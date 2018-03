Las Noches de Ortega: La radio (10/03/2018)

Voz 1 00:00 en la caminos más Elena

Voz 2 00:14 teatro

Voz 1174 00:24 hola buenas noches queridos oyentes de la SER momento que me pongo los auriculares y pongo pongo voz de radio y empezamos empezamos ahora mismo como dirían los clásicos una singladura radiofónica que nos va a llevar hasta el punto horario de las dos empezamos queridos amigos

Voz 3 00:48 no basta de la enorme treinta antes

Voz 1174 00:54 Marco Antonio Aguirre buenas noches

Voz 3 00:57 de fui son pues se ha sido algo muy

Voz 1174 01:03 hoy estarás conmigo durante el programa

Voz 3 01:07 pero estoy detrás

Voz 1174 01:12 y también esperamos las llamadas de todos vosotros podéis llamarnos para contarnos vuestras alegrías eso

Voz 3 01:25 que es es

Voz 1174 01:30 para conformarnos vuestras penas vuestras tragedia o para hacer buena buena radio

Voz 3 01:45 son

Voz 1174 01:48 con Marco Antonio qué es para ti la radio

Voz 4 01:51 Abril a toda la vida la vida claro que si la radio es el pulso de la sociedad el el el tanteo de lo que está ocurriendo para mí la radio es el barómetro de la realidad el varón

Voz 1174 02:05 dentro de la realidad en el instrumento

Voz 4 02:07 sí con Herta Corazón corazón que bonito es un medio que informa que tienes diseño Ortega es la amiga invisible era un milagro de la sonda exacto la mano tendida el hombro sobre el que sí señor Ortega maravilla

Voz 5 02:27 una maravilla

Voz 1174 02:31 hagamos juntos esta noche una nueva edición de esta maravilla de exacto

Voz 5 02:39 construyamos juntos el milagro

Voz 1174 02:41 radio dice el milagro de la vida seamos uno uno con el arrancó no esta noche queridos oyentes queremos formular

Voz 4 02:54 a una pregunta muy simple que es para vosotros para la radio

Voz 6 03:03 y quiere llamarnos y contar qué significa para la radio que los teléfonos del programa con con fuerte

Voz 7 03:13 tenía veinte fíjate

Voz 1174 03:16 Marco Antonio que llevamos cuatro años haciendo este programa y jamás habíamos formulado a nuestros amigos oyentes la pregunta fundamental para nosotros lo que nos define qué opinan de la Claudio que a ello UQS la los teléfonos empiezan a hervir la centralita está calentita son muchos los oyentes que están deseando All contarnos qué significa para ellos este oficio nuestra profesión que es para vosotros la radio a tu audio que has estado cada en vuestras vidas que queremos voces

Voz 5 03:58 sí

Voz 8 04:00 Nos Gemma ya Josefina desde Córdoba buenas noches amiga qué es para usted la radio borracho

Voz 9 04:09 como dice eh demoras te veo que está borracho ha bebido poquillo ante porque a ver Josefina me pica mucho

Voz 10 04:22 si nada lo deja pues bueno ha tenido que dar de antes para para que armamento envalentonados sea muchas cosas

Voz 9 04:34 es decir de la radio entonces detenido coda

Voz 1174 04:38 bueno está muy borracha pero se encuentra bien como para hablar vecina

Voz 9 04:44 el más seguro como excluye para hablar pues muchas cosas mucho sentimiento que meses remueven por dentro cuando yo le he dado yo yo para para poder expresar todo lo que tengo que me de pudor

Voz 10 05:06 ha tenido que creo que cuanto ha bebido bastante bastante cuánto exacto calculo que

Voz 9 05:18 como la botella de Martini me lo Carmela de Sinjar en fin sano no es algo que tenía ocho años

Voz 1174 05:33 bueno Josefina no está no está Pablo vamos a dejarlo de acuerdo Josefina

