voz 7 40:37 a estás pero quién te está pasando dónde estás

Voz 21 40:41 estoy en los Planes

Voz 5 40:44 en California estás en California se qué haces en California hermano pueblo de todo de todo un poco bien interesante la responde que hay que caro qué tal el tiempo en California lo estás vendiendo drogas allí no dame dos

Voz 21 41:02 la mi negocio legal no como otros no como el de otros esos ladrones de guante blanco crispa y mal ríen la gracia

Voz 5 41:12 bueno no cuenta me tenéis mucho el jazz ya estaba bastarda yo creo que hay un complot entre Ángel para meter goles no no no seré yo mañana

Voz 6 41:25 contra Alemania

Voz 7 41:27 España contra Alemania pasa ahí no hombre claro vale vale Chacón ha comprado Carriço ya para la Cámara hablamos de rugby para

Voz 5 41:34 los oyendo yo lo sé Millet se ha vuelto al boxeo oye una

Voz 21 41:39 se Demme no no Bibi pregunta había colina

Voz 5 41:42 con Lina dime Codina tú

Voz 21 41:44 vas al rugby y al boxeo porque yo te en seis Welt pase sí sí porque fui yo el que te dije veinte al robo creo que te

Voz 6 41:56 que fuera demasiado joven para las clases de sexo que seguro eras muy bueno

Voz 5 41:58 a ver si la Stasi qué tal estás bueno no sé en cuánto tiempo

Voz 21 42:08 en el desierto californiano que has San Francisco Navas trece horas y medias sabida

Voz 1025 42:16 te gran ciudad San Francisco eh

Voz 21 42:18 sí pero no poder estar nada porque fui al aeropuerto luego el avión te dé una vuelta por la bahía

Voz 1025 42:24 a mí me pasó menos

Voz 21 42:27 el pues el el break las

Voz 1025 42:29 la duda que queda claro y luego ya

Voz 21 42:33 a tiras tiras por la por la costa en el interior ya llega Sapin Félix esto es como un refugio

Voz 9 42:43 pero a jubilados porque sí

Voz 21 42:46 gente de Los Angeles tal tienen aquí en aquí hace una temperatura una buenísima en esta época del del año

Voz 22 42:55 he aquí es su

Voz 21 42:57 Villar súper tranquila hay mucho los muchos mucha gente mejicana también trabajando aquí y todavía no he tomado el pulso con ellos sólo algarabía con con todo a ver qué tal que que desde la haber unas historias aquí

Voz 5 43:13 el vale debería debería

Voz 1025 43:16 partir luego Concha Andrés

Voz 21 43:19 del año pasado lo que pasa es que al cabo llegar claro

Voz 1025 43:22 el año pasado ya la semana que viene seguirás ahí entiendo no porque la semana

Voz 5 43:27 no

Voz 21 43:27 si la semana que estoy aquí Peris

Voz 5 43:30 sí mi y luego me voy a Miami

Voz 21 43:32 base estará voy a hacer

Voz 5 43:35 esfuerzo ya que más tuvo intentaba de Stalin compartir contigo porque ya es una traición nuestros desayunos en Miami si es verdad

Voz 21 43:42 a allí que voy a estar un par de semanas hace magia N Valmor que ya nos vemos oye que que tan poco lo que tienes ahora

Voz 5 43:51 a ustedes

Voz 9 43:54 el estoy en el tío

Voz 7 43:57 van bien lo que te mereces que te mereces eh blogs

Voz 21 44:04 mire Xetra vosotros yo no sé qué nivel tenéis vosotros vais a que a que hoteles habla yo voy Al Hayat yo

Voz 6 44:13 visto entonces luego no vayas de puede emita por la vida

Voz 21 44:16 no lo que pasa que uno de Podemos no puedo ir al Jaime

Voz 7 44:20 no debería debería acampar en frente a un máximo de dos esto ahora es normal pues es que no que no te da

Voz 21 44:33 nosotros por fracasos pocha caso no habléis bien de Podemos

Voz 7 44:38 es que no podemos no podemos vamos no no no

Voz 21 44:42 que es porque el el sistema si hijos apunta apunta al nombre

Voz 7 44:48 a lado

Voz 5 44:53 el el algoritmo queda hasta la palabra de moda chantajear a todo el mundo ha quedado bonito para todo

Voz 21 44:58 el sistema seis apunta el nombre José Luis no habléis de Podemos

Voz 5 45:02 no va a poder oye tú desayunar que estás desayunando has desayunado algún día o no Hayat si Cuéntame porque eres fuerte y la gente ya se ha quedado con tu desayuno con Kate no

Voz 21 45:14 mí no me no me ha convencido no me ha convencido el desayuno

Voz 5 45:18 os voy a ver pero que

Voz 21 45:20 ayer por cierto ayer tuvimos una una fiesta así antes de empezar a trabajar te hacemos como una una reunión cena tal en de uno que luego ya no tenemos tiempo absolutamente de nada

Voz 22 45:35 y cocinero

Voz 21 45:38 es tortillas tres tortillas dos de patata y una de atún legal con ello

Voz 5 45:45 por qué porque la pinta que nadie quiso

Voz 7 45:50 no sé no quiso nadie

Voz 21 45:54 a la de sala de pataleta mira a toda esta gente a todas estas y no me extraña que luego los cocineros salen de España en triunfar por el ciclismo

