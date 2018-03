La solidaridad de la montaña

Voz 1546 00:00 tengo a mi lado derecho como habitualmente como estamos José Benito me di yo me acuerdo José hace varios años ya son muchos años casi diría yo que alguien me decía hoy Akio sabes que Pepa Guardiola ha utilizado con programas Informe Robinson para animar o concienciar mejor dicho a sus futbolistas sobre la solidaridad el el equipo etc entonces pues no no lo sé lo que programa fue de Iñaki ocho de lanzo José Chamizo

Voz 1 00:39 a Iñaki Ochoa de Olza soy navarro de Pamplona me dedico a escalar montañas sobre todo en el Himalaya

Voz 1971 00:48 Iñaki abandonó la carrera de Filosofía para entregarse en cuerpo y alma al Himalaya a los veintidós años se enroló en su primera expedición pronto pasó a formar parte de la élite mundial del alpinismo aunque la carrera de los catorce ochomiles no era precisamente su principal estímulo

Voz 2 01:05 he subido doce ochomiles diferentes estado dieciséis veces en una cumbre ocho mil metros porque algunos los ha repetido no pero sin embargo estado treinta veces en en expediciones al Himalaya luego al menos doce trece catorce veces me dado la vuelta sin hacer cumbre

Voz 3 01:19 la zona si era la guinda del pastel que me da como muy bien que no me he comido todo el pastel osea entonces no era ningún fracaso para él no no hacer cima

Voz 4 01:30 ya que ha sido la persona que de los que conocían el conocido muchísimas de la que más he visto disfruté

Voz 5 01:36 esas sensaciones a mí me hacen Mi vida

Voz 6 01:39 tres meses y muchos años después de haberse produce

Voz 5 01:42 pero no durante dieciocho años y tren

Voz 7 01:44 expediciones en el Himalaya Iñaki abrió nuevas vías subió solo y acompañado sufrió graves caídas padeció aludes hizo de cámara para Televisión Española y National Geographic lideró expediciones comerciales y participó en varios rescates en cosas muy tristes

Voz 8 02:01 mi hermano sacó dos veces al mismo

Voz 6 02:04 ser padre una grieta que otra expedición lo había abandonado

Voz 1971 02:07 muy pocos alpinistas se han empeñado tanto como Iñaki en desmitificar su actividad

Voz 9 02:11 hay veces que que es un poco estúpido la medida de metro es está la hicieron no sé si en París a no sé donde hace dos años que hubieran cogido esto habría XXXVII civiles han cogido es todavía seis un héroe para mí es el médico que le curó el cantarán y madres es es desde enero en odio

Voz 10 02:27 yo soy un turista profesional como dicen algunos

Voz 1971 02:31 Iñaki construyó su vida a base de retos y tal vez uno de los pocos retos pendientes que tenía en el Himalaya llevaba por nombre el Annapurna

Voz 9 02:39 es decir cuál es la que menos te gusta a los catorce es difícil si tuviera que dejar una si subir pues hablen presidió el Annapurna porque es la más peligrosa quizás pero reconociendo que es una hábil

Voz 10 02:54 yo me recuerdo

Voz 1546 02:56 sintiéndome muy emocionado con con con un potaje José recuerdos

Voz 6 03:03 bueno aquello fue fue una historia de titanes fue la historia de un rescate de un alpinista el navarro Iñaki Ochoa de Olza a manos de catorce compañeros alpinistas muchos de ellos que formaban informan algunos aún parte de la élite mundial de Lima laísmo y que se jugaron la vida para intentar rescatar a una persona que se estaba muriendo y cuyas posibilidades de de salir vivo de de la arista este del Annapurna eran muy complicadas no entonces bueno hablamos de de Iñaki una tenista con una persona con un carisma impresionante y que ten que había causado un gran impacto en entre todos aquellos que lo conocieron fuera de de Lima laísmo también hablamos de Oria el iba sano el alpinista rumano que no que estaba dispuesto incluso a morir pero a lo que no estaba dispuesto a dejar morir a Iñaki sólo hablamos de un bistec el suizo que que subió y que dio el relevo a Aurea con el IVA sano para atender a Iñaki en los últimos minutos y horas de de su vida bueno hizo una ascensión exprés que que bueno que que sólo estará al cáncer monstruos del de la montaña como él hablamos de Dennis truco que después ha participado en otros rescates ya antes también y que bueno es de esos Titanes que no tiene ningún problema en en como he dicho antes arriesgar su vida para salvar la de otros y de otros muchos