Voz 10 05:39 no sé qué vamos a dejarlo lo dejamos no se preocupe otro día nos llame de acuerdo amiga Josefina lo dejamos que me voy a buscar como voy me gusta di a ver qué es que tengo un poquillo qué más tengo no no no no no bueno si va a duchar bueno en juego y le me ducho bueno señor venga

Voz 1174 06:10 un abrazo no se preocupe señora no no está en condiciones no

Voz 4 06:15 la media

Voz 11 06:17 ah

Voz 10 06:23 os llama ahora agustín agustín muy buenas noches jugáramos cuéntenos qué es para usted la radio me Familia

Voz 1174 06:31 qué bonito no

Voz 12 06:34 me mi familia porque yo venía de la mañana ya les escucho el coche de en fin Bono en el tajo in y han convertido usted sellaron eh

Voz 9 06:47 la segunda parte

Voz 12 06:50 mi familia no mío en mi auténtica familia

Voz 10 06:53 su familia no de verdad que no no no no la controlo con tu boda

Voz 13 07:02 no no no no no con nunca he controlado mi familia mi familia real no

Voz 10 07:07 en qué sentido quiere que el otro hijo me me

Voz 12 07:10 me me di cuenta de que tenía tres hijos se dio cuenta de Joker yo que el otro día me di cuenta de Catania tres hijos

Voz 1174 07:19 se dio cuenta aparecieron tres hijos que había tenido usted por ahí o algo o no

Voz 12 07:24 no Polaino ha aquí

Voz 1174 07:28 pero tres hijo mío sí pero que le habían informado de que había tenido con otra mujer

Voz 13 07:33 no no no domingo no voy a informarme melómanos encontré en la casa

Voz 10 07:37 en qué casa

Voz 12 07:39 sí yo le dije que tienen quiénes son tienen dije pues tiene eso que sólo ustedes

Voz 10 07:48 pero estaban estaban en su casa

Voz 1174 07:53 yo vengo a ellos habían ido a su casa para decirle que sí

Voz 12 07:57 no no lo conozco hubieran ido AIG que bueno que que a Bibiana en la casa

Voz 1174 08:01 pero qué donde vivía exacto

Voz 12 08:04 la caja también también la misma

Voz 1174 08:06 pasa es que no no

Voz 13 08:09 una cosa o por otra pero si no te fijas como

Voz 12 08:13 vamos a ver qué va muy liado que Europa también te jubilan coja

Voz 13 08:18 la cabeza por no no nada no tiene La Caixa popa

Voz 1174 08:22 pero escúchame una cosa escúchame una cosa

Voz 12 08:25 el padre ah vale vale no ya que aquí veintiuno años uno treinta y cuatro el mayor una nena pues la a Patricio creo que se llama de de once

Voz 1174 08:40 pero a ver escúchame una cosa por favor me está usted diciendo que

Voz 14 08:46 ese es esos tres hijos habían vivido siempre con usted siempre siempre conmigo en en la misma casa donde usted también vivía aquí en la cena está diciendo que se dio cuenta el otro día en el que de de que vivían allí de que eran sus hijos

Voz 12 08:59 dime cuenta ya al albero paseo me percaté de la de la de la de veces que yo lo sabré visto a ella se pues fue me figure se si vivimos previsto tengo que aquello que no cae cae pues yo qué sé yo me imagino que quería a gente ahí pues lo suyo diríamos bueno pues son personas que cada vez le sobraba inferir yo quedarme yo nunca caí en la cuenta en la cuenta

Voz 13 09:29 en el otro día pues no sé porque es el cerebro quejas

Voz 12 09:33 debuté quiénes sois otro no me dejan pues a tus hijos estudios por eso digo que yo la controlo mucho

Voz 10 09:42 usted está usted casado

Voz 13 09:46 pues yo creo que sí yo creo que tengo una mujer

Voz 9 09:49 alguien tiene no la mujer no se hombre que ya digo que yo controlo mucho yo yo oigo la radio bastante tome usted eso me Familia

