La Hora Extra: Asientos para ver la vida (11/03/2018)

Voz 1 00:00 ahora en General Óptica miramos por tu audición como has dicho sí sí lo has ido bien ahora

Voz 2 00:05 ahora en General Óptica también cuidamos de tu audiencia

Voz 3 00:07 la vena General Óptica descubre nuestro nuevo Servicio de Biología te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno en Audi foros General Óptica cuidamos de tu mirada cuidamos de prohibición

Voz 4 00:21 en la Cadena Ser La Hora extra por recordar sólo por recordar

Voz 0907 00:27 hubo un momento en una entrega de premios en dos mil tres que prendió la mecha en la gala de los Goya Animalario fueron las actrices y los actores quién entonces empujaron Luis Tosar mejor actor de reparto por Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa

Voz 5 00:46 a ver si lo quiero dedicar a ese señor bajito que apareció hace un rato por ahí Hydro decirle que que si quiere petróleo no no hace falta ir a Irak que simplemente consumir a Galicia indicó que hay que hacer es recogerle

Voz 0907 01:04 dos mil dieciocho siete de marzo de dos mil dieciocho Chile Daniel Adega actriz transgénero que protagoniza la mujer fantástica que ha ganado el Oscar a la mejor película en habla no inglesa

Voz 2 01:17 bueno mira la gente Trans existió desde el día uno la existencia la humanidad llega un momento en que la humanidad hace gestos para entenderse mejor el cine como el arte intenta entender mejor al ser humano sus sueños capacidad de sus ilusiones también dónde están los límites y esta película propone dónde están los límites de la empatía que cuerpos pueden habilitarse que Amore son o no conquistaba les y quien pone esa barrera esta película lo que hace es preguntarse cosas es cuestionarse lo todo desde género la familia el amor la muerte la vida como si lleva el luto pero también hace una reflexión en quién le preguntas interpela al espectador que ves cuando ves a Marina desde qué lugar observas la acción desde el lugar de Sonia desde el lugar de Orlando y Marina desde el lugar de los otros personaje con quién te identificas quién eres y eso es el arte en este país hoy en el que yo regreso con el equipo feliz en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad y el tiempo pasa y el reloj corre la gente se va esperando eso yo ya parece una película que no pretende ser el faro sino que pretende preguntarse dónde está buscando eso es al menos para mí lo que significa haber hecho esto con este equipo de hombres y mujeres disponibles a poner emociones humanas

Voz 7 03:06 al servicio de otros seres

Voz 2 03:08 manos de preguntarse porqué no en vez de porque

Voz 0907 03:14 Lautaro Perotti director de cronología de las bestias obra que también ha escrito y que se exhibe en el Teatro Español de Madrid

Voz 8 03:21 uno como como persona y como espectador muchas veces saca conclusiones rápidas sobre los hechos toman la información que me dan otros para hacer la propia construir mi verdad mi mirada sobre la verdad en base a sólo una parte de los acontecimientos o ni siquiera de primera mano a veces contado por terceras personas esto lo hacemos todo el tiempo como personas como sociedad ni hablar de de la televisión y todas estas cosas no entonces a mí me interesaba justamente poder indagar sobre el otro día me preguntaban sobre la posibilidad no esta cosa de a estos establece que es verdad entonces acción hemos y actuemos en base a esta realidad

Voz 4 04:08 esto es La Hora Extra

Voz 11 04:28 déjeme miedos en el cementerio y con cada escombro creado un imperio lo por ser un loco un genio la perseverancia me cubre de premios hoy todas las caras se giran Si el odio me admira o no lo Plane os abro el libro de mi vida las dudas de Dios me motivan

Voz 12 04:43 los los quién no creyó en mí no lo culpo nunca salir guapo en el poste la flor que pisaba el tumulto ahora es el árbol más alto del Bosque grande quería ser grandes letras diamantes grande debía ser grande lo que tuve que hacer por mi hermana mis es esta adicción enfermiza y se que gana desde la nave nodriza por eso sinceros el credo que luego lo abiertos Mis de los hay fuego que Hardy de Annie y así en cada frase que entre ellos se encuentra asimismo a una nueva fecha lo hago con los niños que tantas almas descalza sin luz y esperanza también por los hombres Carranza sabiendo que a veces las fuerzas no alcanzan la costumbre Togo por mí ya sin dibujar para siempre emigrante en muchos sin un poquitín crimen entre el ser un quinquenio presenta que sea lo que queda

