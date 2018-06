SER Historia: Fiodor Dostoievski y Sos del Rey Católico (11/03/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia quien Halcón Nacho Ares

Voz 2 00:02 sí

Voz 3 00:05 Dios dormí Halilovic Dostoievski sal de sólo un señor necesito coger sólo unas notas vamos de frente avance salga todos de la estelar

Voz 2 00:18 como me decía un día pues ella contó Damián no cambien cuantos formamos Anatel pasillo y nos dirigimos a la puerta de salida

Voz 4 00:43 en San Petersburgo a veintidós de diciembre de mil ochocientos cuarenta y nueve por el poder que me otorga el imperio dispongo que se proceda a la ejecución de estos prisioneros acusados todos ellos de alta traición conspiración para acabar con la vida del zar

Voz 3 01:00 vendarle los ojos

Voz 5 01:04 era mucho

Voz 6 01:09 bienvenidos a Ser

Voz 0772 01:11 acabamos de escuchar un fragmento de esta crono ficción de esta nueva dramatización de esta nueva ficción que vamos a escuchar en el programa de hoy está dedicada a la figura de Fiódor Dostoievski uno de los padres de la literatura social de la literatura practicamente rusa nacido en el siglo XIX en la época de Nicolas primero apodado el Loco ya con eso nos podemos imaginar cualquier cosa vamos a viajar con Jesús Callejo nuestro Cronovisor a este siglo fascinante de la historia de de la Europa más y Oriental Duna en un momento casi medieval por todos los argumentos históricos que los propios testigos los propios protagonistas esa historia han llegado hasta nosotros en la segunda hora viajaremos a Sos del Rey Católico donde hemos realizado un programa muy especial para celebrar el diez de marzo del año mil cuatrocientos cincuenta y dos porque es en esta localidad aragonesa en esta localidad de Aragón de Zaragoza donde nació Fernando el Católico Fernando II de Aragón no os lo podéis perder todo esto y mucho más como digo siempre dos horas repletas de historias soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida comenzamos

Voz 9 02:31 la villa Historia y las redes sociales Twitter arroba a SER Historia en Facebook SER Historia

Voz 10 02:42 Jesús Callejo casi sin tiempo para entrar como esta Melilla el Cristo pues esta Cronovisor que que ajustarlo poco los tornillos con retraso

Voz 0772 02:51 va con retraso efectivamente pero bueno aquí estamos como habíamos prometido para hablar de una figura realmente emblemática en la historia de la literatura no solamente en la en la antigua Rusia en el siglo XIX sino también en muchos de esos momentos que luego han heredado no muchos otros artistas muchos otros escritores no hablando de lo que se denominaba literatura social la vida de Fedor Dostoievski que es a quién vamos a dedicar este Cronovisor está marcada de alguna forma pues por por los elementos característicos de la Rusia del siglo XIX caballo también con con el siglo XX finales del XIX y una historia también con sus puntos de misterio no como siempre tratamos a nuestros Cronovisor sí

Voz 1399 03:36 la verdad es que fíjate Si alguno de nuestros oyentes quisiera tomar pues como buen oído igual unos requisitos para ser un gran escritor angustiado que se fijen la veda de Fiódor Dostoievski porque tenía todos los elementos para triunfar como triunfo en la literatura en detrimento de su salud y de su integridad casi física porque estuvo rodeado de enfermedades el tenía epilepsia el tenía asma tuvo una infancia bastante desastrosa no con la muerte prematura de su madre con la muerte de su padre asesinado por los moais el con un simulacro de fusilamiento en Siberia que yo creo que es una buena escuela no para formarse como escritor y sobretodo su manía por la ludopatía el estuvo perseguido por sus miedos por sus deudas por sus enfermedades todo eso yo creo que es un cóctel perfecto para hacer un buen escritor

Voz 0772 04:29 un gran personaje como siempre los grandes artistas están marcados por su cotidianidad por sus miedos por sus pasiones por sus amores y yo creo que en la figura de Fidel Dostoievski más allá del propio escenario político y social que le tocó vivir en esos años entre mil ochocientos veintiuno que nació en Moscú muy falleció en San Petersburgo en el año mil ochocientos ochenta y uno relativamente joven con con sesenta años pues les marca yo creo que los mimbres perfectos para recrear una de las vidas más apasionantes de la historia de la literatura que esto es lo que ha hecho Mona León Siminiani en este Cronovisor que vamos a escuchar contigo

Voz 11 05:05 hacia la no ficciones de Ser Historia

Voz 13 05:43 la literatura es el campo infinito en el que el alma humana tiene permiso para buscarse a sí misma a la literatura no se la elige ella te elige

Voz 1908 05:53 no si la ley ella tele cuando leemos entramos sin llaves en él

Voz 1594 05:58 el interior de quién escribe somos invitados y también estamos a su merced es quizás de hecho la única servidumbre placentera

Voz 3 06:11 aquí Fiódor Dostoievski de sol señor necesito coger vamos de frente avance salgan todos obedecen finos en esa celda con toda mi alma y en cambio en cuanto formamos en aquel pasillo y unos dirige

Voz 2 06:38 en la puerta de salida tenga

Voz 3 06:41 el bando

Voz 2 06:45 me d'Or Dostoievski el hombre que estuvo muerto en en Garro pude contar diez prisioneros en total mil había alguna que no había visto la cara en los ocho meses que estuvimos aferrados la fortaleza de San Pedro San Pablo que que habla con lo que llevas en las manos de es que estas señor señores un libro un libro se vaya tenemos un escritor en el grupo eres famoso no señor si ibas a ser de que va que de qué va el libro trae de qué trata trata sobre un niño de once años que acude por primera vez sola una fiesta ahí se enamora de una misteriosa mujer casada guardo seguramente por eso te van a matar no dice nada tu libro sobrecogedores como tú señor yo no Soraya la igual fijados para el ya eres hombre muerto

