Hora 25 Deportes: Alonso cierra Montmeló con sensación agridulce (09/03/2018)

Voz 1 00:00 eh veinticinco Deportes con sus

Voz 0919 00:13 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al programa el McLaren de Fernando Alonso comenzó los test de pretemporada en el circuito de Montmeló teniendo una avería en una rueda trasera había sido una tuerca en mal estado días después tuvo un problema eléctrico que le hizo parar cuando llevaba poco a vueltas en uno de los días de probaturas luego tuvo un problema con la refrigeración del motor que también le impidió desarrollar el coche esta mañana ha tenido una fuga de aceite que también ha hecho que la grúa tuviera que recogerá Mclaren en mitad del circuito y devolverlo a boxes pavos que todo pintaba fatal bueno pues atención porque esta tarde la última de pruebas en Montmeló el Mc Laren de Fernando Alonso ha hecho el segundo mejor tiempo sólo por detrás del Ferrari de Kimi Raikkonen creo que es una noticia para abrir el programa Manu Franco diario As cadena SER imperio del monopolio de la Fórmula uno buenas tardes

Voz 1385 01:13 muy buenas tardes Gallego ha visto eh la sorpresa que temporada en la Fórmula uno y críe sí bueno podía haber sido incluso mejor porque justo después de esa vuelta a los ocho otra mejore en vez de nuevo diecisiete siete en unos dieciséis cinco lo que pasa es que no ha hecho faltando una chica yo creo que ha sido capaz de hacerlo a propósito para dar una una sorpresa a todos los periodistas sobre todos los italianos que en ese momento los ha empezado a sonar el teléfono móvil a todos para que cambiara las clónicas pero finalmente el mejor tiempo Raikkonen segundo Alonso tercero Carlos Sainz las cosas hay que decirlas también claramente no es para tanto Mies está la cosa tan mal como parecía ni tampoco también como ese segundo puesto de Fernando Alonso lo más no

Voz 2 01:54 lo sería que llevase Australia y estuviera luchando por el quinto sexto séptimo puesto el hecho de que Ferrari vaya por delante de mí

Voz 0919 02:04 CD es la gran favorita ha habido un retroceso en la balas plateadas no

Voz 1385 02:09 bueno en realidad es que no no mostró todas sus cartas porque hay que decir que el tiempo de Raikkonen igual que si Alonso cualquier que te Ricardo con el Bull lo ha hecho con los neumáticos súper blandos que sólo neumáticos que son pues percaté un segundo más rápidos que los que lo ha hecho botas Luis Hamilton así que como te digo en cuanto a consistencia en cuanto a velocidad y en cuanto a las simulaciones de carrera parece que Mercedes sigue estando un poquito por delante del resto de Red Bull sobre todo y también de Ferrari

Voz 0919 02:38 bueno el caso es que Fernando Alonso cierra los test por lo menos con una sonrisa ya no llueve tanto hoy segundo mejor tiempo para Alonso tercero para Carlos I Manuel muchas gracias un abrazo

Voz 2 02:50 un abrazo muy grande esta la tarde también tiene

Voz 0919 02:52 Euroliga de baloncesto ya ha empezado mal porque el Unicaja perdido con el CSKA de Moscú ciento uno setenta y seis luego va a jugar el Barça con el Estrella Roja y la tarde tiene fútbol porque dentro de veintisiete minutos arranca la jornada de Liga en Primera División con el partido que juegan el Girona y el Deportivo de la Coruña el Girona evidentemente pensando en Europa el Deportivo de la Coruña declare en sido buscando la primera victoria del entrenador holandés en puesto de descenso novedades cómo salen los equipos que ambiente tenemos selle Victorio buenas tardes

Voz 3 03:20 qué tal Jesús pues si partido de polos opuestos con un Girona que lleva cinco victorias consecutivas de local sueña con pasar la noche en la sexta posición y un Depor que sólo ha sumado un punto en sus últimos ocho desplazamientos y aspira a salir del descenso dos cambios en el once declaren

