La mirada de Luis García Montero: "Esta semana ha sido durante 7 dias un 8M"

Voz 1341

00:00

Luis García Montero buenas noches muy buena en la mirada la semana si hay semanal ya lo sabe semanas de invierno en la que su siete días son domingo por la tarde semanas de primavera que tienen siete sábados por la mañana pues bien esta semana ha sido durante siete días ocho de marzo por eso quiero convertir mi mirada en un reconocimiento a la voluntad feminista de las mujeres españolas y a sus organizaciones la mujer española mis colegas en la universidad Mis compañeras en la política lleva muchos años haciéndolo muy bien en sus estudios de género sus investigaciones sus trabajos sus movilizaciones y te voy a contar Angels el momento de la manifestación de ayer que más me emociono cuando Carmen Martín Gaite publicó en mil novecientos ochenta y siete un estupendo libro puso es amorosos de la posguerra española escribió la siguiente dedicatoria para todas las mujeres españolas entre cincuenta y sesenta años que no entienden a sus hijos para sus hijos que no las entienden a ellas Carmen explicó de qué manera habían sido educadas las mujeres después del golpe de Estado de mil novecientos treinta y seis durante las primeras décadas del franquismo intentó que los hijos y las hijas que hablábamos de libertad igualdad revolución sexual comprendí diésemos el terror de nuestras madres madre ayer me emocioné cuando hoy corear a unas chicas muy jóvenes el grito de mi madre que es muy lista me hizo feminista Se trata de un homenaje a las mujeres a su labor en la sociedad civil española sin duda tan democrática como cualquier sociedad democrática que ha evolucionado por encima de lo que esperaba quizá una derecha apegada al pensamiento reaccionario y me acordé de muchas escritoras me acordé de una maestra almeriense nacida en mil ochocientos sesenta y siete Carmen de Burgos que empezó obligada a traducir en mil novecientos ocho el libro de Moebius titulado la inferioridad mental de la mujer y acabó escribiendo en mil novecientos veintisiete la mujer moderna sus derechos un adelanto de la República un alegato en favor de la independencia económica feminista me acordé de otras muchas mujeres por ejemplo de Bibiana Aído que siendo ministra con un equipo en el que había hombres como Miguel Lorente puso en marcha una ley de interrupción del embarazo modélica en una realidad democrática yo creo que el éxito de la manifestación de ayer empezó a fraguarse cuando hace unos años el Partido Popular de Rajoy marcado por influencias que ya no son de nuestro mundo ni de nuestro tiempo quiso suspender esa ley sacando a unos a todos y a todas a la calle el ocho de marzo ha supuesto una movilización internacional importante pero su alta repercusión en España se debe al cruce creo yo de dos cosas primero un tejido social sin miedo en el que las mujeres sean de derechas o de izquierdas no pueden asumir la desigualdad del tradicionalismo machista segundo la existencia todavía de algo real contra lo que reaccionar de manera tajante los residuos en una derecha española de otro tiempo del clerical fundamentalista que no es propio de ninguna derecha moderna en Europa el obispo de San Sebastián sus demonios y su doctrina pueden tener que ver con la con Chinchina pero no con los cuerpos de las mujeres españolas de cualquier ideología hoy en la derecha para bien y para mal no manda Dios sino el dinero porque el consumo la información las audiencias tienen en buena parte nombre de mujer para bien no para mal sino no manda Dios sino que manda el dinero esta batalla por la igualdad tiene consecuencias muy claras en nuestra realidad supongo que la cito feminista morado los pechos patéticos de Rajoy de Rivera significa que han aprendido la lección y que buscarán sus conexiones Morales con la nueva sociedad civil espero que la izquierda se plantee también su su diálogo con las emociones civiles porque junto a la igualdad entre hombres y mujeres queda pendiente todavía otro tipo de igualdad las mujeres pobres deberán unir su lucha por la justicia con los hombres pobres frente a las señoras del dinero que también las hay pero ese es otro tema de debate hoy es ocho de marzo y mañana será también ocho de marzo así que un beso Ángels un buen fin de semana Mi enhorabuena feliz ocho de marzo