Voz 3 07:45 a todos

Voz 4 07:54 en San Petersburgo a veintidós de diciembre de mil ochocientos cuarenta y nueve por el poder que me otorga el imperio dispongo que se proceda a la ejecución de estos prisioneros acusados todos ellos de alta traición conspiración para acabar con la vida del zar

Voz 3 08:11 vendarle los ojos hace frío no demasiado bonita para morir

Voz 2 08:17 mientras uno de los guardias tapaba los ojos del resto de prisioneros yo recordaba la reunión en la que irrumpió la policía para detenerme detener unos meses antes me habían invitado de una Reunión del Círculo esquí dedicada a propagar las ideas de los socialistas utópicos que se imponían en Europa pero el poderoso zar no quería voces discrepantes dentro de su imperio significa sobre el techo del patio campanarios sobresalía como intentando alcanzar el cielo traté de guardar la imagen y la última imagen que mis ojos iban a ver

Voz 1594 08:50 cierra los ojos la oscuridad

Voz 2 08:54 al corazón luchaba por salir de mi pecho compañía no podía ir más deprisa

Voz 14 08:59 sí sí te puede ir más deprisa pienso en mis libros tirados Mi vida desperdiciada quería contar no se cree juntarlo todo el manuscrito de pequeño héroe y mis manos cuando suena el segundo aviso aguanta más deprisa que en cada latido uno de los personajes que ya no voy a poder crear me pregunta si ha valido la pena en esta satisfecho idiota me increpan eres un perdedor me o tal vez de la misma novela no los escucho con nitidez el dedo índice de meses sino posan sobre el gatillo martilleando alarman

Voz 6 09:28 está a punto adiós

Voz 15 09:35 qué ocurre en nombre del zar Nicolás I detengan la ejecución su majestad imperial ordena como medida de gracia y muestra de su generosidad con los enemigos del imperio que la pena capital a la que estaban condenados los reos aquí presentes sea conmutada por cuatro años de trabajos forzados en Siberia y alistamiento forzoso en el Ejército del zar donde tendrán ocasión de demostrar la lealtad que les faltó cuando fueron condenados

Voz 16 10:05 bien filtros

Voz 14 10:06 esta salvado salvado hoy nos toca morir todo comienza a moverse a mi alrededor muy deprisa sin que yo pueda articular palabra noto como Víctor puse va poniendo rígido trató de avisar pero las palabras no hemos responden soy consciente de lo que ocurre pero ya es irreversible y noto como pierdo el sentido caigo resuello

Voz 3 10:29 la última visión contra picada es del montón de ataúdes apilados que debería servir para trasladar nuestros cadáveres oigo las voces los dentro de un tarro de cristal mientras convulsionó sobre el barro

Voz 2 10:40 no es la primera vez que la epilepsia exacerba conmigo no dura mucho recobró el control de de cuerpo justo en el momento en que me interesa es de carro momento día un día feliz cuatro años antes de estar casi mosto cartas amigos escriben cartas pero no se ven se han visto alguna vez claro son parientes aunque lejanos pero en ese momento de sus vidas amos están demasiado ocupados intentando sobrevivir están al límite y que se cuentan sus vidas su día a día sus serias que son muchas por supuesto procuran que sus palabras sirvan al otro para reconfortar saco

Voz 17 11:30 un funcionario y una joven huérfano Euskadi barbarie eso es como dices que se titula pobres gentes entonces ella no tiene donde caerse amor sí bueno ni él pero ella tiene que casarse con ese otro tipo como se llamaba Vico sí que en realidad la cosa prácticamente pero ella cae enferma y el único que puede correr con sus gastos médicos salpicó a marcarse la rompe el corazón pero no hay nada que pueda hacer suena triste ciertas Vega son muy tristes Dimitri tómate tu

Voz 2 11:59 y cuando te parezca me dices tu opinión agradeceré mucho las críticas que pueda ser mira esta noche estaré con Nicole negras son el poeta a lo mejor su opinión también te puede servir como quieras pero trata la bien es mi primera novela y aunque no valga nada es muy importante para el te pero oye no me pagas esta ronda vale es que mañana me cobran el alquiler ya hombre no te preocupes Nos vemos pronto gracias limites joven entre el humo y las risas de la taberna todas mis esperanzas en un manuscrito que en manos de y un poeta podía acabar en cualquier ante lo que ya en ocho en la mesilla de algún amante ocasional cuanto salió me arrepentida ves la dado salí corriendo para recuperarlo pero Dimitri había desaparecido me fui a casa convencido de que la ilusión me había cegado en exceso

Voz 3 13:07 ciegos despierta fuera

Voz 18 13:13 GS

Voz 19 13:18 bravo la revelación de la literatura rusa abre la ventana Dmitri que AFIS vas a despertar a todos los vecinos miren a los ojos para que sepan que genio más a conocer estando borracho usted es increíble Fiódor una fecha histórica para la literatura de con quién comparte calle

Voz 1594 13:40 que suban antes de que despierten a toda la vecindario sufrir venga a poner todo esto si era una broma habrán venido para reírse de mí

Voz 3 13:50 viste de amigos que son más de las cuatro de la mañana genio como tú no debería estar a disposición de los relojes sino más bien al contrario un genio L hemos elegido tu libro ese pobres gentes es sublime no podíamos esperar a que apareciese para felicitarles

Voz 2 14:09 de de Nicolae a usted siempre

Voz 3 14:12 me para ser me la el poeta

Voz 1594 14:14 uno de los más valorados de su generación has oído hablar de él

Voz 2 14:17 vaya estoy impresionado nada comparado

Voz 3 14:19 con lo que sentirán quiénes vayan a leer tu novela Con su permiso corro hacérsela llegar avisaron Berlín

Voz 2 14:25 no sé si la novela está ya para ser analizada

Voz 3 14:28 por un crítico del inscribir no es un crítico amigo es el crítico pobres gentes que está preparada para cualquier cosa en serio un la le creo estar leyendo en el alma de sus protagonistas pero sólo es una primera versión íbamos a ver a veces no yo bueno nosotros vamos adiós amigo adiós maestro

