Richard Branson o Charles Bronson. La duda

Voz 1 00:00 hoy fantástico y qué pasaría después da igual Especialistas secundarios venga

Voz 2 00:10 sí me hago eco de una noticia que llenos explicó aquí también la noticia aquella de un mucho y millonario que oferta un puesto de trabajo para cuidar de una isla en el Caribe os acordáis no que es Richard Branson el multimillonario el de el de Virgil y la verdad os mentiría si dijera que no me interesa nada esta oferta así que tengo un número de contacto y voy a llamar a ver si hay a veces algo de este agujero y Richard Branson me da da el trabajo para cuidar de una isla en el Caribe vamos a llamar

Voz 3 00:41 hola buenas tardes hola buenas tardes si quisiera hablar con el señor Branson sí enseguida le paso sí señor Branson se salvaron sola habla Charles Bronson se negaran Xabi Alonso el actor justiciero de la noche se igual de Justicia salvaje el de ellos una justicia Teodoro sí si algo a lo que sí que se pero usted no está muerto ocho al Bronx con mira que bastar motor actuó sino es para que llama a ver yo yo quería hablar con el señor Branson Richard Branson noche algo así que van pasando mal le vuelva centralita

Voz 2 01:24 Tito seguro que no estoy muerto yo juraría que usted está usted murió

Voz 5 01:27 a lo que hay que la centralita

Voz 6 01:37 sí señorita mire llamado a todo momento me ha pasado usted quería hablar con el señor Branson pasa usted con Charles Bronson con Richard Branson yo quería hablar con con Richard Branson iba a pasar con Charles Bronson

Voz 5 01:48 ya ya ya ya ya ya Romea a ver el tema es que me he confundido usted con su acento de mierda sí porque es que aquí son igual yo me he dicho señor

Voz 3 01:59 ah sí son son hay dos

Voz 5 02:01 dicha Branson no

Voz 3 02:04 no no nos Bronson perdió la vida al Bronx una vez como dicen aquí no se mueve con Richard sí sí sí

Voz 7 02:25 a ni

Voz 3 02:32 señor Branson

Voz 5 02:34 bueno la haylas soñado tras Branson es desigual

Voz 3 02:40 dicho que sí señor Benson llamada por lo del anuncio Jamis al Caribe cuidarla en el Caribe

Voz 5 02:50 si se trata de que deje el ala recoger con temas que bueno que todo esté más limpia ataques nucleares

Voz 3 03:00 no lo de ataques nucleares suena letra pequeña muy grande trabajo de un ataque nuclear

Voz 5 03:06 te quiero engañar esto lo complicada bajo Laila va a ser objetivo nuclear las pruebas que estamos probando porque no tengo tiempo para contarte cincuenta estamos desarrollando un traje de intentar un ataque nuclear podías poner un mono en vez de una persona pero espuelas de la explosión que le pregunta Bono

Voz 3 03:26 te notas nos ha dado una persona así te voy a decir me duele aquí me quedé la piel he preferido

Voz 5 03:34 la persona es trabajo Jairo pero está bien pagado se siguen interesaba me das

Voz 3 03:39 como quieras sí bueno apunte

Voz 8 03:41 a ver Javier Coronas Aguilar grave corona ha tomado nota vale ir pues si esta prueba nuclear ese puede ser para que eso no

Voz 5 03:50 si sale bien lo de los trajes podemos pelear contra quién queramos y poco sólo chino a lo mejor es

Voz 2 03:57 Meji y ahí te de quiénes de Donald Trump

Voz 3 04:00 no sé si se dice Branson no Bronson Branson son no somos igual no voy a discutir esos gracias Richard Richard

Voz 9 04:13 buenas tardes

Voz 3 04:15 sí buenas tardes adiós bueno ya sabes

Voz 2 04:17 vemos que la isla este son para ataques nucleares no