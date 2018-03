La ministra, en Habrar por Habrar: “Acabaré con el hombre en el mundo”

Voz 1 00:00 a mí no me habla muy mal

Voz 2 00:11 recomendamos otras a ver el PNV treinta y cuatro horas menos en Galicia

Voz 0827 00:15 la robe treinta y cuatro horas menos en Galicia

Voz 3 00:19 eh Jordi mal

Voz 4 00:21 el presunto asesino del pantano de Susqueda

Voz 5 00:24 queda

Voz 4 00:25 Bona ha programado hoy a gritos swing de su inocencia

Voz 6 00:28 llega con la duda es saber si veo nos ropa Harmony velas así que no sabemos si mañana hará una alineación con el equipo de gala con el de siempre con ese que los niños en el cole se saben ya de carretilla al se saben ya de carretillas

Voz 0827 00:40 no ha pasado nada no se cierran campos queda todo

Voz 7 00:43 papel de borrajas queda todo en papel de borrajas

Voz 8 00:46 al coche nuevo de Fernando Alonso se les sale una tuerca noche

Voz 9 00:48 en el estreno de los entrenamientos en Montmeló

Voz 5 00:51 la cuerda demasiado al futuro reciente recuerda demasiado al futuro reciente que no fue buena podemos cometer errores iban los horrores rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 01:11 o de V unidad de vigilancia y hace dejamos en el informe quinientos XXXVIII así es

Voz 0827 01:22 vi acabamos de escuchar el boletín de las cinco de la tarde cuatro en Canarias todavía no en Galicia con Pablo Morán Pablo Alborán para la Unidad de vigilancia sobre boletines va precisamente nuestra primera vigilancia bueno sobrevoló boletos

Voz 10 01:35 ahí se espera para ahora una rueda de prensa de Matteo Renzi en la que se espera que dimita

Voz 9 01:40 escuchamos el boleto de una escuchamos el boleto de la una

Voz 0827 01:43 el ex primer ministro italiano hay candidatos de hay algún oyente Teresa Colomer por ejemplo que no encuentra en la palabra boleto ninguna acepción que se ajuste a lo que ya conoce como boletín tiene toda la razón la palabra boleto la utilizamos es aquí en la jerga interna ya a veces como es el caso pues intencionadamente o no se nos escapa Teresa se ha sorprendido y eso que ya no es ni Argentina ni paraguaya porque en aquellos países boleto es además una mentira así que en el contexto de lo vigilado podrían pensar que un boleto es un informativo de Fake News

Voz 11 02:15 eh

Voz 12 02:19 con niños triste vivirá Quino

Voz 0827 02:24 la Unidad de Vigilancia del nueve de marzo día después de la gran movilización fe Ministerio una huelga histórica que ha tenido resonancia planetaria incluso interplanetaria nos dice Raúl Martínez

Voz 13 02:35 tenemos la certeza de que el mundo nos estaba mirando que lo que ocurrió ayer en nuestro país se convertía en tema de conversación en muchas planetas en muchos planetas Hebron en muchos países

Voz 0827 02:45 en muchos países que no planetas buena una huelga feminista que es una palabra con la que la ministra de Igualdad no se siente identificada ya lo dijo aquí en la SER por considerar que es mera etiqueta quizás es que no ha leído demasiados libros sobre igualdad o a lo mejor no se ha quedado bien con los conceptos

Voz 14 03:01 yo recomendaría algún libro a las mujeres que quieran formarse

Voz 15 03:04 mira hay larga galardón el de el de el de Nuria por tanto oye pues las mujeres se pueden iniciar con el libro de Nuria no principios no

Voz 14 03:12 principiantes en feminismo no se llama principiantes en feminismo no se llama vez al revés y uno participantes exacto

Voz 0827 03:21 esperemos que haya por lo menos el título lo haya leído en fin mucho más feminista parece la ministra Isabel García Tejerina bueno feminista pero feminista radical donde las haya e confiesa que uno de los objetivos que tiene es eliminar

Voz 16 03:34 el hombre del mundo quiero destacar que este gobierno un gobierno especialmente comprometido con los objetos