Voz 2 14:58 pero semanas después supe tienen Kalashov el poeta había visitado esa misma noche la casa de Venice que crítico gritando

Voz 3 15:05 ha habido nuevos cada mes

Voz 20 15:10 el usted haber encontrado la reencarnación de Nikolai Gogol me contaron que respondió descreído el crítico harto de que cada dos por tres le vendieran sucedáneos de obras como el capote diario nervioso loco Almas muertas

Voz 3 15:21 ha puesto ha leído nada como esto es una historia de las encuestas se pudiesen ya seguro que Macario para rehabilitar siempre

Voz 2 15:39 y algo debió de convencerle porque en efecto cuando venís aquí publicó su política de la que eran el primera novela no escatimó en Anaga efectivamente se refirió a mí como el nuevo nombró creador de la novela social eso fue antes del fusilamiento fingido silencio

Voz 21 16:03 después del indulto in extremis mandaron a Siberia cumpliendo condena Siberia al completo es una prisión pasé cuatro años trabajando en una fábrica de es una prisión dentro de otra prisión mucho más de lo que muchos cuerpos podrían soportar ente Herrera más de treinta compañeros de cautiverio en ese tiempo contando sólo los que murieron congelados ocho de inanición pues apilaban como Anillos de un barril era imposible no comportarse como cerdos desde el amanecer hasta el atardecer pulgas piojos escarabajos

Voz 2 16:34 en mil ochocientos cincuenta y cuatro me liberaron me incorporé al Ejército como La Torrassa son Kazajistán lo que constituida la segunda parte de mi condena allí llegó María María sí sólo entre sus brazos logra librarme de aquella desesperación y aquel destierro atroz cuando su marido murió me casé con ella en aquellos años la intensa escribí elegiste acoge hasta que finalmente me dejaron volver a San Petersburgo pero Siberia ese me había metido la sangre ese sangre se vestía en todas mis novelas humilladas yo me acuerdo de la casa de los muertos y hacia mil ochocientos sesenta y tres todo volvió a cambiar otra vez en mil viajes por Europa llegue a París estaba ahí como si hubiera nacido para esperar cogió para encontrarla a ella

Voz 11 17:28 a veces un hombre que ha tolerado durante largos años los más crueles castigos sea revela por unanimidad en los varios años que permanecía entre ellos no observe los presidiarios el menor síntoma de arrepentimiento por los delitos que habían cometido pues la mayor parte opinaba que tenía perfecto derecho para hacer lo que les viniera en gana ciertamente la vanidad los malos ejemplos y la falsa Vergüenza en el que predominaba el boom quién ha podido sondear la profundidad de ellos corazones entregados a perversidad y los ha encontrado cerrados a todos noble sentimiento

Voz 17 18:11 señor Dostoievski mi más sincera enhorabuena nombre impresionante creo que no tengo el profe política sus la Obama extra me permitió una pregunta le permitiría que ocupara pide la mía preguntándome lo que quisieran me intriga cómo puede ser que un nombre que ha pasado en cuanto ha pasado según cuenta usted en el dicho siga manteniendo esos Morales digamos que la educación que esté dispuesto a perseguir está casado debería decir que felizmente san Peter

Voz 1594 18:44 bueno aquello está tan lejos cuidad aducido ningún sueño fue creado para que lo vieron ser humano pudo leer el peligro desde aquí convendría

Voz 2 18:51 ya sólo por tomar las medidas adecuadas y asegurarnos de lo imposible que medir a las señas de su casa

Voz 17 19:00 esto este señor Dostoievski eso me gusta

Voz 2 19:04 no me ha parado la nieve siberiana no logran a quedar más remedio que es recuperar el calor antes de que pudiera darme cuenta atravesaban Portal de una casa en no siguiendo las cadenas de aquella mujer que hasta las puertas del infierno pero al infierno se entra poco a poco primero fueran los extranjeros con derecho no voy a consentir que mis narices te pavones con el primero que pase este tu permisos para salir de la querido y los celos dieron paso a la violencia y pretende es que me esperen caso recorre París con tus amigas como de tu esposa Teatre basó mencionarla porque no donde está no podía oir no dos años de heridos y venidas son tiempo más que suficiente para deteriorar el lienzo la muerte de María mi mujer en San Petersburgo no mejoró las cosas de no haber tomado Molina una decisión tan drástica es muy probable que el final de la historia mi ese sido más trajín esta colina donde estás abandonar

Voz 16 20:19 dónde estabas porque no están a que tus cosas me las he llevado a dónde está nuestra casa era mi casa tú nunca te has comportado como si fuera otra cosa como quién te vas CIO darle mataré antes encontraba encantadora tu tendencia al melodrama ahora me resulta sencillamente insoportable que quieres político crees pero Hereu todo lo que esté en mi mano para que sea feliz quieres dinero te lo daré todo ahora no tengo más que unos pocos billetes pero

Voz 22 20:46 además no quiero dinero Fiat te llevaré conmigo tres que quiero ir contigo algo

Voz 16 20:50 la parte no has entendido nada casa te conmigo un amigo

Voz 1497 20:54 estoy de rodillas las lágrimas brotan de mis ojos no puedo ser máximo

Voz 16 20:58 pero polígonos pudo

Voz 1497 21:01 necesito que me Amber vuelve a mi último H por favor

Voz 16 21:04 no tierras tres aún eres más patética cuando te arrastra que el mismo día Apollinaire pasó de mis brazos los de un estudiante español pero había algo que aún tenía que aprender puedes vivir sin ella efectivamente podía vivir sin ella

Voz 1399 21:29 sí

Voz 6 21:40 lo siento esos temas

Voz 2 21:43 yo necesito alguien con experiencia que escriba más rápido de lo que

Voz 24 21:46 se alguien distinto me quedé con honores en la secundaria if we de las más destacadas también de taquillera fijo porque no le das una oportunidad señor crecí escuchando las historias que usted ha escrito y que mi padre me leía antes de dos conoces libros todos al dedillo de generalizar el maestro para mí será menor Si me dejas demostrarle que puedo hacerlo lo haré no importa lo difícil que sea el reto dásela Fiódor como tú en Dios