Voz 1038 03:33 Sidor Rubén regresa a la portería por el sancionado

Voz 3 03:36 no van Mosquera ocupa un lugar en el rombo en el centro del campo el Girona una sola novedad Mojica en el carril izquierdo por planas que está lesionado ya calienta los dos equipos sobre el césped esto arranca a las nueve con temperatura fresca pero soportable hiló dirige Undiano Mallenco

Voz 1243 03:51 tras noticias de la tarde Guardiola ha sido sancionado con una multa de veinte mil libras esterlinas por la Federación Inglesa por llevar el lazo amarillo en los partidos de la Premier

Voz 0919 04:05 y luego se sigue hablando de Neymar hoy en las portadas de la así del Mundo Deportivo que Si quiere volver a España al Barça al Madrid cualquiera sabe lo que va a pasar con Neymar el año que viene pero el or mensajes Se habla de ello

Voz 4 04:18 todos pues medidas que no quiero darle más no quiero al de Aimar ya lo he dicho en más de una ocasión que el Madrid no es un club para animar ese tipo de jugadores no tiene cabida en el Real

Voz 5 04:31 Adri dependiente de la desde el dinero se que queda la cosa ya que que no se entonces no estoy capitaliza es no va a echar

Voz 4 04:50 porque a la raza humana que que de verdad que usted nos está destrozando la vida

Voz 1243 04:58 un beso fuerte el capitalismo dejad vuestros mensajes venga

Voz 8 05:57 empezamos

Voz 1243 06:09 buena jornada de partidos mañana sábado a las nueve menos cuarto en La Rosaleda juegan el colista líder Málaga Barça novedades en el equipo de Valverde que ha entrenado esta tarde y ha dado rueda de

Voz 0919 06:20 esa lista de convocados él sin Gurría Santi vaya buenas tardes qué tal buenas tardes se quedan fuera

Voz 9 06:25 son Andrés Iniesta Nelson se me doy Denis Suárez y por decisión técnica Jerry Mina ha dicho Valverde que el de mañana no es un partido para hacer pruebas que no esperemos mucho las rotaciones ha sido una rueda de prensa en la que se ha hablado poco del Málaga mucho el Chelsea mucho de otros aspectos Valverde no ha descartado del todo a Iniesta para el partido de Champions de momento está

Voz 1243 06:47 pues porque moviéndose viéndose haciendo las cosas sin molestias es pronto para poder adelantar Si Si pudiera estar disponible para la semana que viene en cualquier caso tenemos jugadores no similares porque hacia la III es los pues muchas veces único pero jugadores que tienen un perfil un poco parecido

Voz 9 07:06 dos apuntes más enclave Barça hoy Mundo Deportivo publicaba que Neymar a perdí ha pedido volver ha dicho Valverde que son elucubraciones sobre otro brasileño Arthur el acuerdo es total con el gremio según nos confirma el entorno del jugador el Barça quiere activarlo a partir de julio por temas económicos pero el acuerdo existe llegará en enero de dos mil diecinueve

Voz 0919 07:24 colista el Málaga que no ha ganado todavía con su nuevo entrenador Justo Rodríguez cómo se presenta para partido hola hola

Voz 1259 07:30 buenas tardes su con dos novedades la mesa SES el belga les tiene que sustituyen a Juan bien Georgia Borja Bastón en la lista de dieciocho convocados para este partido del colista con trece puntos hijo se González su técnico que siguió insistiendo que todavía hay opciones de conseguir la permanencia pero el rival no es el más adecuado no perdió todavía y el Málaga lleva seis derrotas consecutivas con el nuevo entrenador José Gómez

Voz 1243 07:54 ocho y treinta y XXXVII Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 07:56 es en la SER

Voz 0919 08:58 vaya partido mañana cuatro y cuarto en el Pizjuán Sevilla Valencia los dos peleando por la cuarta plaza puesto de Champions lo tiene mucho más cerca el Valencia pero el Sevilla tiene todavía opciones gran partido de nuestra Liga novedades del equipo de Monte la Fran ronquido buenas tardes hola Gallego una principalmente Nava