Voz 7 05:34 Nájera grande pronto su nuevo

Voz 0907 05:36 yo trabajo discográfico

Voz 7 05:39 bueno

Voz 12 05:42 mientras veo que mis sueños Arlene pensando no queda

Voz 0907 05:50 Teatro que dice teatro Clean incluye teatro para todos porque hay para todos les vigilo vamos a escuchar una cita de Aristóteles hacer justicia es buscar argumentos a favor de tu adversario como los buscaría en tu propio favor con sentimiento texto de la británica ni narra en versión y dirección de Magüi Mira obra que se puede ver en el Valle Inclán Madrid Marta García

Voz 1513 06:17 dos amigos abogados enfrenta en un caso una mujer acusa un hombre de haberla violado en el velatorio de su hermana el sostiene que fue consentido no hay testigos la palabra en la víctima frente a la palabra del agresor es el punto de partida de consentimiento una obra que habla de relaciones de pareja de adulterio de cómo usamos las palabras de la falta de empatía y escucha en los tiempos que vivimos de Si no decir que no significa que estamos diciendo que si una obra de la británica Nina Rain dirigida por Magüi Mira con nieve de Medina y claras

Voz 13 06:50 en el reparto las cuatro hablar sobre este texto

Voz 14 06:56 estaba en el juntando luego fui a tomar algo con al teléfono es una pregunta que excava de silencio y cuánto tardaste en el teléfono unas dos horas todo esto era asumida el teléfono que consagra timos a ver que no consentidos quién decide si hemos consentido no por qué la justicia cuando se aplica a un caso de violación decide si la mujer ha consentido o no ha consentido que pasa con la agresión que implacablemente comete el agresor no hay tantos porque es que en estos momentos no lo tenemos respuesta sabemos que no también pero no hay respuesta a veces la verdad verdad

Voz 1410 07:46 no simplifica Amos no estamos en una era de absoluta simplificación de blanco y negro de que las cosas estamos a favor o en contra Nos posiciona amos a toda velocidad casi sin pensar es casi una obligación posicionarse no creo que la gran maravilla de este texto es que se enfrenta a la enorme complejidad de las cosas no teme esa complejidad sino que la pone encima de la mesa y nos deja a nosotros observando la idea oliendo Nos de ella porque

Voz 13 08:20 porque no sabemos qué has dirigirme

Voz 14 08:22 debuta que me violó la mejor amiga cuando ya

Voz 15 08:25 Pablo no

Voz 14 08:26 eh que está el caso de la manada pero hay un montón rutas sus cuando la ley defiende sobretodo si la mujer consintió no consintió en ser violada cuando la mujer cuando no se defiende a la mujer sino que nada más Sela se la juzga antes que defender ninguna ya a partir de ahí que que Nina quiera hablar de ese tema subirlo ya me parece una actitud yo diría feminista tranquilamente no pero el jueves la prueba porque considero que solamente podría tener en cuenta los factores votaría

Voz 16 08:59 bueno te lo anuales de Whitney para que se es decir también dichos puestos Nebraska o emocional porque queremos imponer así digo emocional

Voz 17 09:13 a la persona a la delinquido que ha un anda incluyen queremos cubrir lo decíroslo cien entonces pero por qué esa catarsis porque es algo que iguala a ambas personas que necesitamos por vieneses desde aquí en casos de Weinstein chica a lo mejor no lo esté dice no es verdad ver a Vigo en si no hubiera para

Voz 18 09:42 eh

Voz 14 09:43 quiero

Voz 19 09:54 no

Voz 20 09:55 a Magüi Mira actriz directora

Voz 0907 10:02 Sara vítores hace su retrato

Voz 21 10:08 bien

Voz 1880 10:16 tiene setenta y tres años nació en Valencia cuenta que en el colegio jugando a una mentira si se la creía mucho por su cuerpo pasaba de verdad comprobó también cuando era niña que los que la miraban también hacían como que era verdad y que si seguía haciendo eso que llamaban teatro pasaría por ella todo lo que les pasaba a esos personajes que estaban en las historias que eso debía de ser muy bueno por eso no ha parado se sigue no sigue emocionando