Voz 16 22:13 sabe que el sueldo no tengo una maravilla vale pero me ha gustado cuando me ha llamado Maestro como dijo ministro está bien

Voz 2 22:24 voy a dictar una novela usted deberá poner la negro sobre blanco trabajaremos de noche comeremos cuando yo lo digo y dormir hemos cuando yo lo considera necesario sino entregamos esta novela Tiempo el editor tendrá todos los derechos sobre todos mis obras durante nueve años si lo logramos tendremos un adelanto que necesito compras

Voz 16 22:42 esta cuando venza el plazo el uno de noviembre cuatro de octubre sólo veintiséis creo que sabe usted contar también Cesc si usted es capaz de imaginar la novela yo soy capaz de escribir está bien convencerlos el jugador de Fiódor Dostoievski iraquí empezara preferiría tomaron entonces saques pero la mesa tiene necesario bien como le decía el jugador de costes

Voz 1594 23:12 todo gran escritor sueña con la novela perfecta el relato anhelado la letra exacta que define a medio camino entre su vida Sutton San Antón visual

Voz 18 23:22 mejor dicho una vez más si mera odioso juro que si hubiera sido posible endeble un cuchillo bien afilado en el seno

Voz 2 23:33 creo que hubiera hecho complacer Pollini hay quien para que tu corazón almerienses Tintín el odio como la mora nada nace muchas veces sin querer y no se va aunque quieras importa como sigamos ningún

Voz 1594 23:49 la novela es autobiográfica y todas lo son el autores todos y cada uno de esos personajes viven todos y no se reconoce en nadie ni siquiera la más alta literatura puede imitar fielmente a la vida esa no es la razón de ser de la literatura

Voz 25 24:06 la literatura existe para que imitando la podamos tener la más alta viva

Voz 26 24:15 quién diablos cuentan esto

Voz 18 24:17 diría obligarla a que le pidiera ella misma que cesara Envisat puedo hacer una pregunta si no no eso no es textual de hablado usted puedo preguntar leal sino quién no conteste pero me vendría bien su versión yo diría que sí lamentan para silicio para tu vida veteranas llevo unos días dándole vueltas una trama para una nueva historia otra novela así es sobre un viejo pintor que se enamora perdidamente de una joven llamada Annie usted cree que sería posible que ella la mitad de años más o menos que él dijera que si veo que te diría que decir que no cine llama Le pido que se ponga en el lugar de este joven momento imagínese que yo soy ese pintor que le dobla la edad si le confesara mi amor por usted y le pidiera que se convirtiera en mi esposa que me dirijo usted es inste confesara que era que fuera su esposa

Voz 27 25:19 yo seguiré Mahrez timbre

Voz 1594 25:29 pero para las personas que son más grandes que la vida no existe amor literatura ni palabras que la puedan redimir

Voz 2 25:37 todo al treinta y tres pocos meses más tarde de casarme con Ana una ruleta de Guatemala última Moreda que quedaba todas las pertenencias de mi recién estrenada esposa tocaba otra vez empezar de cero vendiendo los derechos de una nueva obra que tenía en mente el título no podría adecuarse más al momento que bebía crimen

Voz 1594 26:02 y al final la vida peca del mismo error que los sueños y que la literatura

Voz 16 26:07 no es más que una ilusión estoy en mi última novela

Voz 2 26:27 fue uno de los hermanos Karamazov dijera si Dios no existe todo está permitido dudo que haya algo a lo que haya temido más en mi vida que la existencia de Dios por eso horas antes de mi muerte he pedía Ana que me leyera la Biblia la misma que me acompañó en la cárcel como única lectura

Voz 16 26:51 Ana Ana los tesis no es tan importante que no quiere es preferible eso ya puede soñar las cosas de la vida en cambio es un sitio contigo

Voz 1594 27:30 son muy pocos poquísimos los hombres capaces de encontrar una idea nueva e incluso de decir algo nuevo Si yo lo he hecho puedo irme tranquilo

Voz 28 27:56 en esta ficción han participado Nacho hueco como Dostoievski Jon Roth como el guardián Jos Gómez como Dimitri José Ángel Fuentes como el escaso Elisa chirría como Ana Emma Cifuentes como política y las voces de Héctor Checa y Fermín Agustí guión de yo su Martínez invernal León Siminiani con la colaboración en el programa de Juan ocho realización y diseño sonoro no Guillén Mona León Siminiani producción Fermín Agustí dirección O'Neill León Siminiani

Voz 2 29:34 pues una ficción no obstante está pesaron mucho si personajes reales cualquier parecido con la realidad pude ser una coincidencia

Voz 0772 29:48 Jesús como decíamos la vida de Dostoievski mira que siempre que lo lo voy a decir tengo la sensación de que movía trabar no Dostoievski no creo que lo he dicho bien pero no perfecto perfecto ruso no en ésta es una ficción de de Mona León recrea vamos precisamente comenzaba bueno uno de esos también momentos más más más intensos de su vida no cuando y sentenció a muerte con ese fusilamiento pero luego resulta que había sido todo una una suerte de de de broma de muy mal gusto porque el momento antes de que iban a disparar apareció uno de los oficiales diciendo que que no que se les comentaba la la pena capital acusados no de traición al alzar ese Nicolás I el loco ya con ese calificativo podemos esperar cualquier cosa no ir un poco en la en la vorágine de de elementos truculentos que rodearon no solamente a la vida de Dostoievski sino de muchos otros compatriotas a lo largo de la de la esto

