Aún no le he quitado el plastiquito al camión

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1610 00:00 pero no sólo cubierto con los camiones venga venga sí sí sí conviene bien bastante tiempo que no hablamos con esto que es de la carretera que yo creo que merecen toda nuestra atención mucho más que estas islas remotas ya tenemos a uno el teléfono no creo que sea un camino que quiere contarnos sus cositas hola buenas tardes

Voz 2 00:28 la me gusta escuchar este modo qué tal compañero Ana Botella alguna

Voz 1610 00:36 ando ahí con la carretera no supo cómo te llamas

Voz 3 00:39 hola tienes Joaquín Hizb ut nos cuenta

Voz 1610 00:41 aquí van bien

Voz 3 00:44 claro que en esta rabia aunque elitista si se va a ver un espacio los camioneros sí sí porque somos un colectivo muy importante no sólo ahora sino de siempre si que Aníbal amigo bueno vamos con la Liga Aníbal sí atravesó con su tropa los Pirineos a lomos de elefantes bueno Pirineo no pero eso sí bueno lo mismo no pero bueno con caminen lo mismo Pirineos y Alpes

Voz 0463 01:07 vale eso para postureo su postureo quién iba de través de con sus camiones transportando las tiendas de campaña los víveres todo no te quedas bien pero transporta poquito amigos

Voz 3 01:23 no me vale bueno no sabía yo estoy camino pero esta historia preguntarle Concostrina mira si si cortina no estamos ahí lo dejo bueno claro

Voz 1610 01:31 usted también lo es pero bueno Joaquín estás en ruta esta lección de historia gratis

Voz 0463 01:36 ahora que me he comprado a me compraron un camión

Voz 1610 01:39 hoy que viene Chaco chica llevarlo por la calle

Voz 0463 01:42 mira que sufíes yo momento estoy solo aquí por dentro del garaje

Voz 1610 01:46 me Joaquín entiendo que cuando alguien se compre con nuevo Paul era cosa que pierde esto la la la

Voz 3 01:49 Ariel de tan bonito ni una gota polvo

Voz 1610 01:53 no pero pienso que esto herramientas de trabajo que te ganas la vida con eso te tienes que usarlo

Voz 0463 01:58 pero es que por mira ni siquiera lo vea el tras el Plastic y todo

Voz 4 02:01 otras te quito el camión de la gira de Coll de ir porque no se puede circular lo que te hablo desde la ignorancia eh

Voz 3 02:13 que da sólo en el parabrisas todo el camión a entrar no puedes entrar

Voz 0463 02:19 aquí todo vale ya veremos pues vale cuando no te estoy muriendo de hambre por no trabajar quizá lo quito

Voz 1610 02:24 eso es no hay mayor estímulo que el hambre gracias por tu llamada aquí hasta luego va tenemos da tiempo pero otro camionero o no si no sí sí sí hola buenas tardes

Voz 3 02:33 hola me llamo muchas Elizabeth Morgan segundo soy a mi amigo eso no quita que se llame

Voz 1610 02:45 pero usted es que yo no sabía es que no sabía de la existencia de camioneros amish no lo sabía perdone

Voz 3 02:53 estoy aprendiendo un montón de cosas

Voz 0463 02:55 los no teniendo en cuenta que no aceptamos el uso de tecnologías mover

Voz 1610 02:58 el reto estáis la tecnología no mi máquina si me preguntes cómo llevas el camión no

Voz 3 03:04 sí pues ha pagado ha pagado yo voy delante con una cuerda arrastrando plazo pista lo vasco si algo menos reparto pero así no traicionó las creencias sino de lo que es lo claro no irán peor lo malo es la cocina tiene bocinas sí es un hecho Lara cómo suena pero demasiado estridente para un camión Amis es de esas que suena así como fuerte voz gusto haberla puesto caro que no se van a os la enseña porque ahora no hay nadie en comunidad que están todos ayudando hacerles

Voz 5 03:34 de haciendo establos cada gallina la toco una vez iba Zabala les toca menos la bocina por favor y vamos a ver cómo suena un camión a eso es la bocina bárbaro detalles bueno pero otra cosa es que no puedo uno de esto esto es si saben que ya ya

Voz 6 03:59 siempre se retira con Titanic la Kenny Chesney

Voz 1610 04:05 sí sí sí sí sí bastante pues puede dar un infarto cualquiera se lo pone eso te pondrás si bueno pues oye mus muchísimas gracias por tu llamada y por cierto nada para despedir menos sexy sabes que estás utilizando

Voz 7 04:18 todo estas hablando con nosotros con un teléfono móvil