Dmitrovic: "En nuestra casa siempre es una ventaja"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 buenas noches qué tal qué tal estás todo bien bien preparando poco a poco para el partido

Voz 1991 00:05 con ganas ya de detener delante

Voz 2 00:07 de Real Madrid

Voz 1 00:08 pues sí día cuando juegas con los grandes siempre hay una una en un motivo especial no digo que más grande que contra otros avispero algo despreciables enfrentarnos contra los equipos grandes

Voz 1991 00:22 ah y hacerlo además cuando uno ya ha hecho los deberes no tienen ningún tipo de presión en cuanto a clasificación pues mucho mejor no

Voz 1 00:30 vuelven a ser objetivo más grande que teníamos y único que pusimos antes de la temporada fue la salvación yo creo que ya está hecha y bueno ya a tranquilamente Podemos al disfrutar y jugar partidos que tenemos al final no nos vamos a bajar por eso vamos a intentar quedarnos más salida posible ahí ir voy disfrutar partido a partido ellos tienen

Voz 1991 01:02 después de clasificarse en Liga de Campeones crees que pueden notar un poco el esfuerzo

Voz 1 01:08 es que acostumbrado como ha sido durante toda la temporada de mil cien miércoles sábado entonces no es de ningún

Voz 3 01:18 no ninguna

Voz 1 01:20 cómo se puede decir que algo que les pueden perjudicar para tener una o el sentido de es un equipo que con una plantilla muy amplia y que cualquier jugador nos puede dificultar las cosas estar es más Real Madrid qué significa que un jugador está en mejores del mundo entonces está muy muy entonces la de la primera vuelta no hicieron como como como esperaban Pedro bueno ahora eliminar el PSG ahí están en una forma muy buena hay seguramente van a Xavi y preparado el sábado

Voz 1991 02:04 cómo tiene que jugar el Eibar al Real Madrid

Voz 2 02:07 para ganarle

Voz 1 02:11 qué jugada hay como siempre que juega no va a ver si no vamos a cambiar nada los otros dos de que jugamos nuestro objetivo es ganar bueno jugar contra los grandes va a extender un día eh es espectacular que ellos no son ya mejor y entonces podemos sacar algo positivo nosotros preparamos para como para como cualquier rival y está más importante que nosotras estamos a nuestro nivel hay desde a ella veremos el resultado

Voz 1991 02:51 además estáis demostrando que en casa estáis jugando muy bien esta temporada que es muy difícil ganar os allí y lo que está claro es que en cuarenta puntos que tenéis ahora mismo marco os habéis ganado el derecho a soñar con algo más porque en Europa

Voz 1 03:07 pues no es tracas siempre es una ventaja cuando nuestra visión entonces incómodo al primer alcaldes poquito más más más pequeñas que otros campos con nuestro estilo de juego nos permiten apretar más arriba está tele más donde nuestra posesión y si como te dije que teníamos una ella y uno efectivos claro es salvar la categoría sacar dime que nueve cuarenta puntos cuanto antes posible ya lo hemos colgado oí es decir que además esta hecho nunca hay días Hortal ahí entrar en cada partido con la ilusión de ganar ahí disfrutar y estar en parte de explicación

Voz 1991 03:58 Marco qué mérito tiene este equipo no este club que es tan humilde tan familiar el estar donde Style hacer la temporada que está haciendo tiene mucho mucho mérito eh

Voz 1 04:10 mucho mérito porque el Eibar tiene como es el vemos veinticinco poco más la habitantes es es un número menos que otros equipos tienen capacidad de sus estadios entonces yo un pequeño un club pequeño que hace par de años subió a Primera y que esta hacia las cosas muy buenas yo creo que es un ejemplo para los clubes que no están mucho tiempo en primer hay que que todo mundo ve a cargo da antes de la temporada de aldea de Osona son ejemplos como tiene que trabajar crecer cada día cada temporada estar bien no sufrir para para estará bajo el para no descender y como dijiste un club muy muy humilde en sus últimos años ir esta temporada tiene mérito desde la presidenta hasta los jardines que lo que trabaja en Ipurúa entonces cada persona tiene méritos para ese cargo