Voz 0700 09:16 has Jesús Navas el lateral derecho que se inventó hay que está haciendo un pedazo de temporada a las órdenes del italiano no va a estar mañana y tampoco va a estar lo ha confirmado el club frente al Manchester United en Old Trafford así que principal baja de Sevilla que modifica la defensa que puede destinar a ese puesto al mercado o que incluso da opciones al Aaiún mañana para que juegue el mexicano y mercados sea central junto al inglés ya que El Aaiún no puede jugar en competición europea pero esa es la gran novedad hoy ha ensayado también con Nolito en lugar de Correa en el centro del campo ya ha dado una rueda de prensa en la que se ha deshecho en piropos Alba

Voz 0801 09:54 la escuadra multó con Pato no es bueno es un equipo muy compacto un equipo que es

Voz 15 09:59 es muy unida y un equipo que está muy bien organiza organizado que trabaja muy bien

Voz 1243 10:05 en tiene muchísima paciencia para

Voz 15 10:07 para pásalo un equipazo que ha hecho Marcelino

Voz 0919 10:10 los restos de Valencia de la pasada temporada hay algunos refuerzo

Voz 1243 10:13 qué le han salido bien si mañana gana Carlo Martínez

Voz 0919 10:17 el Valencia acaricia la Champions buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas

Voz 0341 10:21 sí prácticamente la dejaría sentenciada porque serían once puntos de ventaja si consigue la victoria diecinueve convocados porque ese retiró del último entrenamiento Gayá con unas molestias musculares y por eso se ha llevado uno más en el viaje a Sevilla solamente se queda fuera por lesión Santi Mina hay por decisión técnica Nacho Vidal y Nemanja máximo Beach con esa diferencia de ocho puntos actualmente aquí se considera en Valencia que un empate sería un buen resultado le preguntábamos esta mañana Marcelino Si él firmaría de antemano

Voz 16 10:49 pero no vamos a ganar porque queremos competir al alto nivel jugamos contra un equipo Champions nosotros queremos serlo ellos lo son el partido es bonito y nuestra intención es ir allí a ganarlo

Voz 0919 11:04 gran partido mañana cuatro y cuarto el primero del sábado se juega la una en Ipurua Eibar Real Madrid hoy ha dado rueda

Voz 17 11:11 la prensa Zinedine Zidane después de la gran clasificación en Champions ante el París Saint Germaine hablando de Bale ídem

Voz 1038 11:19 Benzema Antón Meana estado con la Antón bueno estar sobre todo de Benzema que tal Gallego cómo estás buenas tardes Benzema está en la lista de convocados a te cuento los que han viajado a Euskadi ya está el equipo en Bilbao para dormir en el hotel Carlton pero esto nos ha preguntado hoy Zidane a nosotros en la conferencia de prensa en Valdebebas

Voz 18 11:35 que no nos guste Benzema no le gusta el fútbol sea el que es futbolero le tiene que gustar Benzema luego te pregunta actriz porque no lo hago normalmente pero ahora me tiene que contestar vale te gusta Benzema como jugador de fútbol sino mejoras si como delantero cuando los demás Morata el año pasado entonces vale es tu opinión pero pero tú me me ha contestado que es lo podré pero sí que merece estar aquí

Voz 1243 12:03 bueno está contestó como aquí contestar con el divorcio con contundencia por está convocado evidentemente Benzema porque se quedan fuera los de siempre es decir a Rafa Vallejo Llorente Ceballos Mayoral y Luca el equipo como te digo ya está en Bilbao mañana partido a la una pendiente sobre todo de que Bale juegue arriba después de haber sido suplente el otro día

Voz 0919 12:23 París y el Eibar tiene XXXIX puntos Si gana mañana al Madrid se pone con cuarenta y dos estaría en puestos de Europa League Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 19 12:33 hola qué tal Gallego muy buenas pues imagínate cómo está la localidad armera se han agotado todas las entradas para el partido de mañana va a afrontar el

Voz 1825 12:39 pero Mendilíbar sin plan especial es decir va a hacer lo que hasta ahora le ha funcionado por lesión sin Orellana sin Sergi Enrich Issing Fran Rico ICOM Pedro León ocupando el puesto del chileno que está lesionado y cuando será preguntado a José Luis Mendilíbar por Zidane que decía que si perdía mañana frente al Eibar otra vez iba a ser el PP el peor entrenador del mundo pues echa un capote pero en ese capote ha dado un importante a la prensa mira escucha