Voz 22 10:43 esto todo lo que hacemos es pura emoción una intensidad en otra de un color o de otro ahí amargura ternura hay amor

Voz 23 10:53 sí hay dureza hay debate político que en rabia o que satisface todos son opciones

Voz 24 11:00 no no

Voz 1880 11:09 mira es directora actriz dramaturga escenógrafo estudió Filosofía en la Universidad Lluís Vives de Valencia después teatro en Barcelona y ella ahora vive en Madrid en dos mil dieciséis recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas

Voz 23 11:23 es lo que todos tenemos una gran capacidad de enorme capacidad de ser sensibles es decir de captar deber reflexionar de valorar lo único que hay que hacer es destapar saca jamás

Voz 1880 11:37 se ha subido a las tablas de la mano de Lluís Pasqual Pilar Miró o Miguel Narros William Layton au Sanchís Sinisterra su ex marido ha interpretado textos de Shakespeare Calderón Lope de Vega Rafael Alberti o David Mamet ya dirigido el perro del hortelano Un cuento de invierno Madame Bovary Pluto o el discurso del lo que hace cerebro que hace pum pum pum

Voz 23 11:58 no lo tienes tonos es que tú emociones la que te imprime el carácter de lo que dices eso viene de una manera automática es luego hay que crearlo en un escenario a partir de veinte

Voz 25 12:12 cobra más que entre todos más de lo que soy Herguido cinta respira hizo acá

Voz 26 12:31 eso

Voz 7 12:39 tengo los másteres

Voz 0907 12:41 pero el dilema de una actriz y un actor en una obra de Sanchís Sinisterra que plantea teatro dentro del teatro las dudas que puede de lo que debe de hacer el teatro en tiempos de rabia el lugar donde rezan las putas o que lo dicho sea

Voz 27 13:01 sería un intento de rescatar del olvido a los vencidos es una bueno es una deuda que ha intentado pagar varias ocasiones desde el punto de vista dramaturgia rico no sólo en Ay Carmela también el terror y miseria en el primer franquismo en enemigo interior el cerco de Leningrado etc etcétera pero en esta muy particularmente está gravitando sobre sobre esa idea el pensamiento de Walter Benjamin teatro

Voz 0907 13:36 todo bueno casi todo todo sirve y cuenta para ello debe haber alguien que asuma el riesgo riesgo no sólo el riesgo artístico también el empresarial hay diferentes maneras de hacer empresa teatral y hoy nos hemos fijado en una a veces con muy muy mala prensa el teatro comercial que también por cierto genera trabajo en Sevilla en el teatro de La Cartuja Enrique Salaberría ha decidido dar el paso Enrique Salaberría

Voz 28 14:06 buenos días buenos días

Voz 0907 14:08 desembarca en Sevilla en el teatro de La Cartuja

Voz 28 14:13 bueno me recordar los vikingos subiendo

Voz 0907 14:16 no merece la pena arriesgarse

Voz 29 14:19 hombre la vida sin riesgo es muy aburrida no yo creo que ningún empresario siempre necesita y disfrutar de las oportunidades en el abismo que conlleven sin abismo no hay futuro

Voz 4 14:36 pero el teatro es un es un oficio de alta peligrosidad

Voz 29 14:42 bueno el las máscaras que suelen poner un tope tapa pues si esos peligrosas pero no vamos a ver el teatro es tan peligroso como cualquier otra iniciativa industrial el teatro no es ni más ni menos peligroso lo que es peligroso es vago y no trabajar dejar las cosas para mañana el teatro en una actitud firme una actividad de dedicación de estudio de los como cualquier proyecto no de investigación donde el I más D es importante donde el pensamiento es importante la lectura seguir los procesos sociales se no saber el teatro te exige estar al día con con la calle estar al día con el pensamiento filosófico estar al día con los cambios estar al día con con la transformación social no pues probablemente muy contrariada lo que a lo que estamos viviendo una sociedad que es mantener las tradiciones mantener en los modelos mantener inamovible el teatro que es ruptura es formación de cambio es es análisis de riesgo es confrontación es es el receptáculo de las emociones de la sociedad el teatro tiene que mostrar ese ese ese ese aburrimiento como esa son la osadía de El teatro tiene que que que enseñarnos a mejorar la vida y a disfrutar de ellas es entretenimiento puro no yo yo no le veo no les voy ese riesgo entre los ganadores

