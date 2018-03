Entre Tiempos: Berlusconi, el regreso (11/03/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos las elecciones generales en Italia han traído Leko de que en un día lo fue todo en la política italiana Silvio Berlusconi convencido que todos los italianos quieren ser como él se autodefinió como invencible durante una época lo pareció porque a pesar de los escándalos sexuales de sus salidas de tono de sus manejos políticos y financieros de utilizar la Justicia las leyes a su antojo seguía ganando elecciones apoyos y su popularidad no bajaba a través de la fonética de la SER en esta edición de entre tiempos vamos a esbozar el retrato de Il Cavaliere además hoy Almudena Serrano nos abre de nuevo el Arca de tres llaves para hablarnos de la Plaza Mayor de Madrid como cada domingo también me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:31 Silvio Berlusconi exitoso hombre de negocios en los años noventa dio el salto a la política a finales de mil novecientos noventa y tres con la creación de Forza Italia un partido populista fabricado a su medida llegó a ser primer ministro italiano en tres ocasiones protagonista de numerosos escándalos políticos judiciales y sexuales hubo A quién le hicieron gracia sus formas populistas y sus salidas de tono pero detrás del fenómeno Berlusconi con sus operaciones estéticas y su eterno bronceado hay mucho más su creciente poder económico le permitió hacerse con medios de comunicación bancos constructoras inmobiliarias compañías de seguros agencias de publicidad e incluso cadenas de supermercados se creía por encima de las leyes y la moral sembró un paisaje de leyes a medida que les garantizaban la inmunidad de condenas que no se hacían efectivas y sacó beneficio propio que todo lo que pasó por sus manos Berlusconi renunció a su cargo de primer ministro en noviembre de dos mil once en plena crisis económica con el país al borde del rescate internacional ha reaparecido ahora en las elecciones generales que se acaban de celebrar en Italia hay que reconocer que un personaje como él es una mina para cualquiera chivos sonoro y por eso vamos a recuperar algunas de las joyas que de él conservamos en la Fonteta de la SER hace justo treinta años que guardamos la primera referencia a Silvio Berlusconi en nuestro archivo era el quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho para Hora Veinticinco era un magnate de la televisión y el presidente del Milán

Voz 1764 03:08 Silvio Berlusconi presidente del Milán y magnate de la televisión privada italiana y francesa Ramón Mendoza presidente del Real Madrid Joan Gaspart vicepresidente del Barcelona y Manuel Marín comisario de la Comunidad Europea coincidieron anoche en el Coloquio con el que finalizó Hora veinticinco en la necesidad de preparar una competición en la que participen con carácter regular bajo los auspicios de la UEFA los principales clubs europeos de fútbol el magnate de la televisión privada italiana Silvio Berlusconi presidente a la vez del Milán justificaba así la conveniencia de esta Liga europea

Voz 3 03:41 cuadro cuadre procesión y sí que Europe

Voz 1764 03:44 cuatro los costos que deben soportar los equipos profesionales y en particular los principales clubs de fútbol europeo son muy elevados por ello conviene incrementar el número de partidos disputados y en concreto organizar un campeonato regular europeo que se dispute la tarde de los miércoles y en el que participen los clubes más importantes del contigo

Voz 0142 04:04 si algo no le ha faltado a Berlusconi nunca es autoestima esto ha dicho de quiénes no le votaban

Voz 4 04:11 me del intensos mucha estima por la inteligencia de los italianos para pensar que haya por ahí tanto gilipollas que pueda votar en contra de sus intereses

Voz 0295 04:19 y altanero aseguran superficial la mayor parte de hito ya el oro íntimo pero ese creo

Voz 5 04:26 lo que la mayor parte de los italianos en el fondo querrían ser como yo me conocen saben cómo me con Porto saben que Silvio Berlusconi no roba y no utiliza el poder a su favor como han hecho casi todos aquellos

Voz 6 04:38 de todo de la otra parte que me han precedido en esta

Voz 1764 04:40 la difícil responsabilidad cuestas

Voz 6 04:43 quisiera es pues seguro de sí mismo

Voz 0142 04:45 incluso ha hecho burla con mandatarios internacionales en octubre de dos mil tres por ejemplo en la cumbre europea de Bruselas bromeó con la estatura de Javier Solana