Voz 1399 30:45 lo de Rusia es Cake el momento en que le intentan fusilar buenos es alabada por por horas no que es cuando conmutar la pena por cuatro años de trabajos forzados en Siberia pero es cierto que tanto él como sus compañeros que se salvaron in extremis quedaron tocados algunos hasta tarados algunos dicen que perdieron la razón en no pierda la razón el se lee incrementa así su facultad literaria pero de de desde ese momentos lo que sí se han incrementado los ataques epilépticos que él ya tenía desde la muerte de su padre el queda un poco también traumatizado porque él deseaba la muerte su padre era una persona bastante dictatorial un borrachín la persona que trataba mal tanto la familia como a los campesinos mancomunados a los Mujica que en definitiva la son los que acaban con su vida Yale cuando se entera del asesinato queda un poco tocado tocado de hecho fue un buen personaje para analizar Sigmund Freud empiezan sus ataques epilépticos que los con tiene lugar durante toda su vida hay también los ataques de asma bueno pues a raíz de aquel simulacro de fusilamiento el vuelve a tener más ataques epilépticos que haga ya te digo bastante traumatizado y eso que era la primera parte de la pena que le toca además fue una especie de conspiración política de niños no cuando la acusa de conspirar contra el Zar Nicolás según Nicolas primero luego ya tiene otros cinco años que tiene que estar en el Ejército como soldado raso no le gustaba nada el Ejército ya eso también le deja un poco traumatizado pero ya te digo todo eso es un poco el cóctel perfecto para crear un gran escritor el de había publicado una obra a los veinticuatro años pero las obras importantes fundamentales surgen después de ese de ese cerramiento en Siberia un enterramiento trabajos forzados no en una fábrica de ladrillos pero que le da el elemento para vivir porque ahí se refugia en La Biblia El es un cristiano ortodoxo hecho y derecho y la Biblia le da un conocimiento espiritual donde cree que a través del sufrimiento el puede redimirse y ese sufrimiento que consigue en Siberia que consigue ganó a lo largo de su vida pues con la con multitud de follones en los que se meta sobre todo en el juego pues impregna toda su obra

Voz 0772 32:53 a través de los Juegos tú lo has dicho vamos a meter una fecha en en nuestro Cronovisor tengo Jackie el teclado preparado y cuál es la fecha que proponerse esta semana para conocer más de cerca la vida de frío Dostoievski

Voz 1399 33:05 pues mira nos vamos al tres de julio de mil ochocientos sesenta y siete

Voz 31 33:19 sí

Voz 32 33:23 adelante pasen Jesús Callejo les está

Voz 0772 33:27 esperando cuenta el CRAM avisa

Voz 33 33:33 poco contacto con conozco poco a poco con contó con contar con con poco encontró con con con con coco con poco

Voz 34 33:43 pero quién ha nos ha extraído a uno de esos santuarios que tanto amaba Dostoievski estamos rodeados de gente de gente que siente porque estamos todos muy bien vestidos muy el sonido de la de la ruleta de esa ruleta que tenemos adelante esto es un casino

Voz 10 33:59 pero fíjate será una circunstancia muy interesante nos obligan a estamos ahí estamos viendo a fiarnos Dostoievski muy nervioso muy alterado muy pasional él cree que colocando esas monedas en el número que está colocando va a funcionar porque tiene un sistema infalible según él para ganar dinero y lo que estamos viendo precisamente es la fiebre que le acompaña durante muchos años ya desde mil ochocientos sesenta

Voz 1399 34:26 tres que es cuando empieza su manía ludópata

Voz 10 34:29 ya lo había hecho con su amante con Paulina da sus Nova ahora está con su segunda mujer sacas al hace unos pocos meses están los dos prácticamente de viaje de novios no se me ocurre otra cosa a Dostoievski que ir a Europa pero no a Europa para visitar la torre Eiffel para ver los monumentos artísticos oro para jugar Se va Hamburgo Se va Vies Baden Se va a Baden Baden a esta parte del suroeste de Alemania en la Selva Negra ya a la pobre mujer Ana Gregory Aznar tiene totalmente desquiciada porque ve que el está pidiendo estos tableros de oro esta moneda alemana que es la que se utilizaba en esa época ha perdido como ves en ese número que apostado al XXI ha perdido todo la vuelve a pedir a su mujer dinero porque es ella la que se encarga del dinero Noel porque no confía en sí mismo

Voz 1399 35:13 hemos vuelve a perderlo todo

Voz 10 35:15 sabemos perfectamente porque para eso estamos en el Cronovisor que tiene que empeñar ella sus joyas y hasta los anillos de boda que se habían casado ya hace unos pocos meses todo esto lo que hace es provocar crisis lo que la hace provocar es un desasosiego más angustias más ataques epilépticos fuma además como un Carretero es uno la ayuda nada para sus pulmones entonces lo que estamos viendo es un poco el desastre que él ya había previsto en una novela que había escrito más bien dictado a la que ahora su mujer que se llama el jugador en el jugador ya el habla de esa manía ludópata que pedía es una novela que recomendamos a todos los oyentes por Kaiser refleja perfectamente una de las personalidades más más más patéticas más patológica hace Dostoievski que es la manía de jugar Se salva en Sudán en su reclusión de Siberia con una fuerza de voluntad increíble pero sin embargo y lo estamos viendo ahora porque has visto que es de manera compulsiva apostar apostar apostar sin embargo no se salva de de esta obsesión que tiene por el juego por la razón que sea tiene que seguir jugando y jugando si sólo fuera empate en pero es que juega en todos los casos

Voz 0772 36:28 Copa

Voz 1 36:29 conforme la fortuna de Dostoievski aumenta disminuye a cada vuelta de la ruleta su atracción al juego se convierte en una intensa adicción que el juego atraía tanto a Dostoievski porque representaba la posibilidad de cambiar el mundo de cambiar tu mundo tu posición en un solo segundo muy buenas

Voz 35 36:54 lío intentamos utilizar algún tipo de poder exclusivamente humano para predecir en qué casilla de las maletas se pararía la bolita

Voz 1 37:05 Dostoievski se convence de que si se concentra mucho será capaz de predecir el trayecto de la bola de la ruleta