Voz 0907 16:11 y en Sevilla el Sevilla había una oportunidad al teatro de La Cartuja es realmente una oportunidad Sevilla

Voz 29 16:19 Sevilla es una gran oportunidad primero porque es una gran la teoría de que olvidar nunca que no hay nadie en el mundo que no sepa que Sevilla creo litos don Juan Carlos vamos a ver sus pintores Velázquez Murillo expresó Nebrija escribidor vengador en Sevilla es sería prácticamente somos nuestra exigencia en nuestra nuestras raíces calidad somos no hay nadie en el mundo que no sea un trozo de Sevilla Sevilla es cultura desbordante por todas partes indie bueno un espacio como el no los tres Sevilla sabemos que va a tener un gran atractivo para para sus gentes y para para todo el mundo que que que que es amante de las artes escénicas de la de la creación

Voz 0907 17:16 qué tipo de programación Se va a realizar en el teatro

Voz 29 17:20 la programación que nosotros vamos a hacer es la misma que estamos viendo ya en otros espacios como puede ser Madrid como puede ser estamos gay como se está haciendo de Barcelona o Bilbao o Valencia no Valencia Silva Sevilla Madrid sol en este momento en las grandes ciudades por innovación de ideas y ponen grabación creativa y hoy es un momento único de de de de poder promover las cosas que que es España que que se que están creciendo en en en Europa y en el mundo sería tiene una gran demanda de de nuevas creaciones puertas Silvia es una ciudad muy moderna e Sevilla es una ciudad muy moderna y ese es verdad que tiene también un aspecto muy tradicional pero Sevilla es una ciudad muy moderna y con una demanda con una demanda de actualidad muy fuertes y sobre todo con una población muy joven muy interesada en lo que es el arte vivo y eso es lo que les vamos a ofrecer entretenimiento parten Íñigo de todas aquellas propuestas más interesantes que se están haciendo en el mundo teniendo en cuenta que tenemos tres espacios que podemos desarrollar el programación quien tanto calidades otra sala de dos mil que se convierte en cuatro mil cuando utilizamos la la la platea en plano las oportunidades que tenemos son son brutales el otro escuchadas firme programa más de mil espectáculos al año y nosotros lo vamos a hacer porque sería tiene esa oportunidad porque sería además consumen esa esa oferta

Voz 0907 18:57 el señor Salaberria se que este tema les suele enfadar bastante el que le tiquete en etiqueta al teatro comercial con un teatro conservador de derechas

Voz 29 19:12 bueno es que es que es Cuba etiquetar a una vaca conservadores de derechas del pertenece que lleva muchos años dándole verdad es no sé llamadas tantos muchos años pero alguien no le gusta la leche no les gusta la carne son unas actitudes ridículas y no se han sin al el el la creación Picasso ya es conservador y de derechas ni una

Voz 0907 19:37 voy a poner otro ejemplo quizá quizá hecho mal la pregunta se identifica teatro comercial como un teatro de consumo rápido y sin calidad

Voz 29 19:47 pero eso es el que no va al teatro no es que no va al teatro puede opinar sobre lo que quiera pero sí pues al teatro vería que el teatro habla de las realidades de la vida de la realidad del día a día en los conflictos humanos el teatro habla de de de de lo que somos los seres humanos y el público cuando va al teatro del ver reflejada over puestas a aquellas preguntas que tienes luego yo voy a responder a esta pregunta como siempre respondido yo soy contemporáneo como cualquier como cualquier dado que estoy hablando pienso luego existo en este momento este es el momento en que estoy es todo lo hizo muy bien lo que se hace hoy desde hoy no desde ayer y hoy hay gente todo lo dejó un famoso torero tenía razón y nosotros lo hacemos de todo hacemos teatro contemporáneo y más Dre teatro desde autores llamas es que el teatro es conservador disipan estas justo hoy por nuestros autores sólo autores que ven así la vida y el mundo