Voz 1546 04:41 además del carisma de en fin pero también de su estilo porque no era alpinista cualquiera lo hizo de forma puro sin oxígeno ositos herramienta bueno cuando está arriba a malamente malamente desaparecido ese llamamiento acudimos gente de desfases paz desde el mundo a ir un segundo en y aquí está perdido ahí en la Annapurna I dejan todo en ese momento Ia acuden desde

Voz 6 05:13 todas las del mundo si realmente eran apenitas de diversos países como he dicho antes eran la élite del del Lima mismo estaban en la zona y cuando digo en la zona no soy capaz de recordar en qué qué distancia pero de alguna forma estaban eh no demasiado lejos de del campo base el caso es que se produzca una se pero se produjo una movilización bestial Alex y votó fe él mutante que le llamaban y que después a desgraciadamente murió intentando abrir una nueva vía en el Everest Hun en en una pared de hielo en la cara en la cara sudeste bueno y otros tantos no y bueno es una historia eh que también habla de de es una reflexión sobre sobre la vida y la muerte y que yo uno de los testimonios que más me impactó fue el de la madre de Iñaki porque no era alguien a quien yo había pensado o planeado entrevistar ella quiso sentarse también el testimonio de Cristina que había sido la novia de Iñaki que hablaba también desde con con un con mucha sinceridad y con con mucha verdad pero recuerdo a a la madre de Iñaki que ese siento y habló de la esperada sí hay perder a un hijo yo cuando sesenta alguien delante de mí yo yo muchas entrevistas pero que te va a contar que ha perdido a su hijo bueno es es es difícil no este ser periodista en casos así pero ella lo quiso contar y ella decía que que Iñaki había muerto haciendo aquello que que más feliz le hacía dice nosotros no queremos que nuestros hijos sean abogados economistas au que nosotros queremos que nuestros hijos sean feliz

Voz 11 07:00 es

Voz 12 07:04 realmente los padres lo que queremos es que los Josean felices no que sean abogados el riesgo está está en el Himalaya por supuesto pero está el videojuego está en vivir

Voz 1546 07:23 claro cuando alguien una madre te cuenta eso es es arma no pero tengo yo una más que pagas sensación que hay dos tipos de deportistas digo entre comillas marineros en montañeros cuando cuando realmente es tan feliz del todo es en la montaña o están además no entro en eso a mí me que usted voz como futbolista no sé qué pero estoy feliz pero los montañeros alpinistas cuando Istán realmente feliz es cuando ésta han arriba no ha es cuando la madre no los comenta Xavi perfectamente Iñaki estaba haciendo lo que realmente más crías hacer en en su vida hace unas fechas entrevisté un matrimonio que han completado ya los ocho mil catorce ochomiles la han hecho juntos a yo me pregunto qué un una mujer de un montañero tienen que compartir el corazón de este montañero no