Voz 22 37:11 a ir de verdad conozco El secreto es terriblemente tonto y simples consisten contenerse continuamente en no dejarse llevar por la emoción que creído sinceramente

Voz 35 37:25 que podía haber el futuro y hay pruebas muy claras de que se equivocaba en sus predicciones porque siempre perdía en la ruleta

Voz 36 37:34 no

Voz 0772 37:36 escuchábamos Jesús Coronado con un fragmento de un documental biográfico de la figura de dos joyero esquí de de Canal Historia en donde se hace hincapié en en esa supuesta facial faceta de la que él hacía gala no la la posible predicción de números ganadores en la en la ruleta como escribía en esas cartas a unos a su hermano el el hecho de que la descripción no de ese momento no que él parecía una suerte de visionario que se concentraba que era capaz de de anticipar el resultado final del movimiento de la de la ruleta como hemos comentado es casi siempre sin sin éxito pero estaba convencido no de que se podía hacer casi era una una suerte de de de de Tele pata no de intentar no sabemos y predecir o incluso de mover con la mente el el los

Voz 1399 38:24 ahora mismo es de la de la ruta para que la bola cayera

Voz 0772 38:27 esto en la casilla en la que él había apostado bueno pero el hecho es que fallaba más con las coreografía

Voz 1399 38:32 ya no logró no logra hacerse rico todo lo contrario es verdad que tenía momentos de fortuna el cometa que sumó su primera odisea por Europa porque cuando va con su segunda esposa es como su segundo viaje en busca de los casinos en la primera etapa el gana por ejemplo ambientada en uno de los casinos también de de Alemania una cantidad increíble diez mil francos el reconoce en una de las cartas que escribe a su hermano Mijail con el que estaba muy unido y eso le le anima a seguir jugando que hacer combinaciones en ese momento de de

Voz 0772 39:03 dar diez mil francos el pensaría que él lo ve conseguido precisamente por haberse adelantado no psicológicamente psíquicamente mejor dicho al movimiento de la de la voz

Voz 1399 39:13 exacto porque además el que así sigue te gana tres mil francos en ese mismo casi no era la primera vez caro y las

Voz 0772 39:19 desde el primer día que plantee el el la la la suerte

Voz 1399 39:22 está el tonto no porque a la hora de la verdad Él se cree que todo el monte es orégano y al final con Toni telegenia que tenía yo eso es indiscutible en con todo lo bien que escribía con toda esa inteligencia incluso emocional que tenía no les sirvió para nada porque se enganchón una tela de araña continua en Baden Baden curioso porque fíjate estamos hablando de un ambiente que era muy importante en la época en la que él vive no y sobre todo en esa Europa para de cierto desarrollo porque hay por ejemplo a Napoleón III va con la actriz y Eugenia de Montijo ahí está también la emperatriz Sisí que hace también sus paseos a caballo Bami es que es decir lo más granado de la sociedad se junta allí sin embargo cuando va Dostoievski no les conoce nazi allí os hará conocido San Petersburgo en Rusia se fuera de allí no lo conoce nadie sin embargo encuentra autor ruso ató organiza otro de los grandes escritores escritores de la de la pocas aristas

Voz 10 40:14 dos restos salido de las finanzas estatales fresquito ruso ya te digo que esto va de venir de Ibarra

Voz 1399 40:20 que es donde están recluido por cierto que hace a Iván turca que les saluda le cae como un tiro no le no le sienta nada bien hay una lucha de egos pero lo primero que hace es pedir dinero a Turquía los Heather que bueno toma somos al final colegas Homo rusos somos novelistas la dinero dinero que le va a deber toda su vida porque le va devolviendo poco a poco fíjate meses antes de que muriera a Dostoievski en San Petersburgo se acerca a su casa un amigo de Kenia para reclamarle la cantidad que todavía no debía ya había pasado quince años desde entonces

Voz 0772 40:54 no no olvidan por eso hay hay una época es este reinado de Nicolas I el loco no era el calificativo con el que se le conocía en en aquella época que que marca un poco el el devenir de la vida no solamente de Dostoievski con esos inicios tan convulsos ese encarcelamiento sino también pues la propia política del campesinado de de la época no hay yo recuerdo que por ejemplo a principios del siglo XX Cuando Harry Houdini el mago estuvo visitando Rusia ella actuando allí lo primero es dentro de manera subrepticia porque la política de el Zar Nicolás II prohibía a los judíos entrar en Rusia y luego el bono pues se hizo trampa lo que pasa que era tan famoso en aquella época que que que el reclamo Illa llamada por parte de de los rusos pues era era más fuerte que que que esa idea de que de que fuera judío no hizo judío cuando conoces Rusia que conoce los rusos dice quizá por el por el trato por la forma de ser que que estaban como doscientos años retrasados con respecto a otros países de Europa no eran muy pues gente muy muy ruda muy muy muy mérito otra no hizo quizá toda esta forma de de de ser de los propios rusos así un poco a la a la idiosincrasia política e histórica de la época porque todos los historiadores coinciden en decir que en el siglo XIX en Rusia prácticamente estaba al mismos niveles del resto de Europa en la Edad Media decir había una serie de de de siglos de diferencia que que bien es cierto que los zares pues vivían con todo el boato de los grandes reyes autócratas no de de la época pero el resto de del pueblo lo lo vivía pues de una manera muy distante no en nuestro programa estuvo Juan Eslava Galán hablando de su libro La Revolución rusa contada para escépticos Hinault introduce un poco esta esta idea un tanto medieval de la de la Rusia

Voz 21 42:51 lo dice su fin generalmente de que hay una clase oprimida Irán hambrienta que no tiene nada que perder hay estalla y ese fue el caso de la revolución de la famosa Revolución francesa se casó en vez de la Revolución rusa no con con la pequeña diferencia que es muy grande Rusia participa tanto de ser Europa como de ser así no entonces allí hasta mediados del siglo XIX practicamente la situación es medieval es decir los campesinos se compran y se venden con la tierra se consideran almas y esa es una propiedad del señor no entonces impensable en Europa pero allí todavía existía no iba a pesar de que de que el están les dan digamos la libertad pero siguen estando igual de oprimido por la ignorancia Hay el sometimiento a los grandes potentados así es que claro tarde o temprano tenía que ocurrir quizá el fulminante que hace que estalle la evolución es que en la primera guerra mundial los rusos van perdiendo la casa de soldado hambriento desarrapados y alarmados a los campesinos son auténtica carne

