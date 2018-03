Iturralde González cuenta una de sus divertidas anécdotas en El Larguero

Voz 1991 00:00 buenas noches el pasado ya el enfado del Bernabéu sí

Voz 1 00:58 eso es volver con pero pero bueno ya estamos pensar pero el próximo partido hay que olvidar rápido

Voz 1991 01:04 no para centrarse en lo que viene

Voz 1 01:06 sí sí así es porque junto al Real Madrid entraba entraba en los pronósticos partidos muy complicado nosotros estamos a jugar en equipo muy bueno

Voz 1991 01:20 como comparar pero con que acabó más enfadado con que sabe que eso equipo podía haber dado mejor imagen o por la actuación del árbitro

Voz 1 01:29 no no no sobre todo por mi equipo no no por el árbitro por por mi equipo porque todos sabemos que podíamos haber hecho mejor partido igual nos hubiese dado para poder sacar un buen resultado pero pero la sensación general dentro se públicamente había incluso la de los propios protagonistas son los futbolistas que era eso

Voz 1991 01:53 una victoria asegura la permanencia

Voz 1 01:57 bueno matemáticamente no pero sería dar pasos muy importantes como está el campeonato oí viendo que los equipos de la zona baja pues desafortunadamente para ellos les cuesta mucho pues si queremos un paso importante

Voz 1991 02:15 Diane treinta y nueve puntos casi veinte con respecto al descenso con diez jornadas por delante parece muy muy difícil que se pueda meter alguno algún abajo

Voz 1 02:25 si es difícil pero pero bueno no hay nada imposible y hasta que no se consiga matemáticamente pues no podemos no podemos relajarnos Ny pensar que está hecho el trabajo porque todavía nos queda

Voz 1991 02:40 es un año raro porque así como por abajo la cosa está bastante clara por arriba está todo muy muy muy pegado te ha sorprendido que haya cuatro equipos no guarda una duro decirlo pero tan inferiores al resto

Voz 1 02:55 bueno pues la verdad es que no esperábamos esto porque por plantilla yo creo que no no son inferiores a absolutamente a nadie de hecho hay equipos que están en la zona baja que tienen plantillas y bueno pues que están confeccionadas no no este año sino llevan llevan años que están confeccionadas y con un objetivo de de bueno incluso de pelear por estar de media tabla hacia hacia arriba eso demuestra la dificultad de de esta categoría Hay bueno que da la mejor liga del mundo no se puede relajar Nani

Voz 1991 03:33 sin embargo la la lucha por Europa está completamente abierta yo creo menos las cuatro primeras posiciones que está algo más definido el resto hay un montón de equipos metidos todos con opciones y creo que algo buenísimo para el fútbol el que estéis metidos vosotros está metido el Eibar está metido en Girona que vaya temporada que está haciendo de debut en Primera División ahí como siete ocho equipos con opciones clarísimas

Voz 1 03:56 sí sin duda yo creo que eso es bueno para para nuestra Liga y hay mucha mucha mucha estación al final yo creo que eso es bueno es bonito no pasa para el espectáculo icono para que siga viva la la competición quizá también sea porque equipos en teoría están están hechos y con que tiene para pelear por Europa posición están siendo un poquito irregulares Si bueno que están ahí cerca pero bueno hay una lucha bonita no de aquí al final

Voz 1991 04:29 a un Getafe que el que le costó un poco arrancar al inicio de temporada te imaginabas que a estas alturas de temporada ya estaba hecho el trabajo

Voz 1 04:38 bueno he hecho como matemáticamente no está pero la verdad es que virtualmente está hecho en esto sí sabíamos que iba a ser un año muy difícil porque no dejamos de ser un equipo recién ascendido a pesar de todo el Getafe dado muchas temporadas en Primera División pero cuando depende prácticamente cambiadas casi toda la plantilla luego nosotros tenemos muchos jugadores que no han tenido o esas primeras experiencias muchísima categoría Isabel vamos que iba a ser un año muy duro muy difícil porque la primera división cada quedó mucho más en juego oí las plantillas son son más importantes pero la verdad es que hemos tenido una importante regularidad que no se ha dado el tener dos puntos que tenemos que estar en estos momentos bueno y Quilós Si bueno con con una idea clara de ahí en ese agobio no de de estar en la zona baja

Voz 1991 05:37 el delante va estar un equipo que estrena entrenador Paco López yo no sé si uno prefiere un entrenador como Muñiz al que ya conoce y que a lo mejor ya sabe por dónde pueden ir los tiros o un entrenador que a lo mejor no se conoce tanto que no sabe muy bien qué va a plantear no