Voz 17 03:41 base de Desarrollo sostenible entre los Objetivos de Desarrollo sostenible está

Voz 18 03:46 erradicar el hombre erradicar el hombre en el mundo

Voz 0827 03:50 dan en el mundo árabe bueno de hambre

Voz 18 03:53 no hombre después la ministra de Igualdad quiere cambio

Voz 0827 03:56 el libro de Nuria Varela pero bueno y eso nos pasa a todos ayer por ejemplo no estuve en La Ventana Roberto Sánchez Roberto tú estabas cedido temporalmente a la madrugada de la Cadena SER para presentar un programa además

Voz 19 04:08 inédito el título tampoco lo conocíamos el aventar hace notoria hoy que no está Roberto Sánchez estaría inmerso como está enfermo podría ser pero no no está enfermo ni está de permiso ni de día libre es que Roberto está preparando a esta hora el Hablar por Hablar por hablar

Voz 0827 04:22 el labrar por habrá que hablar pero con las puertas muy abiertas las puertas muy abiertas muy divertida es bueno en fin que lo de ayer fue una impresión de jornada de huelga de millones de mujeres que ya están de vuelta de todo quizás por eso el presidente del Gobierno acuñó el neologismo jornada de vuelta Nerea Aróstegui Mario Suárez lo escucharon

Voz 20 04:40 tengo que decir que me ha impactado su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la vuelta de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho de la nouvelle

Voz 0827 04:50 tras la huelga nosotros tuvimos uno parecido aquí en un desliz podíamos decir onubense

Voz 5 04:58 son las diez

Voz 0827 04:59 varias está en marcha la jornada de huelga la jornada de huelga hay huelga con motivo del Día de la Mujer es bueno en Huelva también hicieron huelga quizás sea contagio presidencial o no en palabras del propio Rajoy lo cual es muy

Voz 21 05:11 simple o que no sea así lo cual pues a lo mejor también es posible o no que Massa

Voz 0827 05:17 porque el presidente la verdad es que ha recibido otra semana de gloria lingüística rozando casi casi lo imposible

Voz 1487 05:24 yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco

Voz 21 05:29 más de lo que pueda si es que eso es poco

Voz 1487 05:31 sí y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 0827 05:37 sí lo imposible es posible ya no es imposible son nuevas frases presidenciales que han generado un nuevo hit de todo por la radio

Voz 1487 05:45 una pensemos lo que pensemos opinamos lo que opinamos sobre las diferentes formas de hacer manera yo puedo asegurarles ustedes que haré todo lo que pueda

Voz 21 06:00 más de lo que pueda si es que eso es posible

Voz 1487 06:03 te haré todo lo posible incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 0827 06:08 no Rajoy a su manera bueno quedan muchas cosas por hacer en materia de igualdad entre ellas alguna en la que mostramos una especie de un especial empeño en esta unidad como la de feminicidio nuestra lengua aunque a veces nos dice Mario Suárez quizás nos pasemos nos lo dice por esto que escucho

Voz 18 06:24 pues que la idea de que haya más mujeres la tiene muy clara

Voz 22 06:30 sí la vida la vida de la vida es muy sacrifica

Voz 0827 06:34 cada la vida de un HF bueno tiene razón nuestro vigilante de momento chef es palabra común en cuanto al género el chef o la Chef la HF pues no la encontramos tampoco la UEFA eh yo creo que arrastra la piel arrastra pero bueno es lo que lo que parece que es escucha no aunque también hay que decir que en francés ex jefe en español de jefe tenemos jefa claro aquí y bueno no lo de momento es sólo una curiosidad de no es que esté proponiendo aquello de feminicidios chef con Serra

Voz 23 07:08 no hablo de también muchos

Voz 9 07:09 a los Oscar sobre las elecciones en Italia con el triunfo

Voz 0827 07:12 movimiento con nombre de Hammam Nos dijo José

Voz 9 07:15 María Izquierdo deshacer al que parece que nos aboca ambos en este siglo XXI que avanzó a grandes troncos hacia un tipo de sociedad impensable hace unas pocas décadas ha ganado un movimiento con nombre de jamón el cinco estrellas con nombre de jamón el cinco estrellas buena