Voz 0295 04:58 no sé tanto a que se Piccolo come

Voz 0142 05:02 de sus chanzas no se ha librado ni Obama

Voz 7 05:04 pues si os traigo saludos saludos de un señor que se llama que se llama que sí

Voz 0295 05:11 Gemma no era una pronta espera era uno Moreno Barack Obama

Voz 1473 05:16 y no os lo vais a creer pero va a la playa tomar el sol acompañado porque la mujer también esta morena

Voz 0142 05:22 en dos mil nueve provocó una auténtica crisis diplomática cuando tuvo la ocurrencia de bromear con los vuelos de la muerte de la dictadura argentina

Voz 8 05:31 a mí me han dicho de todo menos señores de la izquierda eso que soy como el logro de Arcore que soy como Hitler que es hoy como Mussolini o como ese dictador argentino que se deshacía de sus opositores llevándolos en avión con

Voz 9 05:42 la pelota después abrían la puerta les daban la pelota decían hace un lindo día fuera vayan un poco a jugar que Ángel Gervais pero este dramático

Voz 0142 05:51 la izquierda ha sido uno de sus caballos de batalla de ella ha dicho que si llegara al poder en Italia traería miseria terror y muerte de paso despectivo a vinculado a esa izquierda con la homosexualidad

Voz 0295 06:04 no soy un tipo en cada hombre hay un poco de esa intuición femenina que muestran estos señores no sólo digo cosas buenas no seáis están todos del otro lado

Voz 10 06:16 tras

Voz 0142 06:18 y es que Berlusconi cree que es mejor ser apasionado de las chicas que B

Voz 8 06:24 si alguna vez me ocurre que miro a la cara a una chica guapa bueno es mejor ser apasionado de las chicas guapas

Voz 11 06:30 qué gay que Gay credo que

Voz 1473 06:36 el capítulo

Voz 0142 06:39 aparte merecen sus escándalos sexuales sin sonrojo alguno en dos mil nueve proclamó

Voz 0295 06:44 ha es un montón de bellas jovencitas usan lo que Pitu dúctil no soy un santo todos

Voz 0142 06:55 sobre sus problemas con la justicia Berlusconi hasta saca pecho

Voz 7 07:04 pensad que alguien me diga déjate procesar soy el campeón de los imputados hemos tenido que defendernos en dos mil quinientas sesenta y siete audiencias

Voz 0946 07:14 el due mil ciento

Voz 12 07:17 sí se estudien

Voz 13 07:23 Vitaly

Voz 14 07:25 sí

Voz 13 07:27 no

Voz 0142 07:28 en un lapsus comprometido ha llegado a reconocer que ha pagado a jueces uno

Voz 0295 07:33 en absoluto

Voz 0946 07:36 soy el mayor perseguido por la justicia de todas las épocas de toda la historia del hombre en todo el mundo por fortuna no tengo buen patrimonio me ha permitido pagar dos viviendas dos millones de euros asesores

Voz 0295 07:52 en tanto millón de euros Peer Cónsula inquietudes

Voz 0142 07:56 mostrando poco o nulo respeto por las mujeres de forma habitual ha sido capaz de bromear hasta con las agresiones sexuales Joan Solés corresponsal de la sede en Roma nos contó así aquel capítulo

Voz 0946 08:08 en una lamentable confusión política de cuestiones policiales con asuntos militares el primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha lamentado que tras las últimas agresiones sexuales a mujeres italianas no pueda desplegar tanto soldados como guapa son las italianas escuchamos su declaración

Voz 15 08:27 el dato de Bush y broncas lúdico institucional

Voz 0946 08:31 E incluso en los estados más militarizados y policiales las violaciones de mujeres son posibles ha dicho no es posible movilizar una gran fuerza necesitaríamos tanto soldados como guapa son las mujeres no lo conseguiríamos

Voz 15 08:45 en cantante esos Dati cuantos más

Voz 0142 08:49 detestable fue este consejo paternal a una joven con trabajo precario

Voz 0946 08:55 este es un consejo de padre deberías buscarte alguien como el hijo de Berlusconi que no tiene esos problemas con esa sonrisa podrían permitir telón

Voz 0142 09:09 a los periodistas los ha llamado entre otras lindezas desgraciados incluso en directo ha insultado a los responsables de un programa que abordaba a sus escándalos sexuales

