Santi Vila: "Cuando la política es tan emocional, pasas de ser un heroé a un traidor"

Voz 6 00:30 en junio de dos mil diecisiete Santi Vila

Voz 0194 00:33 la hoy ex conseller de Empresa y Conocimiento con el último Gobierno de Puigdemont se acerca Granollers a celebrar el noventa cumpleaños de su abuela María esa comida termina con la interpretación de unos alumnos del conservatorio de música de la sardana que estamos escuchando Somni sueño es una pesadilla de la que aún hoy marzo de dos mil dieciocho nueve meses más tarde aún no hemos despertado Santi Vila Nos cuenta esa reunión familiar con su abuela pero también los momentos más críticos del puse su paso por la cárcel su dimisión o sus esperanzas de futuro para España y Cataluña en su libro recién publicado de héroes y traidores el dilema de Cataluña o los diez errores del proceso Santi Vila buenas noches buenas noches vamos grabando esta entrevista justo el día en el que conocemos que Jordi Sanchez propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat ha pedido al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura Higuera vamos esta entrevista el mismo día en el que rehuye Torrent ha convocado oficialmente el debate de investidura el lunes doce de marzo a las diez de la mañana Santi como como analizas ahora desde fuera cada uno de los capítulos de los pasos que se siguen dando en Cataluña

Voz 2 01:40 bueno pues la verdad es que con una cierta inquietud mantengo una gran preocupación porque yo estoy convencido que dos mil dieciocho debería ser el año de la rectificación no te la ratificación de los propios errores y dos errores extraños no y en este sentido pues veo que nos está costando muchísimo muchísimo muchísimo es salir de esta situación pues tan tan enconada en la que estamos

Voz 0194 02:08 qué te parece Jordi Sanchez como como candidato en tu libro es bastante crítico en algún episodio con el papel que han jugado en todo este plus es tanto la NC como Omnium

Voz 2 02:18 bueno yo creo que la configuración del nuevo Gobierno el nuevo presidente deberá responder a dos variables no muy claras no en primer lugar la urgencia la necesidad de que realmente tengamos presidente tengamos gobierno creo que en Cataluña hay un sentimiento ya bastante en fin bastante dolido con la incapacidad de sus dirigentes de esos políticos de salir de esta situación no de configurar un Gobierno vinculado claramente a una agenda de lo cotidiano de lo real no también de la articulación de proyectos de futuro con ambición por lo tanto el nuevo Gobierno es absolutamente urgente tener nuevo presidente es absolutamente necesario y hay que hacer todos los esfuerzos para que esto sea posible Por otro lado el perdón por otro lado también yo creo que por parte de un soberanismo se intentará que el candidato a presidente en este caso Jordi Sanchez pues reúna la capacidad de mantener viva la memoria de que hay una herida abierta hay una herida sangrando y que esto hay que afrontarlo Ike guste más gusto de menos pues la realidad es que tan cierto como que necesitamos Gobierno es que lo que pasó en dos mil diecisiete pues todavía no se ha resuelto y hay que saber encauzar no hoy hay que saber a Ci caracterizarlo mirar hacia adelante

Voz 0194 03:41 para cicatrizar lo al menos por la parte catalana después si quieres también hablamos de la otra parte pero por la parte catalana no haría falta algo de autocrítica que no habido introdujo porque tú ahora mismo decías yo pensaba que dos mil dieciocho iba a ser el año de la rectificación no de la ratificación no está viendo nada de autocrítica con lo que ha pasado hasta ahora

Voz 2 04:00 está costando mucho porque en dos mil diecisiete fue un año muy emocional muy sentimental

Voz 8 04:05 si volver a hacer converger

Voz 2 04:09 eh razón y sentimiento pues va a costar fíjate que estos días hemos visto como por ejemplo Joan Tardà pues hacía alguna aportación intentando hacer este viaje al centro y le han atizado fuerte en los que hace tiempo que intentamos viajarán centro vamos recibiendo pues a los correctivos oportunos bueno hay que ser constantes hay que ser tenaces porque está claro que del último semestre de la legislatura anterior Si alguien quedó definido bueno no sé si definitivamente espero que no pero quedó muy muy muy muy desacreditado