Voz 0827 07:30 ayer Suárez nos dice que el jamón es Cinco Jotas que Cinco Estrellas quizá lo tenga un motel ahora como aquí también se produce mucho jamón a lo mejor hay alguno que lleve ese nombre tan bueno también entra Itu que incluyó alguna pregunta sobre los premios Oscar hizo su ortografía que merece la Lancia de Manuel vale Bona que les recuerda que todo muy bien lo que dijo pero que la palabra Oscar es una palabra llana no es una palabra aguda este es el momento del concurso Oscar lleva tilde es bueno

Voz 19 08:01 tarde o de Óscar Oscar Óscar de Oscar

Voz 0827 08:05 dos de Óscar no

Voz 24 08:07 que los Oscar Óscar que no lleva aquel hombre a ver la estatuilla oyó cómo no va a llevar tilde si lleva cada día hombre recordemos la regla toda palabra aguda toda palabra aguda

Voz 0827 08:21 que no termine en s n

Voz 24 08:24 sí hubo calle batir el de Óscar acaba en RTV va tilde bien la norma perfecta no hagáis niños pero

Voz 0827 08:30 las palabras son llanas esta palabras llanas no es una palabra aguda e Óscar no es una palabra aguda pero os veía dudar mientras se planteaba el tema del acento y es una duda razonable bueno el propio nombre Oscar en español lleva tilde como la hubo inicial no el nombre que bautiza tanto los premios en general como la estatuilla en particular también es verdad que en inglés no en inglés pero en español si además esa palabra ya ha entrado en el diccionario de la Real Academia aunque tenemos que decir que quienes escriben en los medios de comunicación sobre los Oscar de momento no suelen seguir esta norma no es verdad es verdad que hay algunos que lo hacen porque el hashtag no funcionaría también se acentúa sino esto es lo que nos explican pero desde luego no estamos viendo los acentos ni en el Oscar de los premios ni en el Oscar o los Oscar es cuando nos referimos a las estatuilla y luego está el plural no que es los Oscar los Oscar y nos ha Oscares no los Oscar a buena perdón cuando estatuilla que fíjate acceso sino los otros son los premios Oscar verdad acto Óscar Chuck no con a ese final es que sí que funciona en inglés pero no en español bueno a veces no sabemos muy bien qué hacer con nombres o palabras que nos llegan de otros idiomas incluso seguimos pronunciando las en el idioma original en inglés por ejemplo aunque ya esté en Castellón izada si ya están en nuestro diccionario esto por ejemplo nos lo envía Lorena Martínez

Voz 3 09:52 Alemania los socialdemócratas han tenido que aceptar su papel de escuderos de perfil el cine neo viajando en el Side Car viajando en el Side Car con Angela Merkel

Voz 0827 10:03 viajando en el bueno Sidecar como iceberg por ejemplo son palabras de origen inglés pero ya están incluidas hace tiempo en nuestro edificio reincidente que sí sí sí no estaba por cierto no estaban muy de cara pero los grandes no lo sé porque es un acuerdo desde la lucha estaba la moto bueno pues eso que estas palabras se Sidecar hoy CD por ejemplo ya se pronuncia en español

Voz 25 10:27 ni toca Medina arde

Voz 0827 10:29 sí siempre

Voz 25 10:31 el entre

Voz 0827 10:33 la huelga feminista ha oscurecido otros asuntos de estos días como por ejemplo el presunto espionaje de los Mossos SAP periodistas que hoy ha querido hablar Manuel Jabois empleando un verbo que Ángel Andrés Martínez Zamora ya nuestros compañeros de aquí de la acera Marina Fernández y José Manuel Romero desaparece un poquito extraño quiere hablar yo he dejado Boys sobre el supuesto espionaje

Voz 22 10:55 agentes de los Mossos d'Esquadra a organizaciones constitucional allí constitucionalistas a periodistas también