Voz 16 09:19 del viendo una transmisión hay disgusto usar una conducción une pre si no le ve unían

Voz 17 09:29 al niega ley insultan que no urgentes

Voz 0946 09:35 Sultan

Voz 16 09:37 visto o visto una presencia de áreas

Voz 0142 09:41 y mirando hacia el exterior Berlusconi ha acusado a la prensa extranjera de ensuciar su imagen y la de Italia porque siendo primer ministro consideraba que el criticarle a él también se dañaba el país

Voz 14 09:56 no no

Voz 18 10:00 la ya que cada vez que está pasados Sultan

Voz 0295 10:34 amor

Voz 7 10:42 Vine cerca de tres yates con Almudena Serrano buenos días Almudena de nuevo buenos días qué tal muy bien hoy Tetra

Voz 0142 10:56 hemos para un asunto madrileño vamos a hablar de los festejos en la plaza Mayor de Madrid en el siglo XVII tenemos que recordar que desde el origen medieval de la Plaza Mayor hasta hoy millones de personas han pasado pasean por ella con diferentes propósitos desde la simple curiosidad de observar este bellísimo rincón de Madrid pasando por quienes echan la vista atrás e intentan imaginar cómo fueron los mercados antiguos las fiestas las corridas de toros y otros espectáculos que en ellas se celebran durante los años del Siglo de Oro español hoy hablaremos del gran regalo que fue para Madrid esta plaza Mayor

Voz 0440 11:33 el siglo XVII bueno por supuesto quién no ha pasado y paseado alguna vez por este lugar notan emblemáticas y además hace poco lo a la hemos tenido asombrada de césped artificial que eran una experiencia muy bonita muy bonitas eh bueno pues efectivamente en aquel siglo XVII la celebérrima Plaza Mayor de Madrid siguió siendo un gran escenario destinado a multitud de eventos hasta el pavoroso incendio del año mil setecientos noventa pues en ellas se hicieron manifestaciones solemnes de la monarquía desfiles de carrozas alegóricas corridas de toros autos de ejecuciones bailes juegos y un largo etcétera Además declaro ser la gran plaza para el mercado donde se vendía todo lo que llegaba desde otros puntos de España como el aceite las verduras los que esos la leche aves de corral espárragos de Aranjuez y un largo etcétera claro en otras ciudades estas plazas tenían lógicamente similares de estilo y debemos recordar que las plazas desde la Edad Media fueron lugares de encuentro con pues estos propósitos

Voz 0142 12:45 los que hemos visto en aquellos años del siglo XVII Madrid ya era una especie una suerte de

Voz 0440 12:50 corte de los milagros si siendo los los diversos tipos que en ella residían muy diversos unidas a las que acudían a la capital en busca de fortuna o favores dieron pie a que la literatura y el arte lo reflejarán de un modo

Voz 0142 13:06 bien es cierto a todos aquellos juegos y festejos que has mencionado asistía gran parte de este espectro social que se desenvolvía

Voz 0440 13:14 por por Madrid claro la plaza se llena de gente no pero todos aquellos espectadores tenían un orden en su colocación algo esencial el orden sobre todo porque respondía a la posición establecida en la jerarquía social sí claro allí cada uno ocupaba el espacio asignado circunstancia que claro lugar también a algunos problemas y bueno es fácil comprender que los mejores balcones y ventanas pues fueron para las personas cercanas a los reyes

Voz 0142 13:45 vamos a ver bueno esto de orden nos encanta nosotros

Voz 0440 13:48 tras es eso archivero

Voz 0142 13:51 los documentalistas etcétera Nos encanta así que veamos aquellas posiciones minadas en la Plaza Mayor para ver tanto espectáculo como brindaban aquellos días de los hilos de oro sí bueno

Voz 0440 14:01 caso que vamos saber hoy es como un Marques tuvo que reiterar y fundamentar su petición para que se le diese una ventana y poder asistir a las fiestas que estaban programadas ocupando el balcón que le correspondía según su clase claro siendo el caso que ya se le había concedido años atrás que tuvo problemas está bien qué año nos situamos bueno pues todo lo que vamos a contar sucedió entre los años mil seiscientos ochenta mil setecientos uno