Voz 0907 20:48 es por quitarse etiquetas hay otra etiqueta se que este tema le interesa especialmente las administraciones públicas usted ha dicho siempre que son una injusta competencia con ustedes

Voz 29 21:02 hombre lo que es muy desorganizada son piensa que la cultura la educación la comunicación de que España está transferida hay diecisiete administraciones con diecisiete modelos diferentes de administración cultural e inusualmente administración cultural sino con la necesidad de diferenciarse por cuestiones que son muy simples e murciano tiene que ser diferente un Manchego el manchego aún madrileños leña un leonés y el asturiano y gallego cara bando no creamos comunes cuando nos creamos emotividad es comunes que nos hagan sentirnos semejantes y nos permitan convivir y entendernos mejor corto lo que hacemos es crear y expectativas es plural los diferencien pues la verdad es que estamos es destruyendo la convivencia no y enfrentando en los como como ciudadanos la cultura tienen un único fin o un gran fin que es unirnos a deshacernos entender esta hacernos mejores personas es enseñar enseñarnos a vivir y sobre todo y ante todo la cultura lo que persigue es refinar al ser humano Jay hacerlo más solidario así y bueno me gustaría que la administración participase es este principio no cosa que hay tenemos también estaciones es complicadísimo hacerles entender este principio Erden

Voz 0907 22:19 qué Salaberría empresario teatral con muchos teatros que programar ahora el teatro de La Cartuja en Sevilla muchas gracias por su opinión que generalmente

Voz 30 22:30 de iría a veces no no no suele ser comparto

Voz 0907 22:33 vida

Voz 30 22:34 no suele ser escuchada desde luego

Voz 0907 22:36 las gracias por haber contestado la llamada de la

Voz 27 22:39 Hora Extra

Voz 31 22:40 muchísimas gracias a vosotros y a vuestros oyentes simplemente desearles lo mejor del día hay de verdad

Voz 29 22:46 a su suerte a todos

Voz 32 22:56 sí

Voz 0907 23:04 el festival Ellas de Terrassa treinta y siete años marcando camino con una programación que se extiende hasta final

Voz 33 23:13 sí sí sí

Voz 34 23:16 a mí

Voz 0907 23:23 y una exposición en la Fundación Juan March que se preocupa por conocer la influencia del Ártico Oriental en la pintura española

Voz 35 23:32 Raquel García la concepción del espacio la espiritualidad el color el trazo se abre la puerta de una casa tradicional japonesa para bucear en la desconocida poco explorada influencia asiática en el arte contemporáneo español

Voz 36 23:48 el visitante cuando cuando llegue ese va a encontrar alguna museografía una instalación muy sutil que juega efectivamente con la reta a que uno asocia pues a la a los espacios domésticos tradicionales de de Japón e también a cierta ética urbanística típica de Sinai en algunos casos pues al color de de la India no explica el recorrida Manuel Fuentes

Voz 37 24:11 dan director de exposiciones de la Fundación Juan March un universo que envuelve al visitante con enormes kimono os vio ambos pintados paisajes o los surcos de un rastrillo en la arena

Voz 36 24:20 hasta el dicho ese Oriente pues todo está lleno de Dios se puede decir que como de de mundo mil que todavía pues a diferencia de de Occidente pues digamos que las esferas de de lo humano pues es la religión la política vete a saber pues no sean emancipado unas de otras y todo forma una especie de imagen total de la realidad

Voz 37 24:40 misiones y Luis Mateo Buddy Dallas queremos en obras como las de Miquel Barceló texturas de la tierra en las cerámicas de Artigas los cuadros de Miró color en las fotografías de García Rodero los trabajos de Marta Cárdenas y la plasticidad de la caligrafía oriental que tan evidente se plasma en la obra de artistas como Miró Feito Tàpies o Saura segundo