Voz 26 11:02 menos mal que no mencionaron a mí que no mencionaron a mi padre

Voz 0827 11:05 mi propio Jenny prohibiendo el espía ostras por el bien de la lengua podíamos decir menos mal que no me espiaron a mí dice Manuel Bueno el verbo espionaje no existe el verbo correcto es el verbo espiar menos mal que no me espiaron a mí hay una cierta tendencia a alargar palabras innecesariamente Teresa Colomer por ejemplo hay detectado otro caso en Tu cara me suena

Voz 27 11:27 sí yo lo que quería decir soy estoy sorda es lo que llevo estéis sordos tocados la nariz siguen el de este temporal los oídos este los oídos

Voz 0827 11:38 en nota que abonar veinte por el es taponar más que suficiente lo que pasa es que claro si fabricamos el verbo a partir de en taponar pues nos puede salir una cosa como estas y en el mismo programa Teresa cazo también a Manel Fuentes con una palabra que no aparece en el diccionario

Voz 1386 11:53 bueno un catarro o por un problema familiar y luego tiene que sale a cantar en directo con con unas semanas de preparación para ese tema y el último día siempre Kiko y el último día siempre es Kiko pero en este en este caso yo

Voz 0827 12:06 pero que lo fue todo el último día simples catártico hubo un cambio de letra porque la palabra

Voz 24 12:12 Cilic poco a tener un oído muy a la primera ni cuentos

Voz 0827 12:17 llamarlo fue en la primera acepción de la palabra eh que produjo catarsis que es esa liberación interior suscitada por una experiencia vital profunda como es el último programa de Tu cara me suena esperemos que no fuera en la segunda acepción porque catártico es también la limpieza que produce un médico lamento purgan eh a los que debas por la pata abajo suena como nuestros vigilantes les va a la caza mayor ya hemos metido algunos grandes pero también alguno como Gabriel Martínez pilló ayer mismo a Javier Bardem con una conjugación regular de un verbo irregular aquellos que se mete una raya de cocaína están financiando a estos hijos de perra tú te metes una raya de cocaína el estás dando dinero a estos tipos que matan abusan y cuelgan en los puentes ideó Jan ideó Goya a gente en las calles de México de Egoyan eh bueno recordamos nos recuerda nuestro vigilante que el verbo degollar es irregular estos hijos de perra de huella

Voz 28 13:14 no de Egoyan esto hubiera sido lo correcto

Voz 0827 13:21 vamos con algunas correcciones más una sobre toponimia Pablo Pérez no recuerda que los pimientos de su pueblo el pueblo de Pepe Domingo Castaño por ejemplo son pimientos de Padrón no del padrón Ciuden un referéndum de autodeterminación

Voz 30 13:36 es un poco la independencia del padrón el dependencia del padrón a veces sí a veces no el referéndum también a veces

Voz 0827 13:43 sí a veces non el juego de palabras entiende perfectamente pero tiene razón sería la independencia de Padrón y no la independencia del padrón y Miguel Ángel Royo cree que en Televisión Española no usaron el correcto gentilicio para Gerona o Girona

Voz 16 13:58 Augusto verlo está más alto

Voz 10 14:02 embalse de Boadella en la comarca Gironès comarca Gironès ha del Ampurdán no ha crecido tanto según los observadores

Voz 0827 14:09 la comarca Geron en esa bueno nuestro vigilante cree que es gerundense tiene toda la razón aunque amigo hay otro gentilicio que sí que registra el diccionario que es Gironès o Gironès a aunque son gentilicio es en desuso

Voz 9 14:23 pues mucho de Bale recibe Conesa no

Voz 0827 14:26 eso es generosa en ningún caso pero giró en esa o Gironès sí que está y es más ambos gentilicio entraron en el mismo año en mil ochocientos tres pero del que ahora está en desuso Gironès tenemos noticias desde el diccionario de Nebrija a finales del siglo XV es decir que es anterior todavía pero ahora ya está en desuso y en todo caso subrayamos Roberto Jeroen es objeto en esa de momento no están ni se les espera Marta Zamora también cree que tras tocamos el nombre de una localidad en este caso una localidad de ficción contábamos ayer algunos rodajes de series paralizadas por la huelga dijimos esto y con información del sindicato de actores y actrices por la mañana se han detenido tres rodajes de series Acacias treinta y ocho el seca Beto de Puente Viesgo El secreto de Puente Viejo de Puente Viejo vea ni Amar es para siempre es el secreto de Puente Viejo ese es el nombre de la serie y Pablo Pérez dice que siguiendo con la caza mayor pues invita de nuevo a Manel Fuentes en este caso cuando estuvo aquí en La Ventana por situar Nueva Zelanda en Australia