Voz 0142 14:30 el Rey otorgaba aquellos favores y Mercedes pero quienes se encargaban de organizar los repartos de ventanas y balcones tan cotizados en la Plaza Mayor

Voz 0440 14:39 siguiendo la asignación de aquellos lugares se hacía por los señores mayordomo mayor de sus Majestades Presidente del Consejo de Castilla por quiénes se ha hecho el reparto cimiento de balcones para la celebración de dichas fiestas

Voz 0142 14:55 podemos suponer sin temor a equivocarnos que hubo problemas en aquellas concesiones de ventanas y balcones

Voz 0440 15:02 sí sí sí sí sí claro el caso el caso que que traído de del Marqués al que le costó varios años conseguí maneras varios años Le costó conseguir aquello aquellos uno de aquellos Preciados honores con que Su Majestad honrar a sus gentiles hombres de la boca que no eran otros que en todas las funciones de fiestas de toros Se les diesen balcones en las comedias y comidas de Su Majestad

Voz 0142 15:29 el marqués no quería vamos no quería perderse las fiestas de toros que se tenían que celebrar en primera fila

Voz 0440 15:35 nada nada verdad sí sí sí el marqués a través de un poder ambiente argumenta que atento hallarse en esta corte con la dicha merced de gentil hombre y que como tal debía tener igualdad en dichos honores pidió dichos señores mandas en señalará su parte una ventana para las fiestas de toros que se celebrasen en esta corte como a los dichos títulos das el ex Ventana en las fiestas de toros y cañas donde asistiera del Real acuerdo a los gentiles hombres de la boca de Su Majestad y como a uno de ellos sale del lugar en ella a Don Juan de Córdoba ya además de lo que lee lo que le correspondía por su clase que era lo que él estaba reclamando insiste en el hecho de que ya se le había concedido anteriormente diciendo artillería insistía insistía él tenía que claro que justificar que él se la merecía porque ya se le había dado entonces vamos a ver como dice el documento en el que el esto por petición que presente hizo diciendo que en las ocasiones que se habían ofrecido de fiestas reales en esta ciudad se había repartido ventanal dicha Marqués como a los demás títulos de ella como era notorio y constaba de las cédulas y boletas dadas por dichos señores hoy tres comisarios que habían sido de dichas fiestas y habiéndose ofrecido las que se habían de celebrar el día jueves veintidós de dicho mes de octubre llegado el caso del departamento de las ventanas de la plaza era venido a su noticia que no se había repartido ha dicho que es dialogar y manejo ventana alguna porque siendo tal título habiendo sale favorecido en las demás ocasiones con dicha ventana podría ser de reparo el que en la presente ocasión Se le continuase la honra que siempre si le había hecho en cuya atención suplicaba a dichos señores se sirviese en demandar Se favorecía al dicho Marqués con la con la asignación de señal de señalamiento de ventana como lo esperaba de la grandeza de dicho señores irá finalmente

Voz 0142 17:37 pudo disfrutar el marqués de Algar Inés hijo de los festejos madrileños en su

Voz 0440 17:42 ventana bueno pues el asunto se resolvió más tarde según el documento en octubre del año mil setecientos uno del siguiente modo vamos a ver la ventana del segundo suelo de la casa tercera que es de don Baltasar Gómez tocó al marqués de Calgary mejor para las fiestas que se han de celebrar el día veinticuatro de este presente

Voz 0142 18:04 a veces salen con la suya yo finalmente y cuáles fueron esos mejores balcones de la plaza Mayor

Voz 0440 18:12 bueno esto es muy interesante claro lo sabemos también por la concesión de una ventana a un tal Juan Francisco de Quiroga e ir dice así el documento lo certificó que a los señores caballeros gentiles hombres de la boca de Su Majestad que Dios guarde se les dan para ver las fiestas de toros y cañas y otras que se celebran a Sus Majestades en la Plaza Mayor de esta corte tres balcones a la acera de los mercaderes de paños junto a la entrada de la puerta de Guadalajara que es en el mejor sitio y lugar de dicha a la entrada de la puerta de Guadalajara

Voz 0142 18:47 esas bien Almudena pues a partir de hoy miraremos esos balcones de la plaza Mayor de Madrid con otros ojos imaginando Nozal Markel dejó allí expectante ante las fiestas de toros y de cañas porque además lo vio pues eso no uno de los mejores balcones consiguió consiguió recuperarlo