Voz 9 04:43 fue el modernismo tanto en Barcelona como en Madrid regenerar

Voz 2 04:48 Moder antiguo y hacer de la moderación una actitud no diálogo de tolerancia de empatía con el que no piensa como tú pues es lo más urgente

Voz 0194 04:57 quiero pasa a engrosar Si pasa al modernismo como tú dices como ha hecho o ha intentado Joan Tardà en ese artículo El Periódico pasa a engrosar la lista de traidores

Voz 2 05:05 efectivamente no cuando la política es tan sentimental tan hemos donado todos es razona desde estos parámetros pues tan tan idealistas no de tú eres un héroe en pocos minutos pasas es un traidor de pasó propio president Puigdemont cuando estuvo a punto de seguir mis tesis de convocar elecciones pues le tildaron de cobarde le tildaron de traidor los que pocas horas antes pocas horas después devolvían a defender como héroes

Voz 0194 05:31 vamos precisamente a ese a ese momento escucha estos un fragmento de la película Sopa de ganso

Voz 10 05:36 el futuro de la de Payne quede promete que seguirá fielmente los pasos Tegui Mary Nunes cinco minutos ver el cargo ya se está insinuando

Voz 0194 05:47 florido ni Age El país ficticio del que Groucho Marx se convierte en presidente una película de mil novecientos treinta y tres a la que tú hace referencia en el libro cuando cuentas que Puigdemont no se veía siendo un presidente virtual de un país virtual que momento ése no

Voz 2 06:01 sí efectivamente y un momento especialmente desconocido por la opinión pública porque aquella semana nadie como el president Puigdemont intentó persuadir a los suyos Iago sector soberanista de la conveniencia de la necesidad de convocar elecciones eso sí partiendo de la convicción que los que habíamos estado discutiendo dialogando negociando conseguiríamos el cese de las hostilidades un alto el fuego un armisticio quieras que por parte del Gobierno Rajoy pues habría la garantía de que si nosotros convocamos elecciones autonómicas ajustadas a derecho no se aplicaría a ciento cincuenta y cinco esto que llegó muy lejos esto que yo creo que tácitamente lo conseguimos acordar cuando de nuevo en pero la desconfianza mutua entre los dos gobiernos pues no hubo con capacidad eh por parte de los negociadores entre dos que me incluyo de conseguir que se explicita para de una forma serena objetiva seria e públicamente esto hubiera calmado el ánimo en Cataluña yo hubiera podido afianzar la posición de los que estábamos convencidos que aquello ya no daba más de sí y que lo que que

Voz 8 07:14 venía era convocar elecciones es decir

Voz 0194 07:16 sí por parte del Gobierno de Rajoy hubiera habido una manifestación pública de Sí Se convocan elecciones no se pone en marcha no se aplica al ciento cincuenta y cinco

Voz 2 07:26 las cosas hubieran sido diferentes radicalmente distintas yo creo que en ningún momento se hubiera llevado a cabo la declaración de independencia se hubiera disuelto Parlamento ese hubieran como cada edición a pesar de que hubieran seguido llamando traidor a Puigdemont sí pero yo creo que esto estaba bastante interiorizado hay así lo demostró cuando precisamente el president se refirió a esta imagen de Sonia de dos hermanos Marx no es decir señores que hemos llegado muy lejos yo me comprometí electoralmente llevar Cataluña a un escenario de pre independencia eso quiere decir acreditar como nunca se había hecho la idea de la independencia visto el inmovilismo y que no había alternativas e algunos estábamos siempre suspirando por que alguien del Gobierno de España dijera no nos podéis ir sino queremos que os quedéis y esto no se llevó a cabo en ningún momento de la legislatura

Voz 0194 08:22 de todas formas anti más allá de de esa falta de garantías esa manifestación pública por la que trabaja estéis tú el lehendakari porque tú cuentas también además las conversaciones los contactos que tuviste con con el lehendakari Urkullu para para que yo hay otro episodio de aquella famosa noche en el Palau de la Generalitat que es la dureza con la que Esquerra Republicana de Cataluña intenta mantener la postura de la declaración en lateral sobre todo la dureza o la o la posición de de Marta Rovira