Voz 1386 15:31 muchos recurso energético ya hay un libro imprescindible que estaba en el mundo en dos mil cincuenta donde ahí sí apunta como uno de los sitios más magníficos para ir a vivir Australian o concretamente no Nueva Zelanda Australia o concretamente no Nueva Zelanda yo creo que sería otro otro destino que miraría

Voz 0827 15:49 la frase es confusa creemos que quería concretar en vez de en Australia Nueva Zelanda pero en todo caso sí que será entender que Nueva Zelanda pertenece a Australia Hinault no esto es lo que nos quiere aclara nuestro vigilantes son países vecinos pero en Nueva Zelanda es un país independiente sobre números y medidas tenemos alguna vigilancia a Juanfran López por ejemplo nos envía esta información sobre un acuario que sea inaugurado aquí en la Comunidad de Madrid cuyo volumen de agua medimos

Voz 9 16:24 en metros cuadrados este verano el conocido como Atlantis Aquarium abrirá sus puertas con un tanque de sí Miquel de tortugas marinas un pingüe binario niega Reed oficial y un tanque de tiburones mil setecientos metros cuadrados de agua de mil setecientos metros cuadrados de agua hasta luego obra

Voz 0827 16:40 mil setecientos metros cuadrados de agua además al concretar que es de agua pues ese subraya la equivocación suponen nuestro vigilante que nos referimos a metros cúbicos que es como se miden los volúmenes e lo curioso es que fue a comprobar el dato por si fuese a lo mejor eso las perjuicio del tanque o la de una piscina Hinault el volumen de agua contenida y resulta que en la web del diario El País hablaba de un tanque de un millón setecientos mil litros de Tiburón Mario Suárez le parece raro decir que alguien tiene un nudo en el estómago nos lo hice esto que escucho en El Larguero hablando de la muerte del funeral de Quini Malú Preciado lo es hasta físicamente sólo de voz la familia de

Voz 19 17:28 ni ayer te lo contaban en la verdad uno llega al tanatorio

Voz 32 17:32 con un nudo en el estómago nudo en el estómago

Voz 0827 17:37 así se ponen un sitio para no molestar no duda en el estómago la verdad es que como inmigrante tengo que decir que tampoco me suena tan mal no me suena tan raro pero sí que es verdad que el nudo por excelencia cuando hablamos de congoja es el nudo en la garganta también se te puede revolver el estómago pero eso es para algo que nos causa versión repugnancia o antipatía y desde luego no era el caso no pero ya digo tampoco me resulta tan extraño lo en lo del nudo en el estómago menos salvación tiene esta otra expresión él mismo vigilante él mismo espacio vigilado El Larguero

Voz 34 18:09 bueno vamos a echar el broche bueno vamos a echar el broche a todo lo que hemos hecho hoy en

Voz 0827 18:14 aquí parece claro el cruce entre echar el cierre o poner el broche al programa pues se quedó en ese echar el broche Teresa Colomer también pide que vigilé hemos esto que dijo la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría y que se coló en la tertulia de cómicos de A vivir que son dos días es si la vicepresidenta se lo permite

Voz 18 18:32 el Gobierno no va a permitir que se use un suelo público para que el señor Puigdemont viva de gratis viva de gratis en Bruselas

