Tu cara me suena de algo y no sé de qué

Voz 1606 00:00 Especialistas secundarios venga vamos tu cara me suena baile cuantas veces hemos salido ganar cuanto a lo largo de la vida muchísimas personas nos mira y piensa a este yo lo he visto antes en algún lado no pues al teléfono íbamos a tener a diversos testimonios de que han vivido este drama fíjate tú con qué poquita cosa minutos y ahora vamos a empezar con Georgina Georgina queda buenas tardes hola hola buenas tardes cuántas veces has oido tú en tu vida Tu cara me suena muchísimas veces culpa por culpa tuya así porque sí

Voz 2 00:41 que un día decidió hacer malas práctica con el cirujano plástico acusa a Dios ya resultado fue obviamente es un desastre

Voz 1606 00:48 qué cirujano plástico es el que usa todo Dios a acordar el nombre no

Voz 2 00:52 eso se que trabajaba con una plantilla de la cara de una tortuga ninja si ya luego aplica sobre todas las caras que opera esa plantilla

Voz 1606 00:58 hace calca el vale vale ya se puede dónde va

Voz 2 01:01 pese a la clara pues me parezco a millones de personas son como hermanos es como una familia gigantes es Mateos a lo grande Diane confunden con Mickey Rourke al otro día con Donatella Versace a otra con Belén Esteban no lo otro con Berlusconi con Mélanie

Voz 1606 01:17 aquí sí que no es verdad como es distinguir los unos de los otros

Voz 2 01:20 con el nombre cosido Artacho como aquellas

Voz 1606 01:23 los chavales no pues ahí está el testimonio de Georgie no muchísimas gracias por habernos contado no vamos ahora con Jesús hola Jesús qué otras buenas tardes

Voz 2 01:33 con tu cara me suena te lo han dicho muchas veces de no a mí lo de tu cara resolverla no me lo han dicho nunca lo no no sí dice mucho de que tengo los ojos de mi padre mira

Voz 1606 01:44 hay otra frase muy típica no tiene los ojos de tu padre sí es cierto los tienes

Voz 3 01:47 es si se lo llevo siempre una bolsita la suerte si lo viernes Jesús llevan los ojos de tu padre una bolsa a las orejas de mi madre también la rodilla emitió lo es

Voz 2 02:01 la melena de Lorenzo Lamas y ojalá tuviera mentor de Manel Fuentes

Voz 1606 02:04 bueno bueno e Jesús de lo llamas

Voz 4 02:07 o sea que desde la prisión de máxima seguridad buen sitio Vania

Voz 1606 02:14 sí sí sí cortamos esta llamada Pensilvania dejase es tendrás un montón de cosas que hacer allí apuñalar gente y estas cosas que hacéis gracias Puerto aportación venga vamos con la última llamada es Maccabi a hola Macario buenas tardes el programón

Voz 3 02:29 gracias a ti también te tu cara les suena la gente me suena a mí me suena a ti tu cara me suena

Voz 2 02:38 eso es como que te suena me suena algo que suena a algo te cuento si has cuenta vale mañana haciendo collages frente a la iglesia de Jesús de Medinaceli Felipe Rey

Voz 1606 02:51 qué

Voz 3 02:51 el Rey Felipe que aún hay gente que lo que sí sí sí

Voz 1606 02:54 porque con el tema de los pues la gente piense que el príncipe no

Voz 2 02:58 eso daría Rey de cuatro años haciendo cola en la iglesia a Feli IV

Voz 1606 03:03 baños pues es normal que no has enterado que Felipe

Voz 3 03:06 los Reyes don Félix vale es

Voz 2 03:09 bueno qué cuentas cuenta nunca porque estaba en la cola pero hay que seguir hablando porque estaba en la cola hay un jeta se coló en la cómoda separe no es que yo no puedo hacer colas porque me dan asco INEF Daily digo por estuvieron caradura han dicho vale y acompañar a hacerse con el clásico gesto sale de como de golpear me la carita bueno pues sabido que surgió así de de de ese golpeo

Voz 1606 03:32 tú golpeo si me suena

Voz 2 03:34 me suenan pero monta me suena sale la melodía

Voz 1606 03:38 creo que te entiendo Macario sea tu cara te suena a algo concreto cuando la golpea si puedes golpearle en la cara para nosotros que suena o no

Voz 2 03:46 claro que sí ahora mismo

Voz 5 03:55 sí mucho

Voz 2 03:57 mucho mucho también que me suena me y me suena otros que creo que lo tiene

Voz 5 04:03 no yo creo yo

Voz 1606 04:06 creo no Bakari a creo que es una melodía conocía mira te voy a hacer una cosa muy a la la melodía It de palmeras la cara cuando yo te diga vale vale venga State e melodía esta eh

Voz 6 04:24 ahora

Voz 7 04:26 eh

Voz 1606 04:35 en el palo

Voz 8 04:39 el palomitas de maíz con la cara

Voz 2 04:44 vaya vaya pues Wild guay basta soy decepcionados de moda esperaba otra cosa bueno no son Beethoven aún lo bueno es lo que hay que tiene no Makario muchísimas gracias por llamar un abrazo a diga cosas que no puedes hacer eso es mentira la audiencia

Voz 1606 05:00 es un abrazo no me paro

Voz 2 05:02 porque que le friki y ni siquiera me conoce idiota y además chica