Voz 0440 19:05 consiguió recuperarlo sí sí sí sí pues estupendo Almudena muchísimas gracias gracias gracias en un par de semanas te escuchamos de nuevo con otra hasta luego

Voz 0142 19:24 los domingos a las cinco y media de la mañana con Ana Martínez Concejo que nos trae en una lista de cantantes italianos que arrasaron no nos engañemos todavía lo hacen porque los temas que nos trae es por qué los temas que nos trae son imposibles de olvidar algunos de ellos dolorosamente imposibles de sí en la lista de hoy vamos a convertirnos un poco

Voz 20 19:50 su peor pesadilla del día porque vamos a recuperar de la discoteca tonadas que triunfaron a lo grande pero que

Voz 0142 19:56 terminaran empatando un poquito lo estábamos viendo vamos que no estamos marcando un canción estos toneladas Volumen II pero en versión italiana es de coña

Voz 21 20:05 sí

Voz 14 20:09 eh

Voz 22 20:15 no

Voz 14 20:17 sí

Voz 0440 20:21 Bill

Voz 0142 20:22 por lo menos empiezas con una bien bonita volar aunque he de decir

Voz 23 20:27 de que en realidad la canción no se llama así paradero nombre se lo da la segunda parte del estribillo Nel blu di pinto y Bru que viene a significar en el cielo pintado de azul y que es la canción que le valió a Domenico Mourinho el triunfo en el Festival de Sanremo de mil novecientos cincuenta y ocho

Voz 24 20:49 no

Voz 1473 21:01 otros que participaron en el Festival de San Remo concretamente en mil novecientos ochenta y uno pero que no tuvieron tanta suerte como Mourinho fueron Richi pobre quedaron en quinta posición con este será porque te amo pero que quedaron primeros en nuestros corazones y quedado

Voz 0142 21:16 increíblemente cursi vamos ya te digo

Voz 1473 21:18 pero además que no se te olvide que consiguieron ganar San Remo mil novecientos ochenta y cinco con la canción Namur

Voz 25 21:31 mira

Voz 1473 21:40 por el repaso que llevamos hecho hasta ahora cualquiera diría que no hay cantante que no haya pasado por el Festival de Sanremo también participaron Albano y Romina Power también con esta felicidad que les valió el segundo puesto de concurso en mil novecientos ochenta y dos pero con la que arrasaron en medio planeta a mí nación mes tomada de tan pastel los a qué suena es que además me suena que hay por ahí otra versión bueno pues por si acaso vamos a cambiar de tercio a ver si te animas pero cómo no me va a animar este canta Gloria por favor no hay duda pues no sabía yo que el éxito de mil novecientos setenta y nueve de Umberto Tozzi iba a quitarte de encima la fatiga provocada por Albano y Romina aunque fíjate a mí me suena más cantado en la voz de una mujer probablemente porque la canción alcanzó fama universal gracias a la versión en inglés a la que puso voz Laura habrán Irán en mil novecientos ochenta hoy ya que estamos hablando de mujeres vamos a hablar de la que para ti es la gran dama de la canción

Voz 18 22:58 pese Marsé el ritmo

Voz 1473 23:10 mete en día de rubio platino sólo por parecerme a Rafaela Carra que mujer que voz que potencia que pelo que canciones pegadizas porque es imposible sacarse este rumores de la cabeza bueno pero es altamente aceptable no te importa pasarte horas cantando lo cierto es que hay algunas bastante más insoportables vamos a pasar pirata

Voz 26 23:33 todos

Voz 1473 23:49 habrá sido una de las grandes cantantes italianas que han triunfado en España pero os tras la tierra que Anabel que sigue dando con esta canción Laura así que no os aguanto sea el que sea que se está yendo lo está haciendo desde mil novecientos noventa y tres cuando la Pausini al parecer esto de llorar por la marcha del ser amado es algo recurrente entre los italianos

Voz 14 24:14 la se escapa de mi vida se habrá escondido ver porqué a pesar de la sede