Voz 0827 18:40 sí pero parece que lo prohíba de gratis rompen el día tampoco en esto para que no Puigdemont viva de gratis hasta Javier del Pino parece sorprenderse con la expresión como también se sorprendió nuestra vigilante vivir de gratis es un cruce también entre vivir de balde vivir gratis que sería la expresión directa e es una expresión que la Fundéu esto de vivir de gratis considera que se debe evitar en la lengua culta ya una vicepresidenta el Gobierno sobre todo cuando hace declaraciones habría que exigir será pero bueno voy a poner broche de oro a estas vigilancias de frases hechas con una propia que me pilló Pablo Fernández ganó en la pasada unidad de vigilancia Iker recojo con sumo gusto gustillo el otro día y me dijo Jesús oye que la miel pura debe gasta muy buena de bueno ya lo aprobaremos le ha sacado gustillo que ha sacado gustillo Jesús Oria aparece en la Unidad de Vigilancia le ha sacado gustillo dijo que está mal buena o Pablo dice que sería más correcto decir que le ha cogido el gusto a coger el vamos pilló algo no pasa lo mismo que con la anterior fase hombre tampoco está tan mal tan mal pero bueno es verdad que lo normal es cogerle el gusto o el gustito es algo

Voz 1487 19:48 a Ana

Voz 35 19:52 eh

Voz 1487 19:54 eso eh

Voz 0827 19:59 es otra confusión en una frase Felipe Serrano nos contó hace unos días aquí en La Ventana anécdotas sobre el hotel Ritz un hotel en el que él trabajó siendo más joven el hotel que echa el cierre temporalmente para ser reformado nos habló de un ilustre clientes del que canta de Frank Sinatra que vino a Madrid actuar al estadio Santiago Bernabéu es muy grande y que no consiguió llenar Felipe dice algo que Rafael Urturi cree que no era precisamente lo que quería decir

Voz 34 20:28 los propios empleados del hotel fueron invitados al concierto en el Bernabéu un poco para hacer hueco un poco para hacer hueco porque no porque no se llenaba bueno lo mejor

Voz 0827 20:37 fueron invitados para hacer hueco en el hotel que se quedaría vacío porque para el estadio alguien sería para rellenar los huecos que no había conseguido rellenar Frank Sinatra con la venta de entradas no para hacer hueco como se dijo íbamos acabando ayer las mujeres españolas celebrando de forma espectacular una fecha que se celebra en todo el mundo aunque las mujeres españolas tienen un ocho de marzo particular el día de un remoto mil novecientos diez en el que la ley les abrió definitivamente y sin ningún tipo de cortapisa las puertas de la universidad y claro las mujeres españolas todas ocupar las aulas pudieron ejercer después nuevos oficios que hubo que nombrar en femenino Marta Valderrama nos lo cuenta

Voz 1473 21:31 el ocho de marzo de mil novecientos diez se emitió un decreto que permitió acceder a las mujeres a la universidad pero hacía cuarenta años que las mujeres estudiaban pese a que intentaron impedírselo prohibiendo les el acceso a la enseñanza superior la llegada de las mujeres feminicidio oficios que la Academia ya había feminista de mil setecientos ochenta aunque no eran abogadas sino las mujeres de los abogados ni médicas sino a las mujeres de los médicos ni sargento sino las mujeres de los sargentos así fue hasta que en mil novecientos veinticinco empezaron realmente a ejercer estas procesiones según el Diccionario aunque un año antes Clara Campoamor y Victoria Kent licencia Abarth como abogadas la acepción de abogada como mujer del abogado ha desaparecido pero permanecen muchas otras como médica ministro la concejala capitana catedráticas Argenta presidenta peluca negra e gala muchos pensarán que estos son cosas de hace siglo y medio pero no en mil novecientos noventa y dos cuando Isabel Blas recogió su titulo de periodista no era licenciada sino licenciado una letra que tardaron tres años en cambiar esperemos que para todos los cambios que ser reclamaron ayer tardemos

Voz 5 22:48 un poco

Voz 0827 22:54 Isabel Blas es para no echar gota desde luego eh oiga qué quiero ser licenciada en vez de licenciado tres años tardó en la Universidad Complutense y el Ministerio de Educación en resolver esa pequeña cosa bueno esperemos no tardaron en resolver cosas que ya no se pueden retrasar más

Voz 21 23:08 yo ya me voy piano señoras señores si me lo permiten

Voz 1487 23:12 me voy a ir pues

Voz 28 23:14 es un poquillo cansado gracias recordamos la dirección de correo que es de V arroba Cadena Ser punto com y ya saben si en algo nos hemos equivocado que seguro