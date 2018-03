Mejora la imagen de mierda que tus vecinos tienen de ti

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios

Voz 2 00:03 vamos a ver un poquito el ritmo comercial no testificar de dinerito si este espacio que ya falta que hace años que vino presentando este espacio si del iris Bernard Hinault mes de veréis que hemos presentado algunas de las ideas más trincheras no de la historia de la publicidad radiofónica

Voz 3 00:18 esto jamás los ojos humanos podemos estar realmente orgullosos y hoy creo que no va a ser menos porque me acompaña señor Cuco cocotero qué tal Cuco que es director comercial de la empresa puto amo empresa dedicada a mejorar la imagen de la gente buenas tardes Quiñones

Voz 4 00:33 todos y también un saludo a toda la gente que nos escucha ahora desde sus coches buscando aparcamiento en doble fila incluso dos para todos ellos bueno señor Cuco de puto amo os dedicáis a mejoró esta imagen de que los demás tienen de nosotros esto es efectivamente si ese matiz no nosotros pensamos que si hay algo que nos une a todos al margen de nuestro gusto por las canciones de Manaos que usan la metáfora de que los ángeles lloran para decir que está lloviendo que él es que nuestros vecinos tienden a pensar de nosotros que somos unos mierdas

Voz 3 00:59 así los vecinos y bueno en todo

Voz 4 01:03 lo puedes ver en sus miradas no coincides en el ascensor con un vecino notas que está pensando de dónde vendrá este pobre muerto de hambre recuerdo bueno pues nosotros trabajamos para que tus vecinos dejen de pensar de ti que eres un desgraciado ahora mira tu vida no la podemos mejorar pero sí la opinión que de ti tengan tus vecinos no de mejores a mí sino la visión que tengo los vecinos de correcto que sabes que según un estudio de la Universidad de Candanchú no no una persona la cual valoran positivamente sus vecinos tiene un sesenta por ciento menos de posibilidades de encontrarse las ruedas del coche pinchó

Voz 3 01:30 no te ha escuchado bien lo que has dicho sí sí sí

Voz 4 01:33 entonces nos preguntamos qué mejoraría la imagen de Ci que de ti tienen tus vecinos pueden empezar que mejoraría la imagen que decir tienen tus vecinos pues quería acentuado pienso que de vez en cuando hoja oyeran que estás echando Kiki no ha bueno como eso no va a pasar que eso no va a pasar y mucho menos de vez en cuando el puto amo te mandamos a casa una pareja para que haga el amor en tu cama como un nivel de jadeos alto para que no pase desapercibido para tus vecinos como como locos sí sí sí

Voz 3 02:02 una pareja que yo no conocí a mi caso iba a hacer el amor

Voz 4 02:05 en tu cama en tu sofá en tu moqueta depende la tarifa que elijan pero la próxima vez que coincida es el ascensor con tu vecino pensara pero de dónde vendrá este hacker

Voz 3 02:15 vale vale sé que de diez de muerto diría pero desgraciado

Voz 4 02:20 sí se espera porque no sólo no sólo de nuestra imagen sexual vivimos también es importante que los vecinos escuchen de vez en cuando que los Duchamp nos vale que piensen este tio tiene un nivel de higiene alto

Voz 3 02:29 tío es es un tío la vas limpio no que ponéis entonces puto

Voz 4 02:34 pues os enviamos a casa una pareja cada tres días para que seducen en tu ducha una pareja que no conocía

Voz 5 02:40 él en la misma

Voz 4 02:42 dramáticas reservado ducha así ya una cosa curiosa

Voz 5 02:45 sí sí

Voz 4 02:47 de alguna pareja en concreto para estas simulaciones son actores sólo mi hija Berta de dieciocho años y su novio por reta a los tengo en clase la verdad no puedo aguantar más vale pues es que toda esta empresa una tapadera para que tu hijo de su novio pues no mantenía relación en tu casa básicamente Ojos que no ven corazón que no ve

Voz 3 03:05 esas cifras Eduardo pues mira tienes toda nuestra solidaridad si alguien quiere acoger esta pareja de adolescentes en su de de jóvenes en su casa y de paso mejorar su imagen que llamen por favor este número de teléfono

Voz 6 03:17 a otros cuarenta treinta y tres treinta y seis