Voz 0772 44:07 carne de cañón eran los rusos de aquella época de primeros años del siglo XX pero también a lo largo de todo el siglo XIX la época que le tocó vivir a Fedor Dostoievski a quién dedicamos este Cronovisor nacido en Moscú pero insisto en el año mil ochocientos veintiuno fallecido en San Petersburgo en mil ochocientos ochenta y uno precisamente esas condiciones tan precarias y es lo que hizo que el Zar Nicolás I el loco fuera pues casi un un dictador Bono Casino totalmente Ángels de cara usar eran zar y que señalara no pues a todos aquellos que contravenía sus sus propuestas políticas au contra venían las decisiones que tomaba alrededor del Gobierno pues considerándolo una suerte de de de pues de grupos eh que merecía ser perseguidos porque claro estaba en peligro su su propio su propio poder que lo que es lo que hizo que Dostoievski fuera señalado pues como uno de esos traidores y llevado al paredón sí

Voz 1399 45:09 esto ya es que vive entre dos es pues una parte Nicolás I que es verdad que estaba como las maracas de Machín muy paranoico pensaba que había conspiraciones por eso el pobre dos tres que cuando es jovencita se junta con unos cuantos intelectuales socialistas no mucho más osea no tenían más peligro que debatir algunas de las ideas que es estaban conduciendo no por la ESA Rusia como tú dices muy cerca pero que de vez en cuando pues venía alguna idea del resto de Europa pues lo hace no se le ocurre otra cosa que que condenar la muerte no marca el final queda conmutada es amnistiado por Alejandro II por alzar da otro aire mucho más fresco a a la Rusia de aquel momento de finales del siglo XIX y luego ya llegaría Nicolás II que ya conocemos un poco la historia cómo termina cuando hablamos también del Cronovisor con con aquel famoso vidente no qué tuvo la precaución o no sé si si el acierto de anunciar que la familia Romanov iba iba a caer víctima precisamente de ese campesinado que estaba tan oprimido que a la postre es lo que provocan arregló la revolución bolchevique de mil ochocientos diecisiete Ossa de aquellos polvo son esos locos no lo olvidemos de ahí que incluso al padre en los tres es que le maten estos Mujica totalmente descontento descontentos porque el paro Dostoievski los trataba como esclavos como basura y entonces bueno eran seres humanos y al final se les fue la mano y pasó lo que pasó es cierto que hay un cambio radical entre Nicolás I y Alejandro II es sólo vive perfectamente Dostoievski ya eso lo reflejan sus obras sus obras es una visión perfecta de El mundo psicológico y social de la Rusia que le toca vivir con todos sus traumas con todos sus retrasos el como viaja por ejemplo Europa se da cuenta de que esas diferencias sociales y comenta que lo que a Rusia necesita no es más Occidente Si lo que Rusia necesita es más gente en Rusia que cambie por dentro toda ese estatus político que él sabía que era totalmente anacrónico y que era medieval pero sólo se da cuenta el organismo los que salen fuera de Rusia todo el mundo tenía la posibilidad en el dinero para poder tener esa visión

Voz 37 47:16 estas nuestras nuestra imagen

Voz 38 47:21 otro mientras tendremos porcino por

Voz 37 47:24 en organizar un ataque en masa nuestro ataque y ahora otros quinientos todos vosotros habláis como si se tratara de un juego sois como niños que se divierten jugando a la guerra por lo idiota vosotros no sois mejores que él fue otros planes son igual de gastos que los frutos Los miserables bandidos tienen en jaque a un ejército en pero es increíble pues otro recibí las medallas pero yo soy quién paga cuentas condecoraciones a cuestan millones el uno esta siete millones de alumnos y esta ya es millones de rublos

Voz 39 48:06 estoy ahora mismo

Voz 37 48:11 todo el mando todo lo referente a esta campaña quedará bajo mi supervisión

Voz 39 48:18 entendido

Voz 37 48:20 yo os garantizo que la guerra se va a acabar te quieres o ahora perdonadme más está la princesa amarillas grabó todo recoge vuestra finca ya sale muy cara

Voz 39 48:37 y ahora claro

Voz 0772 48:44 escuchamos un fragmento de una película italiana del año mil novecientos cincuenta y nueve que ya el título lo dice todo el diablo blanco y una suerte de biografía de de Nicolás I el Zar Nicolás I y esos momentos tan convulsos de de la Rusia de mediados del siglo XIX en donde bueno tampoco es que recrea exactamente una una escena histórica real pero el trato que tenía Nicolás I a los a los oficiales que tenía a su cargo en la dirección de de los ejércitos fíjate Jesús que escuchábamos palabras más encaminadas a la guarda del poder es decir al pese a que nadie le mueva del trono no que ir avanzando en la guerra para protegerse para en definitiva proteger a los propios campesinos a sus propios súbditos no quizás es un poco la la idea de de egoísmo que rodeaba un poco a todas la La Esfera de los zares de esta época

