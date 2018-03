Yago de Vega: "El debate es que Benzema no está a la altura de lo que tiene que ser un delantero en el Real Madrid"

Voz 1991

la no en un equipo como el Real Madrid tienes que estar a tope en todas las temporadas sino se habla de cambios se habla de futuro Isabella de posibles sustitutos eso lo sabe Benzema y eso lo sabe Zidane que sabe que su compatriota no está completando una gran temporada pero que da la cara por él porque Benzema un delantero por supuesto sino no habría llegado nunca Real Madrid sino tampoco se va a mantener nos hubiese mantenido nueve temporadas en el en el Real Madrid no puede ser un tuerce botas Si llevas tanto tiempo en la elite en un equipo tan importante como es el el Real Madrid pero cuando los resultados no llegan te exigen cuando te exigen no cumple las expectativas pues genera debate en este caso el debates que Benzema no está a la altura de lo que tiene que ser un delantero en el Real Madrid dicho esto sus compañeros siempre han defendido siempre han hablado bien de él siempre han dicho que trabaja bien siempre han dicho que es necesario para el funcionamiento del equipo con lo cual aunque no meta goles y aunque esté fallón algo tiene que tener Benzema para llevar tanto tiempo para ser defendido siempre a capa espada por los suyos