Voz 2 08:49 sí en eso hay que ser muy matizado en muy preciso porque si alguna cosa deja atrás el virus es es la consideración el prejuicio que los jugadores del modelo antiguo están en las filas del PDeCAT o de la antigua Convergencia hijos ir los valores del radicalismo pues están en las filas republicanas si no es así es decir en las dos formaciones políticas habían moderados ya había radicales no eh por lo tanto hay que ser muy fino y hay que estar muy atento a las posiciones individuales que el propio presidente favoreció que se pudieran expresar con libertad en aquellos últimos días pues se pidió continuamente que cada uno expresamos en conciencia que considerábamos que era más oportuno para el interés general de de realizar

Voz 0194 09:35 yo le pregunté a Marte Rubiera en una entrevista esa noche ella se echó a llorar llame intentó tirar balones fuera no me dijo ni sino pero tú sí que describe es que ella gritó esa noche

Voz 2 09:47 bueno fue una noche muy intensa muy emocionado muy en fin muy desafortunada a pesar de que esto es lo más relevante la noche acabo con acuerdo y acabamos todos conjurados a convocar elecciones ya disolver el Parlamento aquí es donde yo mismo cometía un error algún error algunos han dicho que me perdió la estética porque yo cuando ya estaba todo acordado que eran pasadas las dos de la madrugada pues advertí de que parecía pues difícil de justificar ante la opinión pública que el Govern de Cataluña tomara decisiones aquellas horas de la madrugada parecía que lo más razonable era no precipitar las es las decisiones en aquel momento ya esperarse a la mañana siguiente a las nueve de la mañana y hacerlo de forma ordenada desde el punto de vista formal lo que yo no contemple ingenuamente es que aquellas horas quedábamos de margen Ana a los que sólo resignadamente habían aceptado decisión serían aprovechadas como así fue

Voz 0194 10:50 es decir que si aquella misma noche hubiera anunciado anunciados hubiera publicado donde se tuviera que publicar la convocatoria de elecciones estaríamos en otro punto seguramente

Voz 2 10:58 en aquel momento fue más lucido Junqueras que yo mismo porque Junquera

Voz 8 11:02 que dijo qué

Voz 2 11:04 no compartía pero respetaba la decisión de convocar elecciones advirtió que como sería muy difícil de implementar aquella decisión lo mejor era tomarla de facto en aquel momento inmediatamente no aquí fue cuando algunos por razones estéticas preferimos esperada obvias

Voz 0194 11:21 siguiente siete de septiembre en el Parlament

Voz 3 11:25 es la envía a favor a Duque sino a voz en lo que debutan Lucent

Voz 6 11:36 ante trece es que recuerdas ese día como la página más negra de tu currículum

Voz 2 11:41 fue un espectáculo bochornoso hay un dato que yo creo que es relevante que es que el propio president intentó evitar aquella votación esto costará de creer no pero también tiene que ver con las dinámicas de impotencia no con la superación en que nos encontrábamos por los acontecimientos por el entorno Pardo contexto por el nivel de sobre excitación no ir por la presión de muchos de muchos grupos que ella imponían un ritmo y una agenda que a veces desbocaba desbordaba al propio Govern no yo sé que el president la noche en seis estaba abatido porque no le gustó la experta en el Parlament hablamos eligió tranquilamente los con juramos a que aquel de espectáculo bochornoso seis no se llevaría a cabo el día siete intentamos desactivarlo no fue así

Voz 0194 12:37 por qué no lo consiguió estéis bueno

Voz 2 12:39 que insisto había una gran sobre excitación y una gran motivación por parte de el soberanismo extra parlamentario incluso una gran presión no no era fácil contener no este tipo de situaciones no a partir de aquí pues bueno yo en mi caso personal ha no tuve que votar porque yo no era diputado era miembro del Gobierno no tuve que votar aquella ley pero en fin yo en el libro explico que lo lamento y me siento corresponsable porque aquello fue realmente muy triste no muy impropio de un movimiento que precisamente se ha querido reivindicar como radicalmente demócrata