Voz 1991 05:22 además tú ya sabes lo que es estar en un club humilde llegaste a España a través del Alcorcón que es un equipo también muy trabajadores

Voz 1 05:31 para el siglo de la ley bar hay nada yo estuve ahí dos años Si tal vez como hay padres y doble medio todos adaptarme lo más rápido que es normal que el billón meses después para el semanas muy muy ajustado ya adaptado para en ahí par tu vida como yo creo que de aquí pues como durísimos pequeños tienen que seguir la línea que siempre Leiva

Voz 1991 06:02 en lo personal está completando una gran temporada en el Eibar titular indiscutible es una de tus mejores temporadas como profesional

Voz 1 06:11 bueno seguramente que si la primera temporada de la mejor liga del mundo a equipo está en un buen momento estábamos haciendo cosas bueno Si a esto dudoso mejores temporadas si cada seguramente que cuando se acaba

Voz 0796 06:29 podré decir que era la mejor temporada pero no lo habilidad que lo de tiempo hay que ir partido partido y Sherco así como todo hemos terminado convirtiendo a nosotros nos vamos a relajar y pues negros nosotros que hemos conseguido porque somos ambiciosos y queremos siempre hacerlo más caro un paso más y entonces quedan más de un poco más de dos una ese día intentaremos alcanzó el máximo puntos que podemos

Voz 1991 07:00 una curiosa Marco que te dijo Lucas Pérez el fin de semana pasado en el partido contra el Depor

Voz 0796 07:08 bueno me dijo que tenían que que tenía muchos suerte mucha suerte de Paradores separado pero bueno pues eso yo no lo pienso que si está cerca pero lo pegó balón como quería al final aquel a la pierna pare series era la más importante para verse te quiero

Voz 4 07:31 que es mucha suerte te dijo también más que no fruto de la desesperación no que ellos también están en complica no

Voz 0796 07:37 amigos de ninguna mala manera metido por el fuego en la coqueta que frustrarse porque el Depor inquietaba mucho

Voz 1 07:46 es que en tres ocasiones claras y cómo están metidos el descenso seguramente ante en como ubicada dejado casi al para ellos sí es como una una final un tiro cuadra la victoria Diego el de este contexto pero eso no fue nada mal para nada malo

Voz 1991 08:12 cabo lleva cuatro años en España hablas muy bien

Voz 5 08:15 ya no puedo ir

Voz 1 08:18 la de tercera temporada pero bueno me voy a aprendí bastante hará Purito conocía idioma el entender bueno pero me cuesta hablar en principio pero le gusto a la idioma ahí aprendiera Prieto y es mí me se dedique muchos cosas de España sabes que ahora es saber dominar el país donde vive este muchos cosas di vida privada de ahí en la vida profesional y agradece también

Voz 1991 08:49 para nosotros el hecho de que tenga interés para hablarlo y poder charlar contigo como estamos haciendo esta noche hay muchos futbolistas que que vengan a España no se preocupan en en aprender el idioma castellano dime dime

Voz 1 09:02 la cada juez de decía alguien de Asia no sede de otro continente donde no hay tantas por la de las películas de español tal vez les cuesta pero bueno eso depende de de países ya o yo me aprendiera ha pedido hoy a los me facilitó muchas cosas de aquí

Voz 1991 09:26 el castellano bien el euskera como lo llevas

Voz 1 09:30 no quiero decirlo claro

Voz 6 09:32 algunas dicen que le

Voz 1 09:34 de algunas palabras sacar a pasear la quiere española de vestuario no no hace falta un día aprender a la izquierda

Voz 4 09:44 pues nada poco a poco Marco Di Pietro beige mil gracias enhorabuena por la temporada un abrazo