Voz 20 13:06 veis mucho al día de un día otro antes sólo podemos hacer absolutamente nada día somos muy malos pero si no tenéis término medio ni es muy objetivo salen a la debía pronunciarnos decís ponéis lo que tiene que poner ya está sí si es verdad bien si no me da igual estoy no esté

Voz 0919 13:23 a nosotros nos encanta Mendilibar en cualquier caso y mañana también a las seis y media Getafe Levante de lo más interesante de la jornada hablamos como todos los viernes

Voz 1243 13:31 pues en el escáner yo hoy en el escáner Álvaro Benito buenas tardes

Voz 0104 13:43 estaré Gaye Julen Guerrero

Voz 1243 13:45 las qué tal el líder visita al colista parece un escenario fáciles en Málaga Barcelona no

Voz 0801 13:52 bueno en teoría así aunque es cierto que el Málaga las últimas temporadas pues es quizás

Voz 1038 13:56 el equipo que más la complicado al al Barça no

Voz 0801 13:58 consiguió varios empates incluso pues a cero cero no al Baça le costaba al el poder meter goles al al Málaga pero también es cierto que el Málaga no es el de los últimos años y se elevan acabando las oportunidades que no veo o no creo que Valverde haga rotaciones pensando en el Chelsea han tenido una semana bueno pues limpia sin partidos han podido descansar entre semana yo creo que vaya a por todas le veo a Valverde con muchas ganas de sentenciar la Liga la verdad incluso te diría que más que ir a por la Champions sí bueno yo creo que quizá

Voz 0104 14:28 me está algún cambio Valverde no sea sólido repetir el once o por lo menos muchos jugadores de ese once titular pero a priori es un partido más asequible y sobretodo que creo que que la Liga la tiene bastante bien bastante segura por decirlo pues la distancia que tiene con los perseguidores sí que tiene un rival durísimo en el la semana siguiente con el Chelsea no bueno vamos a ver porque porque ya te digo que cuando hemos esperado rotaciones sabes de esas repetido once y aunque ya entramos en una fase del campeonato donde donde los esfuerzos empiezan a notar

Voz 1243 15:00 ahí va el Real Madrid Zenit Buruaga el Eibar de Mendilibar que lo está haciendo genial como suele hacerlo últimamente y en Madrid que viene de lo de París que Fellay

Voz 0104 15:09 partido difícil porque el Eibar ahí tiene muy clarito a lo que juega es un equipo que te juega muy directo te roba mucho balón en campo contrario te te eso te lleva a un estrés constante en cuanto a lo defensivo pero bueno

Voz 0801 15:20 eh

Voz 0104 15:21 el Real Madrid y yo creo que tiene claro cuál es su foco de atención de aquí a final de temporada y aunque no se debe despistar mucho en Liga lo lo importante es lo que venga a partir de cuartos de final

Voz 0801 15:30 bueno en principio creo que toca con rotaciones el Madrid y fíjate que de rotaciones no Isco Kroos Bale es posible que Modric osea que que bueno pues el Real Madrid imagínate que sale casi casi con bueno pues con titulares no que que bueno pues en en Champions pero no han podido jugar la las que es posible que liga al Madrid pues ya no esté jugando mucho yo creo que que oro pues llegadas al título para ellos es imposible pero sí es lo que quieren estar bien para la Champions para la siguiente eliminatoria y el que quiera jugar bien o que el que quiera jugar en Champions lo tiene que hacer bien en Liga con lo cual bueno pues el que salga pasaría por toda sí es cierto es un partido incómodo que tienes que poner término de trabajo que tienes que adaptarte al campo y a la forma de jugar del Eibar pero evidentemente el Madrid pues va Mike con todos y con este estos jugadores que ahora mismo no ha podido jugar pero que son titulará Atleti

Voz 0919 16:18 lo de Madrid Celta en el Metropolitano de no

Voz 0801 16:21 luego sin Oblak con un portero de veintidós años que curioso esto

Voz 1243 16:25 en Atleti fíjate no Moyá esperando

Voz 0801 16:27 yo como bueno pues tener minutos de tener continuidad de culto cuando se base les en hablar pues bueno pues son cosas que sucede no es cierto que para chaval pues es una gran oportunidad de además de todos de conocerle no deber bueno pues que que preparación tiene y si está capacitado para jugar en el Atlético de Madrid hombres