Voz 5 46:04 mañana pero si yo yo haciendo

Voz 21 46:06 todo dos tortillas de patata que tampoco era ninguna otra de ninguna otra maravilla habría que abrace en Donosti esas tortillas

Voz 7 46:17 me pasa el corte raspado pero Alsina pero arrasaron claro soy soy el amo

Voz 21 46:26 en ellos luego Legaz la vuelta por eso estos cocineros que saben cocinar realmente al que aunque en España no seas muy buenos luego hay de Sven dar la vuelta a la tortilla de lo que eche son ídolos porque en en el resto del mundo no tienen ni idea ni idea de lo que es comer bien hacer una tortilla bien con con el colosal no tienen libre

Voz 1025 46:53 no voy a los poco a los pocos que

Voz 21 46:56 tú sepas manejar una sartén

Voz 5 46:59 sí una lata de atún ya estamos ya con eso todo huevo patata llena data estamos

Voz 6 47:06 bueno

Voz 1025 47:07 sí que él él

Voz 5 47:09 fíjate que la semana que viene volvemos a a ver lo consigue

Voz 21 47:12 en España en España en España tenéis todo bueno jugamos algo

Voz 7 47:16 si el PP no

en Ser aventureros está en Twitter Facebook y en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventureros

Voz 1025 48:27 cada día tenemos más noticias nos llegan más noticias de cómo se está trabajando para dotar de desfibriladores a un mono dónde actividades donde hay deportes tenemos sabéis que es dato una de Demi Serge banderas que llevó por el por el monte porque por ejemplo el año pasado en verano y a la Guardia Civil de montaña en la mayoría de los casos de muerte fueron precisamente por gente que le falló el corazón haciendo actividad lo hizo es que se encontrar obviamente uno de esto aparatos en mitad de la montaña así que cada vez que hay alguna prueba extrema ahí veo que están apoyando con este estos aparatos pues me animo a llamar a quién lo está haciendo en este caso de sin más Rivas que es jefa de producto de Seif que precisamente se trataba de eso de dotar a una serie de pruebas con pues los instrumentos necesarios para que si te da un fallo cardíaco pues pueda salir hacia adelante hola qué tal estás buenos días buenos días qué tal

Voz 0412 49:26 ahí está muy bien encantado

Voz 1025 49:29 de saludarte vosotros repartiendo no por el mundo

Voz 26 49:31 en mente si nosotros igual de protegerlo todo lo que podemos

Voz 1025 49:36 es todo lo que llegamos a la montaña está difícil

Voz 5 49:39 es este dato tú sabes sabiendo que el año pasado la mayoría de las muertes en montaña fueron no por accidente montañas y no por ataques al corazón

Voz 26 49:47 claro sabes qué pasa que al final es verdad que es uno son datos que normalmente se desconocen pero pero sí que es verdad que igual que que hay más muertes al el año por paro cardíaco por accidente de tráfico que es algo que también que llama mucho la atención pues pues pues desgraciadamente es así

Voz 1025 50:07 oye y aparte de de obviamente cuidarnos de el tema Alimentación del tema de porte de de

Voz 5 50:14 los controles médicos que son absolutamente necesarios Cuéntame cómo estáis vosotros dotando de este salva corazones por el mundo

Voz 26 50:23 bueno de al final nuestro objetivo es precisamente se popularizar la protección Ike que efectivamente lo

Voz 0976 50:30 la principal está en nosotros mismos y en cuidar

Voz 26 50:33 a nosotros mismos pero bueno que desgraciadamente pues pues nuestros corazones a veces fallan hay gracias a estos equipos día ya que podemos disponer de una destruir la acción precoz ya que haya gente alrededor que sepa hacer un masaje cardíaco que es súper importante que podemos hacer que que podemos salvar vidas de hacer que esos corazones vuelvan a latir de forma de forma anormal entonces bueno pues todo lo que podamos hacer para para rebajar esas cifras que no nos gusta nada pues pues todo lo que esté en nuestra mano así haremos

Voz 1025 51:08 muy bien ven más era la pregunta

Voz 1055 51:10 sí sí muchas veces vamos en un metro en autobús hoy hay desfibrilador vale pero pero realmente es que no sabemos utilizarlos

Voz 26 51:17 claro es que es es eso es lo que lo que más nos preocupa al final eh bueno pues sí que efectivamente son aparatos se sanitarios pero son para entorno sanitario cuando hablamos de popularizar sobre todo es eso pues que la gente sepa que existen que que ya hemos avanzado bastante por lo menos ya pues sabemos decirte fibrilar Ladoire más Omer

Voz 0976 51:39 sabemos que son equipos que que

Voz 26 51:40 Nos ayudan a a revertir paros cardiacos pero es verdad que todavía queda mucho por hacer y lo principal principal mensajes que que son equipos muy sencillos de utiliza Ike Ike nunca vamos a hacer nada malo a la persona que ese que este en una situación con un paro cardiaco de Cyril hable o no pero en un con un paro cardíaco no les vamos hacer nada peor que esa situación que tienen si no hacemos nada el resultado sabemos cuáles con lo cual hay que lanzarse voy a intentar hacer lo que podamos el porque vamos a hacer lo que podamos nadie a exigirnos hemos personal sanitario pero pero bueno está claro que que no hacer nada sabemos cuál es el resultado de hacer lo que podamos pues se se se está demostrado que en muchos casos conseguimos salvar la la vida

Voz 1025 52:31 más para la terminal sólo si quiere saber algo más de lo que estáis haciendo una página web para un punto de referencia