Voz 0194 13:23 por qué no dimite y entonces por qué no dimite este esos esos dos días si aquello fue hilo fue porque tú lo viviste en el hemiciclo vivir de fuera tan terrible porque no dimitirá hasta entonces

Voz 2 13:33 por qué precisamente yo y algunos otros Nos habíamos comprometidos a intentar que la movilización entorno dado uno de octubre se pudiera llevar a cabo esto era un pulso entre Gobierno Nos estábamos convencidos que de aquella movilización masiva saldría finalmente una propuesta de diálogo y de negociación había que llegar hasta allí se llegó hasta el uno de octubre que que encarnó el uno de octubre pues efectivamente que había dos millones de ciudadanos totalmente comprometidos con la idea de la independencia y que había también muchos millones de qué tal de catalanes que se sentían perfectamente acomodados en el ordenamiento constitucional cosa que interpretaba al Gobierno si queríamos serlo no de todos pues sólo nos quedaba convocar elecciones algunos trabajábamos para que ésta este fuera finalmente el recorrido bueno los acontecimientos no superaron a todos

Voz 0194 14:27 espera a dimitir el día antes de la declaración de independencia del veintisiete de octubre escuchamos ese momento

Voz 11 14:32 la resolución de la década de se ha notado menos y las riquezas aprobada aprobada por setenta voces a favor diez en contra dos votos en blanco

Voz 6 14:45 aprobada pues Santi tú participas te entiendo en muchas reuniones en sí

Voz 0194 14:52 sí en muchos encuentros en los que los que se hablaba de la declaración de independencia el otro día escuchábamos Artur Mas como hablaba de exageración no decía que a veces para bueno para influir de alguna manera en la opinión pública había que exagerar se lo decían una entrevista Jordi Basté que le preguntaba a exagerar o engañar y reconocía el propio Artur Mas que bueno que algo de engaño también había en esto en esas reuniones que tú participadas se explicita estoy lo digo porque también hemos sabido que en en conversaciones que se han intervenido etcétera etcétera que se hablaba de cuidado que si nos pueden ir las empresas que se decía una cosa ahí dentro que fuera se decía otra tú estabas en estas reuniones

Voz 2 15:32 bueno la verdad es que en el Ejecutivo se abordaba el orden del día pues vinculado a lo cotidiano los últimos ejecutivos sobretodo se concentraron en como a tendríamos el requerimiento de el presidente Rajoy sobre si efectivamente estábamos dispuestos a llevar a cabo la declaración de independencia o no esto marcó claramente dos sensibilidades en el Gobierno insisto una sensibilidad de algunos consellers algunos de Esquerra hay algunas el PDeCAT absolutamente contrarios a la declaración de independencia y algunos favorables en estas circunstancias

Voz 9 16:08 insisto

Voz 2 16:11 la evolución de de los hechos fue muy dinámica y a cada momento estábamos muy atentos a cuál era

Voz 8 16:19 acción que contemplaban

Voz 2 16:22 nos de el Gobierno de Mariano

Voz 8 16:25 hoy aquí hay que recto

Voz 2 16:27 bordar que aquellas semanas vinieron marcadas por la petición por carta de sí hasta qué punto estábamos en condiciones de acreditar que se había llevado a cabo en primer lugar una declaración de independencia hay más tarde no segundo intento de de de clarificar esta situación bueno esas fueron las semanas esos fueron los días algunos defendimos a pie a caballo que no se había llevado a cabo la declaración de independencia manteníamos autorizados por el presidente con una línea de discusión de diálogo de negociación con el Gobierno para intentar evitar el colapso esto no sólo llegó muy lejos yo creo que lo conseguimos de aquí que hasta el último minuto fuera plausible evitar el choque es algunos estábamos convencidos todavía el miércoles veinti seis debía ser uno veinticinco pues nos acostamos convencidos que misión cumplida eh que habíamos conseguido evitar pues el impacto del choque en esos momentos antes había interlocución entiendo con el Gobierno supongo que