Voz 1473 24:27 Laura tenemos cierta rabia no tanto por te fueras que también sino porque los dejas te amé dando la brasa infinita con que no había cerca estuvieras a a tu altura la muchacha dejó una huella imborrable en el corazón de NEC en nuestra paciencia también mira al menos tanto Laura como NEC tienen un punto a favor es que al menos se entiende lo que quieren decir

Voz 27 24:48 eso relativa o no se mancha no Hypo que canta muy dentro de Portugal Soler Ari porque pero quiero

Voz 1473 25:00 te juro que me quedo ojiplática cada vez que escucho este tema es que lo de Tiziano Ferro aquí es de traca yo todavía estoy intentando descifrar el código pero habrá que dejarlo tomar una actitud a lo Eros Ramazzotti madre mía otra canción que me taladro la cabeza en los noventa Ana da alegría y cierra esta sección por todo lo alto antes de nada aviso para navegantes ya sé que me he dejado un montón en el tintero no se preocupen que muchos están recogidos en la lista de Spotify ya algunos en habrá pasado pero por favor un poquito de piedad que no me puedo saber todos ni puede incluir a la población musical italiana al completo por favor de lo dicho esto hago mi última jugada ya puesto Mi carta final a la maestría de Franco Battiato y su Centro de gravedad permanente

Voz 7 26:18 pues entrando en tiempo de boca Teka llega llena Domínguez hola qué tal

Voz 0142 26:23 vamos a saldar por fin la última cuenta pendiente que teníamos con nuestra compañera Celia Blanco de Contigo Dentro de verdad

Voz 28 26:30 pues si te parece que recordemos su petición a mí

Voz 0401 26:33 hay dos cosas que yo sigo recordando de mi archivo sonoro de la Cadena Ser uno es la muerte de Tierno Galván lloramos Perviy fue muy muy emocionante ver a mi madre llorar de aquella manera por por una persona que yo conocía libremente pero en todo lo que supuso yo recordaba Mi madre me explicó la fotografía con Susana Estrada con el pecho de Susana

Voz 0142 26:54 lastrada todo lo que había hecho este hombre por espacio

Voz 0401 26:57 da bien pues el entierro del viejo profes

Voz 0142 26:59 Sor fue el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y seis así sonó en la SER la retransmisión de aquel multitudinario adiós

Voz 29 27:07 tenemos novedades en el punto de observación informativa de la Plaza de la Villa Mercedes Fonseca adelante

Voz 30 27:12 esto después puedan oír los aplausos en este momento seis concejales introduce en el féretro del alcalde Enrique Tierno en la carroza que están sido precedidos la multitud sean has de Molina hacia hacia la carroza es está la Guardia Municipal vestida de gala guardias de a pie guardas de caballo formados delante en este momento hacen el último esfuerzo por introducir el féretro féretro sencillo y liso del alcalde de Madrid en la cara cosa que conduce un lacayo como antes decíamos Guardia Municipal de gala también los guardias de gala de la Plaza de la Villa con sus techos blancos y con sus trajes en cuya está blandas lucen el escudo de Madrid el Oso y el Madroño ya va a empezar a desfilar el cortejo en este momento hacen los últimos retoques para poder cerrar la tapa de esta carroza que es una impresionante carroza que recuerda algunas películas X contiene toda negra con ornamentos dorados y desde desde el exterior se puede ver que el féretro Baykal de la Policía Municipal aparca ahora a la gente que se ha aproximado hacia la carro no en su los guardias de Gala del Palacio de la Villa van a abrir el cortejo corcel verlo jugar hoy ustedes a los aplausos del público

Voz 28 28:31 para no quedarnos con un sabor triste vamos a quedarnos con una reflexión de quién quizá ha sido el alcalde más querido de Madrid

Voz 31 28:38 el saber leer es muy difícil saber leer reflexionando hay que leer como vas gallinas beben agua un periodo seré yo te levanta la cabeza para reflexionar

Voz 0142 28:48 pues después de estas palabras Gina no queda más remedio que retirarnos a meditar

Voz 7 28:55 sí pero ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el whatsapp se nueve seis seis veinticinco cero cero uno

sonido de la zona azteca de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo

Nos marchamos ya hasta aquí

Voz 0142 29:25 Nos marchamos ya hasta aquí no

Voz 32 29:27 straw entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias Llinás gracias Marcos o se quedan con el boletín informativo y después ser consumidor no se lo pierdan hasta la semana que