Voz 12 10:01 aquí ya nosotros no podemos ser su fama

Voz 9 10:04 sí eso sí

Voz 13 10:06 ese sabio yo ahora que tengo otros bueno no bien bien pidiendo nada ni lo quiero pues a mi manera como los ya los iré queriendo poco a poco me acabo de de percatarse de que los tengo pues ya componen el tiempo yo me pregunto Cavaliere queriendo ahora queremos creer o no los no los quiero como un padre normal hijo normal

Voz 12 10:30 me viene de nuevo también me me no me juzguen

Voz 4 10:35 no bueno apuntamos para Fame les queda

Voz 1174 10:43 sí

Voz 8 10:44 un abrazo amigo y gracias por su llamada adiós adiós

Voz 11 10:53 Cowen

Voz 1 10:59 bueno

Voz 4 11:07 que un pato iba en la misma casa con tres hijos y una niña ellos no salga percatado de su exista esto me parece también un signo clarísimo la baja amoralidad que hay hoy día no no pero no es un síntoma de la bahía

Voz 1174 11:29 amoralidad de hoy día es un caso concreto de un señor concreto no generalice a un síntomas sociales

Voz 4 11:37 es todo un síntoma que no hombre que esto no could be bebía con riesgo sabía perfectamente el nombre de cada uno de ellos Cypress que esos ganador ya en todas las épocas Marta sí1 era un macho macho es una hembra Jorge con la relajación de las costumbres a que lleva estamos bueno que no lo quieres ver Iker es atribuirlo a un caso concreto Allá tú bueno yo digo que estos no lo queréis ver no lo queréis ver pues bueno pero estos un síntoma continuamos en la radio en la Cadena Ser

Voz 1 12:25 pues Word Josefina buenas

Voz 1174 12:30 noches

Voz 10 12:33 vale es la señora de antes ya se ha duchado duchado cada vez que más vale perfecto si estamos más sale sale despejado un poco a preparar

Voz 1174 12:47 informe informamos a los oyentes que se acaben de incorporar que usted había llamado hace nada al principio del programa pero estaba un poquito borracho cifra que había bebido un poco ha ido a duchar para podernos hablar de un poquito más despejada Nos decía usted Josefina que la radio le inspira tanto sentimientos que para podernos expresar todos para poder abrir su corazón necesitaba cuéntenos qué significa para usted la radio Señora

Voz 9 13:20 bueno todavía me da un poco de muerte a la cabeza tenía la cabeza

Voz 10 13:28 si ve que no se encuentra oculto no está en condiciones

Voz 1174 13:34 bueno pues qué es para usted la radio Señora

Voz 10 13:38 adiós no la señora no está tipificado mucho perdone conocemos lo que digo

Voz 4 13:54 no está defina me parece que no están o no están condición de verdad me sabe muy mal no lo sé no lo que cuelgue

Voz 1174 14:02 en el próximo

Voz 4 14:04 el viernes no llamas los problemas no la vamos a juzga

Voz 10 14:10 Josefina Josefina que dice Josefina estoy arrojando

Voz 1174 14:20 está rozando Josefina pues al compañeros colgando la llamada ahora de tus compañeros Si en algún momento Josefina volviese a llamar

Voz 4 14:32 la pasemos en Nantes que no entremos no es que la estemos castigando en absoluto su propio por su propios y de sigue pensando que esto es un es un caso aislado caso aislado de diques digo si sigues pensando que esto es un caso aislado y que no es un síntoma de que algo está pasando una aclamada suceda una señora creo que son casi una una hembra con lo que habían sido las hembras españolas en su momento que llame a la radio no llame hembras que se sabe una una diosa Marco Antonio cuando tenía ayer bueno bien

Voz 1174 15:08 esto es poco casualidad

Voz 4 15:10 o tal vez estamos asistiendo a un ejemplo más de una crisis de valores yo creo que es un nunca

Voz 1174 15:17 en cuanto en todo caso continuamos en directo en la cadena

Voz 15 15:22 ya chucu Un

Voz 16 15:30 el milagro de

Voz 1174 15:31 la radio

Voz 4 15:32 continúa continúa Luciani tú si luciendo como como Coco como un más de un sol una constelación más aún como como una galaxia más aún como un cúmulo de lo más agudo como uno más como el Universo

