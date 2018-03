Escáner Hora 25 Deportes (09/03/2018)

Voz 0919 00:00 yo ya en el escáner Álvaro Benito buenas tardes hola buenas tardes Gallego

Voz 0104 00:10 el Julen Guerrero o la surge muy buenas tardes

Voz 0919 00:13 el líder visita al colista parece un mercenario fáciles se Málaga Barcelona no

Voz 2 00:19 bueno en teoría así aunque es cierto que el Málaga las últimas temporadas pues es quizá el equipo que más la complica o al al Barça no donde ha conseguido varios empates incluso pues a cero cero no al base Le costaba el el poder meterle goles al al Málaga pero también es cierto que el Málaga no es el de los últimos años y se elevan acabando las oportunidades la es que no ve veo o no creo que Valverde haga rotaciones pensando en el Chelsea han tenido una semana buena pues limpia sin partidos han podido descansar entre semana yo creo que vaya a por todas Le veo a Valverde con muchas ganas de sentenciar la Liga la verdad incluso te diría que más que ir a por la Champions

Voz 0104 00:53 sí bueno yo creo que quizá me te algún cambio Valverde no ha salido repetir el once o por lo menos muchos jugadores de ese once titular pero priori es un partido más asequible y sobre todo que creo que que la Liga la tiene bastante bien bastante segura por decirlo pues la distancia que tiene con los perseguidores y que tiene un rival durísimo en el la semana siguiente con el Chelsea no bueno vamos a ver porque porque ya te digo que cuando hemos esperado rotaciones sabes de esas repetido once y aunque ya entramos en una fase del campeonato donde donde los esfuerzos empiezan a notar

Voz 0919 01:27 el Zenit Buruaga el Eibar de Mendilibar que lo está haciendo genial como suele hacerlo últimamente Madrid que viene de lo de París que Peraita

Voz 0104 01:36 partido difícil porque el Eibar ahí tiene muy clarito a lo que juega es un equipo que juega muy directo te roba mucho balón en campo contrario te te eso te lleva a un a un estrés constante en cuanto a lo defensivo pero bueno el Real Madrid yo creo que tiene claro cuál es su foco de atención de aquí a final de temporada y aunque no se debe despistar mucho en Liga lo lo importante es lo que venga a partir de cuartos de final

Voz 2 01:57 bueno he en principio creo que toca rotaciones el Madrid y fíjate que Rijkaard rotaciones no Isco Kroos Bale es posible que Modric o sea que que bueno pues eh el Real Madrid imagínate que sale casi casi con bueno pues con titulares no que que bueno pues en en Champions no han podido jugar la edad es que es posible que el ligada en Madrid pues ya no esté jugando mucho y creo que que bueno pues llega el título para ellos es imposible pero sí es cierto que quieren estar bien para la Champions para la siguiente eliminatoria hay que quiera jugar bien o que el que quiera jugar en Champions lo tiene hacer viene liga con lo cual bueno pues el que salga pasaría por toda sí es cierto es un partido incómodo que tienes que pone término de trabajo que tienes que adaptarte al campo y a la forma de jugar del Eibar pero evidentemente el Madrid pues va va ir con todos y con este estos jugadores que ahora mismo no ha podido jugar pero que son titularísimo

Voz 0919 02:45 Atlético de Madrid en el Metropolitano de nuevo sin Oblak con un portero de veintidós años que curioso esto en el Atleti

Voz 2 02:53 sí fíjate en no ya esperando como bueno pues tener minutos y tener continuidad de culto guiándose base les hablar pues bueno pues son cosas supo que sucede no es cierto que para chaval pues es una gran oportunidad de además de todos de conocerle no deber bueno pues que que preparación tiene y si está capacitado para jugar en el Atlético Madrid hombre sin duda es uno de los

Voz 0104 03:11 pero los que dominan no en en el planeta fútbol y uno de los llamados a dominar en la siguiente década pero aun así el Atlético de Madrid es un equipo que tiene pocas grietas no se suele notar demasiado que cambien nombre por otro es cierto que es un puesto muy específico pero yo le veo también muy sólido el Atlético de Madrid ha perdido sólo dos partidos en Liga y el segundo fue el otro día contra contra el Barcelona secretamente da muestra de de la solidez del buen hacer que lleva al Atlético de Madrid en Liga no que yo creo ver un poquito eclipsado por por por el Barcelona que sí que está teniendo números espectaculares pero si no estaría o líder o peleando al líder en la Liga

Voz 2 03:55 el Atlético Mari quizá contra Alfa cuenta al Barça fallo algo no es ético más decidido con más personalidad es posible pero para mí sigue estando en su mejor momento la temporada hay bueno voy a pesar de que es una gran oportunidad para decirte que está cuando en Europa pues bueno veo complicado que que el Celta pueda sacar algo positivo en el Guada a pesar de que el solo pues puede hacer alguna

Voz 0919 04:15 terminamos con el gran partido de mañana en el Pizjuán Sevilla Valencia es un partido de Champions y la Champions una tiene más acertado comenta

Voz 2 04:22 sí es cierto quizá pues el partido de más hayan juego de de la jornada no el Valencia quiere coger el testigo el Sevilla de los últimos años no y robarle ese cuarto puesto que da acceso a la Champions hiciera la posibilidad de sentenciar lo no con Sevilla quita pensando más en el partido de Champions frente al Manchester que para ellos es un partido histórico el poder acceder a los cuartos de final pero bueno incluso para al set para el Valencia es que el empate les sirve no con lo cual no tiene que arriesgar y bueno creo que es un partido una situación que ellos manejan bien creo que el Valencia

Voz 3 04:51 la oportunidad de sentenciar esa cuarta plaza y estoy Valencia quedaría inalcanzable para de serie alcanzaría su objetivo no los educación para los dos el Sevilla Systems y sobre todo seria engancharse disfrutan de toda la vida

Voz 0104 05:08 en el mundo a los de Marcelino de aquí a final de temporada y al Valencia

Voz 3 05:13 activar Peque le vale el empate no los empates seguidos en una brecha muy importante pero va a ser todos los partidos más bonitos del este conmocionado