Voz 36 25:04 no me aquello que suele dar forma parte de lo que es el trazo que es bueno por lo que es el que más claramente influye la extracción del informalismo europeo americano y español esta especie mundo fascinante eh que es paneuropeo pues un tipo de escritura que es al mismo tiempo dibujo una grafía Kalimo tiempo pincelada que tiene todo que ver obviamente

Voz 37 25:27 pues con el gesto en principio a se habla también de la influencia de la poesía de la música del High con los poemas objeto de Joan Brossa a la practica de artistas como Hidalgo y Marchetti

Voz 36 25:36 obviamente cuando lo piensan Oriente que piensan luego piensas en la estampa el dibujo y el color en la pintura en la cultura de la cerámica hay mucha influencia en la pintura la cultura la cerámica e española de Oriente pero la exposición en el sentido de que oriente ha influido también en los nuevos

Voz 38 25:53 Internet artistas que hacen parte son

Voz 36 25:55 la música experimental poesía visual

Voz 37 25:58 sobre todas la figura central del pintor de origen filipino Fernando Zóbel un puente entre Asia y la España de los años cincuenta

Voz 39 26:05 la eh

Voz 27 26:23 antes de irnos los libros

Voz 0907 26:25 muchos que nos ayudan a construir mundos propios personales que nos absorben libros que acaricia que abre que sopesa Emma Vallespín Espinós que nos regala como siempre su acuse de recibo

Voz 0564 26:41 si no hay un exceso de drama cualquiera de nuestras vidas vistas desde lejos son dignas de comedia Libros de la Asteroide publica la señora Fletcher del escritor y guionista estadounidense Tom Perrotta una historia que protagoniza hizo una mujer de más de cuarenta años divorciada y cuyo único hijo Se va a la universidad empieza entonces una vida propia insospechada un tiempo particular que sólo le pertenece a ella y que puebla Pajines hilarantes

Voz 41 27:07 tres son dominó motor la editorial

Voz 0564 27:14 tirado publican en Mar de Eichmann Donald es un hombre en plena crisis personal que decide navegar en soledad durante tres meses en su velero hacia el final de la travesía recoge a María su hija de siete años Un viaje entre padre e hija aparentemente idílico hasta que los nubarrones aparecen en el horizonte esta novela es sobre todo un retrato sobre los miedos sobre la capacidad de tripulado nuestra propia vida como escribe el autor en las primeras páginas quién deja de pensar con lucidez queda a merced del mal Jim Harrison fue escritor poeta viajero y pescador es uno de los grandes escritores norteamericanos aprendió a ser la oveja negra ya de muy pequeño autor prolífico amante de lo raro

Voz 0907 28:00 el dato a él se le debe haber narrado como

Voz 0564 28:03 pocos los paisajes de su país Estados Unidos y la América rural errata Natura de publica ahora d'Alba uno de los clásicos del autor considerada su mejor novela que escribió en una cabaña en rodeado de perros y caballos en libertad d'Alba la protagonista es una mujer de cuarenta y cinco años que comienza el viaje de su vida volviendo al rancho familiar de Nebraska su historia la de una mujer valiente se entremezcla con el drama de los indios las masacres y las guerras del siglo XX

Voz 19 28:31 decía decía

Voz 0564 28:37 hace unos meses hablábamos del libro Cuentos de buenas noches para niña rebeldes de Francesca caballo y Elena Billy editada por Destino si las niñas del siglo XXI necesitan referentes donde sentirse reflejadas este libro les ofrecía cien tiene ejemplos de mujeres temporadas el libro lleva seis ediciones de acaba de salir una segunda parte la historia de otras cien mujeres extraordinarias y que en sus páginas parecen susurrar niñas podéis hacer lo que queráis a cambio de una buena dosis de tesón y esfuerzo no rinden

Voz 14 29:14 a qué tan bien

Voz 0907 29:17 a veces la tentación es grande La Hora Extra siempre no salva la Hora Extra que es la hora más corta del mundo porque dura solo treinta minutos buen domingo y aunque es el momento de KC si puede a media mañana

Voz 19 29:32 qué

Voz 44 29:34 esta era de arriba cuando caen casi es cuando tienes que trabajar y no te pongas jubilará los hijos