Voz 0104 16:43 dudas uno de los porteros que dominan no en el planeta fútbol uno de los llamados a dominar en la siguiente década pero aún así el Atlético de Madrid es un equipo que tiene pocas grietas no se suele notar demasiado que cambie su nombre por otro es cierto que es un puesto muy específico pero yo le veo también muy sólido el ático Madrid ha perdido sólo dos partidos en Liga y el segundo fue el otro día contra contra el Barcelona sigue también te da muestra de de la solidez del buen hacer que lleva a la que con Madrid en Liga no que yo creo que un poquito eclipsado por por por el Barcelona que sí que está teniendo números espectaculares pero si no estaría colíder o peleando la Liga

Voz 0801 17:28 Atlético Madrid quizá contra Alpha contra el Barça fallo algo no es un ático más decidido con más personalidad es posible pero para mí sigue estando en su mejor momento la temporada hay bueno a pesar de que es una gran oportunidad para decirte que está jugando en Europa pues bueno veo complicado que que el Celta pueda sacar algo positivo en el Wanda a pesar de que el solo pues puede hacer aumentar

Voz 1243 17:48 miramos con el gran partido de mañana en el Pizjuán Sevilla Valencia es un partido de Champions y la Champions una tiene más acertado

Voz 0801 17:55 sí es cierto quizá pues el partido donde más hay en juego de de la jornada no el Valencia quiere coger el testigo del Sevilla de los últimos años no y robarle ese cuarto puesto que da acceso a la Champions y de sentenciar lo no con Sevilla quizá pensando más en el patio de Champions frente al Manchester que para ellos es un partido histórico Ettore de hacer a los cuartos de final lo bueno incluso para el set para el Valencia es que el empate les sirve no con lo cual no tiene que arriesgar y bueno creo que su partido una situación que ellos manejan bien

Voz 21 18:24 lo que el Valencia tirazo señala que sentenciar esa cuarta plaza la el Valencia quedaría inalcanzable para padres Sevilla y Valencia alcanzaría su objetivo no

Voz 0104 18:39 Gere engancharse depende toda la presión del mundo a los de Marcelino de aquí a final

Voz 0801 18:44 temporada y al Valencia incluso durante

Voz 21 18:46 qué tal le vale el empate no uno empate el hace una brecha muy importante pero hacer todos los flujos Partido Laborista Álvaro Benito un abrazo placer como siempre Julen Guerrero muchas gracias hasta la próxima

Voz 1243 19:04 no sé si soy aficionados a la serie el patrón del furgón ayer presentó Rubiales sus avales hoy Meana los ha presentado Larrea si iba ganando por ahora por goleada setenta avales ayer presentó treinta y cuatro Rubiales que dice que tiene ochenta y siete aunque las cuentas no salen falta un mes para saber quién es presidente de la Federación pero hoy Larrea han presentado setenta avales de todos los estamentos del fútbol español ya verás como al final sale la cuenta yo creo que sí favorito ahora mismo Juan Luis Larrea para mí también

Voz 1243 20:16 el fútbol internacional nos fijamos en los mejores partidos del fin de semana que tenemos por delante José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buena gallego reflejamos veinte mil libras de multa a Pep Guardiola

Voz 1038 20:27 por el lazo amarillo por su posicionamiento político que está prohibido la Premier League así es que sancionado Pep Guardiola que vamos a tener que esperar hasta el lunes para verle jugar porque juega el Manchester City el líder de la Premier ante el Stoke el lunes a las nueve la noche le quedan cuatro victorias para ganar la Premier League gallegos

Voz 1243 20:44 en abril puede ser en abril campeón hay un siete el siete de abril hay un Manchester City Manchester United en el que puede ganar la Premier League Pep Guardiola abrazar a Mourinho sin lograr Mourinho