Voz 1 05:53 bueno la verdad es que nunca sabes lo que mejoras al yo siempre les digo que jugadores que que lo más importante para nosotros está claro que que bueno el entrenador que o va a tener muy poquito tiempo no para para plasmar en yo he tenido esa experiencia cuando llegas nuevo pues no es fácil cambiar una dinámica no sobre todo una idea que tú quieres y que tu equipo ejecute en los partidos he Muñiz es un magnífico entrenador lo que ocurre es que bueno pues ha tenido suerte con con los resultados yo creo que el Levante ha hecho partidos muy buenos que merecía pues otro resultado pero eso demuestra la dificultad no en la primera división bueno pues el club ha considerado que debía haber un cambio ahora se hace cargo entrenador estaba en el filial y bueno siempre cuando hay un cambio de entrenador si hay una reacción no por parte de de la plantilla sí pero bueno al final es un equipo que que los profesionales sabe lo que es jugar o que en eso de la competición es muy importante para todos los equipos los puntos cuesta mucho sacar los partidos adelante es para ellos era un partido difícil para nosotros lógicamente también sabemos que el Levante no va a conceder absolutamente nada y que va a ser un partido muy muy complicado

Voz 1991 07:22 hombres propios cuanto ha trastocado al equipo la salida de Cala

Voz 1 07:27 bueno yo lo dije ya en rueda de prensa cuando se marchó siempre cuando sale un jugador muy máxime si es un jugador que que la temporada pasada jugó todo que esta temporada prácticamente cualquier siempre es una baja importante pero pero bueno ahora ya ya está ya ya ocurrió y ahora pues estamos centrados en los futbolistas que tenemos que tenemos y tratar de sumar el mayor número de puntos

Voz 1991 07:57 centrales en lo que resta de temporada Si pasa algo raro a que habrá que mira al filial no

Voz 1 08:02 sí por supuesto bueno tienen no tenemos más remedio no pero estaremos si decimos que no ocurre nada y que podamos contar con los tres de aquí al final de del campeonato

Voz 1991 08:14 otro nombre propio el de Ángel Rodríguez vaya temporada aunque está haciendo y eso que no empezó como titular pero es que sólo ha ganado a pulso

Voz 1 08:22 sí la verdad es que sí la verdad es que estamos muy contentos de esta cita con una grandísima temporada porque él ya había tenido tres experiencias anteriores y es la primera edición en mí y apenas tuvo protagonismo apenas he pudo participar Yell la verdad que tenía dudas no cuando nosotros decidimos su fichaje el tenía mucha duda yo estuve hablando con el estuvimos hablando bastante tiempo porque él quería de alguna manera que le garantizase hemos sin no jugar sino que que iba a ser un jugador que tuviera protagonismo me conoces claro el me conoce porque ya lo tuve como entrenador le tuve en el Elche y bueno el me conoce yo fui muy sincero oí sabe que que conmigo el futbolista tiene que tiene que cumplir y tiene que ganarle ganarse el puesto con contrabajo Icon un gran comportamiento oí y bueno al final tomó la decisión vamos nosotros considerábamos que que podía tener un buen nivel en primera división pero pero bueno la verdad de los que ha tenido francamente bueno

Voz 1991 09:38 vi el último nombre propio Miguel Ángel Moyá cuanto estuvo de cerca de llegar al Getafe

Voz 1 09:43 pues si te soy sincero no lo sé realmente no porque porque bueno es un tema que llevaba el del presidente del junto con la dirección deportiva Ramón con Toni ahí bueno sí que es verdad que me me comentaron de completar una algo pero pero bueno no no era la idea de incorporación inmediata no

Voz 1991 10:09 porque si hubiera interesaba en este mercado de invierno Si te dicen oye mira ahí la opción de incorporar a Moyá tú lo quieres para este mercado invierno

Voz 1 10:17 bueno a mí lo que me interesaba era que Guaita continúa y así se lo trasladé a nuestro presidente hay bueno finalmente se lo tomó la decisión el futbolista también antes de continuar hasta final de campeonato oí yo creo que que ha sido un acierto porque es un futbolista un portero que ya conocemos iban a ser la mejor decisión no ir luego Moyà para mí es un magnífico portero ahora lo fichó la Real Sociedad y bueno ella ya estuvo en el Getafe y es un magnífico portero y le deseo lo mejor no en su nueva andadura en la sociedad con la red

Voz 1991 11:00 y acabo estará Bordalás el año que viene al frente del Getafe

Voz 1 11:04 bueno pues vamos a ver ahora Bordalás lo que intenta y así se lo trasladaré al presidente Petar de conseguir me voy cuando lo hayamos conseguido matemáticamente pues creo que si ambas partes estábamos de acuerdo oí estamos contentos porque yo lo que no nunca he querido estar en un sitio que que no están satisfechos conmigo están contentos con mi trabajo al margen de que puede haber un contrato por medio y bueno yo creo que que no es no es así de que ambas partes estamos felices estamos contentos y bueno

Voz 1991 11:44 sí bueno la lógica dice que si las dos partes quieren al final firmes a ese ese contrato Mister José Bordalás enhorabuena por el temporal porque por el temporal que está haciendo el Getafe mucha suerte en la recta final una hora muchísimo