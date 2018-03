El musical que ya representa el esperado encuentro entre Trump y Kim Jong-un

Voz 0470 00:00 la Ventana

Voz 1 00:03 Carles Francino

Voz 0470 00:05 a ver que faltan ocho minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias es contar una historia que va bueno tiene una cierta relación con himnos con dos signos concretamente este que es muy conocido

Voz 0313 00:19 obviamente éste que es menos conocido vecino de Corea del Norte bueno esto de Donald Trump millón que hace muy poquitos días insultaban se hacían de todo cosas como viejo desquiciado bajito gordo ahorros eres bueno gordos están los dos en realidad da igual y y bueno esto parecía que iba a explotar de momento a otro el conflicto la crisis no no no ahora han pactado una negociación para tener un cara a cara seguramente el próximo mes de mayo nos podemos imaginar cómo sería una cena cómo será una cena entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte como deben SER en privado esa imagen bueno o este es el punto de partida que ha servido al autor y director teatral Xavi Morató para escribir un musical que ya se está representando en el Teatro del Raval de Barcelona y la obra se titula detrás se mete en el interior de la Casa Blanca y especula entre otras cosas sobre eso con un encuentro entre Trump y Kim Jon Un

Voz 2 01:31 volví el pelito sostuvo

Voz 0313 02:02 son los tramos son os Trump Xavi Morató buenas tardes bona tarda

Voz 0470 02:06 buenas tardes bona tarda qué tal bueno lo de profético visionario se queda corto yo creo eh

Voz 4 02:13 no era visible era previsible porque estas dos personas en el fondo se parece mucho y si las dos quieran quieren cariño quieren encontrarse quieren que el otro les valide osea que que está bien es normal esto tenía que cobra pasando por nosotros creo

Voz 0470 02:27 algún día tuve el eran amigos o casi estos dos

Voz 4 02:29 sí sí sí seguro estoy convencido vamos sea cuando realmente lo que les pasa desconocimiento porque claro están cada uno en su país

Voz 5 02:36 sí sí no se han visto

Voz 4 02:39 pero cuando se vean enamorada segurísimo vamos

Voz 0470 02:41 a Xavi como surge la idea del del musical en qué momento y hace cuánto tiempo por curiosidad

Voz 4 02:47 ah pues esto no es mía de eso es de Sergi Cervera que es el actor que hace de Tram básicamente porque es una persona empleo bueno hace no él hace de Albert Rivera así de Romeva de Raül Romeva en en Polonia en Polonia sí sí sí sí sí Trump es es Tony Alva y entonces él es una persona que que está obsesionado uno con la política y aparte con con Estados Unidos osea que Trump para él el hecho de completaron musical era un poco de terapia porque se frustró mucho cuando llevó al poder ir a su manera de intentar sacar algo bueno de ahí no empezó como una broma yo ahí aún no estaba era con con Joan Olivé que es el que ha hecho la música que también es uno de los actores que habían hecho un musical hace un par de años ir pues cuando ganó otra empezó la Roma de Austria esto este musical tendríamos que hacer musical Beltrame Asaja faja y un día dijera Donostia que lo hacemos y lo han hecho y me llamaron a mí estoy ahora resulta que es de verdad

Voz 6 03:51 la verdad es que yo creo que estamos ante la primera ocasión el que un presidente del Gobierno es más ficticio que real es decir es que tiene tanto puedes tirar desde su propia relación consigo mismo con su cuerpo con las mujeres con su propia esposa con su entorno con tuit no sé es para escribir un libreto inagotable no

Voz 4 04:12 sí sí sí efectivamente en este sentido no nos ha costado mucho tirar del hilo porque es que el personaje ya estaba hecho sea es este señor es un personaje de circo y Kim Jon un Otto seas que son los que dejan los correos es ponerlos juntos y que pasen cosas

Voz 0470 04:28 oye Xavi aparecen en en el musical otros otros líderes mundiales

Voz 4 04:32 aparecen los líderes mundiales a través de Dio a que son colaboraciones que hemos contado algunos cameos que hay que salen menos que el Macron Theresa May Putin y Obama no se sabe si aparece y luego una aparición de un tal M Rajoy

Voz 0470 04:51 lo hemos dicho mundiales sí

Voz 4 04:55 aparte este mismo existen lo hacemos la obra de que lo a llamar pidiesen bueno hemos dicho leves es exactamente el mismo oye si es alguien que no

Voz 0470 05:05 pido que el que encarna que lo ha o a Rajoy o alguno de estos

Voz 4 05:10 ah pues mira Rajoy por ejemplo saber guapo a muy bien a Merkel es es Mon Plans una actriz muy conocida en Cataluña a los esquemas hay Macron es tu luz y este esa May Putin es Txabi Franquesa Mikel Rico hace este personaje me enigmático no sé si alguien y estoy creando muy mal creo que no creo que hasta aquí

Voz 0470 05:34 oye hasta cuánto vais estar en el en el teatro del Raval

Voz 4 05:37 ah pues de momento estaremos un mes saber saber qué tal

Voz 0470 05:41 el hombre yo creo que a perspectiva del del cara a cara de estos dos robots seguro eh vamos ya

Voz 4 05:47 creo que veremos en principios esto en principio no es abril luego ya y de repente esto estamos años pues no se pero no Ramos años entonces la gente lo vendrá si no estaremos ahí

Voz 0470 05:59 con Isaías no des ideas eh bueno sí que digo que una gira por Corea del Norte tampoco estaría mal eh no no no no no yo ahí yo en eso no me metería Xavi si surge la ocasión no no no no no no no no no no no no

Voz 7 06:11 con Juan Carlos conoce yo tengo claro que no quiso

Voz 4 06:13 lo que no puedo ir yo ya lo sé ya sea lefebrista ahora ya tenía claro que eso ya me quedaba baleado deformidad bueno no pasa nada hay otros países ese no es porque no acabaría

Voz 0470 06:24 muy bien Xavi Morató muchísimas gracias de La Ventana amigo a vosotros a ver te a Deus que va