Voz 1038 20:56 tiene mañana el gran partido de la jornada internacional a la una y media Manchester United Liverpool el gran clásico del fútbol inglés ese un vuelo tremendo por la segunda plaza aportará tiene dos puntos más el United un partido importante para Mourinho y los suyos porque luego el martes tiene en el duelo ante el Sevilla de Champions a las seis y media es el partido el rival del Barcelona Chelsea Crystal Palace sin margen de error los de Conthe que están fuera de puestos Champions a cinco del Tottenham el podrán juega el domingo a las cinco de la tarde a ver si se lame las heridas después de la eliminatoria ante la Juventus en la seria va a ser una jornada muy especial gallego hoy ya está en juego el Roma Torino la Roma tiene que jugar el próximo martes ante el Shakhtar darle la vuelta a la eliminatoria de Champions que perdió a uno en la ida por ahora cero cero a los tres minutos de juego pero sobre todo va a ser una jornada especial porque al alto Media el domingo hay un Fiorentina evento que va a ser el partido homenaje partido motivo en honor al capitán fallecido Davide Astori el pasado domingo así que seguro que el Artemio Franchi va a estar apoyando a subir al que fue su capitán a las tres de la tarde el domingo tenemos el Juventus Udinese con un partido menos a un punto del líder el Nápoles la Juve el Nápoles tiene que jugar a las nueve menos cuarto de la noche el domingo ante el Inter quinto contra el lidera se que va a ser un partidazo en en Italia el que ya bueno le quedan los partidos que le quedan al París Anne Germaine tiene que jugar el sábado mañana las cinco de la tarde con catorce puntos de ventaja sobre el segundo a falta de diez jornadas de la Bundesliga mañana tenemos el partido el Bayern otro que está también a veinte puntos de del segundo clasificado así que también tiene prácticamente la Liga hecha aunque en la Bundesliga en Alemania el gran partidos el domingo a las seis de la tarde Borussia Dortmund entra de Frankfurt tercero contra cuarto con la gran noticia la renovación de

Voz 0919 22:33 ha corrido gracias Palacio Euroliga de baloncesto el Unicaja perdido en Moscú como el CSKA ciento uno setenta y seis Enrique Aparicio no han tenido opciones en ningún momento buenas tardes

Voz 1385 22:44 hola buenas tardes ningún además no alto de forma contundente se está mostrando su superioridad desde el primer minuto de juego el Unicaja perdido pues no cuarto sin ningún momento ha sentido cómodo en la pista de hecho ha encajado viento puntos por setenta y seis anotados eso quiere decirse dice prácticamente adiós a sus opciones de jugar el play dio ya son muchas distancias en cuanto tres se refiere con el octavo ya Agus que precisamente uno de los lesionados ha sido el mejor con trece puntos por cierto ser Maldini baja los dos próximos

Voz 0919 23:11 gracias y a las nueve en el Palau Barça Estrella Roja el Barça ya no tiene opciones pero seguro que Pesic quiere mejorar ante su público Xavi Saisó

Voz 1623 23:19 hola hola Gallego pues sí efectivamente lo he dicho Fesic hay que ganar y ganar y convencer para poco a poco ir creciendo de cara a la Liga que es el gran objetivo el domingo seis y media un Barça Madrid aquí en el Palau Blaugrana de la Liga ACB el Barça eliminado al Estrella Roja tiene una pequeña posibilidad si hoy gana aquí en el Palau no juega Sanders juega Serafín Vitesse y Cho Vito entre otras cosas siempre saca algunas perlas llegó ha dicho que no coger rebotes ofensivos es como una sopa sin sal tanto habrá que ver si hay o no o pimienta viera el partido a partir de las

Voz 0919 23:53 el viejo zorro Pepsi gracias al sexo en la Eurocup tenemos partido del Herbalife Gran Canaria ante el Lokomotiv Rafale un buenas tardes

Voz 24 24:01 muy buenas carreras grancanario que necesita ganar lo tuvo muy muy igualado en el partido de Liga ante el conjunto ruso cuarta cañones de perdió una victoria oye María el tercer partido

Voz 1243 24:12 NBA Marta casado buenas tardes hola Gallego muy buena es contamos más allá de la lesión de Stephen Curry sí