Voz 1399 49:36 claro es que a ver si por lo tanto eran gente pues muy parecido al emperador romano es decir se pensaban que estaban investidos de poder gracias a a la divinidad Iker los súbditos les les debía reverencia eh sumisión entonces es los trataba como si fueran cosas eso se sabe claramente la historia de la grande ni te cuento Iván el Terrible que estaba bastante neurótico pues hizo auténticas barbaridades no el pueblo ruso entonces bueno poco a poco los distintos zares eso que ya los últimos Alejandro II Nicolás II eran tan malos pero da igual eran herederos de toda esta situación uno de los que se revela más que Dostoievski Dostoievski lo intenta reflejar pero bastantes problemas tenía el no con sus enfermedades y con su ludopatía pero uno de los que se revela es Leon Tolstoi que es otro de los grandes escritores de la época hay contemporáneo de Dostoievski el hará Conde además por la por la mujer con la que se casa hereda el título Él se da cuenta de esas diferencias sociales de esa brecha social que había entre la nobleza el pueblo llano ya hace todo lo posible para reivindicarlo bueno le acarrea muchísimos problemas porque su la gente de de la nobleza Le dice que donde va que qué pueblos el pueblo y la nobleza nobleza al sin embargo sabes que le da por una rama espiritual narraba mística intenta ayudar a los pobres Él es mucho más rico que Dostoievski pero no lo entiende bien su mujer y eso genera cuerpos unos conflictos entre ellos hasta el punto de que dos Tolstoi en la última etapa de su vida Se marcha Se va en un tren hay una película donde se cuenta perfectamente está odisea in prácticamente muere abandonado y en poco casi casi en un renegar y donó por la situación que estaba viviendo la Rusia de aquel momento pero no lo podían evitar lo pasa que lo que no sabía él au sí lo sabía es que se estaba fraguando toda una revolución que luego originó lo que originó a principios de siglo ven de eso era una herencia total de ese eh aspecto medieval que fíjate que incluso el propio un calendario Juliano no lo cambia hasta principios del siglo XX osea que ni esos les interesa no quería saber nada de Occidente y eso lo pagaron caro dos tallas que se dio cuenta sus obras que son naturalistas que es de un realismo social la primera parte del siglo XIX son poetas como busquen la segunda parte el siglo XIX son novelas donde reflejan con crueldad la situación de Rusia de aquel momento pues tanto organiza por eso está Dostoievski pero está Tolstoi

Voz 0772 52:00 has comentado la idea de esa ficción de las personas convertirlas en simples objetos que sin sentimientos sensaciones sin absolutamente nada quizá el éxito de las novelas de intentos de Dostoievski mira que es difícil decir nombres como Christie Crimen y castigo yo eh Memorias del subsuelo Los hermanos Karamazov es quizá ahondar un poco en esa exploración de del alma humana para reconocer que detrás de esos campesinos detrás de esas personas que los estamentos políticos consideraban simples cosas pues había personas

Voz 1 52:38 pensaba que todos los seres humanos eran una especie de misterios sin fondo vive eso trata la mayoría de sus novelas

Voz 22 52:46 nada de Londres un misterio que resolver el misterio visita uno pasa la mayor parte de su vida intentando resolverlo no dirán que ha perdido el tiempo

Voz 1 52:56 entonces de atormentado Dostoievski decide que la única forma de explorar intensamente el turbio terreno del alma humana era como escritor en su primer escrito habla de las explosivas tensiones de clase que provocaron la muerte de su padre sin embargo Dostoievski se vio empujado de nuevo a los tenebrosos misterios del alma humana mientras se esfuerza largas jornadas haciendo trabajos forzados Dostoievski intenta comprender las vidas interiores de los asesinos y ladrones con los que convive en Siberia durante la interacción con estas mismas reclusas se encuentra un poco de humanidad que lo inspira lo alimenta lo cambia

Voz 22 53:37 aquí hay personas ondas fuertes hermosas que gran alegría produce el descubrir otras son caparazón áspero y Dujo

Voz 1 53:45 descanso descubre una nueva forma de vida que no era lo que él se imaginaba también descubre la humanidad de aquellos asesinos

Voz 0772 53:59 la humanidad aquellos asesinos como relataban en este documental de Canal Historia una de las obsesiones que tenía Dostoievski fue ahondar en la personalidad de de esos vecinos de prisión que muchos de ellos eran presos políticos pero también había muchos asesinos muchos criminales y fue donde lo comentabas antes también no donde el descubrió cómo podía conseguir esa superación y ese avance por medio del sufrimiento

Voz 28 54:24 personas como él dentro de

Voz 0772 54:26 salvando las distancias y con todas las comillas del mundo pues podía regenerarse a partir de los sufrimientos que él vivió durante esos años en la cárcel de de Siberia precisamente por por esa búsqueda de una salida a partir del cristianismo que tanto abrazó durante esos años se ahí

Voz 1399 54:41 se hace muy religioso le la viviría desde aquel momento una forma practicamente cotidiana diaria ir y eso se refleja en sus obras siempre hay un elemento espiritual religioso porque él cree que eso es lo que va a salvar al final a a Rusia fíjate que en la última novela que el publican los hermanos Karamazov ahora ésta dice que si Dios no existe todo está permitido además la afición eso es muy interesante porque él llega a decir una frase él mismo Dostoievski muy interesante que refleja en parte Land gusta vital de su vida el llega a decir que yo creo en Dios pero él no cree mi es decir de alguna forma se sentía un poco relegado como olvidado por Dios el leía la Biblia él intentaba ser un buen cristiano luego pegaba cuando iba a los casinos dejaba y todo todos sus bienes pero da igual él tenía esa obsesión hasta el punto que bueno influye en muchísimas obras posteriores iría hay gente que lo ha reconocido no como Sigmund Freud Albert Einstein al ver este llegó a decir de él que Dostoievski me da mucho más que un científico sea no sé en qué se inspiró en él pero realmente Dostoievski para él era fundamental Virginia Woolf una de esas poetisa hasta también en fin bastante angustiada no y acabó como acabó ella decía que le aportaba más su lectura que la de Shakespeare porque qué sí a mucha más emoción había mucha más amplitud de miras en las obras de Dostoievski que las mil caras que te lo diga Virginia gol que también es verdad que también tuvo una vivencia pues bastante traumática es muy significativo porque Dostoievski siempre ha conectado con las personas que lo han pasado mal en su vida con personas positivas con personas creativas con personas que no han tenido ningún tipo de problema nunca le va a gustar Dostoievski va a gustar a personas que de alguna forma han sentido que la vida o que Dios les abandona