Voz 6 08:28 porque efectivamente porque es es es muy difícil es decir si analizamos qué ha pasado con varios de los de los rescatadores de aquellos que participaron en que el rescate de Iñaki después he mencionado antes que pueblo Top murió intentando abrir una nueva vía en en una pared de hielo en en en el Everest el Gran Titán suizo murió también en el Himalaya cuando se preparaba para para nuevo ascenso exprés a al Everest creo recordar a Dennis que continúa recientemente hemos sabido que que ha contribuido en un nuevo rescate y ha rescatado a a otra compañera a en el Himalaya pero también esto nos lleva a otras reflexiones e que cuestionan esa actividad eh me refiero a que Oria por ejemplo el querido rumano el alpinista que que estuvo a punto de morir por por no querer dejar solo a Iñaki que contó con tanto amor también eh cómo fue su su experiencia a nuestras cámaras y volvió a Annapurna cuando en nuestro informe Oria hablaba recordaba él él decía que algún día volvería por Iñaki el volvió y sacó la bandera de Navarra en la cima del Annapurna en homenaje a Iñaki pero en aquel mismo en aquel mismo en el descenso van bajando de de de la cima del Annapurna él perdió también otra persona Tolo Calafat el el el alpinista español es decir están volviendo al lugar donde son felices pero donde también bueno pues pueden morir idea hecho tienen experiencias traumáticas las como tales en las recordaba también el propio Oria cuando hicimos el especial es décimo aniversario de Informe Robinson hizo nuestro compañero Ángel Duarte Juan Porres regresaron fueron a visitar a casa no si recuerdas Soria planteaba dice que ya no enfoca el mundo de la del alpinismo o de la montaña ya no enfoques actividad como lo hacía antes porque tiene una familia porque tiene niños porque realmente hay que morir la vida continúa es una

Voz 1546 10:39 observe ligada no remota

Voz 6 10:42 efectivamente hay un recuerdo lo que decía Pablo el hermano de Iñaki cuando ya está bien en las operaciones de rescate y todo lo que ellos expusieron y arriesgaron para intentar salvar a Iñaki pero como dijo él por el propio Pablo en leerme una niña que dijo que hay que salvar a quién se puede salvar

Voz 14 10:59 eh

Voz 1010 11:06 Julia lleva casi siete días por encima de siete mil metros es una altitud incompatible con la con la vida es una altitud de una qué te vas muriendo poco a poco incluso si estás sano Julie dice Julia está muy tocado Floriano va a poder bajar sólo Si de le dejó solo lo más fáciles que se mate dice que hago pide consejo el resto de gente en el monte tomara la dramática incorrectísima decisión de decirle que baje a Ajuria la moral cada estará suelo pero tenemos que apoyar a la gente que está en el monte a muerte eso hacemos que les decimos que están haciendo lo correcto

Voz 1971 11:58 en Pamplona los coordinadores del rescate entendieron que aquello era el final pero una vez más nadie en aquella sala podía intuir lo que estaba ocurriendo en el Annapurna

Voz 1010 12:09 parece ser algún tipo de disensión ahí arriba porque no se ponen de acuerdo las realidades que nos encontramos con que nuestro nuestro querido rumano le dice a usted que de acuerdo que si quiere bajar está bien pero que va a bajar sólo el sequedad

Voz 10 12:28 no baja dicen si tú te lo has hecho en Huelva

Voz 15 12:33 claro y no entiende eso es que sí

Voz 6 12:36 no te vas a morir ella pero es que si no se va a morir

Voz 15 12:39 así que yo me creo

Voz 4 12:41 por mi voz

Voz 16 12:46 para mí no quedarme con Iñaki no era una opción podría haber vivido Mi vida viéndole dejado allí a él fue algo normal no fue algo heroico ni nada de eso no

Voz 1546 12:56 se con mucha certeza que él hubiera hecho exactamente lo mismo forme así es como funcionan las cosas allí poco

Voz 11 13:03 un día piedra no eh

Voz 1546 14:26 y además era una ese élite esos Titanes lo curioso es que a ciencia cierta Pekín pudieron perder sus vidas para salvar la vida de Iñaki eso no es solidaridad deshonor de hermandades la filial de la más hermosa que se puede imaginar has y es y si a Guardiola le gustó la Historia puede eh

Voz 18 14:50 yo creo que no sé si es el mejor el mejor reportaje que lo puedes poner a un futbolista media hora antes de saltar al campo en un partido de fútbol porque yo creo que puede salir un poco chafado pero en todo caso si le sirve de convenció lo que yo quise pone esa historia era para reforzar esa sensación

Voz 1546 15:08 el equipo de que todos tienen que era una idea que si alguien tiene un programa en el campo si hay un jugador que nada en ese momento todo lo que puede dar que todos

Voz 6 15:17 son una piña hay que todo son un equipo

Voz 1546 15:21 pues muchas gracias Jose por este acto lo que hiciste Informe Robinson Ipar contárnoslo aquí en acento Robinson me parece muy bien