Voz 1509 24:19 pues eso es lo más importante ahora mismo en la NBA tiene en vilo a gran parte de la NBA una nueva lesión en el tobillo derecho de Stephen Carrie ese que ya hace unos años amenazó la carrera del base de los de la bahía y que esta temporada le está dando mucha guerra va a estar de baja como poco los dos próximos partidos contra Portland y contra Minnesota justo cuando su equipo se está jugando la ventaja de campo en una hipotética final de comer

Voz 1243 24:40 herencia Illa muchos se preguntan cómo va a llegar

Voz 1509 24:43 a los playoff para los que quedan menos de un mes Jaycee se van a jugar las castañuelas los

Voz 1243 24:48 Barrios que esta pasada madrugada consiguiera la victoria

Voz 1509 24:51 contra unos Spurs que no jugó Pau Gasol por lesión también ganaron los Thunder a los sans con seis puntos de Álex Abrines y perdieron los Hornets ante los Nets con cuatro puntos de Willy Hernangómez para esta noche tenemos duelo español entre los Grizzlies de Marc Gasol y los Jazz de Ricky Rubio también juegan los pelícanos de Niko Mirotic contra los Wizards los Nuggets de Juancho Hernangómez contra los Lakers aunque el gran partido de la noche es el que enfrenta al mejor del Este contra el mejor del oeste es decir Toronto Raptors contra Houston Rockets sets Ibaka contra la barba Harden

Voz 1243 25:19 está Toronto madre mía gracias Marta caza ciclismo estábamos pendientes de la París Niza ID el español Luis León Sánchez que iba líder

Voz 1038 25:28 cómo ha terminado la etapa de hoy Héctor González qué tal Gallego pues continúan amarillo el murciano ha salvado el liderato en la primera etapa de montaña a pesar de varios ataques de sus rivales y de que incluso ha tenido que cambiar de bici por una avería mecánica se ha llevado la etapa el francés Rudi inmolarse mañana penúltima etapa con final en alto ascensión de dieciséis kilómetros con Mian la principal amenaza para Luis le el francés a Philippe a veintidós segundos en la general

Voz 0919 25:51 Tirreno Adriático que ha pasado hoy se ha disputado late

Voz 1038 25:53 en la etapa con final exigente en el muro de Trevi donde se ha impuesto el esloveno Rok Leach Mikel Landa ha entrado es esto ya está ahora a cuarenta y cuatro segundos del liderato que ostenta el británico del Sky Jane Thomas al que siguen muy de cerca en la general Van Avermaet y Chris Froome que sigue corriendo a la espera de la sanción por el positivo en la Vuelta mañana también final en alto así que Se van a mover seguro las cosas en los puestos de arriba

Voz 0919 26:14 gracias y este fin de semana hay una gran cita con el rugby la selección española juega ante Alemania el domingo por la mañana nos jugamos la clasificación para el Mundial José Antonio Vera va a haber un invitado especial en ese partido buenas tardes

Voz 25 26:27 hola muy buenas tardes Gallego dos al central incluido el monarca Felipe VI que va a estar en la Complutense de esa espectral recordamos España Alemania de luz de la fase de clasificación son estreno que ganar alemanes a las doce y media después trágica para otro Mundial cinco años después

Voz 26 26:43 gracias la semana cerramos el programa

Voz 27 26:50 ponte habléis electrónica indie de Francia Buzz buscado este vídeo en la Red la canción se llama Khyber si notica

Voz 28 26:59 Toni López algún titular que nos dejemos de viernes deporte en directo de balonmano en juego la jornada veintiuno de Liga Asobal Fraikin Granollers quince Puerto Sagunto diez el partido la jornada mañana hará una tarde entre según el tercero Guadalajara Ademar de León y en fútbol sala cuatro partidos hoy el descanso Levante uno Cartagena dos y jugándose el primer tiempo del Palma Futsal cero Osasuna Magna uno Santiago cero El Pozo Murcia uno las nueve y cuarto Movistar Inter Barruelo

Voz 0801 27:22 el siguiente partido por el fallecimiento el utillero Cecilio rodea

Voz 1243 27:26 a las once y media El Larguero con Yago de Vega y ahora

Voz 0919 27:29 continúa hora25 con Ángels Barceló ha sido un auténtico plan