Voz 17 15:48 ah sí

Voz 16 15:51 ah

Voz 18 15:56 otra

Voz 1174 15:56 llamada muy buenas noches

Voz 10 15:59 que sí que tengo mujeres es enseñar que tengo mujer sí sí tiene mujer de

Voz 1174 16:04 los a recordar brevemente a los oyentes

Voz 4 16:08 Di Marco Antonio de verdad que yo no por un momento que se ha dado cuenta de que tenía tres hijos verdad me has percatado los había visto siempre en casa eso esas tres personas pero no no había atado de que ya hemos preguntado si tiene mujeres no no lo sabía que si no lo tienes

Voz 12 16:30 es una tema uno nada nada encontraba por una señora que estaba yo me el comedor

Voz 13 16:35 sí ir preguntado

Voz 12 16:40 en mi esposa ustedes macho que si negamos Bezos que me pero todos estos años y por si alguna se cierta indiferencia o algo pero también me entienda lo que Agustín y mira Gustavo muy liada persona vamos muy hombre y cada vez después por una cosa o por otra pues si te pasa las cosas

Voz 1174 17:09 Agustín escúchame una cosa cuando a esta señora usted la pregunta preguntado es usted mi mujer ella ha dicho que si exige disculpado cómo cómo ha reaccionado ella digo porque no es muy normal estar toda la vida compartiendo vida compartiendo compartiendo casa con una persona que usted no no no no se acuerdo de que de que no se acuerde cuál ha sido la reacción de ella

Voz 12 17:28 pues no muy bien muy bien muy bien

Voz 1174 17:30 muy bien miro no lo ha entendido

Voz 12 17:33 me ha dicho me he notado muy distraído todos estos años pero imagino que tendrá también tus cosas me ha dicho que desde que hacemos pues me veía muy a mi mundo que voz que yo que ha que ha querido respetar mi espacio lo que se quema de hecho ya ya ahí yo también la entiendo y se me ha dicho que la salió mal por los hijos he estado puesto todos estos años fue el escaso espirales Ikea ahí hasta hoy a más más dura dura dentro de lo que él la comprensión de ella es tampoco ha querido hay hurgar en la herida ha dicho Agustín José Bono que debe tener tu cosa debe tener tu tu orden de prioridades pero TDT de decir Agustín sea sincero que debería saber un poco de caso a tus hijos al menos

Voz 1174 18:35 madre mía toda una vida yendo con una familia sin sin percatarse de su existencia

Voz 12 18:41 a la mujer dice que quiere recuperar el tiempo peleo bueno me me estaba ahora insinuando quisiese llamó éramos yo lo he dicho hombre yo muchos años y en los que yo no sabía que que que que que existía para un poco a poco vayamos a cenar primero vamos a conocer no

Voz 9 19:13 empezar nuevo pelo ante lo

Voz 12 19:15 entendió también que que yo he tenido mucha suerte meter de verdad casarme con ella lo mejor que he hecho eh he tenido mucha suerte con esta mujer lo mejor que he hecho Mi vida

Voz 1174 19:27 es muy bien Agustín pues gracias por su por su llamada al considerar que que nosotros la radio somos hubo auténtica familia pero bueno intente recuperar el tiempo perdido

Voz 8 19:37 su familia biológica un fuerte abrazo y gracias de verdad insisto por su

Voz 5 19:44 Di

Voz 1174 19:57 me dicen los compañeros a través de los auriculares que Josefina ha vuelto a ducharse no pero no vemos ya ya lo sé Antonio pero que que que que que podemos hacer una mujer tiene ganas de contarnos qué es lo que siente ellas por la radio esa mujer no está en condiciones lo que está despejada algo que ha arrojado ella arroja

Voz 20 20:19 otro que está despejada eso eso es un delito más medio Marco Antonio pero de verdad que me dicen los compañeros que está súper despejada claro está que que que en fin todo pasa incluso aunque sea una por ejemplo una mujer ya eso Josefina buenas noches