Voz 0194 17:35 encabezada por gente como tú no sé no sé quién más pero bueno había quién con quién más quien más había

Voz 2 17:41 fíjate que efectivamente estábamos implicados y conjurados a encontrar una solución políticos políticos de ambos gobiernos por orden yo creo y con la autorización de los respectivos presidentes también había implicados muchos otros agentes económicos financieros del mundo e incluso idea de la institución religiosa católica que querían aportar su granito de arena a hacer posible que esto acabara bien el lehendakari Urkullu ha sido uno de los que ha explicado que intentó mediar iría ayudó de aquí que de aquí que yo había explicado hoy en el libro

Voz 12 18:15 el relato que

Voz 2 18:18 la posibilidad de que acordado ha acordado finalmente Rajoy no fallara

Voz 8 18:24 incumpliera lo lo pactado

Voz 2 18:28 exactamente au discretamente privadamente era una posibilidad remota en mi opinión porque había tanta gente importante testigo de lo que se había discutido y acordado que yo creo que si se hubiera incumplido Rajoy hubiera dinamitado fatura yo hubiera perdido paulatinamente el apoyo el PNV yo hubiera perdido también el apoyo de sectores que más o menos intentaban mantenerse equidistantes en el que el pulso entre los dos gobiernos

Voz 0194 18:56 Junquera es esta interlocución y te lo pregunto porque a veces no sé con qué Junquera quedarme si con el que teóricamente era el el interlocutor en esa operación Cataluña que encabezó Soraya Sáenz de Santamaría no sé si quedarme con eso es un que eras o con el Junquera es más radical

Voz 2 19:11 pues igual sabes más cosas que yo no no lo sé

Voz 0194 19:14 sí es verdad es verdad que amenaza aquí en Madrid se decía con quién se entiende se vieron fotografías además que con quién se entiende Soraya Sáenz de Santamaría es con Oriol Junqueras pero luego no daba esa sensación

Voz 2 19:25 en el primer semestre de dos mil diecisiete creo que estos contactos ya son públicos conocidos están en las hemerotecas es decir que hubo unas entra una sensación de cierto no sé si es excesivo pero acercamiento sí que en todos los sectores económicos políticos especialmente aquí en Madrid pues se partía de la convicción que el PDeCAT no tendríamos músculo suficiente para enviar el proceso a posiciones más centristas más moderadas y que sin embargo Oriol Junqueras que era un hombre nada sospechoso de poco independentista podría efectivamente el sí jugársela no hay hacer evolucionar el proceso esa posición spas más tranquilas no esto en el primer semestre baño seguro que pasé en el último tramo de donde legislatura como bien dijo Puigdemont presiden hace pocos días pues yo no tengo suficiente información yo sé lo que tuve que hacer personalmente hilo procuré hacer con discreción

Voz 8 20:28 un indigente mente si el presidente

Voz 2 20:31 pues Debón en paralelo encargaba a otros políticos a otros miembros del Gobierno que tienen algún tipo de gestión si Oriol Junqueras por su parte no también llevaba a cabo o no y mantenía a cabo o no contactos pues no lo sé eso habrá que preguntárselo a él espero que pronto cuando esté fuera de la cárcel

Voz 0194 20:51 Santi que nunca una opción política de los descontentos del PDK

Voz 2 20:56 bueno en primer lugar por razones éticas porque yo no me veía capaz de ser tan crítico con los niños de ser tan exigente con los míos tan autocrítico con compañeros en la cárcel o fuera de España obligatoria obligatoriamente no es decir en aquellas circunstancias emocionalmente es tan intensas hubiera sido desde el punto de vista político absolutamente respetable y legítimo decir señores yo quiero plantear una alternativa eh que no necesariamente se vincule ni a ciento cincuenta y cinco y portando una regresión del autogobierno en Cataluña ni tampoco a planteamientos unilaterales vistas o finalmente manteado al margen de de del ordenamiento constitucional hubiera sido legítimo pero éticamente insisto yo no me veía capaz de de plantear esta alternativa en un terreno de juego que tenía unas condiciones en mi opinión impracticables estamos un poco todavía aquí en mi opinión eh yo creo que haremos bien todos los la los ciudadanos que somos demócratas que somos progresistas que que queremos que las cosas vayan bien de conjurar no es hacer que el terreno de juego político en Cataluña sea de nuevo practicable eso quiere decir conjurar nos saque rápidamente no había nadie en la cárcel por esta razón Iker los que en estos momentos pues están en Bélgica con Puigdemont delante puedan regresar con unas ciertas garantías a España puedan pues afrontar el dar cuentas dar cuentas políticas desde el punto de vista desde el punto de vista pues de lo que se llevó a cabo yo he escrito este libro yo lo estoy en definitiva rindiendo cuentas es importante que lo hagamos todos que nos justifique hemos políticamente y seguramente de forma inevitable también en lo judicial pero hasta que no resolvamos estas condiciones de entorno será muy difícil por no decir imposible que la normalidad no sólo institucional sino también social regrese a Cataluña

Voz 0194 23:04 cuando esa normalidad regrese y ojalá sea más pronto que tarde Santi Vila sería candidato

Voz 2 23:10 puedes imaginar que nada me gustaría tanto como contribuir a formar parte de la solución en esta situación tan crítica tan conflictiva porque en mi opinión hay centenares de miles de catalanes progresistas demócratas que en estos momentos no tienen voz y por lo tanto dice nombre no me hagáis tomar partido no me hagáis formar parte ni de los unos ni los otros porque yo soy una persona más matizada una persona que puede tener más de una identidad nacional que no que no se siente cómoda ante el dilema de tener que escoger continuamente ahí ante este panorama tan polarizado que este espacio existe incluso en el terreno de lo ideológico no ya de lo identitario que

Voz 13 23:54 y en algún momento dado tendría

Voz 2 23:57 pues que recuperar una propuesta política que tenga que ver con los valores que históricamente se han atribuido a los catalanes no de sociedad mérito cromática emprendedora que le gusta la actividad económica y que la pone al servicio también de una cohesión social todo esto de una sociedad avanzada moderna no liberal esto en estos momentos en mi opinión no lo de nadie los ciudadanos pues que que piensan así que tienes dos jugadores yo sinceramente no tengo ni idea de a quién votan seguro que les cuesta encontrar una oferta electoral que en algún momento dado esto deberá articularse seguro que no que a mí me gustaría en algún momento dado a participar de ello también será posible nunca se sabe el futuro no está escrito porque lo que es seguro es que a corto plazo yo también tengo a explicaciones que dar desde el punto de vista judicial

Voz 8 24:48 hay hay el panorama de entorno pues es es francamente muy duro

Voz 0194 24:54 que escuchemos ya casi para acabar como terminas tu libro con una referencia a este poema de Gil de Biedma de

Voz 7 25:00 la beata Perulu viejo Pines ineficiente algo así como España dos guerras civiles era un pueblo culpa al mar poseer una casa hay poca hacienda y memoria ninguna no leer no sufrir lo escribir no pagar cuentas vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia

Voz 0194 25:26 esto de ánimos Santi

Voz 13 25:29 sí si acabas el capítulo verás que digo no debemos cometer el error

Voz 2 25:36 de precisamente sentir como propio no estos planteamientos de una época que ya no es la nuestra de unos años sesenta setenta en España que continuaban siendo muy grises muy tristes y que son impropios de esta sociedad en la que vivimos hoy que es una sociedad que que es avanzada desde muchos puntos de vista Ikea tiene una economía unas ciudades una ciudadanía moderna hay demócrata por lo tanto en mi opinión a la que sólo le hemos fallado en los políticos

Voz 14 26:07 eso está muy Santi Vila de héroes y traidores el dilema de Cataluña o los diez errores del Prius es un libro de esos que hay que leer para para entender sobre todo lo que viene diciendo durante toda la entrevista Santi Vila los matices buscar los matices y la moderación muchísimas gracias a hacer muchas gracias