Voz 9 20:39 buenas noches un pero ya establece el Tajo

Voz 8 20:44 ya está perdona nada no pasa nada no

Voz 9 20:48 se preguntó si os soy oyente de la radio sí pero no sé yo sé lo que es tener respecto a este medio perdió el respeto a sabiendas sí me me me he educado con con agua fría y ahora pues sí ahora sí sí que estoy despeja dice

Voz 10 21:13 qué significa para usted la radio que representa la radio

Voz 9 21:19 que esa es algo tan íntimo la radio para mí que ahora ahora te estoy despejado me cuesta ser sincero

Voz 10 21:29 no bueno pero sabemos que momento

Voz 1174 21:34 eso una botella es una botella sí

Voz 10 21:37 sí

Voz 1174 21:37 Josefina detectado bebiendo viendo

Voz 10 21:40 está abierto tras cómo como me come

Voz 1174 21:46 la señora deje de ser lo que no nos podemos permitir esto estamos viendo otros no lo se se la escuche

Voz 10 21:56 algunas inconcreción no no no no vamos

Voz 1174 22:00 no vamos a permitir de nuevo el espectáculo que nos ha ofrecido antes en la radio Señora de verdad bueno Josefina gracias por su llamada vamos

Voz 9 22:11 mira Pepe y hasta ahora ha corrido

Voz 10 22:16 pido va a mí

Voz 9 22:19 a mí la radio me ha salvado la vida la radio yo me casé hace años por un señor que no no no me ha hecho caso ha tenido tres hijos ni sí ni siquiera ni siquiera hablaba con él que era sabía que existía hasta hace un momento no sabía que tenía tres hijos

Voz 10 22:42 es un momento no sabía que yo era su mujer es la mujer de Agustín fuera nadie yo señora gracias a nada

Voz 9 22:52 la diodo podía sobrevivir lo que es tener un marido indiferente radio yo he podido mantenerme en pie y eso me ha costado mucho por eso ha tenido cada vez

Voz 1174 23:06 señoras su marido se llama Agustín verdad que nos ha llamado hemos estado hablando con él no la escuchado usted no lo ha huido estaba después de usted o cada vez que usted llamaba después llamaba El como Lola

Voz 9 23:21 cada vez que luego llamada después de colgar yo me duchaba estaba duchando me por eso yo no lo he hoy tiene que decía eh

Voz 1174 23:28 pues nada de él decía eso que se ha dado cuenta de golpe que tenía tres hijos en casa que los veía ahí pero no sabían que eran sus hijos que también se ha dado cuenta de que tenía una mujer que era usted no madre mía a ser enamoras menos sino nos lo ha dicho él sí

Voz 9 23:44 me me ha dicho que tenemos que conocer otra vez

Voz 1174 23:49 bueno señoras no era un azud un fuerte abrazo y gracias por llamar

Voz 9 23:54 un beso muy fuerte gracias gracias a a la radio fuera de mi familia

Voz 8 24:01 gracias señora bueno buenas noches

Voz 21 24:05 está mal

Voz 5 24:16 ahí la ratio Marco Antonio Parra que era el amor Marco Antonio daba lo sentía no

Voz 1 24:37 hombre Agustín es lo que no un solo recuerdo que yo vi

Voz 1174 25:00 dedicamos este programa no se Agustinas Misioneras Josefina de la RAE

Voz 5 25:05 yo española

Voz 1174 25:19 Antonio Javierre como nociones estar contigo en la radio me emociona dijo es un privilegio el privilegio mutuo

Voz 4 25:27 a pesar de todo un reto

Voz 1 25:34 tu vida eh tú darme un beso le

Voz 1174 25:39 antes que otros

Voz 1 25:41 está muy bien

Voz 5 25:47 Mike cuando

Voz 1174 25:55 queridos oyentes volveremos el viernes que viene a qué hora a la misma hora donde aquí donde es en la sociedad española de Radio Difusión también llamada